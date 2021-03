Labor Leck: Eine wissenschaftliche Debatte ist in der Politik verstrickt – und ungelöst

Von Charles Schmidt: Er ist Preisträger des „Science in Society Journalism Award“ der National Association of Science Writers. Seine Arbeit ist unter anderem in Science, Nature Biotechnology, Scientific American, Discover Magazine und The Washington Post erschienen.

undark.org: Mehr als ein Jahr nach der SARS-CoV-2-Pandemie sagen einige Wissenschaftler, dass die Möglichkeit eines Lecks im Labor nie richtig untersucht wurde.

Nikolai Petrovsky scrollte nach einem Tag auf der Skipiste durch die sozialen Medien, als ihm Berichte über eine mysteriöse Häufung von Lungenentzündungsfällen in Wuhan, China, ins Auge fielen. Es war Anfang Januar 2020, und Petrovsky, ein Immunologe, befand sich an seinem Urlaubsort in Keystone, Colorado, wohin er die meisten Jahre mit seiner Familie fährt, um den sengend heißen Sommern zu Hause in Südaustralien zu entfliehen. Schon bald fiel ihm eine merkwürdige Diskrepanz in der Darstellung der Lungenentzündungsfälle auf. Die chinesischen Behörden und die Weltgesundheitsorganisation sagten, es gäbe keinen Grund zur Sorge, aber die Einheimischen in der Gegend, so sagt er, berichteten von „Leichen, die aus Häusern in Wuhan herausgetragen wurden, und von der Polizei, die Wohnungstüren verriegelte.“

Petrovksy ist Professor an der Flinders University in der Nähe von Adelaide und er ist auch Gründer und Vorsitzender einer Firma namens Vaxine, die unter anderem Impfungen gegen Infektionskrankheiten entwickelt. Seit 2005 hat er von den U.S. National Institutes of Health zweistellige Millionenbeträge erhalten, um die Entwicklung von Impfstoffen und Adjuvantien zu unterstützen, die deren Wirkung verstärken. Nachdem chinesische Wissenschaftler einen Entwurf des Genoms des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, dem Verursacher der Krankheit in Wuhan, veröffentlicht hatten, wies Petrovksy – der zu diesem Zeitpunkt das Skifahren auf Eis gelegt hatte, um von seinem Büro in Colorado aus zu arbeiten – seine Kollegen in China an, Computermodellierungsstudien der Virussequenz durchzuführen, ein erster Schritt zur Entwicklung eines Impfstoffs.

Dies führte zu einem verblüffenden Ergebnis: Die Spike-Proteine, die SARS-CoV-2 beherbergt, banden fester an ihren menschlichen Zellrezeptor, ein Protein namens ACE2, als die Zielrezeptoren aller anderen untersuchten Spezies. Mit anderen Worten: SARS-CoV-2 war erstaunlich gut an seine menschliche Beute angepasst, was für einen neu aufkommenden Erreger ungewöhnlich ist. „Heilige Scheiße, das ist wirklich seltsam“, erinnert sich Petrovsky an seinen Gedanken.

Als Petrovsky darüber nachdachte, ob SARS-CoV-2 in Laborkulturen mit menschlichen Zellen oder mit Zellen, die so manipuliert wurden, dass sie das menschliche ACE2-Protein exprimieren, entstanden sein könnte, erschien am 19. Februar plötzlich ein Brief aus der Feder von 27 Wissenschaftlern in der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet. Die Autoren bestanden darauf, dass SARS-CoV-2 einen natürlichen Ursprung hat, und sie verurteilten alle alternativen Hypothesen als Verschwörungstheorien, die nur „Angst, Gerüchte und Vorurteile“ erzeugen.

Petrovksy sagt, er fand den Brief ärgerlich. Verschwörungstheoretiker ist „das Letzte, was wir waren, und es sah aus, auf Leute wie uns zu zeigen“, sagt er.

