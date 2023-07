Der Vater unseres Landes

„Wenn Kokain im Westflügel so reichlich vorhanden ist, dass da irgendwo ‚extra‘ Kokain rumliegt, wann wird das Weiße Haus anfangen, seine Angestellten auf Drogen zu testen?“ – Margot Cleveland

Denken Sie einen Moment lang darüber nach, wie perfekt „Joe Biden“ als Präsident dieser untergehenden Republik ist, und seien Sie dankbar dafür. Er und seine Familie projizieren die wahre Essenz jeder Verderbtheit, die das Leben unserer Nation jetzt in einen dunklen Abgrund treibt, wo sie gezwungen sein könnten, ihren traurigen Zustand zu bewerten, zu bereuen und sich vielleicht zu erholen (oder einfach aufzugeben und zu sterben). Da steht er nun, ohne Zweideutigkeit oder Gewissen: „Joe Biden“, die Personifizierung eines gescheiterten Staates.

Als kriminelles Unternehmen spiegelt die Einflussnahme der Familie Biden auf ausländische Mächte genau den Charakter der Erpressung im heutigen Amerika wider – nämlich unehrlich Geld zu verdienen, und das oft fürs Nichtstun. In Amerikas größtem Industriezweig, dem Finanzwesen, ist dies absolut der Fall. Sie haben vielleicht vergessen, was das Finanzwesen ist und was es tun soll: nämlich Geld für Aktivitäten zu verleihen, die dazu dienen, Dinge von Wert zu produzieren, nützliche Dinge, die die Menschen benötigen und wollen, manchmal sogar öffentliche Arbeiten, die jedem in der Gesellschaft zugute kommen.

Das amerikanische Finanzwesen ist heute in der Lage, kostenloses Geld (Darlehen zu minimalen Zinsen) von staatlich anerkannten Zentralbanken zu erhalten (die „Kredite“ aus dem Nichts ausgeben), das Banken, Hedge-Fonds, Private-Equity-Gesellschaften und andere Freibeuter in Instrumente wie zinsbringende Anleihen (Darlehen zurück an die Regierung) und Derivate (algorithmische Wetten, die von Marktbewegungen abgeleitet werden) verwandeln können, abstrahiert von und abgestimmt auf Marktbewegungen), die auf magische Weise Geld vermehren, das letztendlich keinen Wert erzeugt – auch wenn es sich in den Kauf von Yachten, Alimentenzahlungen, Luxussuiten in Fußballstadien, private Karibikinseln und den Handel mit Menschen für die Verwendung als Sexspielzeug umsetzen lässt.

Das Biden-Geschäftsmodell lässt sich auch gut auf die Medizin und die Hochschulbildung anwenden, zwei Unternehmungen, die wie die Aktivitäten im Weißen Haus von Prestige und Pomp gesättigt sind, die aber, ähnlich wie diese Brutstätte der Politik und des Handelns, im Falle der Medizin schockierende Mengen an unnötigen Todesfällen (schätzungsweise 251.000 pro Jahr durch von Ärzten erzeugte Behandlungsfehler) und im Falle der Hochschulbildung die Produktion fadenscheiniger und schädlicher Big Ideas hervorbringen – während sich beide Unternehmungen wie Turbotumore im sterbenden Körper einer niedergehenden Produktionswirtschaft ausbreiten.

Wie beim Biden-Modell ist Unehrlichkeit nun der Grundpfeiler sowohl bei „Meds“ (Medizin) als auch bei „Eds“ (Erziehung). Unsere Gesundheitsbehörden haben seit Beginn der Covid-19-Epidemie ununterbrochen gelogen, und zwar in jeder Hinsicht, vom Ursprung der Krankheit (falls es überhaupt eine war) über die ihr statistisch zugeschriebenen Todesfälle bis zu den „Impfstoffen“, die zur Bekämpfung der Krankheit entwickelt wurden. Im Gegenzug zwangen diese Beamten Amerikas Ärzte dazu, die besten Behandlungen (Ivermectin, Hydroxychloroquin) zurückzuhalten und gleichzeitig tödliche Protokolle (Remdesivir plus Intubation) anzuwenden, die garantiert zum Tod von Krankenhauspatienten führten – was die Regierung dann mit gigantischen Bonuszahlungen belohnte.

