Ich reiste ins Westjordanland, um die dortige Zerstörung mit eigenen Augen zu sehen

Die Israelis wissen, wie man auf die Straße geht, um zu protestieren; es ist an der Zeit, dass wir uns der jüdischen Gewalt gegen die Palästinenser entgegenstellen.

Ilana Blumberg

Vor Kurzem verbrachte ich einen Tag im Jordantal, nachdem ich monatelang die Nachrichten über die zunehmende tödliche Gewalt im Westjordanland verfolgt hatte. Diese Angriffe sind, auf schreckliche Weise, mörderisch geworden und nicht nur verletzend. Soweit ich weiß, wird die Gewalt größtenteils ungestraft von jüdischen Jugendlichen aus den Hügeln und von den Bauernhöfen verübt, die stolz verkünden, ihr Ziel sei es, den Palästinensern in der Region das Leben so zur Hölle zu machen, dass sie ihr Land freiwillig verlassen, damit es „jüdisch“ wird.

Der Wunsch, das Westjordanland und das Jordantal von Arabern zu befreien (was mich an das Ziel der Nazis erinnert, das ich als Kind lernte: „Judenrein“, frei von Juden), verfolgt mit Gewalt und Angst, ist für mich unvereinbar mit allem, was ich als jüdisch kenne.

Bei meinem Besuch in der Gegend war ich erschüttert über die vielen Dinge, die ich nicht wusste,

Das Ausmaß der Armut

Die Palästinenser auf diesen angegriffenen Farmen leben in bitterer Armut. Sie wohnen in provisorischen Zelten. Sie betreiben Landwirtschaft oder hüten Schafe. Es ist ein Leben am Existenzminimum. Sie möchten, dass ihre Kinder zur Schule gehen, aber die Lebensbedingungen in einem von der israelischen Armee kontrollierten Gebiet machen dies oft unmöglich. Eine Mutter erzählte mir, dass fünf Kinder sich ein einziges Handy für den Zoom-Unterricht teilen müssen – wenn überhaupt Empfang besteht. Was sich einige der Hirten in dieser Gegend wünschen und was ihnen die Siedler verweigern wollen, ist die Freiheit, ihre Schafe über die heutige Autobahn zu treiben, um auf den saftigen Weideflächen zu grasen, die von einem jüdischen Clan beansprucht werden.

Palästinenser werden …

… durch Feuer, Schüsse, sadistische Tierschlachtungen und die Androhung von Schlimmerem von dem ihnen zustehenden Land vertrieben. Ich sah verlassene Gebiete, die menschenleer dalagen, als hätte dort nie jemand gelebt. In Hamam Al Maliah, das ich besuchte, hatten jüdische Israelis am Morgen nach meinem Besuch an einem verlassenen Ort einen Gottesdienst abgehalten. In den sozialen Medien wurde ein Video veröffentlicht, das die Rückgabe des Landes von ismaelitischen Händen an jüdische Hände feierte.

Die Menschen sangen Hallel und begingen damit sowohl das Ende von Pessach als auch ihren Nacht „Sieg“. Tage später wurde das kleine Schulhaus des Ortes über abgerissen. Alles darin, einschließlich des Kinderbilderbuchs Hebräischen, „Dirah Lehaskir“ („Wohnung zu vermieten“), einer arabischen Übersetzung aus dem wurde zerstört. Das Armeelager auf der gegenüberliegenden Straßenseite meldete, nichts gesehen zu haben.

Es gibt Helden unter uns.

Eine kleine Minderheit jüdischer Israelis ist zutiefst beunruhigt über die jüdische Gewalt gegen palästinensische Hirten und gegen jüdische Israelis, die sich mit den Hirten solidarisieren. Eine noch kleinere Minderheit jüdischer Israelis ist noch beunruhigter, so sehr, dass sie bereit ist, stundenlang durch die grünen Hügel zu wandern, Schafe zu hüten und zuzusehen, wie die Armee sie beim Hüten der Schafe beobachtet. Einige dieser Menschen leben im Jordantal und glauben, dass dieses Land uns alle aufnehmen kann. Sie haben ihr Leben dort verbracht, den Staat und die Bevölkerung geliebt und ihnen gedient, und es sich zur Aufgabe gemacht, die Palästinenser, die sie als ihre Nachbarn betrachten, mit Leib und Seele zu schützen. Andere aus ganz Israel haben sich ihnen angeschlossen. Freiwillige erscheinen im Wechsel, Tag für Tag und Nacht für Nacht, zu einer undankbaren Arbeit, ohne die Unterstützung des jüdischen Staates. Nur allzu oft werden auch sie von ihren israelischen Mitbürgern geschlagen und ins Krankenhaus gebracht – von jenen Siedlern, die sie nicht mehr als „Brüder“ oder „Schwestern“, sondern als „Feinde“ sehen.

