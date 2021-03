Der Verstand eines Technokraten: Kognitive Dissonanz und Narzissmus auf Steroiden

Dies ist eine essentielle Studie über den technokratischen Verstand, der die Welt heute dominiert. Sie ist aus einer biblischen Weltsicht geschrieben von Michelle Dickey, einer fiktiven Doktorandin der Forensischen Psychologie aus dem Jahr 2022. Kognitive Dissonanz und Narzissmus sind die beiden wichtigsten Prüfsteine. – Patrick M. Wood, Herausgeber „Technocracy News“

Während meiner gesamten akademischen Reise habe ich auf die Politik geachtet und bin zur von Gott bestimmten Zeit in das geistliche Erwachen eingetreten. Es war eine Herausforderung, die Politik aus der Schularbeit herauszuhalten, aber es hat sich absolut gelohnt, um eine Spaltung im Klassenzimmer zu vermeiden. Alle Theorien jeder einzelnen sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Disziplin haben sich ineinander verstrickt, außer einer, der Theorie der kognitiven Dissonanz (CD). Warum nur die eine? Weil wir sehen, dass CD jeden Tag benutzt wird, um Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, und sie wissen nicht einmal, dass sie in diesem psychologischen und geistlichen Krieg angegriffen werden. Als die Menschen anfingen, Gott aus den Dingen herauszunehmen, vom Klassenzimmer bis zu ihren Häusern, wurde die Wissenschaft zum Ersatz und der gesellschaftliche Missbrauch des Narzissmus begann, populärer zu werden. CD ist das Unbehagen zwischen den beiden Hemisphären des Gehirns, das als Verwirrung bezeichnet wird, wenn die Handlungen nicht mit den Worten übereinstimmen und die Menschen beginnen, ihr Verhalten zu rechtfertigen (Aronson et al., 2019; Izuma & Murayama, 2019).

Diese Rechtfertigung des Verhaltens begann vor sehr langer Zeit und wurde zur Grundlage für den Narzissmus, das Reich der Anspruchshaltung, gefüllt mit aller Bosheit, vor der in Römer 1:22-32 und 2. Timotheus 3 der Heiligen Bibel gewarnt wird. Nach dem Aufwachen und der Befreiung von narzisstischem Missbrauch auf individueller Ebene führte das Mentoring von Überlebenden zu weiteren Entdeckungen diesbezüglich, woher dieses missbräuchliche Verhalten kommt. Schließlich wurden Eltern und Großeltern nicht mit der Ich-Denke geboren und das Verhalten ist erlernt, nicht über die Genetik vererbt (es gibt null Beweise dafür, dass Narzissmus genetisch ist, weil es sich um ein rein geistiges Phänomen handelt). Viele werden dies leugnen und das ist in Ordnung, sie können ihren Kopf in den Sand stecken, wenn sie wollen; es ist nicht meine Aufgabe, ein Urteil zu fällen. Das Endziel im Spiel des Teufels mit dem Narzissmus ist eine Eine-Welt-Ordnung und die Dämonisierung der Rechtschaffenheit, wobei die Technokratie zur Manipulation des menschlichen Verhaltens eingesetzt wird (Wood, 2018).

Da die Gesellschaft weiterhin Entschuldigungen für schlechtes Verhalten sucht, wird CD weiter induziert, da die Menschen Lügen als Wahrheit akzeptieren, was das Drehbuch nicht nur im Christentum, sondern auch in der Wissenschaft umdreht. Das Entschuldigen von schlechtem und ungerechtem Verhalten ist bis zu einem Punkt normalisiert worden, an dem Menschen unterdrückt und unsere verfassungsmäßigen Freiheiten langsam und methodisch im Namen der „Sicherheit“ weggenommen werden, die in der Verantwortung des Einzelnen liegt. Der gesellschaftliche Missbrauchszyklus des Narzissmus hat die größte CD-Wolke hervorgerufen, die wir je gesehen haben, und die Menschen sehen es nicht einmal oder wissen nicht, dass es geschieht. Kurz gesagt, es ist der Prozess des Groomings, des Leidens und dann der Unterdrückung, der eine größere Version des individuellen Missbrauchszyklus des Vergötterns, Entwertens und Verwerfens ist, was zur Isolation des Opfers führt.

