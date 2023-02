US-Behörde CDC meldet Hunderte von Guillain-Barre-Fällen nach der mRNA-COVID-Impfung

Peter A. McCullough

Eine der ersten Produktwarnungen kam im Juli 2021 im Kontext der COVID-19-Impfung: Guillain-Barre-Syndrom (GBS) oder lebensbedrohliche aufsteigende Lähmung mit dem adenoviralen COVID-19-Impfstoff von Janssen. Unter Verwendung von VAERS berichteten Abara et al. über 211 Fälle von GBS, die zwischen Dezember 2020 und Januar 2022 mit mRNA-Impfstoffen (Pfizer, Moderna) gemeldet wurden und 8-10 Tage nach der Impfung Symptome aufwiesen. Da GBS idiosynkratisch ist und nach einer Reihe von Infektionskrankheiten und Impfstoffen auftritt, z. B. nach den Schweinegrippe-Impfstoffen von 1976, ist diese Entwicklung besorgniserregend für das große Portfolio von mRNA-Impfstoffen, die von vielen Unternehmen geplant sind.

Abara WE, Gee J, Marquez P, Woo J, Myers TR, DeSantis A, Baumblatt JAG, Woo EJ, Thompson D, Nair N, Su JR, Shimabukuro TT, Shay DK. Reports of Guillain-Barré Syndrome After COVID-19 Vaccination in the United States. JAMA Netw Open. 2023 Feb 1;6(2):e2253845. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.53845. PMID: 36723942.

Bemerkenswert ist, dass nur 16 % der Fälle von den Patienten selbst an die CDC gemeldet wurden, während die meisten Fälle vom Gesundheitspersonal oder den Impfstoffherstellern gemeldet wurden. Das Durchschnittsalter betrug 59 Jahre, und leider starben 10 Patienten an den Folgen des GBS. Mit einer Ausnahme starben alle Patienten an der Beatmungsmaschine, was darauf hindeutet, dass das systemische Syndrom weitaus tödlicher war als das GBS, das unter anderen Bedingungen überlebt wurde (West-Nil-Virus, Campylobacter jejuni, Grippeimpfstoff usw.). Diese Daten untermauern nachdrücklich die Warnungen der FDA vor GBS in den FAQ für die EUA-Impfung und in allen Einverständniserklärungen. Diese Krankheit ist für so viele Patienten eine Katastrophe und führt zu schweren kurz- und manchmal langfristigen Behinderungen.

Diese Ergebnisse sind ein schwerer Schlag für die mRNA-Impfstoffentwicklungsprogramme mehrerer Unternehmen, darunter Moderna, das in jüngster Vergangenheit von der FDA den Status eines Therapiedurchbruchs für seinen Impfstoffkandidaten gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV), mRNA-1345, bei Erwachsenen ab 60 Jahren erhalten hat. Gremien zur Überwachung der Arzneimittelsicherheit und beratende Ausschüsse sollten auf GBS achten, das Tage bis Wochen nach der Injektion mit mRNA auftreten kann.

Dieses Papier verdeutlicht mehrere Punkte: 1) Die CDC hält VAERS für eine solide Datenbank für die Forschung und nutzt sie, 2) die meisten schwerwiegenden Ereignisse wie GBS werden von Gesundheitsdienstleistern und Impfstoffherstellern gemeldet, nicht von den Patienten oder Familien, 3) die FDA/CDC aktualisieren die EUA-FAQ oder die Einwilligungsdokumente nicht, sodass die Amerikaner bei der COVID-19-Impfung keine faire, informierte Einwilligung erhalten, 4) GBS tritt wahrscheinlich bei mRNA auf und sollte als spezielles unerwünschtes Ereignis von Interesse in mRNA-Entwicklungsprogrammen gekennzeichnet werden.

Quellen:

Abara WE, Gee J, Marquez P, Woo J, Myers TR, DeSantis A, Baumblatt JAG, Woo EJ, Thompson D, Nair N, Su JR, Shimabukuro TT, Shay DK. Reports of Guillain-Barré Syndrome After COVID-19 Vaccination in the United States. JAMA Netw Open. 2023 Feb 1;6(2):e2253845. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.53845. PMID: 36723942.