Letzten Monat beendete ein Team von internationalen Wissenschaftlern einen einmonatigen Besuch in Wuhan, um die Ursprünge von SARS-CoV-2 zu untersuchen. Von der WHO einberufen und von den chinesischen Behörden genau beobachtet, kam das Team zunächst zu dem Schluss, dass ein Laborleck so unwahrscheinlich sei, dass weitere Untersuchungen dazu unnötig seien. Der Generaldirektor der WHO nahm diese Aussage später zurück und behauptete, dass „alle Hypothesen offen bleiben und weitere Analysen und Studien erfordern.“ Eine Gruppe von 26 Wissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern und Wissenschaftskommunikatoren – darunter Petrovksy – haben nun einen eigenen Brief unterzeichnet, in dem sie argumentieren, dass den WHO-Ermittlern „das Mandat, die Unabhängigkeit oder die notwendigen Zugänge“ fehlten, um festzustellen, ob SARS-CoV-2 das Ergebnis eines Laborvorfalls gewesen sein könnte oder nicht.

Sicherheitspersonal steht im Februar vor dem Wuhan Institute of Virology in Wuhan Wache, als Mitglieder des Teams der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das die Ursprünge des Coronavirus Covid-19 untersucht, einen Besuch abstatten. Bild: Hector Retamal / AFP via Getty Images

Die WHO-Untersuchung folgt auf ein Jahr, in dem die Debatten über den Ursprung von SARS-CoV-2 immer erbitterter geführt wurden. Die chinesischen Behörden waren und sind immer noch nicht bereit, Informationen zur Verfügung zu stellen, die die anhaltenden Fragen über die Herkunft des Virus klären könnten, und in Ermangelung kritischer Daten kristallisierten sich unter Experten zwei konkurrierende Szenarien heraus: Das eine, dass ein Leck im Labor plausibel sei und einer genaueren Untersuchung bedürfe, und das andere, dass SARS-CoV-2 mit ziemlicher Sicherheit aus der Natur übergeschwappt sei und dass die Wahrscheinlichkeit eines Lecks im Labor so gering sei, dass die Möglichkeit im Grunde vom Tisch sei. Diejenigen, die auf einen natürlichen Ursprung beharren, sagen, dass dem Virus genetische Merkmale fehlen, die zeigen würden, dass es absichtlich manipuliert worden ist. Es ist aber auch möglich, dass sich SARS-CoV-2 auf natürliche Weise in der Wildnis entwickelt hat, bevor es in ein Labor gebracht wurde, um dort untersucht zu werden, nur um anschließend zu entkommen. Das Wuhan Institute of Virology, das von vielen als der wahrscheinlichste Ort eines Ausbruchs angesehen wird, beherbergt eine der größten Sammlungen von Coronaviren der Welt.

David Relman, ein Mikrobiologe an der Stanford University, sagt, dass ein Laborleck nie Gegenstand einer „fairen und sachlichen Diskussion über die Fakten, wie wir sie kennen“ war. Stattdessen begannen die Gemüter bald zu erhitzen, als diejenigen, die einen genaueren Blick auf die möglichen Ursprünge des Labors forderten, als Verschwörungstheoretiker abgetan wurden, die Falschinformationen verbreiteten. Die Politik des Wahljahres und wachsende sinophobe Gefühle trugen nur zu den Spannungen bei. Angriffe auf asiatische Amerikaner waren seit Beginn der Pandemie eskaliert, und mit dem damaligen Präsidenten Trump wütend über eine „chinesische Virus“, wurden viele Wissenschaftler und Reporter „vorsichtig, etwas zu sagen, dass die Rhetorik seiner Regierung rechtfertigen könnte“, sagt Jamie Metzl, ein Senior Fellow am Washington, D.C.-basierte Atlantic Council, ein internationales Think Tank.

Für Wissenschaftler hätte es den Selbstmord ihrer Karriere bedeutet, den Verdacht auf ein mögliches Leck im Labor zu äußern, sagt Metzl, vor allem, wenn es bereits eine lange Geschichte von Ausbrüchen viraler Krankheiten gab, die aus der Natur überschwappten. Alina Chan, eine Post-Doktorandin, die sich auf Gentherapie und Zelltechnik am Broad Institute in Cambridge, Massachusetts, spezialisiert hat, schließt sich dieser Ansicht an. Chan sagt, dass das Risiko, die Orthodoxie infrage zu stellen, dass SARS-CoV-2 einen natürlichen Ursprung hat – eine völlig plausible Hypothese, wie sie behauptet – am größten für etablierte Wissenschaftler im Bereich der Infektionskrankheiten ist, die Aufsichtsfunktionen und Mitarbeiter zu unterstützen haben. Sie selbst hat einen Großteil des letzten Jahres damit verbracht, mehr Kontrolle über ein mögliches Laborleck zu fordern und behauptet, dass sie als Post-Doc weniger zu verlieren hat.