Der Grund dafür, dass sich dies bei vielen unbemerkt einschleicht, ist die Gehirnwäsche, die Indoktrination der politischen Korrektheit, die langsam aber sicher alle gegenteiligen Ansichten zum Schweigen bringt und ungesetzliches Verhalten abtut. Mit der Zeit wird die Bevölkerung manipuliert und in ein Meer von Narzissten verwandelt, die losgeschickt werden, um alles zu missbrauchen und zu zerstören, was sie nicht verstehen oder was nicht mit ihrem rückwärtsgewandten Denken und ihrer falschen Realität übereinstimmt (aus den Augen, aus dem Sinn). Es wird schwierig, den Unterschied zwischen einem Narzissten und einem Soziopathen zu erkennen, weil diese Anspruchsgemüter zu einem verwerflichen Verstand übergegangen sind und das Böse auf sie lauert, was sie dazu veranlasst, einige der abscheulichsten Psychospiele mit ahnungslosen Menschen zu spielen (Stein, 2016). Diese Gedankenspiele sind das, was wir mentale Gymnastik nennen, die psychologische Manipulation, die verwendet wird, um eine Geisel zu unterwerfen, und wir alle sind Geiseln der politischen Regime der Welt (Wood, 2018).

Da die politische Korrektheit eingesetzt wird, um die Geschichte zum Schweigen zu bringen und auszulöschen, werden historische Fehler wiederholt, immer und immer wieder, während die gehirngewaschene Öffentlichkeit der Menge folgt wie geistig betäubte Roboter. Eine Seite malt sich selbst als die Heiligen und niemand stellt es in Frage, wenn ihr Verhalten nicht mit ihren Worten übereinstimmt und wenn ihr Verhalten als rechtschaffen normalisiert wurde. Wir haben einige ernsthafte CD in Aktion, Leute. Als ich beschuldigt wurde, ein Linker zu sein, weil ich mich weigerte, dem Unsinn mit den Masken zu folgen, dämmerte es mir nicht, wie ernst dieses Thema ist, und ich lachte nur wie eine Hyäne, weil ich absolut kein Linker bin. Bei weiteren Nachforschungen stellte sich heraus, dass diejenigen, die für jeden stimmen, der ein D neben seinem Namen hat, als Konservative gebrandmarkt werden. Die Linken denken, sie wären die Konservativen!

Es gibt einen „Heureka“-Moment, dann wird die CD in Aktion unverkennbar. Wir haben einen Haufen wahrer Linker, die denken, dass sie die Konservativen und dass die Konservativen die Linken wären. Dieser Rückwärtstrend ist der Inbegriff der CD, die benutzt wird, um die Gehirne der Menschen neu zu verdrahten, so dass die Guten nicht mehr als die Guten wahrgenommen werden (denken Sie daran, wie Trump-Unterstützer als inländische Terroristen bezeichnet werden, was weit von der Wahrheit und Realität entfernt ist). CD wurde benutzt, um eine Art Disneyland-Realität für die Unwissenden zu malen, damit sie sich die Sicherheitsdecke aus der Kindheit über den Kopf ziehen, wann immer eine Dosis der wirklichen Realität in ihr Blickfeld kriecht. Oh nein! Das ist zu hart, das kann nicht real sein. Alles wird diesen Anspruchsgemütern auf einem Silbertablett über staatliche Programme und Unterstützung gereicht, was nach einem Weg zum Sozialismus schreit, da die Wissenschaft auf ein Podest gestellt wird (Wood, 2018).

Himmel hilf, wenn jemand diese Wissenschaftler mit Fakten konfrontiert, solange sie nicht eingeschüchtert und schikaniert werden, ihnen gesagt wird, dass sie falsch liegen, und eine Verleumdungskampagne beginnt, um ihren Ruf zu ruinieren. Wir sehen diese Art von kleinkindlichem Verhalten überall in diesen Tagen, wenn jemand mit jemandem bei irgendeinem Thema, vor allem Politik und Gott, nicht einverstanden ist. Ich werde nicht näher auf die Kämpfe unter den Christen eingehen, da dieses Thema den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, aber man sollte einfach wissen, dass es reif für eine CD ist. Niemand weiß mehr, was er über Gott, den Vater, und unseren Erlöser Jesus Christus glauben soll, außer denen von uns, die sich nicht auf diesen Kampf einlassen. Es ist keine Überraschung, da Gott aus so vielem herausgenommen wurde, an dem er früher beteiligt war, und die biblischen Lehren sind auch rückwärts gegangen, auf den Kopf gestellt worden und verwirren die Menschen.

