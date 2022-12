Der US Captagon Act: Verschärfung der Belagerung Syriens unter neuem Vorwand

Ein mögliches neues US-Gesetz, mit dem der illegale Drogenhandel in Syrien eingedämmt werden soll, wird als Waffe eingesetzt, um den Staat anzugreifen und seine Bevölkerung auszuhungern.

Am 15. Dezember passierte ein von US-Gesetzgebern in den Haushalt des Verteidigungsministeriums für 2023 eingebrachter Gesetzentwurf zur „Bekämpfung des Drogenhandels des syrischen Regimes“ den Senat mit der Unterstützung von 83 Senatoren und der Ablehnung von elf Senatoren.

Der „Countering Assad’s Proliferation Trafficking And Garnering Of Narcotics Act“ oder CAPTAGON Act, der in den gemeinsamen Kongressausschüssen von Repräsentantenhaus und Senat verabschiedet wurde, soll nach der baldigen Unterzeichnung des National Defense Authorization Act (NDAA) für das Haushaltsjahr 2023 durch US-Präsident Joe Biden Gesetz werden.

Der überparteiliche Gesetzentwurf leitet eine neue Phase des Drucks der USA auf Syrien ein und ist ein weiterer Vorwand, um die Belagerung des syrischen Volkes zu verschärfen, das unter äußerst schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen leidet, ähnlich wie während der Hungersnot, die die Region während des Ersten Weltkriegs erlebte.

Die von den USA im Rahmen des „Caesar Act“ verhängten strengen Sanktionen haben zur Tragödie der Syrer beigetragen, und das zu einer Zeit, in der sich das Land mitten in einer Wirtschaftskrise befindet, da die US-Besatzung und die kurdische Autonomieverwaltung weite Gebiete im Osten des Landes, die reich an Öl, Gas und landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind, kontrollieren, während andere Regionen von der Türkei besetzt sind.

Weitere Sanktionen

Dennoch bereitet Washington weitere Sanktionen vor, diesmal unter dem Vorwand, Drogennetze zu bekämpfen, die Captagon herstellen und von Syrien aus über Westasien und möglicherweise in die USA schmuggeln.

Der republikanische Abgeordnete French Hill, der den Gesetzentwurf im vergangenen Jahr eingebracht hat, sieht in der Angelegenheit eine Bedrohung der internationalen Sicherheit und hat Syrien als „Drogenstaat“ bezeichnet. Eine anonyme syrische Regierungsquelle, die mit The Cradle sprach, ist jedoch anderer Meinung:

Das CAPTAGON-Gesetz ist ein amerikanischer Weg, der syrischen Regierung zusätzliche Sanktionen aufzuerlegen und mehr in die Nachbarländer einzudringen. Die Amerikaner erfinden viele Ausreden, aber das Ziel ist das gleiche: das syrische Volk auszuhungern und den Staat zu stürzen. Das sieht aus wie eine Racheoperation und ein Weg, Syrien zu beherrschen.

„Sie wissen, dass terroristische und kriminelle Gruppen auf dem Vormarsch sind, wenn der Staat geschwächt ist, aber anstatt dem syrischen Staat zu helfen, verstärken sie seine Belagerung“, fügte er hinzu.

Das CAPTAGON-Gesetz betrachtet „den Captagon-Handel, der mit dem (syrischen Präsidenten) Bashar al-Assad-Regime verbunden ist, als transnationale Sicherheitsbedrohung, die eine Strategie der Regierung der Vereinigten Staaten erfordert, um den Captagon-Handel und die Drogennetzwerke von Bashar al-Assad in Syrien zu stören und zu zerschlagen.“

Zerschlagung des Drogenhandelsnetzes

Die Gesetzesvorlage sieht vor, dass die geforderte Strategie innerhalb von höchstens 180 Tagen nach ihrer Verabschiedung dem Kongress zur Prüfung vorgelegt wird, vorausgesetzt, die Methode umfasst die Unterstützung von Partnerländern in der Region, die große Mengen an geschmuggeltem Captagon erhalten, wie Saudi-Arabien.

Die Gesetzgeber fordern die Biden-Administration auf, die Sanktionen, einschließlich des Caesar-Gesetzes, wirksam einzusetzen, um gegen Drogennetze vorzugehen, die angeblich mit dem Staat in Verbindung stehen.

Die Strategie umfasst eine öffentliche Kommunikationskampagne, um das Ausmaß der Verbindungen von Damaskus zum illegalen Drogenhandel zu verdeutlichen, eine Beschreibung der Länder, die große Captagon-Lieferungen erhalten oder durchleiten, sowie eine Bewertung der Kapazitäten dieser Länder zur Drogenbekämpfung, um den Schmuggel des stark süchtig machenden Amphetamins zu unterbinden oder zu stören.

Der Gesetzgeber hat außerdem gefordert, dass die Strategie einen Plan zur Nutzung multilateraler Institutionen und zur Zusammenarbeit mit internationalen Partnern enthält, um die Drogeninfrastruktur im Land zu zerstören.