Die Hochschulen haben ihre Energien vom Lernen auf politischen Aktivismus umgestellt, d. h. auf die Aufführung moralischer Stunts zur Erlangung von Status unter dem Vorwand, sich mit sozialen Problemen zu befassen, die auf schlechte Verhaltensentscheidungen und Geisteskrankheiten hinauslaufen. Die Hochschulbildung ist jetzt darauf ausgerichtet, noch mehr von beidem zu erzeugen, und zwar in Form von fabriziertem Rassenhass und sexuellen Qualen (in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Establishment). Alle Studienfächer an den Hochschulen sind jetzt rassifiziert und geschlechtsspezifisch, und das alles auf Kosten des organisierten Wissens, das mit fadenscheinigen Theorien und falschen kryptoreligiösen Missionen belastet wird. Der Eintrittspreis für diesen Karneval der Fälschungen vervielfacht sich schneller als die allgemeine jährliche Dollar-Inflation, begünstigt durch staatliche Darlehensgarantien, die „Joe Biden“ in seiner Großzügigkeit durch einen Schuldenerlass für Studenten kürzen will.

Natürlich ist es das fantastische Psychodrama innerhalb der Familie Biden, das das interessanteste Modell für Amerika darstellt. „Joe Biden“ sagt uns immer wieder, dass er seinen Sohn liebt, den er als „den klügsten Mann, den ich kenne“ bezeichnet. Die Liebe eines Vaters ist eine wunderbare Sache, ganz sicher. Doch gibt es etwas, das Hunter Biden nicht getan hat, um „den Big Guy“ zu zerstören, außer, sagen wir, ihm eine 9er Stricknadel von Ohr zu Ohr in den Schädel zu rammen?

Schauen Sie sich an, was Hunter seinem liebenden Vater hinterlassen hat: ein Fotoarchiv mit Amateurpornografie (einschließlich sexueller Handlungen mit Kindern), Drogenkriminalität und Notizen über Bestechungsgeschäfte, die so umfangreich und eindeutig sind, dass ein Jurastudent im ersten Semester sie zu einem Bundesstrafverfahren und/oder einer Anklageschrift zusammenfassen könnte. Hunter schwängerte eine Pole-Dancerin und versuchte in letzter Zeit, sich vor der Zahlung von Unterhalt für die Tochter zu drücken, die er nicht anerkennen wollte, bis ein DNA-Test ihn überführte. Er konnte sich gerade noch vor einer Anklage wegen Steuerhinterziehung und einer Anklage wegen Waffenbesitzes retten, weil sein Vater das US-Justizministerium als privaten Schutzdienst engagierte und damit die Behörde in Verruf brachte und das Vertrauen der Öffentlichkeit in sie zerstörte. Jetzt wird Hunter verdächtigt, einen Beutel Kokain in einem Abstellraum des Westflügels deponiert zu haben, wo der Sicherheitsdienst des Weißen Hauses ihn mit Sicherheit finden würde.

Was wir hier erleben, übertrifft eine griechische Tragödie um ein Vielfaches: der unerbittliche Drang, nicht nur den Vater zu zerstören, der zufällig (durch die reinste Wahlkampftäuschung) Präsident ist, sondern die ganze Nation mit ihm zu zerstören. Und es funktioniert. Die Familie Biden zerfällt in schwelende Trümmer, und die USA auch – wie sich in der traurigen Nation Ukraine zeigt, einem eiternden Zentrum der Geldsucht der Familie Biden, das mehr als ein Jahrzehnt zurückreicht und nun unnötigerweise als Teil einer massiven kriminellen Vertuschung geopfert wird, wobei Amerikas geopolitisches Ansehen auf dem Spiel steht.

Ich weiß, die Komplexität dieses Melodramas ist überwältigend. Wie kann ein stümperhafter politischer Idiot so viel Unheil anrichten? Es ist wirklich ein Wunder. Aber es spielt sich alles in Echtzeit vor unseren Augen ab. „Joe Biden“ – der (seien wir ehrlich) nur zum Teil da ist – Hunter, Bruder Jim und der Rest dieses traurigen Clans werden alle untergehen. Wir werden sie nicht vermissen, wenn sie nicht mehr da sind. Alles an ihnen ist schändlich, was man von unserem Land nicht gerade behaupten kann. Auf die eine oder andere Weise werden sie über Bord geworfen, und dann werden wir sehen, ob wir dieses Schiff wieder aufrichten und unter Segel bringen können.