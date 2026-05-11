Der US-Krieg um die Vorherrschaft im Energiebereich zielt auf die Vorherrschaft über Europa und Asien ab

Von Brian Berletic

Trotz offensichtlicher militärischer Rückschläge könnte der Krieg der USA gegen den Iran Teil einer umfassenderen Strategie sein, die darauf abzielt, die globalen Energieflüsse neu zu gestalten und Washingtons geopolitischen Einfluss zu stärken.

Der Krieg der USA gegen den Iran scheint – auf den ersten Blick – ein katastrophaler taktischer und strategischer Fehlschlag der USA zu sein, der die Grenzen ihrer militärischen Macht aufzeigt und die Grenzen ihrer militärisch-industriellen Kapazitäten weiter offenlegt.

Doch genau wie bei ihrem noch andauernden Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine lenkt ihre Unfähigkeit, die Zielstaaten mit bloßer militärischer Macht zu überwältigen, davon ab, auf wie vielfältige Weise die USA ihre geopolitischen Ziele nach wie vor mit anderen Mitteln vorantreiben.

In der Ukraine ist es den USA durch ihre Unterstützung ihrer ukrainischen Stellvertreter kategorisch nicht gelungen, die russischen Streitkräfte zu besiegen. Sie haben den Krieg jedoch genutzt, um Russland in einen kostspieligen, langwierigen und hochintensiven Konflikt zu verwickeln, der nachweislich russische Interessen über Europa hinaus beeinträchtigt hat – insbesondere im Hinblick auf den Zusammenbruch Syriens im Jahr 2024.

Zwar stehen die USA in Bezug auf ihre Militärmacht und ihre militärisch-industrielle Basis tatsächlich vor wachsenden Herausforderungen, doch streben sie eine umfassende Vorherrschaft an, indem sie eine domänenübergreifende Kriegsführung verfolgen – die nicht nur militärische, sondern auch wirtschaftliche und finanzielle Macht umfasst

Der Krieg hat es zudem geschafft, Europa von billiger, zuverlässiger und reichlich vorhandener russischer Energie abzuschneiden, und versetzt Europa in eine zunehmende und wahrscheinlich irreversible Energieabhängigkeit von den Vereinigten Staaten.

Diese Energieabhängigkeit von den USA kommt natürlich den in den USA ansässigen Energiekonzernen finanziell zugute, stärkt aber auch Washingtons strategischen Einfluss oder sogar die direkte Kontrolle über Europa. Diese Kontrolle wird genutzt, um erfolgreich eine einheitliche Front in ganz Europa gegen Russland zu bilden.

In ähnlicher Weise nutzen die USA ihren Krieg gegen den Iran, um die Energieexporte aus dem gesamten Nahen Osten nach Asien zu drosseln, Asien von billigem, zuverlässigem und reichlich vorhandenem Gas und Öl abzukoppeln und es in eine Energieabhängigkeit von den USA zu bringen, wodurch die USA strategischen Einfluss auf Asien gewinnen, um eine ähnliche Einheitsfront gegen China zu schaffen.

Die Entkopplung Europas von russischer Energie durch Krieg war geplant

In dem Papier der RAND Corporation aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „Extending Russia: Competing from Advantageous Ground“ wurden eine Reihe von „wirtschaftlichen“ und „geopolitischen“ Maßnahmen dargelegt, die darauf abzielen, Russland „auszudehnen“ und möglicherweise einen Zusammenbruch im Stil der Sowjetunion herbeizuführen, wie er den Kalten Krieg beendete.

Unter „wirtschaftlichen Maßnahmen“ listet das Papier „Behinderung von Erdölexporten“, „Reduzierung von Erdgasexporten und Behinderung von Pipeline-Ausbauten“, „Verhängung von Sanktionen“ und „Verstärkung des russischen Braindrain“ auf.

Das Papier argumentiert zunächst, dass eine der Hauptmethoden zur Umsetzung dieser Maßnahmen darin besteht, die US-amerikanische Öl- und Gasproduktion sowie deren Export nach Europa auszuweiten.

