Seymour Hersh: Sabotage in der Ostsee war das Ergebnis einer langjährigen US-Politik, einen Keil zwischen Russland und Westeuropa zu treiben.

Seymour Hersh

Am Donnerstag ist es ein Jahr her, dass ich über die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden berichtet habe, im Herbst 2022 ein Signal der Entschlossenheit an Wladimir Putin zu senden und die russischen Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 zu stoppen. Nord Stream 1 hatte Deutschland zur stärksten Wirtschaftsmacht in Westeuropa gemacht.

Ich werde mich nicht mit dem Versagen der Mainstream-Medien bei der Verfolgung dieser Geschichte aufhalten – einige Reporter haben, wie ich vor Jahrzehnten gelernt habe, Insider-Quellen, andere nicht. Aber ich werde über eine Lektion sprechen, die ich über präsidiale Signale gelernt habe, wie sie jetzt gegen die Huthis im Jemen, gegen die Iraner, von denen man annimmt, dass sie hinter einem Großteil des Antiamerikanismus im Nahen Osten stehen, und natürlich gegen Moskau im Ukraine-Krieg stattfinden.

Das ist eine Geschichte aus dem Kalten Krieg, die mir jemand erzählt hat, der mit den Anfängen der amerikanischen Intervention in Vietnam vertraut ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützten die Vereinigten Staaten in China die falsche Seite, und die kommunistischen Kräfte unter der Führung von Mao Zedong erklärten 1949 den Sieg. Dies wurde als weiterer Rückschlag für Amerikas Bemühungen angesehen, den Kommunismus weltweit einzudämmen. Die Eindämmung des Kommunismus war damals die vorrangige Politik der USA, und man war besorgt über Maos Unterstützung für Ho Chi Minh, den vietnamesischen Führer, der 1954 die Franzosen in der Schlacht von Diem Bien Phu besiegte, obwohl die Amerikaner Frankreich inoffiziell geholfen hatten. Eine wenig beachtete internationale Friedenskonferenz in Genf kam in jenem Jahr in einem Triumph rationaler Diplomatie zu dem Schluss, dass Vietnam geteilt werden sollte, mit Ho als Herrscher im Norden und einem nicht kommunistischen Regime im Süden.

Die Furcht der Amerikaner vor dem Kommunismus bestimmte die weiteren Ereignisse im Süden, als die Eisenhower-Administration mit Unterstützung der katholischen Kirche und vieler Mitglieder des US-Kongresses, darunter der neu gewählte Senator John F. Kennedy aus Massachusetts und sein mächtiger Vater, der Geschäftsmann Joseph Kennedy, den französischsprachigen, gläubigen Katholiken aus dem Süden, Ngo Dinh Diem, zum Präsidenten ernannte. Diem hatte wenig mit den Buddhisten und Katholiken des Südens gemein, die die Franzosen hassten, aber seine Ernennung zum Präsidenten war ein Signal an Ho Chi Minh und die Chinesen, dass Amerika im Süden war, um die Ausbreitung des Kommunismus auf der gesamten Halbinsel, in Laos und Kambodscha einzudämmen.

Wir glauben zu verstehen, was in den folgenden neunzehn Jahren geschah, als Amerika seinen Eindämmungskrieg führte, aber das tun wir meistens nicht. Nach dem Tod von Millionen Vietnamesen und mehr als 58.000 Amerikanern fiel Saigon am 30. April 1975 an den Norden. Die brutale Szene, als sich verzweifelte Vietnamesen an das Fahrwerk des letzten amerikanischen Hubschraubers klammerten, der vom Dach der Botschaft in Saigon floh, ist ein Bild, das meine Generation nie vergessen wird. Kambodscha, dessen wechselnde Regime von Tausenden amerikanischer Bomben unterstützt worden waren, fiel in den letzten Apriltagen an die kommunistischen Roten Khmer, die Ende Mai eine neue Regierung einsetzten. Und im August festigten die kommunistischen Pathet Lao ihren Sieg, den sie Monate zuvor auf den Schlachtfeldern errungen hatten, indem sie formell die Regierung übernahmen.

Und was geschah dann?

Wir hatten einen Krieg verloren, nahmen es achselzuckend hin und zogen weiter.

Kambodscha wurde von den fanatischen Roten Khmer unter der Führung von Pol Pot übernommen, die eine Welle von Morden und Gräueltaten auslösten, die die Welt in Schrecken versetzte. Die kommunistischen Sieger in Südvietnam begannen mit der Säuberung von Tausenden von Menschen, die zu Recht oder zu Unrecht als Sympathisanten des Westens galten, viele von ihnen aus dem Süden, die in die südvietnamesische Armee eingezogen oder verschleppt worden waren. Sie wurden in Umerziehungslager gesteckt, in denen körperliche Arbeit mit psychischer Folter kombiniert wurde. Unter den Häftlingen befanden sich auch viele Angehörige der loyalen Verbündeten des Nordens, die den Amerikanern als Vietcong bekannt waren und keine Kommunisten, sondern Nationalisten waren.