Relman sagt, dass die Aufdeckung der Herkunft des Virus entscheidend ist, um die nächste Pandemie zu stoppen. Die Bedrohung durch Laborunfälle und natürliche Spillovers wächst gleichzeitig, da die Menschen immer weiter in die Wildnis vordringen und die Zahl der neuen Biosicherheitslabore auf der ganzen Welt wächst. „Deshalb ist die Frage nach den Ursprüngen so wichtig“, sagt Relman.

„Wir brauchen ein viel besseres Gespür dafür, wo wir unsere Ressourcen und Anstrengungen platzieren sollten“, fügt er hinzu. Und wenn eine Freisetzung von SARS-CoV-2 im Labor plausibel aussieht, sagt Relman, „dann verdient es auf jeden Fall eine viel größere Aufmerksamkeit.“

Wenn SARS-CoV-2 tatsächlich aus der Wildnis auf den Menschen übergesprungen ist, wie und wo ist das passiert? Auch ein Jahr nach der Pandemie sind diese Fragen noch offen. Wissenschaftler spekulieren immer noch darüber, ob das Virus direkt von infizierten Fledermäusen (die als Reservoir für Hunderte verschiedener Coronaviren bekannt sind) auf den Menschen übergegangen ist, oder über eine zwischengeschaltete Tierart. Ursprünglich dachte man, dass der Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan der Ursprungsort eines möglichen Spillovers sei, da dort die erste Häufung von Covid-19 – der durch das Virus verursachten Krankheit – entdeckt wurde. Neuere Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass die Infektionen bei Tieren oder Menschen bereits Monate zuvor an anderer Stelle zirkulierten, und der Fokus hat sich seitdem auf andere Märkte in der Stadt, Wildtierfarmen in Südchina und andere mögliche Szenarien ausgeweitet, wie z. B. den Verzehr von mit dem Virus kontaminiertem Tiefkühlfleisch aus anderen Provinzen.

Wichtig ist, dass die unmittelbaren Vorfahren des Virus noch nicht identifiziert werden konnten. Der nächste bekannte Verwandte, ein Coronavirus mit dem Namen RaTG13, ist genetisch zu 96 Prozent mit SARS-CoV-2 verwandt.

Ein aus dem Labor entwichenes Virus wäre dagegen von einem Forscher oder Techniker in die Welt gebracht worden, der sich damit infiziert hat. Diese Art von Lecks im Labor sind schon früher vorgekommen und waren in mehrere Fälle von gemeinschaftlicher Übertragung während der SARS-Ausbrüche in den frühen 2000er Jahren verwickelt. Im Jahr 2017 wurde das Wuhan Institute of Virology als erstes Labor auf dem chinesischen Festland mit der Biosicherheitsstufe 4 (BSL-4) ausgezeichnet, dem höchsten Sicherheitsstatus für einen Forschungsraum. Aber das Institut hat auch eine Geschichte von fragwürdigen Sicherheitspraktiken. Die Wissenschaftler des Labors berichteten über einen Mangel an angemessen ausgebildeten Technikern und Ermittlern in der Einrichtung, was diplomatische US-Wissenschaftler, die das Institut 2017 und 2018 besuchten, dazu veranlasste, das Außenministerium zu alarmieren. Gleichzeitig haben viele Wissenschaftler darauf hingewiesen, insbesondere nach einer kürzlichen und für einige umstrittenen Untersuchung der Laborleck-Hypothese im New York Magazine, dass Coronaviren typischerweise auf BSL-2 oder BSL-3 – niedrigeren Sicherheitsstufen – gehandhabt wurden.