Verwirrung lautet der Name des Narzissmus-Spiels und es hat wahre Wunder gewirkt in dem Sinne, das Gute als schlecht darzustellen, während es das Böse gut aussehen lässt. CD hat fast jede Form von Disziplin für Ungehorsam aufgehoben, und das ist auch keine Überraschung, da jede Form der Bestrafung eines Kindes als Missbrauch angesehen wurde. Wie bitte? Ein Kind für schlechtes Verhalten nicht richtig zu disziplinieren, führt zu Narzissmus – der Denkweise, dass sie tun könnten, was sie wollen, wann sie wollen und wem sie es antun wollen, ohne Konsequenzen. Wie ist dieses schlechte Verhalten normalisiert worden? Ich will die Psychologie nicht schlecht machen, denn die Branche ist gut, aber das DSM ist nichts weiter als ein großes Buch mit Ausreden für schlechtes Verhalten. Oh, es gibt einige Wahrheiten in diesem Buch in Bezug auf einige Krankheiten, aber wenn ich ein Kleinkind in einem erwachsenen Körper beobachte, das Symptome von jeder aufgelisteten psychischen Störung zeigt, frage ich Sie, wie kann jemand ein wandelndes DSM sein? Das ist nicht möglich und die Antwort ist spirituell.

Und doch werden Sie die Wahrheit nie erfahren, weil CD Sie fest im Griff hat, diese Untergangs-Wolke der Dunkelheit, die so viele der Güte des Lichts und des Glücks vorzuziehen scheinen. Das lässt mich an Epheser 6,12 denken, wo uns gesagt wird, dass wir nicht mit Fleisch und Blut ringen, sondern mit Fürstentümern, mit Herrschern der Finsternis dieser Welt und mit geistlicher Bosheit in hohen Positionen. Der Erwachsene, der sich wie ein Kleinkind benommen hat, hat die Botschaft nicht verstanden, die Jesus in 1. Korinther 13,11 lehrt: dass wir kindische Dinge ablegen sollen, wenn wir erwachsen werden. Er sprach nicht von Barbie-Puppen oder Hot Wheels. Er sprach von kindischen Verhaltensweisen und dem Narzissmus, der mit der Kindheit verbunden ist (ja, jedes Kind ist ein wenig narzisstisch als Überlebensmethode). Viele Erwachsene heute sind diesen narzisstischen Verhaltensweisen wegen der CD nie entwachsen, und sie sind diejenigen, die unter dieser Wolke der Verwirrung bleiben werden.

Ich vergleiche dies mit dem Wahrnehmungsmanagement der Realität, bei dem die Menschen eine rosarote und eine klare Linse tragen. Der Teufel hält die Menschen gerne in dieser Realität, denn dort gedeiht die Verwirrung und diejenigen, die dort leben, versuchen gerne absichtlich, andere zu verwirren, besonders diejenigen, die nicht mit ihren Unwahrheiten übereinstimmen. Der soziale Einfluss ist sehr stark in einer Gesellschaft, der eine Gehirnwäsche verpasst wurde, die uns glauben lässt, dass wir jeden wie ein Kind behandeln sollen, mit ständigem Lob und externen Bestätigungen (Aronson et al., 2019). Die Menschen wurden durch den Einsatz von CD dazu gebracht, rückwärts zu denken und die Fähigkeit zu verlieren, ihre Unsicherheiten, Eifersucht, Neid, Hass und kindliche Sturheit abzulegen. Abgesehen von den Erwachsenen in unserer politischen Arena und anderswo, die sich wie Kleinkinder verhalten, gibt es diese Verrücktheit, die CD benutzt, um historische Ereignisse zu verzerren, um Unterdrückung zu rechtfertigen (Simon, 2016).