In einem Abschnitt mit dem Titel „Erfolgswahrscheinlichkeit“ räumt das Papier jedoch ausdrücklich ein:

„Die Verringerung des europäischen Gasverbrauchs aus Russland in Friedenszeiten hat eine mittlere bis geringe Erfolgswahrscheinlichkeit. Eine Diversifizierung weg von Russland ist kostspielig, und die Projekte könnten sich als schwer umsetzbar erweisen.“

Man sollte bedenken, dass die USA zu jenem Zeitpunkt bereits in LNG-Exportanlagen investierten und sogar LNG in europäische Märkte exportierten – und das zu einer Zeit, als US-Politiker einräumten, dass dies weder finanziell noch wirtschaftlich sinnvoll sei.

Das Papier war jedoch noch lange nicht fertig. Unter „geopolitischen Maßnahmen“ führt das Papier an erster Stelle „Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine“ auf.

Das Papier räumt ein, dass:

„Eine Ausweitung der US-Hilfe für die Ukraine, einschließlich der Lieferung von Kampfwaffen, würde für Russland wahrscheinlich die Kosten – sowohl in Form von Menschenleben als auch in finanzieller Hinsicht – für die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Donbass-Region erhöhen. Dies würde wahrscheinlich eine verstärkte russische Unterstützung für die Separatisten sowie eine Aufstockung der russischen Truppenpräsenz erfordern, was zu höheren Ausgaben, Ausrüstungsverlusten und russischen Opfern führen würde. Letzteres könnte im eigenen Land zu erheblichen Kontroversen führen, ähnlich wie es bei der sowjetischen Invasion in Afghanistan der Fall war.“

Mit anderen Worten: Durch die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine – womit die USA bereits unter der ersten Trump-Regierung begonnen hatten – würden die USA wissentlich versuchen, einen Krieg mit Russland in der Ukraine zu provozieren.

Ein solcher Krieg würde nicht nur hohe militärische Kosten für Russland verursachen, sondern auch das Haupthindernis für die Reduzierung bzw. Behinderung russischer Öl- und Gasexporte sowie für den Ausbau der US-amerikanischen LNG-Exporte – nämlich den „Friedenszustand“ – offensichtlich in einen endlosen Kriegszustand verwandeln.

Zwar richteten sich die Sanktionen bereits ab 2014 gegen die russische Wirtschaft, doch der von den USA durch ihre Politik des militärischen Aufbaus der Ukraine an den Grenzen zu Russland provozierte Krieg in der Ukraine führte zur Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines und zu immer strengeren Sanktionen gegen russische Energieexporte, die die ansonsten irrationalen US-LNG-Importe nach Europa unverzichtbar gemacht haben.

Um das Gleichgewicht der Energiedominanz weiter zugunsten Amerikas zu verschieben, wurde Ende 2025 von der New York Times enthüllt, dass es die US-amerikanische Central Intelligence Agency (CIA) und das US-Militär waren, die „eine ukrainische Kampagne von Drohnenangriffen auf russische Ölanlagen und Tanker“ vorantrieben.

Der von den USA provozierte Krieg bot das perfekte Mittel, um Europa von den ansonsten billigen, zuverlässigen und reichlich vorhandenen russischen Energieexporten abzukoppeln, die in Friedenszeiten geflossen waren. Auch wenn der Prozess der Abkopplung Jahre gedauert hat und noch immer nicht vollständig umgesetzt ist, hat er sich als erfolgreich erwiesen – so sehr, dass es fast unvorstellbar ist, dass die US-Interessen nicht in Erwägung gezogen haben, diesen Erfolg im Hinblick auf den Nahen Osten und Asien zu wiederholen.

China strangulieren

In US-Außenpolitikpapieren aus mehreren Jahrzehnten wurden Optionen erörtert, politische Maßnahmen vorgeschlagen und konkrete Programme zur Organisation von Waffen und Streitkräften geleitet, die darauf abzielen, China durch Blockaden wirtschaftlich zu strangulieren – oft speziell im asiatisch-pazifischen Raum, aber auch an maritimen Engpässen und Häfen weltweit.

Ein Artikel aus dem Jahr 2018 in der Naval War College Review mit dem Titel „A Maritime Oil Blockade Against China – Tactically Tempting but Strategically Flawed“ listet die Hindernisse auf, denen eine solche Politik gegenübersteht, sowie verschiedene Mittel zu deren Überwindung.

