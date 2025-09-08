Die Macht wohnt in den Feinden der Wahrheit

Paul Craig Roberts

RootsAction ist eine Aktivistenseite, die von zwei Progressiven gegründet wurde, um das öffentliche Interesse vor einer „zunehmend extremistischen republikanischen Partei“ zu verteidigen. RootsAction ist der Ansicht, dass beide Parteien durch das Geld und die Macht der Konzerne kompromittiert sind, ist gegen die Kriege und wurde von Barbara Ehrenreich, Cornel West, Daniel Ellsberg und Naomi Klein unterstützt, allesamt prinzipientreue Personen, unabhängig davon, ob man mit ihnen übereinstimmt oder nicht.

Einige der Positionen der Organisation sind vernünftig – die Begrenzung von Super PACs, um den Umfang der gekauften Regierung zu begrenzen; die Risiken von Atomkraftwerken zu berücksichtigen – andere sind unausgegoren, da sie die negativen Folgen ignorieren.

Deshalb war ich überrascht, als ich von RootsAction eine E-Mail erhielt, die speziell an mich gerichtet war und keine Massenaussendung, in der die Absetzung Robert F. Kennedys als Gesundheitsminister gefordert wurde. Ihr Argument gegen Kennedy ist, dass die Beschränkungen, die er dem Covid-Impfstoff auferlegt hat, von dem inzwischen bewiesen ist, dass er mehr Todesfälle und Gesundheitsschäden verursacht hat als Covid, und anderen Impfstoffen, die mit der Fülle neuer Kinderkrankheiten in Verbindung gebracht werden, die es vorher nicht gab, zusammen mit Vorschriften zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit, „zukünftige Todesfälle und Leiden in großem Umfang verursachen.“ Da es für diese Anschuldigung keine Beweise gibt, kam mir die Frage in den Sinn, ob RootsAction von Big Pharma bezahlt wurde, als Teil der Politik von Big Pharma, seine Profite über die Gesundheit und Sicherheit der Amerikaner zu stellen. So wie Präsident John F. Kennedy, der Onkel von Robert F. Kennedy Jr., als Risiko für die Macht und den Profit des US-Militär-/Sicherheitskomplexes angesehen wurde, gilt Robert F. Kennedy Jr. als Risiko für die Macht und den Profit von Big Pharma.

Dieser Verdacht verstärkte sich, als ich sah, dass RootsAction künftige Todesfälle vorhersagte, weil Kennedy die korrupte Drehtür zwischen Big Pharma und dem CED, den NIH und der FDA einschränkte und die Bundesmittel für die Big-Pharma-Propaganda einstellte.

Wie ist es möglich, dass RootsAction nichts aus der Verbreitung wissenschaftlicher, von Experten begutachteter Studien gelernt hat, die die katastrophalen Auswirkungen von Covid Vax, Lockdowns und Masken dokumentieren? Da die Hurenmedien diese nachgewiesenen Ergebnisse im Austausch für die Werbeeinnahmen von Big Pharma weiterhin vor der Öffentlichkeit verbergen, ist es möglich, dass RootsAction die Fakten einfach nicht kennt.

Die CDC-Direktoren und -Bürokraten, die gefeuert wurden, wurden gefeuert, weil sie die Profite von Big Pharma über die Gesundheit der Öffentlichkeit gestellt haben. Viele von ihnen kamen von Big Pharma und viele kehrten zu Big Pharma zurück.

Die Covid-Pandemie war eine Inszenierung. Genauso wie RootsAction, so nehme ich an, die aktuellen Inszenierungen zur Förderung von Kriegen missbilligt, wie die angeblichen „Atomwaffen“ des Iran und das angebliche „Drogenkartell“ des venezolanischen Präsidenten Maduro, wie die „Massenvernichtungswaffen“ von Saddam Hussein und der „Einsatz chemischer Waffen“ von Assad, sollte RootsAction die Inszenierung von Big Pharma zur Beseitigung von Robert Kennedy missbilligen.

Seit vielen Jahren weise ich in meinen Kolumnen darauf hin, dass die Wahrheit immer weniger Gehör findet. Dafür gibt es viele Gründe: das Aufkommen ideologischer Agenden, für die die Wahrheit ein Hindernis darstellt, die Konzentration der Print- und TV-Medien in sechs Megakonzernen, wodurch es möglich wird, offizielle Narrative unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt zu etablieren, und eine unbekümmerte und weitgehend unwissende Bevölkerung ohne das Interesse und die Fähigkeit, die offiziellen Narrative zu überprüfen. In der Tat besteht die Bildung in den USA heute darin, die Schüler mit den offiziellen Narrativen zu indoktrinieren und diejenigen auszulöschen, die die Narrative in Frage stellen. Die einfache Tatsache ist, dass die Wahrheit verschwindet, weil sie nicht den Agenden der herrschenden Eliten dient.

Das erklärt, warum es für Robert Kennedy, Donald Trump mit seinem Mandat und jeden anderen so schwierig ist, die Dinge richtig zu stellen. Die Macht liegt bei den Feinden der Wahrheit.

Infolgedessen werden wichtige, oft entscheidende Fragen geklärt, indem man den Herausforderer aus dem Rennen wirft, ihn verleumdet, unter falschen Anschuldigungen verhaftet, ein Gesetz zum Schutz des Narrativs erlässt oder einfach die Herausforderung ignoriert – was die Reaktion der Hurenmedien auf den Covid-Skandal ist.

Unmöglich, sagen Sie? Denken Sie an den jüngsten Russiagate-Schwindel. Das gesamte Biden-Regime, die Demokratische Partei, die TV-, Print- und NPR-Medien, linksliberale Intellektuelle und Professoren, RINO-Republikaner wie der republikanische Senatsführer Mitch McConnell, die gesamte britische und EU-Presse und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben den Russiagate-Schwindel unterstützt. Doch, wie wir jetzt mit Sicherheit wissen, wurde der Welt nie eine größere Lüge aufgetischt. Die einzige Frage, die bleibt, ist, ob die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden oder ob die herrschende Elite einfach zu mächtig ist, um jemals zur Rechenschaft gezogen zu werden.