Abgesehen von solchen Vorbehalten war eine vorherrschende Theorie unter Befürwortern von Laborlecks, dass SARS-CoV-2 nicht einfach in das Wuhan-Labor gebracht wurde, sondern irgendwie dort entwickelt wurde, da viele seiner Wissenschaftler routinemäßig genetische Forschung an Coronaviren durchführen und dies möglicherweise auch getan haben „an Veröffentlichungen und geheimen Projekten mit Chinas Militär zusammengearbeitet“, so ein Informationsblatt des US-Außenministeriums, das in der letzten Woche der Trump-Administration veröffentlicht wurde. Am 9. März schlug ein Kolumnist der Washington Post unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Beamten des US-Außenministeriums vor, dass die Biden-Regierung – obwohl sie keine bestimmte Theorie zur Entstehung des Virus befürwortete – viele der in diesem Faktenblatt genannten Punkte nicht bestritt.

Dennoch sagen Skeptiker, die die Hypothese des Laborlecks anzweifeln, dass SARS-CoV-2 überhaupt nicht wie ein künstlich hergestelltes Virus aussieht. Anstatt in diskreten Brocken aufzutreten, wie man es bei einer gentechnisch veränderten Mikrobe erwarten würde, sind die Unterschiede zu RaTg13 zufällig über das gesamte virale Genom verteilt. In einer E-Mail an Undark schrieb der emeritierte Virologie-Professor Bernard Roizman von der University of Chicago, dass „wir noch viele, viele Jahre von einem vollständigen Verständnis der viralen Genfunktionen und -regulierung entfernt sind – die Schlüsselelemente, die für die Konstruktion tödlicher Viren entscheidend sind.“

Das Virus hat eine unerklärliche Eigenschaft: eine sogenannte „Furin-Spaltstelle“ im Spike-Protein, die SARS-CoV-2 hilft, sich in menschliche Zellen einzuschleusen. Während solche Stellen bei einigen Coronaviren vorhanden sind, wurden sie bei keinem der engsten bekannten Verwandten von SARS-CoV-2 gefunden. „Wir wissen nicht, woher die Furin-Stelle stammt“, sagt Susan Weiss, Mikrobiologin und Co-Direktorin des Penn Center for Research on Coronaviruses and Other Emerging Pathogens an der Perelman School of Medicine der University of Pennsylvania, „es ist ein Rätsel.“ Obwohl Weiss sagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass SARS-CoV-2 manipuliert wurde, fügt sie hinzu, dass die Möglichkeit, dass es aus einem Labor entkommen ist, nicht ausgeschlossen werden kann.

Relman hält es auch für möglich, dass Wissenschaftler, die mit unbekannten und noch näher verwandten Coronaviren arbeiteten – vielleicht einem mit einer Furin-Spaltstelle und einem anderen mit dem SARS-CoV-2-Gengerüst – versucht waren, ein rekombinantes Virus zu erzeugen, um dessen Eigenschaften zu untersuchen. Tatsächlich verschwiegen die Forscher am Wuhan Institute of Virology zunächst, dass acht weitere SARS-ähnliche Coronaviren in Proben aus der gleichen Minenhöhle, in der RaTG13 gefunden wurde, nachgewiesen worden waren. Arbeiter, die in dieser Höhle in der Provinz Yunnan nahe der Grenze zu Laos Fledermauskot reinigten, erkrankten daraufhin an einer schweren Atemwegserkrankung und einer von ihnen starb.

Petrovsky tendiert zu einem anderen möglichen Szenario, nämlich dass SARS-CoV-2 aus Coronaviren entstanden sein könnte, die sich in Laborkulturen eingeschlichen haben. Verwandte Viren in der gleichen Kultur, erklärt er, wie zum Beispiel eines, das für die menschliche ACE2-Bindung optimiert ist und ein anderes nicht, können genetisches Material austauschen, um neue Stämme zu schaffen. „So etwas ist uns in unserem eigenen Labor schon passiert“, sagt er. „An einem Tag kultiviert man eine Grippe, und eines Tages sequenziert man sie und sagt: ‚Heilige Scheiße, woher kommt dieses andere Virus in unserer Kultur?‘ Viren entwickeln sich die ganze Zeit weiter und es ist leicht, dass ein Virus in Ihre Kultur gelangt, ohne dass Sie es wissen.“ Petrovsky und mehrere Co-Autoren spekulierten in einem Papier, das im Mai letzten Jahres als nicht begutachteter Preprint veröffentlicht wurde, darüber, ob das Virus „völlig natürlich“ war oder ob es durch „ein Rekombinationsereignis, das versehentlich oder absichtlich in einem Labor, das mit Coronaviren arbeitet, entstanden ist.“ Das Team habe nicht „gesagt, dass dies ein Laborvirus ist“, betont Petrovsky, sondern „nur unsere Daten präsentiert.“

