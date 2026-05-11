Wie sich China auf die neue weltweite Nahrungsmittelkrise vorbereitet hat, die durch den Krieg der USA gegen den Iran ausgelöst wurde

Von Joe Scholten

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat eine massive weltweite Nahrungsmittelkrise ausgelöst. China ist darauf vorbereitet, da seine staatlichen Unternehmen über die größten Nahrungsmittelreserven in der Geschichte der Menschheit verfügen. So funktioniert das..

Ich habe 2022 einen Artikel zum Thema Ernährungssicherheit in China verfasst. Der Hauptgrund für diesen früheren Beitrag war, dass es Warnungen vor einer globalen Nahrungsmittelkrise als Folge des Krieges in der Ukraine gegeben hatte.

Tatsächlich haben sich die Preise für Grundnahrungsmittel wie Mais, Weizen und Sojabohnen im ersten Jahr des Konflikts fast verdoppelt, und weltweit wurden Millionen Menschen in den Hunger getrieben.

In den Vereinigten Staaten war dies laut USDA eine der Hauptursachen für die rasante Inflation bei Lebensmitteln im Jahr 2022, die zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise um 11,4 % beitrug.

China blieb jedoch weitgehend verschont, da die Schwankungen bei den Lebensmittelpreisen im gleichen Zeitraum deutlich geringer ausfielen als in den Vereinigten Staaten.

Es kam zu einer Nahrungsmittelkrise, und obwohl sie den Globalen Süden viel härter traf als den imperialen Kern, traf sie doch auch den imperialen Kern.

China blieb jedoch von dieser früheren Nahrungsmittelkrise spürbar verschont.

Im Laufe der Zeit richtete sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die chinesische Ernährungspolitik. Ökonomen wie Isabella Weber hoben hervor, dass die strategischen Nahrungsmittelreserven Chinas dazu beitrugen, dass die Lebensmittelpreise in China nicht in die Höhe schossen, wie es anderswo auf der Welt der Fall war, und das inmitten einer der schlimmsten Nahrungsmittelkrisen, die die internationale Gemeinschaft seit Jahrzehnten heimgesucht hatte.

Amüsanterweise konnten sogar normale Westler, die die beliebte App TikTok während des vorübergehenden Verbots im Januar 2025 verlassen hatten, auf der chinesischen App Rednote (小红书) aus erster Hand sehen, wie viel erschwinglicher Lebensmittel in China für den Durchschnittsbürger waren.

Eine neue globale Nahrungsmittelkrise

Heute steht die Welt vor einer weiteren globalen Nahrungsmittel- und Energiekrise, verursacht durch den Krieg der USA und Israels gegen den Iran und die Unterbrechung der Lieferketten im Persischen Golf.

Angesichts dieser neuen Krise erscheint es sinnvoll, das Thema der chinesischen Ernährungssicherheit erneut aufzugreifen, um ihre Stärken zu bewerten und zu prüfen, was man aus diesen Methoden lernen könnte.

Glaubt man den Berichten, könnte der aktuelle Konflikt in Westasien bis zu 45 Millionen Menschen in den Hunger treiben und zudem die bereits hungernden Hunderte von Millionen in noch schlimmere Notlagen bringen – als direkte Folge des imperialistischen Angriffskriegs der USA gegen den Iran.

Auch in Ländern, die weitaus besser abgeschirmt sind, werden die Lebensmittelpreise steigen, wahrscheinlich genauso stark wie im Jahr 2022, wenn nicht sogar noch stärker.

In China hingegen hat die Regierung die staatliche Kontrolle über die Schlüsselbereiche der Wirtschaft. In der Praxis bedeutet dies, dass staatliche Unternehmen (SOEs) strategisch wichtige Industriezweige unter staatliche Kontrolle stellen und sie als Unternehmen betreiben, die sozial nützlichen Zwecken dienen, anstatt im Namen der Aktionäre auf die Maximierung des Quartalsgewinns ausgerichtet zu sein.

Chinas strategische Nahrungsmittelreserven

In meinem vorherigen Artikel habe ich die Rolle von Genossenschaften bei der Armutsbekämpfung und der Ernährungssicherheit untersucht.

In diesem Beitrag werde ich näher auf die Rolle des chinesischen Staates bei der Gewährleistung der Ernährungssicherheit sowie auf das Zusammenspiel zwischen Staat und Genossenschaften eingehen.

Die größten und für diese Strategie unmittelbar relevantesten staatlichen Unternehmen in China sind die China Grain Reserves Group (中储粮集团), auch bekannt unter dem Namen Sinograin, und die China Oil and Foodstuffs Corporation (中国粮油食品集团), kurz COFCO genannt.

Sinograin ist das Hauptunternehmen, das die Reserven an Getreide, Ölen, Fleisch, Zucker und anderen Agrarrohstoffen verwaltet. COFCO ist für die Verarbeitung, Lagerung, den Anbau, den Transport und den Versand von Lebensmitteln zuständig.

Sinograin kann als das staatliche Unternehmen betrachtet werden, das die tatsächlichen Lebensmittelreserven verwaltet, während COFCO Lebensmittel verarbeitet, transportiert, lagert und zu kontrollierten Preisen an verschiedene Einzelhändler verteilt.

Ende 2022 gründeten diese Unternehmen ein Joint Venture namens China Enterprise United Grain Reserve Company (中企联合粮食储备有限公司) und bündelten ihre Kräfte zu einem optimierten strategischen Lebensmittelnetzwerk, das alle Bereiche von der Beschaffung bis zum Anbau abdeckt. Durch dieses System wird der Prozess der Bevorratung von Lebensmitteln sowie deren anschließende Verarbeitung und der Großhandel effizient verwaltet.

Ein von Sinograin betriebenes Getreidelager in Chengdu im Jahr 2025 (Bildnachweis: Xinhua)

Das soll nicht heißen, dass es in China keinen privaten Sektor gibt; tatsächlich gibt es auch Genossenschaftsbetriebe, und es gibt zahlreiche private, gewinnorientierte, nicht genossenschaftliche Unternehmen, die im Lebensmittelbereich tätig sind. Allerdings fungiert der staatliche Sektor als Kontrollinstanz für diese Einrichtungen.

Wenn die Menschen der Meinung sind, dass der private Sektor ihnen überhöhte Preise für Grundnahrungsmittel berechnet, haben sie die Möglichkeit, Lebensmittel über staatliche Kanäle zu beziehen.

Darüber hinaus kann die Regierung bei Engpässen oder Problemen in der Lieferkette Reserven zur Versteigerung freigeben und verschiedenen Großhändlern und Distributoren den Bezug von Getreide zu einem garantierten Preis ermöglichen, der sicherstellt, dass die Landwirte angemessen vergütet werden, ohne jedoch so hoch zu sein, dass normale Verbraucher überhöhte Preise zahlen müssen.

Was das Zusammenspiel zwischen dem staatlichen Sektor und dem Genossenschaftssektor betrifft, so fungiert der Allchinesische Verband der Versorgungs- und Vermarktungsgenossenschaften (ACFSMC) als Instrument, mit dem der Staat Genossenschaften organisiert und unterstützt.

Dies kann unter anderem in Form von technischer Unterstützung für Genossenschaften, Forschung, der Entwicklung lokaler genossenschaftlicher Geschäftsmodelle oder der Untersuchung neuer agronomischer Innovationen für Genossenschaften erfolgen.

Der Genossenschaftssektor ist per Definition nicht in staatlichem Besitz, doch die Regierung lenkt und fördert die Schaffung genossenschaftlicher Industrien als Teil des sozialistischen Aufbaus.

Im Gegenzug nutzt der chinesische Staat diese Infrastruktur, um andere Ziele des sozialistischen Aufbaus zu verwirklichen, darunter strategische Partnerschaften zwischen Einrichtungen wie COFCO und der ACFSMC.

Staatliche Einrichtungen wie COFCO und Sinograin können direkt an Genossenschaften verkaufen und diese als erste Stufe der Vertriebskette zu den Verbrauchern einsetzen, wann immer Preise stabilisiert werden müssen. Dadurch können der Bevölkerung niedrigere Kosten garantiert werden.

Ein von Sinograin betriebenes Getreidelager in Changsha im Jahr 2025 (Bildnachweis: China Daily)

Was den Umfang betrifft, gibt es in der gesamten Menschheitsgeschichte keine andere strategische Nahrungsmittelreserve, die auch nur annähernd so groß ist wie die chinesische.

Allein was Getreide betrifft, belief sich die strategische Reserve im Jahr 2024 auf 700 Millionen Tonnen. Das reicht aus, um die eigene Bevölkerung ein Jahr lang zu ernähren.

Mit Reserven dieser Größenordnung kann China gewährleisten, dass seine Bevölkerung im Krisenfall nicht hungern muss.

Getreidereserven sind ein Element der Strategie, mit der der chinesische Sozialismus die aktuelle Weltkrise vorhersehen und sich darauf vorbereiten konnte.

Chinas Düngemittelreserven

China verfügt zudem über eine große Düngemittelreserve.

Tatsächlich ist China der zweitgrößte Düngemittelexporteur der Welt, und die größten Produzenten sind die staatlichen Unternehmen Sinochem und die China National Agricultural Means of Production Group Corporation.

Sinochem unterhält zudem Lieferketten für andere Komponenten in der Produktionskette von Düngemitteln und kann auf Reserven aus anderen staatlichen Sektoren wie der China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) oder der strategischen Schwefelreserve zurückgreifen, um sicherzustellen, dass die Düngemittelproduktion im Falle von Krisen wie der heutigen hochgefahren wird.

Dadurch ist China in der Lage, Düngemittelreserven freizugeben, um die Haltbarkeit seiner Getreidereserven zu verlängern und die heimische Produktion anzukurbeln, sodass seine Getreidereserven noch länger reichen.

Diese Maßnahmen erfordern einen immensen Planungsaufwand, den die Marktlogik schlichtweg nicht hinnehmen würde.

Tatsächlich beklagte The Economist im Oktober 2025, dass China bei der Verwaltung seiner Reserven auf nicht-marktwirtschaftliche Kräfte setze und in guten Zeiten Getreide, Treibstoff, chemische Komponenten und Mineralien aufkaufe.

The Economist schrieb:

Da viele Analysten davon ausgehen, dass ein Barrel Rohöl im nächsten Jahr 10 bis 20 Dollar billiger sein wird, verschwendet China möglicherweise jeden Monat Milliarden von Yuan. Auch seine Raffinerien sichern sich Kupfer mit enormen Verlusten: Die „Verarbeitungsgebühr“, die sie Bergbauunternehmen normalerweise für die Aufbereitung von Erzen berechnen, ist mittlerweile tief im Minus – eine Leistung, die, wie Händler vermuten, durch günstige staatliche Kredite ermöglicht wird. Brasilien verkauft Sojabohnen mit einem erheblichen Aufschlag an China.

Rückblickend ist diese Logik lächerlich. Heute schießen die Preise für Grundnahrungsmittel in die Höhe. Sie im Jahr 2025 zu einem „erheblichen Aufpreis“ gekauft zu haben, wird im Vergleich zu den himmelhohen Preisen im Jahr 2026 wie ein Schnäppchen erscheinen.

Lange Zeit wurden Chinas Vorratshaltungsmaßnahmen entweder als inkompetente Misswirtschaft des Staates oder als ruchlose Politik zur Vorbereitung auf einen Angriffskrieg beschrieben. Nicht ein einziges Mal haben westliche Experten in Betracht gezogen, dass diese Politik strategische Entscheidungen Chinas waren, um sich auf Krisen vorzubereiten, die durch eine Vielzahl von Ursachen hervorgerufen werden könnten, wie zum Beispiel den Klimawandel oder den Militarismus der Vereinigten Staaten.

Rationale sozialistische Planung wurde nie als das angesehen, was sie tatsächlich ist: ein staatlich gelenkter Plan, um Bedürfnisse zu antizipieren und die Wirtschaft in eine Richtung zu lenken, die der Bevölkerung tatsächlich zugutekommt, anstatt den Marktkräften zu erlauben, eine kleine Handvoll wohlhabender Eliten zu bereichern.

Chinas Fünfjahrespläne und strategische Planung

Tatsächlich können wir uns die jüngsten Fünfjahrespläne ansehen, um zu erkennen, wie sich dies in Bezug auf Chinas Ernährungssicherheitspolitik auswirkt.

Eine Priorität des 14. Fünfjahresplans (von 2021 bis 2025) war es, sich zu einem Vorreiter der landwirtschaftlichen Modernisierung zu entwickeln.

Selbst die neoliberale Publikation The Economist hat anerkannt, dass China zum führenden Land in den Agrarwissenschaften geworden ist, wobei die Veröffentlichungen in führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften von der Forschung in der chinesischen Agrarwissenschaft angeführt werden.

China nutzt Drohnentechnologie mehr als jedes andere Land und setzt über 300.000 landwirtschaftliche Drohnen ein – mehr als die Hälfte des weltweiten Bestands –, um einen effizienten Transport, die Düngung und die Aussaat von Nutzpflanzen zu ermöglichen.

China plant, bei anpassungsfähigen Pflanzenbiotechnologien und neuartigen Proteinquellen eine Vorreiterrolle einzunehmen.

China integriert KI-Systeme wie Deepseek in Programme zur Schädlingsidentifizierung, um den Einsatz chemischer Pestizide zu reduzieren.

Was die physische Infrastruktur betrifft, so investierte China während seines 14. Fünfjahresplans 757 Milliarden US-Dollar in Wasserschutzmaßnahmen, darunter landwirtschaftliche Bewässerung und Wasserkraft.

Dieselben Prioritäten spiegeln sich im 15. Fünfjahresplan wider, der darauf abzielt, Agrarbiowissenschaften und künstliche Intelligenz weiter in bestehende landwirtschaftliche Netzwerke zu integrieren.

Diese staatlichen Vorgaben sind nicht nur rational, sondern auch human. China hat die notwendigen Ressourcen gesichert, damit 1,4 Milliarden Menschen gedeihen können.

Während Millionen Menschen weltweit Hunger und weitere Verarmung erleben werden, hat China angemessene Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die eigene Bevölkerung nicht die Last der Schäden tragen muss, die durch Entscheidungen anderer entstanden sind.

Tatsächlich hat China, während andere Länder in Ost- und Südostasien mit der Aussicht auf Versorgungsengpässe konfrontiert sind, Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass es wichtige Materialien für die industrielle Produktion exportieren kann.

China beginnt, den Export von Flugbenzin zuzulassen, da die Fluggesellschaften mehrerer asiatischer Nachbarländer unter schwerwiegenden Engpässen leiden.

Da sich Treibstoffengpässe auf kritische chemische Industrieprozesse in Ländern wie Japan auswirken, springt China ein, um Lücken in diesen Lieferketten zu schließen und den Zusammenbruch kritischer Industriezweige zu verhindern.

Dank solider Umweltinitiativen ist China in einer hervorragenden Position, um saubere Energiealternativen in Länder zu exportieren, die unter der aktuellen Energiekrise leiden, da es der größte Produzent von Solarstrom, Batterien und Elektrofahrzeugen ist.

Chinas langfristige strategische Bevorratung hat nicht nur das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung gesichert, sondern sichert auch das Wohlergehen anderer Länder, die ebenfalls mit dieser Krise konfrontiert sind.

Während die Welt immer tiefer in eine generationenprägende Krise stürzt, die am Ende einer weiteren generationenprägenden Krise stattfindet, können wir erkennen, dass alternative Systeme tatsächlich in der Lage sind, diese Probleme effektiv und rational anzugehen.

Staatliche Planung und die sozialistische Produktionsweise in Form von staatlichen Unternehmen und Genossenschaften unter der Führung einer kommunistischen Partei sind in der Lage, grundlegende Bedürfnisse zu befriedigen.

Wie uns die Krisen der Moderne immer deutlicher zeigen, ist eine bessere Welt möglich. China liefert ein Beispiel dafür, wie das gehen kann.