Der Schwerpunkt lag nicht nur darauf, den Seeverkehr nach China an Engpässen wie der Straße von Malakka im Rahmen einer sogenannten „fernen Blockade“ (einer Blockade, die außerhalb der Reichweite der meisten militärischen Fähigkeiten Chinas verhängt wird) abzuschneiden, sondern es wurde auch die Unterbrechung der Projekte der chinesischen „Belt and Road Initiative“ (BRI) erörtert, die speziell darauf abzielen, China die Umgehung dieser Engpässe zu ermöglichen.

An einer Stelle des Papiers wird die Ölpipeline zwischen Myanmar und China erörtert, die es China ermöglicht, Energie aus dem Nahen Osten in Hafenanlagen an der Küste Myanmars zu entladen und diese Energie durch Myanmar direkt in die südchinesische Provinz Yunnan zu leiten.

Das Papier schlägt vor:

„Eine Blockade aus der Ferne müsste auch die Ölpipeline zwischen Myanmar und China unterbrechen, über die letztendlich bis zu 440.000 Barrel Rohöl pro Tag von Kyaukpyu an der Küste Myanmars in die Provinz Yunnan im Südwesten Chinas transportiert werden könnten. Um zu verhindern, dass Tanker am Terminal von Kyaukpyu entladen, müssten, wenn überhaupt, nur wenige Marineeinheiten vor Ort bleiben. Das Gebiet könnte für die Dauer eines Konflikts zur Sperrzone erklärt werden, und sollten die Behörden Myanmars sich nicht daran halten, könnte die Anlage durch Luftangriffe, Luftminen oder andere kinetische Maßnahmen außer Gefecht gesetzt werden. Kurz gesagt: Die US-Streitkräfte wären wahrscheinlich in der Lage, Chinas Landwege für Ölimporte auf dem Seeweg rasch zu neutralisieren, um die Straße von Malakka und andere Engpässe weiter östlich zu umgehen und zu verhindern, dass China Kräfte abziehen muss, die zur Absicherung anderer maritimer Zugangswege benötigt werden.“

Es handelt sich keineswegs nur um theoretische Vorschläge: Die USA unterstützen seit Jahren bewaffnete Milizen in Myanmar, die gegen die Zentralregierung kämpfen. Diese Milizen haben wiederholt Angriffe auf die Ölpipeline zwischen Myanmar und China verübt und in jüngster Zeit versucht, Gebiete zu erobern, durch die die Pipeline verläuft.

Mit anderen Worten: Anstatt darauf zu warten, dass ein Konflikt zwischen den USA und China ausbricht, bevor sie die Pipeline mit US-Militärmitteln angreifen, haben die USA stattdessen bewaffnete Stellvertreter eingesetzt, um sie anzugreifen, noch bevor ein direkter Konflikt zwischen den USA und China überhaupt begonnen hat. Solche Angriffe dienen als Beweis dafür, dass die USA nicht nur über die Idee einer „fernen Blockade“ gegen China nachgedacht haben, sondern bereits beschlossen haben, diese schrittweise durchzusetzen.

Die USA haben bewaffnete Militante unterstützt, die ähnliche Pipelines und Wirtschaftskorridore in Pakistan stören, während die USA selbst ihre militärische Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum weiter ausbauen, um den Seeverkehr sowohl in der Nähe von Taiwan als auch im Südchinesischen Meer zu bedrohen.

Das Konzept einer „fernen Blockade“ beschränkt sich jedoch nicht nur auf den asiatisch-pazifischen Raum. Der Krieg der USA gegen den Iran hat eine de facto-Blockade geschaffen, die noch viel weiter von China entfernt ist – im Nahen Osten.

Der Krieg hat nicht nur den Seeverkehr durch die Straße von Hormus durch sowohl iranische als auch von den USA verhängte Beschränkungen behindert, sondern US-Angriffe auf iranische Energieproduktionsanlagen haben auch zu Vergeltungsschlägen gegen die Energieproduktionsanlagen der arabischen Staaten am Persischen Golf geführt, die US-Truppen beherbergen.

Die verringerte Energieproduktion in der gesamten Region, gepaart mit dem gestörten Seeverkehr durch die Straße von Hormus, hat zu einer Energiekrise für Nationen geführt, die bei ihren Energieimporten vom Nahen Osten abhängig sind – insbesondere in Asien, einschließlich China.

Entkopplung Asiens vom Nahen Osten

Asiatische Staaten wie Pakistan, Myanmar, Vietnam, die Philippinen, Thailand, Japan und Südkorea beziehen laut westlichen Publikationen wie Politico zwischen 50 % und 90 % ihrer gesamten Energieimporte aus dem Nahen Osten.

China bezieht bis zu 50 % seiner Energieimporte aus dem Nahen Osten. Seine Inselprovinz Taiwan bezieht über 60 % ihrer Energieimporte aus dem Nahen Osten.

Da Produktion und Exporte durch einen weiteren von den USA provozierten Krieg gestört sind, sind asiatische Staaten – statt Europa – nun gezwungen, sich anderweitig umzusehen, um ihren Energiebedarf zu decken.

Und genau wie die USA es bei ihrer vorsätzlichen Entkopplung Europas von russischen Energieimporten getan hatten, haben die USA Jahre damit verbracht, LNG-Exportanlagen speziell für Märkte in Asien vorzuschlagen, in diese zu investieren, sie zu bauen und sogar in Betrieb zu nehmen. Da diese Kapazitäten bereits teilweise in Betrieb sind, kommen sie gerade rechtzeitig, um die Energiekrise, die die USA selbst im Nahen Osten ausgelöst haben und die nun Nationen in ganz Asien bedroht, voll auszunutzen.

Länder wie Vietnam – zum Beispiel – stehen vor zwei Entscheidungen: Entweder lassen sie Millionen ihrer Bürger ohne Energie, einschließlich lebenswichtiger Güter wie Kochgas, oder sie kaufen die einzige verfügbare Alternative, um die unterbrochenen Importe aus dem Nahen Osten auszugleichen.

Vietnams staatlicher Gaskonzern hat Berichten zufolge bis zu 66.000 Tonnen LPG (Flüssiggas) aus den USA gekauft, gegenüber 44.000 Tonnen aus dem Nahen Osten. Es sei darauf hingewiesen, dass dies das erste Jahr ist, in dem das Land überhaupt Energie aus den USA bezieht.

Vietnam unterhält natürlich enge Beziehungen zu Moskau und bezieht einen Teil seines Energiemixes aus Russland sowie Kohle aus China, doch weder das eine noch das andere Land verfügt über ausreichende Kapazitäten, um die über 80 % der Energieimporte aus dem Nahen Osten, auf die Vietnam angewiesen war und die nun unterbrochen sind, sofort auszugleichen.

Andere Nationen, darunter Thailand, Japan und Südkorea sowie die Inselprovinz Taiwan, waren ebenfalls gezwungen, nach Alternativen zu suchen. Während in einigen Fällen Russland angesprochen wurde und in der Lage war, einige Engpässe auszugleichen, haben sich die USA bewusst als einzige andere Alternative positioniert.

Es sollte erwähnt werden, dass die LNG-Exportprojekte, in die die USA in den letzten Jahren investiert haben, um asiatische Märkte anzusprechen, in ihren frühen Planungs- und Genehmigungsphasen Schwierigkeiten hatten, ein tragfähiges Geschäftsmodell vorzuschlagen – genau wie LNG-Exportprojekte, die auf europäische Märkte abzielten, bis der Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland begann.

Ein Projekt – Alaska LNG von Glenfarne – machte noch 2025 „Energiesicherheit“ und Routen durch „unumstrittene und sichere Schifffahrtswege“ zu einem wichtigsten Verkaufsargument. Zu diesem Zeitpunkt gab es jedoch keine umkämpften oder unsicheren Schifffahrtswege, die den Energiefluss nach Asien behinderten und dieses Verkaufsargument rechtfertigten.

Die einzigen Schifffahrtswege, die jemals umkämpft oder unsicher werden könnten, wären die verschiedenen Meerengen, die die USA seit Jahrzehnten diskutieren und darauf vorbereiten, sie zu umkämpfen und unsicher zu machen – nicht nur im asiatisch-pazifischen Raum, sondern auch die Straße von Hormus im Nahen Osten und darüber hinaus.

Natürlich – jetzt, da der Krieg der USA gegen den Iran die Energieexporte aus dem Nahen Osten stört, haben sich Projekte wie Alaska LNG von schlechten Geschäftsvorschlägen zu einer dringend benötigten und perfekt positionierten Energiequelle gewandelt – all das, genau wie bei den US-LNG-Exporten nach Europa, ganz nach Plan.

Ein kürzlich erschienener Artikel im Wall Street Journal mit dem Titel „US-Energieexporte erreichen Rekordwerte, während sich die Welt auf einen geschlossenen Persischen Golf einstellt“ stellt fest, dass „die Öl- und Gaslieferungen in die Höhe geschnellt sind, die USA jedoch vor Hindernissen stehen, die Nachfrage aus Kriegszeiten in einen dauerhaften Aufschwung umzuwandeln.“

Die falsche Annahme dabei ist, dass der US-Krieg gegen den Iran nichts mit dem Anstieg der US-Öl- und Gaslieferungen oder der „Kriegsnachfrage“ zu tun hat – und dass dies einfach nur ein gewinnbringender Zufall sei.

Doch genau wie die RAND Corporation bereits 2019 deutlich machte, kann jeder politische Vorschlag wie die Entkopplung Europas von russischer Energie, der in „Friedenszeiten“ nicht funktioniert, zum Erfolg geführt werden, indem man einfach „Friedenszeiten“ in „Kriegszeiten“ umwandelt.

Genau das haben die USA mit Europa gemacht – und genau diesen Prozess wiederholen sie nun ganz offensichtlich, diesmal mit Asien als Ziel.

Es wird an Russland, China, dem Iran und dem Rest der unabhängigen Welt – einschließlich der Nationen in ganz Asien und insbesondere in Süd- und Südostasien – liegen, diese gefährliche Falle, die von den USA gestellt wurde, umsichtig zu umgehen und eine vollständige Energieabhängigkeit von den USA zu vermeiden, wie sie Europa aufgezwungen wurde.

Europa hat bereits wahrscheinlich irreversiblen politischen und wirtschaftlichen Schaden erlitten durch seine politische Vereinnahmung durch die USA und nun durch seine wachsende Energieabhängigkeit von den USA.

Asien läuft Gefahr, durch die wachsende Energieabhängigkeit von den USA ebenfalls geschwächt zu werden, was eine politische Vereinnahmung durch die USA viel wahrscheinlicher macht, um dann in eine Einheitsfront umgewandelt zu werden – diesmal gegen China statt gegen Russland – und dazu benutzt zu werden, im Namen der USA Krieg zu führen, auf Kosten der Menschen, des Friedens und des Wohlstands Asiens.

Zwar steht die USA in Bezug auf ihre Militärmacht und ihre militärisch-industrielle Basis tatsächlich vor wachsenden Herausforderungen, doch strebt sie eine umfassende Dominanz durch Multi-Domain-Kriegsführung an – die nicht nur militärische, sondern auch wirtschaftliche und finanzielle Macht umfasst und nicht nur im physischen Raum des Schlachtfelds operiert, den die meisten Menschen mit Kriegsführung assoziieren, sondern auch im politischen Raum und, was am wichtigsten ist, im Informationsraum.

Die USA haben wiederholt ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, ihre im Vergleich zum Rest der Welt wachsende militärische Schwäche zu umgehen und ihre politische Vereinnahmung von Nationen rund um den Globus, ihr Monopol über den globalen Informationsraum und nun ihre zunehmende Instrumentalisierung von Energie als Waffe zu nutzen.

Die USA instrumentalisieren Energie sowohl durch die Produktion und den Export von Energie aus den USA als auch durch die Durchführung systematischer Angriffe auf sowie die Beschlagnahmung oder Zerstörung alternativer Energiequellen unter anderem in Venezuela, Russland und im Iran.

Nur die Zeit wird zeigen, ob sich die multipolare Welt nicht nur im Bereich der militärischen Macht, sondern auch in allen anderen Bereichen, in denen die USA Krieg gegen sie führen, angemessen organisieren kann.