Der Unterschied zwischen der Grippe- und der Covid-Impfung

Von Vinay Prasad MD MPH: Er ist ist Hämatologe und Onkologe und außerordentlicher Professor in der Abteilung für Epidemiologie und Biostatistik an der University of California San Francisco. Er leitet das VKPrasad-Labor an der UCSF, das sich mit Krebsmedikamenten, Gesundheitspolitik, klinischen Studien und besserer Entscheidungsfindung beschäftigt. Er ist Autor von über 300 wissenschaftlichen Artikeln und der Bücher Ending Medical Reversal (2015) und Malignant (2020).

Kürzlich hörte ich das Argument, dass, da wir eine jährliche Grippeimpfung akzeptieren – und in einigen Ländern ist sie sogar vorgeschrieben -, wir auch eine jährliche COVID-Impfung oder eine vierte Dosis akzeptieren sollten (basierend auf miserablen, unvollständigen Daten). Lassen Sie mich deutlich sagen: Dieses Argument ist dumm.

Stellen Sie sich vor, jemand würde Ihnen sagen: „Hey, du schluckst doch schon einen Haufen Pillen gegen Bluthochdruck und Hyperlipidämie, also hier sind noch ein paar Pillen, für die ich keine guten Beweise habe, schluck sie einfach runter, Kumpel.“

Einige Unterschiede zwischen der COVID-Impfung und der Grippeimpfung:

Die COVID-Impfung hat ein schlechteres Nebenwirkungsprofil. Muss ich diesen Punkt noch weiter ausführen?

Wir verabreichen den Menschen immer wieder den EXAKT gleichen Impfstoff. Die 3. Dosis ist die gleiche wie die 1. Dosis; und jetzt oder (demnächst) auch die 4. Dosis. Dies birgt das Risiko einer ursprünglichen antigenen Sünde und unterscheidet sich, offen gesagt, deutlich von einer Grippeimpfung, bei der wir nicht Jahr für Jahr genau das gleiche Produkt einnehmen.

Die Vorschriften für die Grippeimpfung sind oft durchlässig, und es gibt Möglichkeiten, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, davon zu befreien. Viele, viele Menschen fallen nicht unter diese Vorschriften und entscheiden sich dafür, die Impfung nicht zu nehmen. COVID-Mandate werden mit schadenfroher, wahnhafter Vehemenz durchgesetzt.

Niemand bewertet die COVID-Mandate neu. Als die Wirksamkeit des Impfstoffs mit Omikron in den Keller ging, hat keine einzige Organisation das Mandat aufgehoben. Das deutet darauf hin, dass man nicht auf neue Informationen reagiert.

Wenn überhaupt, dann erinnert uns der Vergleich daran, warum wir die Evidenzbasis für Grippeimpfungen überdenken sollten. Wir könnten von mehr Randomisierung und weniger testnegativen Fallkontrollstudien bei der Bewertung der Wirksamkeit der Grippeimpfung profitieren.

In der Geschichte der Medizin haben wir viele Medikamente auf der Grundlage einer geringen Evidenz akzeptiert; Jahre später akzeptieren wir Medikamente nicht mehr auf der Grundlage einer geringen Evidenz, sondern legen höhere Maßstäbe an sie an. Das ist die natürliche Entwicklung einer Gesellschaft, die intelligent ist.

Wir haben die regulatorischen Standards für COVID-Impfstoffe gesenkt und verwenden den EUA-Standard (Emergency Use Authorisation). Der Grund dafür ist, dass wir uns in einer Notsituation befinden. Das war bei den ersten beiden Dosen für Erwachsene absolut richtig, aber es ist absolut NICHT richtig, dass gesunde Menschen im Alter von 18-40 Jahren, die bereits drei Dosen und viele auch Omikron erhalten haben, bei ihrer vierten Dosis und darüber hinaus mit einem Notfall konfrontiert sind.

Jemand mag argumentieren, dass die Gesellschaft als Ganzes – nicht unbedingt die Menschen, die die vierte Dosis nehmen – immer noch mit einem Notfall konfrontiert ist, aber dieses Argument ist fadenscheinig. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Verabreichung der 4. Dosis an einen jungen, gesunden Menschen der Dynamik einer Pandemie zugute kommt und einen älteren Menschen rettet. Ein älterer Mensch sollte sich impfen lassen, und die Ärzte müssen aufhören, sich irgendwelche Geschichten auszudenken, um Zwangsmaßnahmen für junge, gesunde Menschen und solche mit natürlicher Immunität zu rechtfertigen.

Kurz gesagt: Nur weil die alten Griechen Colchicin ohne RCT-Daten verwendet haben, heißt das nicht, dass wir ein neues Diabetesmedikament ohne randomisierte Studie zulassen werden. Eine jährliche Grippeschutzimpfung, die viele Menschen nicht einnehmen, bedeutet nicht, dass wir die Menschen immer wieder mit einem alten, überlieferten mRNA-Produkt ohne jegliche Daten unterstützen sollten.

Dies ist ein schlechtes und ablenkendes Argument. Es wäre uns besser gedient, wenn die Leute aufhören würden, in ihren Tweets für die Verwaltung vorzusprechen, und sich stattdessen für die Grundsätze der evidenzbasierten Medizin einsetzen würden.