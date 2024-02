„Der Untergang der Eliten ist nicht mehr aufzuhalten“

Zusammenbrechende Eliten

Vor kurzem trafen sich die globalen Eliten in Davos. Jedes Jahr lädt das Weltwirtschaftsforum (WEF) die Spitzen des öffentlichen und privaten Sektors ein, um die Weichen für die Welt zu stellen. Eine große Ehre für die Eingeladenen, könnte man meinen, doch in diesem Jahr haftete der Veranstaltung ein Hauch von Panikmache an. Das lässt sich am besten am gewählten Thema festmachen: „Wiederherstellung des Vertrauens“.

Es scheint, als würden die einst selbstbewussten Eliten doch etwas nass. Zumindest ist man sich bewusst, dass das Vertrauen schwindet, sonst müsste man es nicht „wiederherstellen“. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Top-Bosse ratlos sind, denn es muss einfach eine Lösung gefunden werden. Vertrauen bedeutet ja, dass man an gute Absichten glaubt, und der WEF-Clan und seine Kumpane haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass dies nicht der Fall ist, und diese Erkenntnis hat immer mehr Menschen erreicht.

Vertrauen ist also eine Form des Glaubens (Glaube an gute Absichten), aber dieses Vertrauen aufzukündigen ist das Ergebnis einer Erkenntnis, die sich vom Glauben unterscheidet. Immer mehr Menschen erkennen, dass die Elite, der sie bisher vertraut haben, nicht vertrauenswürdig ist. Und wie kann man eine Erkenntnis „wiederherstellen“? Das ist nicht einfach, und so kommt das WEF nicht weiter, als eine Kampagne gegen „Desinformation“ anzukündigen. Das bedeutet, dass man versucht, die Wiederherstellung des Vertrauens durch Zensur zu erzwingen. Das ist ein Widerspruch in sich, denn Vertrauen kann nicht erzwungen werden.

Ferner wird eine solche Zensurpolitik das wahre Wesen dieser Verwaltungseliten noch weiter enthüllen, was natürlich zu einem weiteren Vertrauensverlust führen wird. Verwalter, die glauben, ein Wahrheitsmonopol durchsetzen und alles, was davon abweicht, autoritär bestrafen zu können, erwecken nicht den Eindruck, es mit ihren Untertanen gut zu meinen. Der Rest des Vertrauens wird daher zwangsläufig weiter bröckeln, und es bleibt nichts anderes übrig, als die (Androhung von) Gewalt zu verstärken, was das Vertrauen weiter untergräbt. Ein sich selbst verstärkender und unumkehrbarer Prozess.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass es für diese Eliten keine Hoffnung mehr gibt. Sie haben es sich selbst zuzuschreiben, und ihr Untergang wird durch die Werkzeuge, mit denen sie zu arbeiten gewohnt sind (Lügen und Autoritarismus), nur noch beschleunigt. Er ist nicht mehr aufzuhalten. Die dominante Rolle der alten Eliten hat ihr Verfallsdatum erreicht. Sie werden der gleichen bösen Mentalität verfallen, die sie in ihre Positionen gebracht hat.

Hinzu kommt, dass wir in den vergangenen Jahren die Geburt einer neuen „Elite“ erlebt haben. Eine Gruppe von Pionieren und Initiatoren, die zwar noch in den Kinderschuhen steckt, aber immer mehr Menschen inspiriert und dadurch an Größe und Bedeutung gewinnt. Anders als die alte Elite lässt sich diese neue Elite nicht von Macht- und Profitgier leiten, sondern von ganz anderen Werten wie Menschenwürde, Freiheit und Wahrheit. Ich hatte in den vergangenen Jahren das Privileg, mit vielen von ihnen zusammenzuarbeiten, und bis auf wenige Ausnahmen (die natürlich in den Hintergrund treten) ist keiner von ihnen auf Geld oder Macht aus. In den meisten Fällen haben sie ihr Engagement und ihre Bemühungen nur Geld gekostet. Ihre Motivation ist die Erkenntnis, dass es etwas Sinnvolleres (und einfach Besseres) gibt, als andere Menschen ausnutzen und über sie herrschen zu wollen.

Das bedeutet nicht, dass wir ruhig abwarten können, bis sich die alten Machteliten (zusammen mit ihren Verbänden und Institutionen) selbst zerstören, denn eine in die Enge getriebene Katze kann seltsame Sprünge machen, und in diesem Stadium des Übergangs verfügen sie noch über Gewaltmittel, die sie in verzweifelten Versuchen, ihre Positionen zu retten, skrupellos einsetzen werden. Das ist alles, was sie können.