Heute ist das konsolidierte Vietnam nicht kommunistisch und Amerika ist sein größter Handelspartner und ein wichtiges Reiseziel für Amerikaner und Europäer. Dasselbe gilt für Ankor Wat in Kambodscha mit seinen tausendjährigen Tempeln. Dort habe ich vor einigen Jahren in einem Resort Golf gespielt und mit meiner Familie eine Besichtigungstour gemacht. Das kommunistische Laos ist noch relativ isoliert, modernisiert sich aber schnell und ist ein wichtiger Handelspartner Chinas.

Alles, wofür Amerika gekämpft, gestorben und getötet hatte, war in wenigen Monaten verschwunden. So viel zur Eindämmung. Und so viel zum Signal. Das war eine Lektion, die die Biden-Administration Anfang 2022 nicht kannte oder die sie nicht interessierte, als es klar schien, dass Wladimir Putin Russland in einen Krieg mit der Ukraine führen würde. Biden war während seiner gesamten politischen Karriere ein entschiedener Gegner Russlands und davor des sowjetischen Kommunismus, und er verachtete Putin ganz besonders.

Es wird heute allgemein angenommen, dass Putin die Invasion verzögert oder abgesagt hätte, wenn Außenminister Antony Blinken ihm zugesichert hätte, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten würde. Doch dieses Versprechen blieb aus. Stattdessen warnte Biden Putin zwei Wochen vor dem russischen Angriff öffentlich, dass Amerika die neu gebaute Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas nach Deutschland transportieren sollte, zerstören würde. Putin hatte bereits die frühere Pipeline Nord Stream 1, die ein Jahrzehnt zuvor begonnen hatte, Gas nach Deutschland zu liefern, zunächst verlangsamt und dann abgeschaltet.

Das billige Gas trug dazu bei, dass Deutschland zum dominierenden Förderland in Westeuropa wurde. Seit den späten 1950er-Jahren waren die USA und ihre westeuropäischen Verbündeten über die politischen Auswirkungen der russischen Energie besorgt.

Die Idee, Nord Stream 1 und 2 zu sprengen, stammte von den amerikanischen Geheimdiensten, die damals von der CIA angeführt wurden. Ende 2021 wurde die Gemeinschaft gefragt, welche Optionen – amerikanische Maßnahmen – Putin zum Rückzug bewegen könnten. In diesem Sinne wurde eine streng geheime CIA-Einheit gebildet, die einen Weg finden sollte, das zu tun, was Präsident Biden wollte: Putin eine Drohung zu präsentieren, die den russischen Präsidenten davon abhalten könnte, in den Krieg zu ziehen. Mit dem Vertrauen der CIA im Rücken verblüffte Biden die Geheimdienstgemeinde, als er am 7. Februar 2022 auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus mit der Sprengung der Nord Stream drohte – mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz an seiner Seite.

Das CIA-Team, das sich heimlich in Norwegen einquartiert hatte, arbeitete weiter an seinem Auftrag und fand einen Weg, die komplizierte Aufgabe bis zum Frühjahr zu erledigen. Nach Meinung einiger Planer sollte Biden den Abzug drücken und Putin öffentlich mitteilen, dass er seine Drohung wahr gemacht habe und er, Putin, verstehen müsse, dass er es mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun habe, dessen Worte ernst zu nehmen seien. Doch Biden änderte seine Meinung in letzter Minute – ein Zeitpunkt für die Unterwasserzündung der zuvor platzierten Bomben war festgelegt worden – und die Operation wurde auf Eis gelegt. Das CIA-Team erhielt keine Erklärung, und die amerikanischen Bomben wurden an Ort und Stelle belassen, damit sie gezündet werden konnten, wann immer Biden es wünschte.

Das amerikanische Team wurde aufgelöst, weil einige von ihnen verärgert darüber waren, dass der Präsident sich weigerte, das zu tun, was ihnen als Ziel ihrer Mission genannt worden war: Putin zu zeigen, dass sein Handeln unmittelbare Konsequenzen haben würde. Die Minen wurden am 26. September, ein halbes Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine, auf Bidens Anweisung aus nie geklärten Gründen ferngezündet – denn das Weiße Haus bestand damals wie heute darauf, dass Biden nichts mit den Detonationen zu tun hatte.

Nach den Explosionen, die international für Aufsehen sorgten, dauerte es vier Tage, bis ein Korrespondent des Weißen Hauses das Thema Nord Stream aufgriff. Biden nannte die Bombenanschläge einen „vorsätzlichen Sabotageakt“ und behauptete, die Russen würden „Informationen und Lügen darüber verbreiten“. Ein Reporter fragte daraufhin den Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan auf einer Pressekonferenz, ob er und andere Pressevertreter die Äußerungen des Präsidenten so verstehen sollten, dass „die USA jetzt glauben, dass Russland wahrscheinlich für diesen Sabotageakt verantwortlich ist“?