Doch Ende April 2020, als Petrovskys Gruppe darüber nachdachte, wo sie ihre Arbeiten veröffentlichen sollten, platzte „Trump heraus“, dass er Grund zu der Annahme hatte, dass das Virus aus einem chinesischen Labor stammte, sagt Petrovsky. Und zu diesem Zeitpunkt, fügt er hinzu, beschlossen viele der „linken Medien, das ganze Labor als Verschwörungstheorie zu malen, um Trump zu Fall zu bringen“. Als Petrovsky sich an die Administratoren des Preprint-Servers bioRxiv wandte, wurde das Papier abgelehnt. Die Mitarbeiter von BioRxiv antworteten, dass es nach der Begutachtung durch Fachkollegen angemessener verteilt werde, „was uns verblüfft hat“, sagt Petrovksy. „Wir dachten, der springende Punkt beim Preprint war, wichtige Informationen schnell zu veröffentlichen.“

Die Arbeit wurde daraufhin auf einem anderen Preprint-Server namens arXiv.org veröffentlicht, der seinen Sitz an der Cornell University hat. Schon bald meldeten sich Reporter, aber die meisten waren von rechtsgerichteten Nachrichtensendern, die das repräsentierten, was Petrovsky „die Murdoch-Presse“ nennt. Petrovsky sagt, dass er daran arbeiten musste, einige tendenziöse Reporter davon abzuhalten, die Ergebnisse seiner Arbeit zu verzerren, um ein Narrativ zu formen, dass SARS-CoV-2 eindeutig hergestellt worden war. Und zur gleichen Zeit, sagt er, versuchten andere Medien, „die ganze Möglichkeit der Laborsache ins Lächerliche zu ziehen.“

Petrovsky beschreibt sich selbst als politisch neutral, und Quellen zufolge ist er in der Impfstoffwelt hoch angesehen. Maria Elena Bottazzi, eine Mikrobiologin am Baylor College of Medicine in Houston, sagt, dass Petrovsky keine wissenschaftlichen Behauptungen aufstellt, die nicht vollständig durch Beweise gestützt sind. Und doch, einfach nur der Wissenschaft zu folgen, so Petrovsky, sei zu politisch brisant geworden. „Wir hatten es mit globalen Kräften zu tun“, sagt er, „die viel mächtiger sind als ein Wissenschaftler, der versucht, eine wissenschaftlich fundierte Geschichte zu erzählen.“

Die australischen Ergebnisse gerieten auch in eine Gegenreaktion gegen Arbeiten, in denen Wissenschaftler, die sich opportunistisch in das Feld gestürzt hatten, Beweise für die Herkunft aus dem Labor behaupteten. Viele dieser Wissenschaftler hatten wenig einschlägige Erfahrung und kein Verständnis dafür, „wie molekulare Evolution eigentlich funktioniert“, sagt Rasmus Nielsen, ein Evolutionsbiologe und Coronavirus-Experte an der University of California, Berkeley.

Nielsen zitiert ein Beispiel, als ein am 31. Januar auf bioRxiv veröffentlichtes Papier von Forschern des Indian Institute of Technology in Neu-Delhi, das eine „unheimliche Ähnlichkeit“ zwischen Aspekten von SARS-CoV-2 und HIV nahelegt. Als Reaktion auf eine Flut von Kritik zogen die Autoren das Papier nur wenige Tage nach seiner Veröffentlichung zurück. Wegen des HIV-Manuskripts und anderer minderwertiger Preprints, sagt Nielsen, wurde das Laborleck „mit dieser Art von Spinner-Hypothesen und sehr, sehr, sehr schlampiger Wissenschaft in Verbindung gebracht.“

In einer E-Mail an Undark räumte John Inglis, ein Mitbegründer von bioRxiv, ein, dass „ein umfangreiches Netzwerk von Nicht-Mainstream-Websites, die mit Theorien über den menschengemachten Ursprung des Coronavirus handeln“, das HIV-Manuskript verbreitet habe. Von da an würden alle Papiere, die einen menschengemachten Ursprung für SARS-CoV-2 behaupten, abgelehnt werden, nicht als „ein Urteil über die Untersuchungen oder ihre Interpretationen“, sondern „weil solche Papiere eine Peer-Review erfordern, für die nur Zeitschriften die Zeit und die Ressourcen haben.“

Im späten Frühjahr 2020 hatten die Wissenschaftler des „Natural Origins“-Lagers die Oberhand in der Meinungsbildung gewonnen. Nur wenige Forscher haben sich eingehend mit dem Ursprung von SARS-CoV-2 befasst, und laut Chan vom Broad Institute hat die große Mehrheit derer, die die Frage nicht untersucht haben, einfach akzeptiert, was sie als die vorherrschende Meinung wahrgenommen haben. Wenn Wissenschaftler nicht bereit waren, die Orthodoxie in Frage zu stellen, weil sie die Konsequenzen fürchteten, fügt Metzl hinzu, dann „machte es das für Journalisten schwer, glaubwürdige Geschichten über die Ursprünge zu schreiben, besonders in Ermangelung von Beweisen.“

Vielleicht hat niemand eine größere Rolle dabei gespielt, wissenschaftliche Meinungen zur Unterstützung natürlicher Ursprünge zu mobilisieren, als Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance, einer in New York ansässigen gemeinnützigen Organisation für Umwelt und Gesundheit. Ein langjähriger Mitarbeiter des Wuhan Institute of Virology, Daszak – der, was viele Quellen als einen Interessenkonflikt beschrieben, ein Mitglied des WHO-geführten Teams war, das China Anfang dieses Jahres besuchte – erhielt Fördermittel von den National Institutes of Health, um an der Forschung im chinesischen Labor mitzuarbeiten. (Die Trump-Administration hat diese Finanzierung im April 2020 abrupt gestoppt, bevor sie später mit neuen Einschränkungen wieder eingeführt wurde.) Daszak soll einen ersten Entwurf des Lancet-Statements verfasst haben, in dem andere Hypothesen als natürliche Ursprünge als Verschwörungstheorien verurteilt werden. Nach wiederholten Bitten um ein Interview lehnten die EcoHealth Alliance und Daszak eine Stellungnahme für diese Geschichte ab.

Stanley Perlman, ein Mikrobiologe und Professor an der University of Iowa, in Iowa City, ist als Co-Autor der Erklärung aufgeführt. In einer E-Mail an Undark, er schrieb, dass die „Lab-Leck Idee mehrere Aspekte hat, von der Aussage, dass das Virus in einem Labor entworfen wurde, um diejenigen, die das Virus aus einem Labor ausgelaufen, aber nicht entwickelt wurde.“ Der Lancet-Artikel, sagt er, konzentrierte sich mehr auf das Engineering, was „vermutlich aus einem ruchlosen Grund geschehen würde, aber glücklicherweise mit unserem heutigen Wissen unmöglich ist.“ Der eigentliche Text des Lancet-Statements macht diese Unterscheidung jedoch nicht.

Charles Calisher, ein emeritierter Professor in der Abteilung für Mikrobiologie, Immunologie und Pathologie an der Colorado State University, ist ebenfalls als Co-Autor aufgeführt. Er sagt, der Satz mit der Verschwörungstheorie sei seiner Meinung nach übertrieben. „Unglücklicherweise für mich, hat [Daszak] alle alphabetisch aufgelistet und ich stand an erster Stelle“, sagt er. Da sein Telefon ständig klingelt, sagt Calisher, dass er den Leuten gesagt hat, er könne nicht viel sagen, bis mehr Informationen verfügbar sind.