Welcher Mensch bei klarem Verstand benutzt den Holocaust als Rechtfertigung für Unterdrückung? Die Medien und diejenigen, die absichtlich versuchen, alle zu verwirren. Was gerade in Übersee passiert, wird in den USA nicht berichtet. Auch das würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, aber ich empfehle dem Leser, ein wenig zu recherchieren, denn der Nahe Osten ist wieder einmal in vollem Chaos. Die Realität ist so hässlich, dass die Menschen lieber in Verleugnung leben (Teil der CD), als sich den Tatsachen zu stellen, dass die Menschheit die Schuld für all das Leid in der Welt ist, nicht Gott und nicht der Teufel. Das ist richtig. Sicher, der Teufel schickt seine bösen Geister aus, um zu suchen, wen sie zerstören können, und wenn der Geist diese Person mittels Versuchungen für sich gewinnen kann, zerstört er den Menschen. CD wird nicht nur in individuellen Mißbrauchsfällen benutzt; es wird in einem massiven weltweiten Maßstab benutzt, um Menschen zu manipulieren, damit sie glauben, daß das, was falsch ist, wahr sei.

Es gibt zahllose Beispiele dafür, wie CD induziert wird und wie die Gesellschaft tagtäglich durch den Missbrauch im Narzissmus getäuscht wird. Eines der Werkzeuge, die gegen die Gesellschaft eingesetzt werden, ist es, jeden online zu bringen, um Daten zu sammeln, die gegen uns verwendet werden. Das ist dasselbe, wie wenn jemand, der andere mißbrauchen will, Informationen über Ihre Schwächen sammelt, um sie später als Munition gegen sein Ziel zu verwenden. Sie bestellen zum Beispiel regelmäßig ein Produkt, nur um herauszufinden, dass die Firma plötzlich den Verkauf eines Bestsellers eingestellt hat. Was soll das? Das ist, um Verwirrung zu stiften und zu versuchen, Sie zu einer emotionalen Reaktion zu bringen (Emotionen speisen die Energie der Erde – wieder ein spirituelles Konzept) und Ihr Verhalten zu ändern (Technokratie in Aktion). Ein anderer Weg ist, die Gesellschaft zu verdummen, so dass intellektuelles Wachstum zu schwierig wird, oder die Menschen einfach aufgeben zu lernen.

Wir sehen das u.a. an der Sucht nach Online-Spielen, besonders jene Spiele, die über Social-Media-Seiten wie Facebook verfügbar sind. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wieviel Zeit die Leute mit diesen Spielen und dem Konsum von Medien verbringen! Kein Wunder, dass wir ein Problem beim Versuch haben, Einfachheit mit Weltsalat zu intellektualisieren. Die Intellektualisierung einfacher Konzepte ist nur ein Weg, die Dinge zu verkleiden, um die Leute klüger erscheinen zu lassen, als sie wirklich sind, um die Tatsache zu verbergen, dass es ihnen an gesundem Menschenverstand fehlt. Die Sucht nach und die Abhängigkeit von den Medien macht die Menschen faul und sie akzeptieren einfach alles, was sie hören und sehen, als Tatsache. Wichtige Details und andere Dinge, die in der Welt vor sich gehen, werden absichtlich ausgelassen, um die Gesellschaft zu präparieren, während man sie mit falschen Informationen abwertet, indem man eine CD einführt. Die Verwerfung der Menschlichkeit ist die Unterdrückung der freien Rede, und die Isolation soll uns zum Schweigen bringen.

Zusammenfassend haben wir es mit Narzissmus auf Steroiden zu tun, während der Kreislauf des Missbrauchs immer verrückter wird, um zu versuchen, die Art und Weise, wie wir alle unser Leben leben, neu zu gestalten (Simon, 2016). Es ist der gesellschaftliche Missbrauch, der die Menschen davon abhält, zu wissen, wer der Gute und wer der Böse ist, und er verursacht eine Spaltung wie die Politik in jedem Bereich des Lebens. Politik und Wissenschaft auf ein Podest zu stellen, um Gott aus den Augen und aus dem Sinn zu halten, führt zu einer weiteren Trennung von der Realität und der Wahrheit. Ich beantwortete kürzlich eine Frage darüber, was mit Menschen geschieht, die nicht wissen, dass sie dem falschen Führer folgen, und erklärte, dass sie einen Schlag bekommen werden, wenn sie merken, dass sie hereingelegt wurden und den Teufel anbeten. Niemand mag es, sich betrogen zu fühlen, aber wenn die Menschen nicht aufwachen, werden sie für immer in einem Zustand der Verwirrung sein und glauben, dass sie in der Realität leben, während sie die missbräuchlichen Verhaltensweisen annehmen, die durch unterschwellige Botschaften und absichtlich irreführende Informationen gelehrt werden.

