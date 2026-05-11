Andrew Korybko

Ohne eine Einigung mit Trump – zu der Putin möglicherweise eher bereit wäre, wenn Trump verspricht, den US-Druck auf einige, aber nicht alle dieser Länder zu reduzieren – könnte Russland mit der Zeit alle 15 dieser Partner (und möglicherweise noch mehr) verlieren.

Kurz nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro wurde eingeschätzt, dass „die ‚Trump-Doktrin‘ durch Elbridge Colbys ‚Strategie der Verweigerung‘ geprägt ist“, die argumentiert, dass die USA nun priorisieren, China den Zugang zu den Ressourcen zu verwehren, die es zur Aufrechterhaltung seines Wirtschaftswachstums benötigt. Ziel ist es, Chinas Aufstieg zur Supermacht zu bremsen und Xi dadurch eher dazu zu bringen, einem unausgewogenen Handelsabkommen mit den USA zuzustimmen, das Chinas untergeordneten Status institutionalisieren würde. Der Dritte Golfkrieg treibt dieses Ziel voran, wie hier und hier erklärt wurde.

Auf Russland angewendet ähnelt die Trump-Doktrin jedoch eher der Reagan-Doktrin. Die Strategie der Verweigerung ist gegenüber Russland weit weniger relevant als gegenüber China, da Russlands Rohstoffreichtum es ihm ermöglicht, sich autark zu entwickeln (wenn auch auf Kosten eines Rückstands im technologischen Wettbewerb). Dennoch hatten die Gefangennahme Maduros und der Dritte Golfkrieg Auswirkungen sowohl auf China als auch auf Russland, wenn auch unterschiedlich: China wurde Ressourcen entzogen, während ein russischer Partner gestürzt und ein weiterer geschwächt wurde.

Diese Beobachtung dieser beiden Ergebnisse führt zum Kern der Reagan-ähnlichen Anwendung der Trump-Doktrin gegenüber Russland. Es geht darum, russischen Einfluss weltweit „zurückzudrängen“, um Putin unter Druck zu setzen, einem unausgewogenen Abkommen in der Ukraine zuzustimmen, das Russlands untergeordneten Status institutionalisieren würde. Trump hatte im vergangenen Frühjahr ein Einfrieren des Konflikts gefordert, was Putin ablehnte, da dieses Szenario die grundlegenden Sicherheitsprobleme nicht löst – weshalb der Konflikt bis heute ohne Einigung andauert.

Russland und die USA halten weiterhin die Aussicht auf eine für beide Seiten vorteilhafte, ressourcenbasierte strategische Partnerschaft in der Schwebe, wie hier und hier angesprochen wurde, als Belohnung für Zugeständnisse bei Positionen, die jeweils vom anderen als inakzeptabel angesehen werden. Dabei geht es um Russlands Weigerung, den Konflikt einzufrieren, ohne die grundlegenden Sicherheitsprobleme zu lösen, sowie um die Weigerung der USA, diese anzuerkennen oder die Ukraine und die NATO dazu zu bewegen, dasselbe zu tun. Trotz dieser Aussicht auf eine Belohnung hat keine Seite bisher Kompromisse gemacht.

Das daraus resultierende Dilemma führte zur Transformation der Trump-Doktrin. Putin brachte Trump in einen Zugzwang, in dem dieser entweder das Tempo des Konflikts beibehalten und das Risiko eines weiteren „endlosen Krieges“ eingehen oder „eskalieren, um zu deeskalieren“ und damit das Risiko eines Dritten Weltkriegs eingehen musste. Trump befreite sich kreativ aus dieser Lage, indem er Reagans „Rollback“-Politik unter modernen Bedingungen nachahmte. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er Russlands Einfluss in Venezuela und im Iran „zurückdrängte“, hatte er bereits bedeutende Schritte in Armenien-Aserbaidschan, Kasachstan und sogar Belarus unternommen.

Erstere schlossen in Washington Frieden und einigten sich auf einen von den USA kontrollierten Handelskorridor, der als doppelte militärische Logistikroute dienen wird, um westlichen, einschließlich NATO-Einfluss entlang der gesamten südlichen Peripherie Russlands einzubringen. Dies ermutigte letztere, einem Abkommen über kritische Mineralien zuzustimmen und die geplante Produktion von NATO-standardisierten Granaten anzukündigen. Was Belarus betrifft, zielen dessen Gespräche mit den USA darauf ab, einen Abfall von Russland zu fördern, was die hypothetisch unbegrenzte Fortsetzung der Spezialoperation erheblich erschweren würde.

Diese sechs Länder – Venezuela, Iran, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan und Belarus – sind nicht die einzigen, in denen die USA russischen Einfluss „zurückdrängen“, da auch Serbien, Kuba, Syrien, Libyen und die Sahel-Allianz (Mali, Burkina Faso und Niger) ins Visier genommen werden. Myanmar und Nicaragua könnten die nächsten sein. Ohne eine Einigung mit Trump – zu der Putin möglicherweise eher bereit wäre, wenn Trump verspricht, den US-Druck auf einige, aber nicht alle dieser Länder zu reduzieren – könnte Russland mit der Zeit all diese Partner verlieren.