Relman stimmt zu, dass in Ermangelung schlüssiger Beweise die Nachricht über die Ursprünge „wir wissen es nicht“ sein sollte. Nach dem Lancet-Statement und einem darauffolgenden Papier über die Ursprünge von SARS-CoV-2, das von Wissenschaftlern geschrieben wurde, die zu dem Schluss kamen, dass „wir nicht glauben, dass irgendeine Art von laborbasiertem Szenario plausibel ist“, fühlte er sich zunehmend entmutigt von denen, die, wie er behauptete, auf ein Spillover-Szenario gesetzt hatten, trotz „eines erstaunlichen Mangels an Daten“. Relman sagt, er habe das Gefühl, er müsse zurückschlagen. So schrieb er einen weit verbreiteten Meinungsartikel in den Proceedings of the National Academy of Sciences, in dem er behauptete, dass ein Ursprung im Labor eines von mehreren möglichen Szenarien sei; dass Interessenkonflikte zwischen den Beteiligten auf allen Seiten des Themas aufgedeckt und angesprochen werden müssten; und dass die Aufdeckung des wahren Ursprungs von SARS-CoV-2 für die Verhinderung einer weiteren Pandemie unerlässlich sei. Die Bemühungen, die Ursprünge zu erforschen, schrieb er, „haben sich in Politik, schlecht gestützten Annahmen und Behauptungen und unvollständigen Informationen verstrickt.“

Einer der ersten Medienanrufe nach der Veröffentlichung des Meinungsartikels kam von Laura Ingraham bei Fox News, sagt Relman. Er lehnte das Interview ab.

Auf die Frage, warum er glaubt, dass Daszak und andere sich so stark gegen die Möglichkeit eines Lecks im Labor gewehrt haben, sagt Relman, dass sie möglicherweise die Wahrnehmung ablenken wollten, dass ihre Arbeit die Menschheit gefährdet. Bei so genannten „gain-of-function“-Experimenten manipulieren Wissenschaftler beispielsweise Viren genetisch, um ihre Evolution zu untersuchen – manchmal auf eine Weise, die die Virulenz oder Übertragbarkeit erhöht. Diese Art der Forschung kann Angriffspunkte für Medikamente und Impfstoffe gegen Viruskrankheiten wie Covid-19 aufzeigen und wurde am Wuhan Institute of Virology in Studien verwendet, die zeigten, dass bestimmte Fledermaus-Coronaviren nur wenige Mutationen davon entfernt waren, an menschliches ACE2 binden zu können. In einem 2015 in Nature Medicine erschienenen Artikel wird darauf hingewiesen, dass „das Potenzial, sich auf künftige Ausbrüche vorzubereiten und diese einzudämmen, gegen das Risiko abgewogen werden muss, noch gefährlichere Krankheitserreger zu schaffen.“

Relman schlägt vor, dass unter denjenigen, die versuchten, die Lab-Release-Hypothese zu unterdrücken, „viel zu viel Selbst- und Kollegenschutz herrschte, bevor man einer wirklich wichtigen Frage Gehör schenkte.“ Und Wissenschaftler, die mit Forschern in China zusammenarbeiten, „könnten sich Sorgen um ihre Arbeitsbeziehung machen, wenn sie etwas anderes sagen als ‚diese Bedrohung kommt aus der Natur‘.“

Andere Wissenschaftler sagen, dass der Widerstand gegen die Hypothese des Labordurchbruchs eher auf dem allgemeinen Unglauben beruhte, dass SARS-CoV-2 absichtlich hergestellt worden sein könnte. „Das ist es, was politisiert wurde“, sagt Perlman. Was die Frage betrifft, ob das Virus entkommen sein könnte, nachdem es sich auf natürliche Weise entwickelt hatte, sagt er, dass es „schwieriger ist, das auszuschließen oder zu verhindern.“

In einer E-Mail-Nachricht letzte Woche, fügte Relman hinzu, dass die Frage vielleicht nie ganz geklärt werden kann. „Aus dem Blickwinkel des natürlichen Spillover würde es einen bestätigten Kontakt zwischen einer nachweislich natürlich infizierten Wirtsspezies (z.B. Fledermaus) und einem oder mehreren Menschen erfordern, die mit zuverlässigen, bestätigten Zeit- und Ortsangaben gezeigt werden können, dass sie als Ergebnis der Begegnung infiziert wurden, noch vor allen anderen bekannten menschlichen Fällen“, sagt Relman, „und dann gezeigt, dass sie die Infektion an andere weitergegeben haben.“ Für das Laborszenario müsste es „bestätigte Beweise für den Besitz des Virus vor den ersten Fällen und einen wahrscheinlichen Mechanismus für das Entweichen in den Menschen“ geben – was alles mit der Zeit unwahrscheinlicher wird. „Die möglichen unmittelbaren Eltern von SARS-CoV-2 zu finden, würde helfen, die jüngste Genom-/Evolutionsgeschichte des Virus zu verstehen“, fügt er hinzu, „aber nicht unbedingt, wie und wo diese Geschichte stattfand.“

