Russland hat den Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelenski am Mittwoch in Washington und seinen Auftritt vor dem Kongress scharf kritisiert und ihn als „Hollywood-Reise“ bezeichnet, die das Feuer des „Stellvertreterkriegs“ gegen Russland am Brennen halten soll.

„Die Hollywood-Reise des Kiewer Regimechefs nach Washington hat bestätigt, dass die versöhnlichen Erklärungen der Regierung über die fehlende Absicht, eine Konfrontation mit Russland zu beginnen, nur leere Worte sind“, sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, in neuen Erklärungen.

„Was im Wesentlichen unter Beifall und sarkastischem Grinsen verkündet wurde, war die Notwendigkeit, den ‚Stellvertreterkrieg‘ gegen unser Land fortzusetzen. Bis zu einem vollständigen Sieg über uns“, fügte er hinzu.

Während Zelenskys rund 30-minütiger Rede vor dem Kongress, die häufig von spontanem stehendem Applaus der US-Gesetzgeber unterbrochen wurde, gelobte der ukrainische Staatschef den „absoluten Sieg“, der „mit“ den Vereinigten Staaten erreicht werden solle – mit provokanten Worten, während ihm Vizepräsidentin Kamala Harris und die scheidende Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi über die Schulter schauten.

Antonow wetterte in seiner Reaktion auf die Rede gegen die „wahnwitzige Idee, die Russen auf dem Schlachtfeld zu besiegen“ und verurteilte auch Bidens neu angekündigte Zusage, Patriot-Raketen zu schicken. Der russische Botschafter warnte, dass jede Besatzung der Patriot-Batterien und -Systeme, selbst wenn sie direkt aus den USA oder der NATO kommt, auf dem Schlachtfeld ein faires Ziel sei.

Er behauptete außerdem, dass Moskau während des gesamten Konflikts versucht habe, „auf allen Ebenen an den gesunden Menschenverstand zu appellieren“, beschuldigte jedoch den Westen, seine Lieferungen von Raketen mit größerer Reichweite und fortschrittlicheren Waffen aufzustocken, was zu einer Eskalation und damit zu künftigen Folgen führe, „die man sich nicht einmal vorstellen kann“.

Doch Zelenskys Ansprache an den Kongress und „das amerikanische Volk“, die eine sehr seltene Gelegenheit für einen ausländischen Staatschef darstellte, war durchgehend mit Phrasen wie „Nur der Sieg!“ gespickt. Gegen Ende der Ansprache zitierte er auch aus Franklin D. Roosevelts berühmter „Day of Infamy“-Rede.

„Das amerikanische Volk wird in seiner gerechten Macht den absoluten Sieg erringen“, zitierte Zelensky Roosevelt und versprach anschließend, dass auch die Ukraine den „absoluten Sieg“ erringen wird.

Ich traf die ukrainische Diaspora-Delegation auf ihrem Weg ins Capitol, um Zelensky zuzujubeln.

Sie sagten mir, 45 Milliarden Dollar seien nicht genug, Neonazis gäbe es in der Ukraine nicht und das Verbot des russischen Flügels der orthodoxen Kirche und der Oppositionsparteien sei durch das „Kriegsrecht“ gerechtfertigt.

Caught up w/ the Ukrainian diaspora delegation on their way into the Capitol to cheer for Zelensky

They told me $45 billion wasn't enough, neo-Nazis do not exist in Ukraine and the banning of the Russian wing of the Orthodox Church & oppo parties was justified bc "martial law" pic.twitter.com/pFE2wmWaH9