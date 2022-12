Unmögliche Mission: Ungeimpfte Blutbanken

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

In fast jedem Interview werde ich nach der Marktnachfrage nach ungeimpften Bluttransfusionen gefragt. Anfang 2021 schrieben ich und zwei prominente Pathologen an die American Association of Blood Banks, das Amerikanische Rote Kreuz und andere Blutbanken über die Möglichkeit, dass COVID-19-geimpfte Personen Blut spenden, das mit mRNA und Spike-Protein kontaminiert ist. Unser Schreiben wurde erst Monate später beantwortet, wobei das potenzielle Problem zwar eingeräumt, aber keine Maßnahmen ergriffen wurden. Jetzt, fast zwei Jahre später, ist die Seroprävalenz für empfindliche Antikörper gegen das Spike-Protein (sei es durch natürliche Infektion, Impfung oder beides) in der amerikanischen Bevölkerung nahezu universell. Das bedeutet, dass das Spike-Protein in einer kleinen Anzahl von CD16-Monozyten in praktisch jeder Blutspende enthalten sein könnte. Bleibt noch das Problem der zirkulierenden Lipid-Nanopartikel, die mRNA enthalten und nach der Impfung 15 Tage lang und wahrscheinlich noch länger im Kreislauf bleiben.

Fertig, T.E.; Chitoiu, L.; Marta, D.S.; Ionescu, V.-S.; Cismasiu, V.B.; Radu, E.; Angheluta, G.; Dobre, M.; Serbanescu, A.; Hinescu, M.E.; Gherghiceanu, M. Vaccine mRNA Can Be Detected in Blood at 15 Days Post-Vaccination. Biomedicines 2022, 10, 1538. https://doi.org/10.3390/biomedicines10071538

Ich verstehe zwar, dass keine ungeimpfte Person mRNA durch die Spende von Blutprodukten erhalten möchte, aber es gibt viele Gründe, warum solche Spender nicht von der Blutversorgung ausgeschlossen werden können: 1) es gibt keine standardisierten Tests für mRNA (oder adenovirale DNA) oder zirkulierendes Spike-Protein (Novavax), 2) die Dauer der Zirkulation ist unbekannt, 3) die Lebensfähigkeit von mRNA bei der Warmblutentnahme, der Probenvorbereitung einschließlich der ersten Trennung und Wäsche und der Lagerung ist unbekannt, 4) die Auswirkungen von Blutfiltern während der Transfusion auf mRNA sind unbestimmt.

Die vorgeschlagene Antwort auf diese Unzulänglichkeiten ist die Entwicklung eines separaten Blutbanksystems, das auf ungeimpften Spendern basiert. Dies ist aus folgenden Gründen nicht machbar: 1) zu wenige Spender, nur 17 % der erwachsenen US-Bevölkerung sind laut CDC vollständig ungeimpft, 2) keine Möglichkeit, den Wahrheitsgehalt des ungeimpften Status festzustellen (keine mRNA- oder Spike-Tests wie oben), 3) keine sichere Kreuzprobe bei kritischen Erythrozytenantigenen mit begrenztem Pool, 4) nicht genügend Spender für gepoolte Produkte (gefrorenes Frischplasma, Kryopräzipitat), 5) unzureichende Infrastruktur zur Aufrechterhaltung von Massentransfusionsprotokollen (gepackte Erythrozyten, gefrorenes Frischplasma, Thrombozyten, Kryopräzipitat, Fibrinogen) in Krankenhausblutbanken für kritische Patienten, 6) kein Interesse oder keine Unterstützung durch nationale oder regionale Blutbanksysteme.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bereich der Blutbanken komplex und stark reguliert ist und mit der kritischen Versorgung von Patienten, die sofort eine Transfusion benötigen, zusammenhängt. Wie groß der Wunsch auch sein mag, es gibt einfach keine realistische, durchführbare oder praktische Möglichkeit, eine Blutversorgung ohne Impfstoff oder Spike-Protein zu erreichen. Wird eine Bluttransfusion benötigt und ist sie für einen kritischen Patienten akzeptabel, so kann sie aus dem vorhandenen Vorrat mit den üblichen Blutbankverfahren verabreicht werden. Wir sollten auf ungewöhnliche Transfusionsreaktionen und Fallberichte achten, die eine Übertragung von mRNA in der Zukunft belegen könnten – bisher wurden jedoch noch keine derartigen Berichte veröffentlicht. Die Anstrengungen, die für die Sicherheit der Blutversorgung aufgewendet werden, sollten darauf abzielen, die Blutspende von kürzlich geimpften Personen für 30 Tage oder länger aufzuschieben, da dies ein verantwortungsbewusstes und respektvolles Vorgehen gegenüber einem potenziellen ungeimpften Empfänger darstellt. Die Blutbanken sollten alle COVID-19-Impfungen auf den Aufnahmeformularen und während des gesamten Blutbankprozesses dokumentieren.

