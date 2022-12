Ich kann nicht sehen, nicht hören, nicht das Gleichgewicht halten und nicht atmen. Was die Spritze mit mir gemacht hat!

Wir setzen unsere Berichte über Covid-Impfstoffverletzungen heute mit Kays schockierender Geschichte fort. Lesen Sie dies und fragen Sie sich, wie der NHS immer noch ignorieren oder leugnen kann, welchen schrecklichen Schaden diese neuartigen Impfstoffe angerichtet haben? Was ist aus der medizinischen Ethik und Ehrlichkeit in diesem Land geworden? Wann werden die AstraZeneca-Akten freigegeben und die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen?

Der Name ASTRAZENECA ist für mich inzwischen eine Beleidigung. Ich sehe es nicht mehr als das britische Star-Pharmaunternehmen, das Leben vor Covid-19 rettet, wie es im Medienrummel dargestellt wird. Es ist das Unternehmen, das mich dauerhaft geschädigt und mein Leben auf den Kopf gestellt hat.

Vor 64 Tagen hat sich mein Leben für immer verändert, und seitdem ist kein Tag vergangen, an dem ich meine Entscheidung, den „Impfstoff“ zu nehmen, nicht bereut hätte, nachdem ich von meinem Lebensgefährten dazu gedrängt worden war. Normalerweise bin ich vorsichtig und misstrauisch gegenüber Arzneimitteln, da ich in der Vergangenheit an Anaphylaxie gelitten habe. Ich wusste nicht, was in diesem Produkt enthalten war, und als jemand, der keine tierischen Produkte konsumiert, kam es mir nie in den Sinn, dass es aus menschlichen abgetriebenen fötalen Zellen gewonnen werden und ein Affen-Adenovirus enthalten könnte. Ich finde den Gedanken, diese zu konsumieren, abscheulich und ekelerregend. Ich hatte eindeutig einen Moment des Wahnsinns und schlug die Vorsicht in den Wind.

Den 10. Februar 2021 werde ich nie vergessen. Das ist mein D-Day. Ein paar Stunden nach der „Impfung“ konnte ich nicht mehr wach bleiben und schlief stundenlang. Ich wachte mit pochenden Kopfschmerzen auf, die 72 Stunden lang anhielten, und sah verschwommen. Es ging mir so schlecht, dass ich nicht merkte, dass ich ins Krankenhaus musste, und ich dachte, wenn ich sterbe, dann ist das so gewollt. Ich war so schwach, dass ich kaum einen Wasserkocher halten konnte. 65 Tage lang schlief ich meistens oder saß in einem Stuhl. In der Augenklinik des Krankenhauses wurde eine anteriore Uveitis diagnostiziert, und man gab mir Steroidtropfen. Mein verletzter Arm war geschwollen und schmerzte so sehr, dass ich ihn nicht über die Hüfte heben konnte. Später wurde bei mir eine Verletzung der Rotatorenmanschette diagnostiziert, und die Sehne ist noch heute entzündet und steif.

Seit diesem Tag habe ich eine Meibom-Drüsenfehlfunktion, Blepharitis, Ptosis, schlechtere Sehkraft, Astigmatismus, Katarakt, epiretinale Membran, seltenen Hörverlust mit umgekehrter Neigung auf beiden Ohren, Tinnitus rund um die Uhr und Gleichgewichtsprobleme. Ich habe jetzt Hörgeräte. Ich konnte monatelang weder lesen noch Computer benutzen. Ich habe eine seltene Form der Skelerodermie, lineare Morphea en coup de sabre, entwickelt, die das Bindegewebe meiner Stirn zerstört hat und lebensbedrohlich sein kann. Bei mir wurde eine Autoimmunthyreoiditis diagnostiziert. Ich habe eine Anaphylaxie gegen das Polysorbat-80 im „Impfstoff“ erlitten, was zu Schwäche, Muskelschwund und lebensbedrohlicher intrakranieller Hypertonie führte, die offenbar auch die Ursache für meine anderen Gesundheitsprobleme ist.

Seit jenem schicksalhaften Tag leide ich auch unter Atemnot bei Anstrengung. Die Reaktion des NHS auf mein Leiden war miserabel. Ich konnte weder einfache Aufgaben erledigen, noch arbeiten. Erst nach 15 Monaten begann es mir besser zu gehen. Ich hatte das Glück, zu privaten Ärzten gehen zu können, aber eine wirksame Behandlung blieb mir bisher versagt.

Was ich aus der Pandemie gelernt habe, nachdem ich eine Nebenwirkung eines von der Regierung beworbenen „Impfstoffs“ erlebt hatte, ist, wie voreingenommen, unsympathisch und autoritär die Mehrheit der Menschen ist. Es war eine durch und durch toxische Erfahrung. Ich wurde in den sozialen Medien zensiert und bestraft, weil ich über meine Erfahrungen schrieb. Meine (jetzt ehemalige) Lebensgefährtin weigerte sich, mich zu sehen, und drängte mich, eine weitere Spritze zu nehmen, da sie nicht glauben wollte, dass ich geschädigt worden war. Meine zweitälteste Freundin (die keine Freundin mehr ist) weigerte sich, mich zu sehen, da ich nicht vollständig geimpft war, und behandelte mich wie eine „typhuskranke Maria“. Meine älteste Freundin hat mich in ein Gaslightnin getaucht, indem sie sagte, sie kenne sonst niemanden, der impfgeschädigt sei, und ein Angestellter der örtlichen Arztpraxis sagte, ich sei die einzige von 9.000 Patienten, die eine allergische Reaktion auf Polysorbat erlitten habe. Ich werde als eine Anomalie angesehen.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, verlieh der Vorstand meines Privatclubs der kürzlich geehrten Dame Sarah Gilbert die Ehrenmitgliedschaft.

Im Fernsehen zeigte sie sich erfreut, als Barbie-Puppe geehrt zu werden, die die Leistungen einer Wissenschaftlerin als Vorbild für Mädchen feiert. Ich frage mich, wie sie nachts schlafen kann, wenn ihr „Impfstoff“ so viele Menschen, meist Frauen, getötet oder verletzt hat. Ich schlafe schlecht. Ich wache mit einem Tinnitus auf, der mir die Ruhe raubt. Ich leide unter Kopfschmerzen und mein geschädigtes Augenlicht erinnert mich ständig daran, was ich verloren habe.