* * *

Ich sollte erwähnen, dass ich Angst hatte, ins Jordantal zu fahren, um an dieser Tour mit den Jordan Valley Activists teilzunehmen (auch bekannt als zwei grauhaarige, wettergegerbte israelische Kibbuznikim und eine kleine israelische Frau mit faltiger Haut, einer scharfen Zunge und Kartoffelchips für alle). Ich hatte Angst, Auto zu fahren, während Raketen aus dem Iran und dem Norden einschlugen, und ich hatte Angst, zwei Stunden von zu Hause entfernt zu sein, wo meine Kinder waren. Ich hatte Angst, von jugendlichen Siedlern angegriffen oder verhaftet zu werden, weil ich etwas ansah, was ich nicht sehen sollte (ein Armeefahrzeug hielt an, um uns beim Schafehüten zu beobachten), oder in eine brenzlige Situation zu geraten. Ich hatte Angst, dass ich die Gefahr in der Region nicht ausreichend eingeschätzt hatte. Ich weiß genug über Israel, um zu wissen, dass die Entfernungen gering sind und dass die Orte, die in Flammen und unter Beschuss standen, nur wenige Minuten von meinem Ziel entfernt waren.

Gleichzeitig weiß ich, dass Jerusalem, das Jordantal, das Westjordanland, der Gazastreifen, Kiryat Shmonah und Ramat Gan eng miteinander verbunden sind, da die Entfernungen gering sind. Unsere Lebensbedingungen sind nicht dieselben – ganz im Gegenteil –, aber es bedeutet, dass wir uns bewusst sein müssen, dass nichts an einer auferlegten oder imaginären Grenze Halt macht. Wir alle leben in dieser Welt des Terrors und der Gewalt, ob wir es nun so empfinden oder nicht.

Als Bürger dieses Staates sind all diese Orte in gewisser Weise mein Zuhause. Nicht im Sinne von Besitz, sondern im Sinne von Verantwortung.

Deshalb verfehlt Itamar Ben Gvirs Ansatz, jedem klarzumachen, wem das Land gehört – wer die Macht hat –, sein Ziel. Souveränität bedeutet nicht, dass die Machthabenden jeden nach Belieben zwingen, unterdrücken, verletzen oder töten können. Diejenigen, die souverän sind, tragen auch die Verantwortung.

Wenn wir so auf die Straße gehen wollten, wie wir es getan haben, um von unserer Regierung die Freilassung der Geiseln zu fordern, könnten wir das tun. In großer Zahl. Mit israelischen Flaggen. Mit Schildern. Immer wieder. Einige Israelis tun dies, doch ihre Zahl beschränkt sich in der Regel auf Hunderte, vereinzelt auch auf Tausende. Selbstverständlich kann jeder, der möchte, an diese Orte kommen, sich selbst ein Bild machen und die jüdischen Israelis und Palästinenser vor Ort unterstützen (siehe die Organisationen Bnei Avraham und Jordan Valley Activists, die gerne Führungen anbieten und Freiwillige suchen).

Auf die Straße zu gehen bedeutet nicht, dass die Regierung reagieren würde. Das wäre höchstwahrscheinlich ausgeschlossen. Im Fall der Geiseln reagierte sie nicht auf eine lautstarke, beharrliche Mehrheit des israelischen Volkes, sondern lediglich auf Trumps Diktat.

Doch wenn wir, wie wir es tun sollten und wie wir es können, auf die Straße gingen, würde die Botschaft der Israelis weltweit und in ganz Israel gehört werden: Wir tolerieren keine rassistische Gewalt als Ausdruck jüdischer Souveränität. Es wäre ein Anfang.