Sullivan – der, wie ich im vergangenen Februar berichtete, eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer geheimen potenziellen Vorkriegsbedrohung für Russland spielte – gab eine Antwort, die in ihrer Verschleierung verblüffend war. „Erstens“, antwortete er, „hat Russland das getan, was es oft tut, wenn es für etwas verantwortlich ist … nämlich zu behaupten, dass es in Wirklichkeit jemand anderes war. Das haben wir im Laufe der Zeit immer wieder gesehen. Er fügte hinzu, der Präsident sei sich auch darüber im Klaren – was er nicht war -, dass „noch mehr Ermittlungsarbeit geleistet werden muss, bevor die Regierung der Vereinigten Staaten bereit ist, in diesem Fall Schuld zuzuweisen“. Das Weiße Haus werde erst dann eine „endgültige Entscheidung“ treffen, wenn die Verbündeten in der Region ihre Arbeit abgeschlossen hätten.

Sullivan sagte, Russlands Behauptung, die USA seien in den Anschlag verwickelt, sei „schlichtweg falsch“. Die Russen wissen, dass das falsch ist. Aber das ist natürlich Teil ihres Drehbuchs.

Schweden und Dänemark, deren Regierungen allen Grund hatten, zu wissen, was geschehen war, kündigten wenige Tage nach den Explosionen an, dass sie bei der Untersuchung der Explosionen zusammenarbeiten würden. Am 2. Oktober erklärte Deutschland, dass es mit Schweden und Dänemark bei der Untersuchung zusammenarbeiten werde. Zwölf Tage später drückte das russische Außenministerium seine „Verwunderung“ darüber aus, von der Untersuchung ausgeschlossen worden zu sein. Am selben Tag erklärte auch Schweden, dass es sich nicht an der Untersuchung beteiligen werde, da es sich um die Weitergabe von Informationen handele, die die nationale Sicherheit Schwedens beträfen.

Seitdem hat man weder von Schweden noch von Dänemark etwas über die Ursache der Unterwasserbombardierungen gehört, obwohl beide Länder, wie ich bereits geschrieben habe, wussten, dass die USA schon Monate vor den Explosionen Unterwassertauchübungen in der Ostsee durchführten. Das Versäumnis beider Länder, ihre Untersuchungen abzuschließen, könnte darauf zurückzuführen sein, dass, wie mir gesagt wurde, einige hochrangige Beamte in beiden Ländern genau wussten, was vor sich ging.

Seitdem haben die Vereinigten Staaten mindestens einen Versuch Russlands, eine unabhängige Untersuchung der Explosionen durch die Vereinten Nationen zu erreichen, mit einem Veto blockiert. Und US-Geheimdienste haben zusammen mit deutschen Beamten Journalisten unterstützt, die alternative Berichte über den Bombenanschlag auf die Pipeline verfasst haben. In diesen Berichten wird stets eine 49-Fuß-Jacht erwähnt, die angeblich für das riskante technische Tauchen benutzt wurde.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Präsident Biden in den 16 Monaten seit der Zerstörung der Pipelines seine Experten mit einer umfassenden Untersuchung der Explosionen „beauftragt“ hätte – ein Kunstwort der US-Geheimdienste. Und kein hochrangiges deutsches Staatsoberhaupt, auch nicht Bundeskanzler Olaf Scholz, von dem man weiß, dass er Präsident Biden nahe steht, hat eine nennenswerte Initiative ergriffen, um herauszufinden, wer was getan hat. Eine von einigen Bundestagsabgeordneten geforderte Untersuchung wurde durchgeführt, aber die Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit aus angeblichen Sicherheitsgründen vorenthalten.

Das letzte Wort zu all dem hat Emmanuel Todd, ein französischer Demograf und Politikwissenschaftler, der 1976 im Alter von 25 Jahren in Europa weithin bekannt wurde, weil er den Zusammenbruch der Sowjetunion voraussagte, unter anderem wegen der steigenden Kindersterblichkeit. Er steht der amerikanischen Außenpolitik zunehmend kritisch gegenüber, insbesondere der anhaltenden Unterstützung der Ukraine, die er bissig als „eine Niederlage für den Westen, aber keinen Sieg für Russland“ bezeichnet.

In einem Interview erklärte er kürzlich, dass „eines der großen Ziele der amerikanischen Politik und damit auch der NATO darin bestand, die unvermeidliche Aussöhnung zwischen Russland und Deutschland zu verhindern“, da Russland trotz der amerikanischen Sanktionen den Krieg in der Ukraine gewonnen und wieder „wirtschaftliche Stabilität“ bewiesen habe.

„Das war eine große Quelle der Angst“, sagte Todd, „und deshalb haben die Amerikaner“ – er zitierte mein Nord-Stream-Exposé – „die Nord-Stream-Pipeline gesprengt“.

Als Biden die Sprengung der Pipeline anordnete, befürchteten die Amerikaner, dass Bundeskanzler Scholz, der auf Bitten Washingtons 750 Meilen (ca. 1.207 km) russischen Gases durch die neue Nord Stream 2-Pipeline geleitet hatte, die im Herbst 2021 in einem Hafen in Deutschland ankommen sollte, seine Meinung ändern und das Gas fließen lassen würde. Dies wurde abgelehnt, und Deutschland befindet sich seitdem in wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen.