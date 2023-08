Der Untergang der weißen Amerikaner

Paul Craig Roberts

Wie ich kürzlich dargelegt habe, sind die amerikanischen Universitäten weit mehr darauf bedacht, eine inkompetente Gesellschaft zu schaffen, die einem Turmbau zu Babel gleicht, als gut ausgebildete Bürger hervorzubringen, die die Gesellschaft benötigt. Seit Jahrzehnten diskriminieren amerikanische Universitäten leistungsstarke weiße Bewerber zugunsten weniger fähiger „bevorzugter Minderheiten“. Dies wird als „white privilege“ bezeichnet.

Um den Zustrom unqualifizierter bevorzugter Minderheiten zu bewältigen, mussten die Universitäten mit hohen Standards ihre Standards senken, sodass das Endprodukt weniger leistungsfähig ist als vor der Ära der „affirmative action“. Damit soll nicht gesagt werden, dass alle rassisch bevorzugten Bewerber dumm sind. Man kann sagen, dass die Betonung der Hautfarbe als Zulassungskriterium dazu geführt hat, dass viele Absolventen unter dem vorherigen Standard lagen.

Nach mehr als einem halben Jahrhundert hat der Oberste Gerichtshof kürzlich die Rassendiskriminierung weißer Bewerber für verfassungswidrig erklärt. Ich stimme Heather MacDonald zu, dass die Entscheidung des Gerichts wenig bedeutet, da die Universitätsverwaltungen einfach von objektiven Zulassungstests zu rein subjektiven Tests übergehen, bei denen die Rasse des Bewerbers aus den subjektiven Antworten abgeleitet wird. Vielleicht lernen die abgewiesenen weißen Bewerber, in ihren Antworten die bevorzugten farbigen Bewerber nachzuahmen.

Aber es geht nicht nur um die Ungleichbehandlung der Rassen bei der Zulassung zum Studium. Das weitaus größere Problem besteht darin, dass die amerikanischen Universitäten die Rasse über die Leistung stellen und eine Gesellschaft, die nicht auf Leistung basiert, der Verfassung der Vereinigten Staaten vorziehen. Das ist das allgemeine Problem aller amerikanischen Institutionen, nicht nur der Universitäten und öffentlichen Schulen, die zu Indoktrinationszentren gegen die weiße Mehrheit degenerieren, sondern auch der Unternehmen wie Starbucks, die weiße Amerikaner bei der Einstellung und Beförderung diskriminieren, und der demokratischen Gesetzgeber. Gouverneure, Bürgermeister, Richter und Staatsanwälte, die glauben, dass Schwarze für die gleichen Verbrechen weniger oder gar nicht bestraft werden sollten als Weiße. San Francisco und andere von den Demokraten schlecht regierte Städte erlauben Schwarzen sogar, 950 Dollar aus Geschäften zu stehlen, ohne dass sie dafür angeklagt werden. Die Grenze von 950 Dollar ist keine lebenslange Grenze. Es ist ein einmaliges Limit pro Vorfall. Der schwarze Dieb kann jedes Mal 950 Dollar stehlen. Mit anderen Worten, er kann acht verschiedene Geschäfte pro Stunde besuchen und achtmal $950 pro Tag oder $7.600 an einem Acht-Stunden-Tag erbeuten. Natürlich muss das Schwarze mit einem Abschlag verkauft werden. Dennoch ist der legale Diebstahl aus legalen Geschäften der beste Job, den es gibt. Viele Läden in San Francisco haben geschlossen, jetzt droht Gump’s mit dem Weggang.

Es ist paradox, dass die Missachtung des 14. Verfassungszusatzes durch die Demokraten, der verabschiedet wurde, um den Schwarzen rechtliche Gleichheit zu verschaffen, und die Pervertierung des Civil Rights Act von 1964 durch die EEOC, der verabschiedet wurde, um den 14. Verfassungszusatz gesetzlich durchzusetzen, das sind die Folgen des Civil Rights Act von 1964, dessen Umsetzung durch die EEOC, die grünes Licht für Rassenquoten gab, gegen den Wortlaut des Gesetzes verstieß. Was als Gesetz erlassen wurde, um Schwarzen den gleichen Schutz zu gewähren, verweigert nun Weißen den gleichen Schutz. Das nennt man „weißes Privileg“. Die ganze Geschichte ist in meinem Buch „The New Color Line“ nachzulesen.