So wie es jetzt aussieht, steht die Pandemievorsorge vor zwei gleichzeitigen Fronten. Einerseits hat die Welt in den letzten 20 Jahren zahlreiche pandemische und epidemische Ausbrüche erlebt, darunter SARS, Chikungunya, H1N1, das Middle East Respiratory Virus, mehrere Ebola-Ausbrüche, drei Ausbrüche des Norovirus, Zika und jetzt SARS-CoV-2. Apropos Coronaviren, sagt Ralph Baric, ein Epidemiologe an der University of North Carolina, Chapel Hill, „es ist schwer vorstellbar, dass es keine Varianten“ bei Fledermäusen gibt, deren Sterblichkeitsrate an die 30 Prozent von MERS heranreicht und die zudem „eine viel effizientere Übertragbarkeit haben. Und das ist erschreckend.“ Baric betont nachdrücklich, dass die genetische Forschung mit Viren unerlässlich ist, um der Bedrohung einen Schritt voraus zu sein.

Doch laut Richard Ebright, Molekularbiologe an der Rutgers University, wachsen auch die Gefahren durch die Freisetzung im Labor. Das Risiko steigt proportional mit der Anzahl der Labore, die mit Biowaffen und potenziellen Pandemieerregern arbeiten (mehr als 1.500 weltweit im Jahr 2010), sagt er, viele von ihnen, wie das Labor in Wuhan, befinden sich in städtischen Gebieten in der Nähe internationaler Flughäfen. „Die dramatischste Expansion hat in den letzten vier Jahren in China stattgefunden – angetrieben als eine rüstungsähnliche Reaktion auf die Expansion der Bioabwehr in den USA, Europa und Japan“, schrieb Ebright in einer E-Mail an Undark. „China eröffnete zwei neue BSL-4 Einrichtungen, in Wuhan und in Harbin, in den letzten vier Jahren“, fügte er hinzu, „und hat Pläne angekündigt, ein Netzwerk von Hunderten von neuen BSL-3 und BSL-4 Labors zu etablieren.“

In der Zwischenzeit gehen die Auseinandersetzungen über die Herkunft von SARS-CoV-2 weiter, einige davon sind hitzig. Während eines kürzlichen Austauschs auf Twitter wurde Chan mit einem QAnon-Anhänger und einem Aufrührer verglichen. Einige Monate zuvor hatte sie über Fragen der Forschungsintegrität getwittert und erklärt, dass, wenn die Handlungen von Wissenschaftlern und Zeitschriftenherausgebern den Ursprung des Virus verschleiern würden, dann wären diese Personen mitschuldig am Tod von Millionen von Menschen. (Chan hat diesen Tweet inzwischen gelöscht, und sie sagt, sie bedauere die Veröffentlichung).

„Die Gemüter sind erhitzt“, sagt Nielsen, was es qualifizierten Wissenschaftlern schwer macht, irgendeine Art von ernsthafter Diskussion zu führen.

In Australien sagt Petrovksy, er versuche, sich aus der Sache herauszuhalten. Er sagt, er sei gewarnt worden, nicht öffentlich über seine Modellierungsergebnisse zu sprechen. Viele Leute rieten uns: „Auch wenn es gute Wissenschaft ist, sprecht nicht darüber. Es wird einen negativen Einfluss auf Ihre Impfstoffentwicklung haben. Ihr werdet angegriffen werden; man wird versuchen, euch zu diskreditieren.'“ Aber am Ende ist das nicht passiert, sagt Petrovsky. Letztes Jahr, inmitten der Ursprungsdebatte, hat sein Team als erstes in der südlichen Hemisphäre einen Impfstoff für Covid-19 in die klinische Erprobung am Menschen gebracht.

„Wenn wir an einem Punkt angelangt sind, an dem die gesamte Wissenschaft politisiert ist und sich niemand mehr um die Wahrheit kümmert, sondern nur noch darum, politisch korrekt zu sein“, sagt er, „können wir genauso gut aufgeben und aufhören, Wissenschaft zu betreiben.“