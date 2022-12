Bekannter Radiomoderator bezeichnete Impfgegner als „Idioten“ – und so sitzt er jetzt da

Ein bekannter britischer Radiomoderator, der Impfgegner als „Idioten“ bezeichnet hatte, wurde letzte Woche ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Lungen waren „voller Blutgerinnsel“. James Whale verrät, dass er eine Bluttransfusion erhalten hat, die aber nichts gebracht hat.

Sorry to say guys, a lot of people asking how my blood transfusions went. Unfortunately they didn’t do the trick. Apparently I have lungs full of blood clots so they’re keeping me in to clear them out and hopefully it won’t take too long. XXX — James Whale (@THEJamesWhale) December 19, 2022

„Anscheinend sind meine Lungen voller Blutgerinnsel und sie behalten mich hier, um sie zu reinigen. Hoffentlich dauert es nicht zu lange“, schrieb Whale am Sonntag auf Twitter.

Not sure if this is the look, I should be going for!! But you never know I could start a new trend. pic.twitter.com/7WhrLkJVvW — James Whale (@THEJamesWhale) December 18, 2022

Am Dienstag schrieb er, dass die Krankenschwestern versuchen, den Sauerstoffgehalt in seinem Blut so weit wie möglich zu erhöhen.

Trying to get as much oxygen into my blood as possible, fantastic nurses, none of which have the time or inclination to go on strike. pic.twitter.com/3ncYcWzhNQ — James Whale (@THEJamesWhale) December 20, 2022

Im September letzten Jahres schrieb der Radiomoderator, dass er sich sehr auf seine nächste Spritze freue. „All die Impfgegner, all die Idioten, all die Verrückten, die mich trollen, wissen Sie, was Sie machen können? Sie könnten sich impfen lassen, denn dann gäbe es viel weniger Probleme“, sagte Whale, bei dem vor zwei Jahren Krebs diagnostiziert wurde.

Having been thinking about this all day I think it is now time to say to those idiots who refuse the vaccine and don’t think it applies to them and I’m sure we’ve all met one or two of them that they are the ones hard danger in our freedoms they are the ones who need to wake up — James Whale (@THEJamesWhale) January 4, 2022

„Ich kann es kaum erwarten, meinen dritte Spritze zu bekommen“, fügte er hinzu.