Krieg mit anderen Mitteln

In der Praxis „stellt diese Strategie einen integrierten sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Plan dar, der darauf abzielt, noch weiter in die Nähe von Syrien vorzudringen, es einzukreisen und den Zugang zu Rohstoffen zu verhindern“, so der syrische Forscher Bassam Abdullah:

Die in dem Gesetz enthaltenen Begriffe sind weit gefasst und führen zu Lösungen nach amerikanischem Vorbild: die Bereitstellung von Sicherheits- und diplomatischer Unterstützung und die Zusammenarbeit mit Ländern, die Syrien ausspionieren, die Verhängung von Sanktionen gegen Einzelpersonen und Einrichtungen, die Ausübung von wirtschaftlichem Druck auf Damaskus in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und die Durchführung von Medienkampagnen gegen die syrische Regierung.

Abdullah ist überzeugt, dass „dieses Gesetz darauf abzielt, Syrien zu dämonisieren, und nicht darauf, die Captagon-Krise zu lösen, in die die Amerikaner Syrien verwickelt sehen, und dass es eine Fortsetzung des Krieges in anderen Formen ist.“

Die erwähnte syrische Regierungsquelle wies darauf hin, dass Washington „unter dem Vorwand des mutmaßlichen Drogentransports eine solche Strategie anwenden könnte, um Lieferungen von Lebensmitteln, Öl und Rohstoffen zu stoppen und der Import- und Exportkette, die unter einem erheblichen Rückgang leidet, weiteren Schaden zuzufügen.“

Andere arabische Sicherheitsquellen, die anonym bleiben möchten, haben The Cradle mitgeteilt, dass die Informationen, die zwischen den mit der US-Drogenbehörde kooperierenden Behörden zirkulieren, darauf hindeuten, dass „die Rohstoffe, die in der Captagon-Industrie verwendet werden, aus China und Indien stammen und dass sie in viele andere Industrien involviert ist.“

Es ist nicht allein Syriens Problem

Eine syrische Sicherheitsquelle informierte The Cradle darüber: „Syrien ist seit jeher ein Transitland. Doch terroristische und kriminelle Banden nutzten die Kriegsbedingungen für die Industrialisierung, die Förderung und den Schmuggel. Einige dieser Banden erhalten westliche Unterstützung und sind in Gebieten unter amerikanischer Kontrolle aktiv.“

Er bestätigt, dass die wiedererstarkte Regierung „gegen diese Banden vorgeht, und der syrische Apparat unternimmt alle Anstrengungen zur Drogenbekämpfung. Was wir brauchen, ist Hilfe, nicht noch mehr Blockaden“.

Für Abdullah „hat Damaskus seine Mitgliedschaft bei Interpol reaktiviert. Wenn die Amerikaner oder andere Informationen haben, ist Syrien bereit zu kooperieren. Die Amerikaner wollen immer die Rolle des Weltpolizisten spielen, der entscheidet und bestraft. Das ist die Denkweise des einseitigen Denkens.

Er fragt: „Glaubt denn wirklich jemand, dass Amerika die Drogen bekämpfen und nicht die Blockade verschärfen will?“

Afghanistan ist das beste Modell. Was hat in den zwanzig Jahren der amerikanischen Besatzung zugenommen: der Weizenanbau oder der Anbau und die Herstellung von Rauschgiftpflanzen?

Zusammenarbeit, nicht Konflikt mit Damaskus

Im März 2021 erklärte der syrische Delegierte bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen in Wien, Hassan Khaddour, vor dem UN-Drogenausschuss, dass sich das Problem der illegalen Drogen in Syrien durch die Kontrolle einiger Grenzgebiete durch terroristische Organisationen, die von mehreren Ländern unterstützt werden, verschärft habe.

Er wies darauf hin, dass dies ein geeignetes Umfeld für den Schmuggel und den Handel mit Drogen schaffe und enorme finanzielle Mittel zur Finanzierung terroristischer Gruppen bereitstelle. Der syrische Botschafter forderte eine internationale Zusammenarbeit mit Syrien, einen ständigen Informationsaustausch und die Ausstattung der syrischen Regierung mit technischen Fähigkeiten, Laborausrüstung und Detektionsgeräten an den Grenzübergängen.

Obwohl die Umsetzungsstrategie der jüngsten feindseligen US-Gesetzgebung gegen Syrien noch nicht klar ist – und ob sie Militärschläge oder Sicherheitssabotage unter dem Vorwand der Drogenbekämpfung beinhaltet – sagen Quellen, die den Amerikanern in Beirut nahe stehen, dass es Absichten gibt, nicht identifizierte Angriffe gegen Drogenproduktionsstätten in Syrien zu starten.

Die syrische Sicherheitsquelle kommentiert dies jedoch mit den Worten: „Das ist eine reine Erfindung, denn die feindlichen Angriffe richten sich gegen die Syrische Arabische Armee (SAA) und ihre Einrichtungen. Die Amerikaner erfinden immer Lügen, um ihre Aggression zu rechtfertigen, genau wie die Israelis.“