Bereits spüren wir die Auswirkungen einer Gesellschaft, die nicht ausschließlich auf Leistung fokussiert. Die Staatsanwälte unter Trump in New York und Atlanta, die aufgrund von Quotenregelungen ernannt wurden, haben Strafverfolgungsmaßnahmen eingeleitet, die auf keinem bekannten Gesetz basieren und bei denen die Beweislage lediglich auf Anschuldigungen des Präsidenten beruht. Diese Anschuldigungen zielen darauf ab, Trump vor dem eigentlichen Prozess in den Medien zu verurteilen, ähnlich wie im Fall des Polizisten Chauvin. Die andauernde Medienberichterstattung gegen Trump und die potenzielle Voreingenommenheit der ausgewählten Jurymitglieder, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, resultieren in einer Atmosphäre, in der die Geschworenen befürchten, Repressalien vonseiten der Medien, Black Lives Matter, Antifa, Präsident Biden und der Woke-Bewegung ausgesetzt zu sein. Harvard-Rechtsprofessoren haben Trump für unschuldig befunden, obwohl sie dabei die umfangreichen Beweise außer Acht gelassen haben, die im Fall des Polizisten Chauvin zu einem Freispruch geführt haben. In hochgradig politisierten Fällen besteht das Hauptziel einer Jury oft darin, ihre eigene Integrität und Unparteilichkeit zu wahren.

Soviel zur Gerechtigkeit in Amerika. Es gibt sie einfach nicht mehr, vorwiegend nicht für die weiße Mehrheit. Heute erlauben es die Gerichte in Colorado einem Kuchenbäcker nicht, sich zu weigern, einen Kuchen zu backen, den er nicht backen will. Das nennt man Freiheit. Schauen Sie sich das an.

Amerikanische Universitäten zerstören den Wert eines Hochschulabschlusses. In ihrem Bestreben, den Turmbau zu Babel zu errichten, haben die Ivy-League-Universitäten und die kalifornischen Universitäten die Standards gesenkt, um weniger qualifizierten Absolventen einen Abschluss zu ermöglichen. Bald, wenn nicht schon jetzt, wird es keinen Unterschied mehr zwischen dem Humankapital eines Harvard-Absolventen und dem eines örtlichen Community College-Absolventen geben. In der Tat könnte der Absolvent eines örtlichen Community College, je nachdem, wo er sich befindet, einen besseren Sinn für Geschichte und Realität haben als der Harvard-Absolvent.

Ein weiterer Faktor, der den Wert eines Hochschulabschlusses mindert, ist der Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten, die ein Einkommen generieren, das die Kosten des Abschlusses rechtfertigt.

Ein weiterer Faktor ist, dass viele weiße Amerikaner, insbesondere Männer, die einen sehr hohen Prozentsatz der US-Bevölkerung ausmachen, nicht für Unternehmen arbeiten und Chefs sein wollen. Der Grund, warum sie nicht für Unternehmen arbeiten wollen, ist, dass Unternehmen sie zugunsten „bevorzugter Minderheiten“ diskriminieren. Der Grund, warum sie keine Chefs sein wollen, ist, dass sie machtlos sind und keine Ergebnisse liefern können, weil Frauen, bevorzugte Minderheiten und sexuell Perverse Anschuldigungen gegen sie erheben können, die für bare Münze genommen werden. Heutzutage kann ein weißer Manager in Amerika schlechte Arbeitsleistungen, Fehlzeiten, Störungen des Betriebsklimas usw. nur ignorieren, denn wenn er versucht, etwas dagegen zu unternehmen, wird er als rassistisch, frauenfeindlich, homophob oder transphob beschuldigt, und ein Mitglied der privilegierten Klasse wird ihn ersetzen. Ignoriert er die schlechten Leistungen, erfüllt er die in ihn gesetzten Erwartungen nicht und wird durch ein Mitglied der privilegierten Klasse ersetzt.

Kürzlich erzählten mir einige weiße Jugendliche, dass sie sich bei einem Telefonbetrüger sicherer fühlten als bei einer amerikanischen Firma.

Heutzutage macht es für einen weißen heterosexuellen Mann wenig Sinn, eine amerikanische Universität zu besuchen. Als Student würde ihm beigebracht, dass er ein Rassist und Frauenfeind ist, ein Unterdrücker von Schwarzen und Frauen. Als Zulassungsvoraussetzung könnte von ihm auch verlangt werden, den gefährlichen „Impfstoff“ Covid zu nehmen und damit seine Gesundheit und sein Leben zu riskieren. Sowohl die medizinischen als auch die juristischen Fakultäten der USA haben ihre Absicht erklärt, „Vielfalt“ gegenüber der weißen Bevölkerung zu bevorzugen, und sich verpflichtet, mehr farbige Absolventen unabhängig von ihren Verdiensten einzustellen. Gleiches gilt für das US-Militär. Sowohl der schwarze Verteidigungsminister als auch Bidens schwarzer Kandidat für das Amt des Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs haben erklärt, dass das US-Militär zu viele weiße Offiziere habe und deren Beförderungen auf Eis gelegt würden, bis Schwarze und Transgender in den Rängen aufgestiegen seien.

Heutzutage ist ein weißer Heterosexueller, ein normaler Mensch, der dem US-Militär beitritt, unglaublich dumm, aber es gibt viele dumme Weiße. Die Frage, die sich ihnen stellt, ist, ob ihre Dummheit ihren Untergang bedeutet.