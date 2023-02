Der Verzehr von Käfern ist Teil des Entvölkerungsplans?

Die Globalisten wollen, dass jeder Grillen isst, weil ihre Exoskelette CHITIN enthalten, das Parasiten und Krankheitserreger zum Schutz verwenden, wenn sie Menschen und Tiere infizieren

NaturalNews.com / S.D. Wells

Die Menschen sollen zu wandelnden Parasiten werden, und die Globalisten wollen, dass jeder Grillen isst, weil sie den perfekten „Panzer“ enthalten, den Parasiten und Krankheitserreger nutzen, um Menschen und Tiere zu infizieren und Krankheiten in ihnen zu verbreiten. Krankheitserreger verursachen alle Arten von Krankheiten bei Tieren und Menschen und verwenden Chitin (und Chitinasen) aus dem Exoskelett von Grillen als Panzer, um sich vor den rauen Bedingungen im Inneren des Wirtskörpers zu schützen, in den sie eindringen. Dies hilft der Infektion, sich zu manifestieren und den Wirt auszunutzen, sodass sie leicht von einem Wirbeltier auf ein anderes über „Insektenvektoren“ übertragen werden kann, wie in einer in der National Library of Medicine von den National Institutes of Health veröffentlichten Forschungsarbeit beschrieben wird.

Der Verzehr von Chitin ist wie das Einschalten des Kill-Schalters für Parasiten

Innere Parasiten infizieren ihre Wirte und können schwere gesundheitliche Schäden verursachen, darunter Appetitlosigkeit, Durchfall, neurologische Schäden und Fortpflanzungsstörungen. Die Parasiteneier schlüpfen im Inneren des Insekts und können sich im Wirt recht gut halten, vor allem, wenn er bestimmte Nahrungsmittel zu sich nimmt.

Krankheitserreger und (metazoische) Parasiten, die Krankheiten bei Menschen und Tieren verursachen, nutzen Chitin in ihrem Lebenszyklus. Viele dieser Parasiten enthalten Chitinhüllen, die sie davor schützen, von den natürlichen Abwehrsystemen des Wirts zerstört zu werden. Menschen, die Grillen verzehren, geben den Parasiten und Krankheitserregern genau das, was sie benötigen, um in ihrem Körper widerstandsfähiger und widerstandsfähiger zu werden, indem sie ihnen immer mehr Chitin zuführen.

Der Verzehr von Grillen könnte der Treibstoff für die nächste „Pandemie“ sein und mehrere Millionen Menschen, wenn nicht sogar ein paar Milliarden, auslöschen. Ivermectin ist ein Antiparasitikum, das eine erstaunlich hohe Erfolgsquote bei der Bekämpfung von Covid-Infektionen in allen Stadien aufweist. Könnte es sein, dass der Chitinkonsum die Parasiten und Virusmutationen der nächsten Pandemie so aufrüstet, dass Ivermectin nicht mehr wirkt? Wissen das die Globalisten und ihre heimtückischen Wissenschaftler? Ist Chitin der Kill Switch? Ist dieser neue Vorstoß, die Bevölkerung zum Verzehr von Insekten zu bewegen, Teil des Entvölkerungsplans? Dies muss sorgfältig bedacht werden.

Der Verzehr von Heuschrecken, Grillen, Ameisen, Käfern, Würmern, Bienen, Wespen, Raupen, Engerlingen und Schnecken könnte die nächste Todeswelle der Menschen anheizen – genau das, was die Globalisten wollen.

Der Verzehr von Insekten kann schwere allergische Reaktionen bis zu Anaphylaxie und anderen lebensbedrohlichen Folgen hervorrufen.

Zu den gefährlichen Insekten, die verzehrt werden können, gehören Heuschrecken, Mehlwürmer, Zikaden, Schnecken, Seidenraupen und Grillen. In der Bibel heißt es: „Alle fliegenden Insekten, die auf allen Vieren gehen, sollen euch verhasst sein.“ Bestimmte (giftige) Ameisen, Käfer, Wespen, Spinnen, Raupen und sogar Schmetterlinge können tödlich sein, wenn sie von Menschen verzehrt werden. Dennoch verwendet Big Pharma tödliche Gifte und Giftpeptide zur Herstellung von verschreibungspflichtigen Medikamenten, und diese Medikamente haben eine Liste von wahnsinnigen Nebenwirkungen. Das ist kein Wunder.

Wenn Sie anfangen, regelmäßig Insekten zu essen, weil Sie glauben, dass dies die Erde vor der globalen Erwärmung oder dem „Klimawandel“ retten wird, bringen Sie sich (und Ihre Kinder) möglicherweise direkt in Gefahr und tragen zur bösen Agenda der Globalisten bei, die den Planeten entvölkern wollen. Deshalb sind die elitären 1 % der 1 % völkermordende Verrückte, die sagen, dass jeder aufhören sollte, Fleisch zu essen und anfangen sollte, den ganzen Tag Insekten zu essen. Amazon bewirbt und verkauft jetzt Grillen in vielen Formen für den menschlichen Verzehr, einschließlich gefriergetrocknet und in Pulverform.

Also schnappen Sie sich einen Sack knuspriges Grillen-Chitin und helfen Sie diesen inneren Parasiten, sich in Ihrem Körper zu vermehren und zu verteidigen, damit Sie die Erde davor bewahren können, in Flammen aufzugehen und den Globalisten zu helfen, noch reicher und mächtiger zu werden. Das sind die Insider-Informationen über den ECHTEN Grund, warum die Globalisten wollen, dass sich jeder von parasitenverseuchten Insekten ernährt. Es ist an der Zeit, sich zu fragen: Wird die nächste Betrugsdemie eine parasitäre Infektion sein, die durch Chitin geschützt wird, um den Planeten weiter zu entvölkern?

Die Globalisten drängen uns Menschen aus einem unbekannten Grund dazu, mehr Grillen zu essen, und es geht nicht nur darum, weniger Fleisch zu essen.