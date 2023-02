Hollywood-Titan: Filmindustrie ist erledigt und kommt nie wieder zurück

Das ganze Haus ist in sich zusammengestürzt.

Eine Hollywood-Ikone und ein mächtiger Medienmogul sagt, die Kino- und Filmindustrie sei „am Ende“ und werde „nie mehr zurückkommen“.

In einem Interview mit PBS sagt Barry Diller, ehemaliger CEO von Paramount Pictures, wo er die Produktion von TV-Hits wie „Laverne & Shirley“ und „Cheers“ und beliebten Filmen wie „Raiders of the Lost Ark“ und „Beverly Hills Cop“ beaufsichtigte, dass der Aufstieg des Film-Streaming-Unternehmens Netflix in Kombination mit den von der COVID-Pandemie heimgesuchten Kinos der Dominanz der großen Hollywood-Filmstudios ein Ende gesetzt hat.

Er sagte, dass vor etwa sieben oder acht Jahren, als die Gewinnspannen der Kabelfernsehsender schrumpften, „ein Unternehmen namens Netflix auftauchte, das sagte: ‚Wir werden Dinge streamen und direkt mit dem Verbraucher handeln. Und wir haben ein besseres Angebot als ihr Kabelnetzbetreiber. Sie können sich Dinge ansehen, wann immer Sie wollen. Sie können alles auf einmal sehen. Es ist auf Abruf, auf Ihren persönlichen Bedarf.'“

Barry Diller (Video screenshot)

Dann kamen COVID und die Schließungen, und während die Netflix-Abonnements wuchsen, weil die Leute zu Hause blieben, „stürzt das gesamte Filmgeschäft ab, weil es keine Kinos gibt, weil die Leute nicht in die Kinos gehen können“, sagte Diller, Vorsitzender des Medienkonglomerats IAV und der Expedia Group.

„Und diese ganze Infrastruktur… die Hegemonie, nennen wir sie mal, von Hollywood, die 75, 80 Jahre lang herrschte, brauchte nur drei oder vier Jahre, um… völlig zu verschwinden, in dem Sinne, dass es vorbei ist. Es gibt keine Hegemonie mehr von diesen großen Filmgesellschaften. Es ist wirklich vorbei. Sie kommt nie wieder zurück“, sagte Diller der Moderatorin Margaret Hoover in „Firing Line“, der Sendung, die ursprünglich durch den verstorbenen konservativen Intellektuellen William F. Buckley, den Gründer der National Review, bekannt wurde.

Auf die Frage nach den Oscars sagte Diller, der von 1984 bis 1992 CEO von 20th Century Fox war, dass die Preisverleihung der Filmakademie dem Untergang geweiht sei, weil es „kein nationales Publikum“ mehr dafür gebe. In ihren glorreichen Tagen mochten die Menschen die Oscars, weil sie beliebte Filme und ihre Schauspieler belohnten, sagte er.

„Früher gab es eine Übereinstimmung zwischen den Filmen, die die Leute sahen, und den Preisen, die an die beliebtesten Filme vergeben wurden“, erklärte er.

„Aber das ist vor einiger Zeit verschwunden, und die Preise gingen an Filme, die niemand gesehen hat. Und dann hat sich niemand mehr etwas angesehen, weil die Pandemie kam. So ist das ganze Haus in sich zusammengebrochen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Oscar-Verleihung zu einer Veranstaltung für die Industrie und nicht für die Verbraucher werden sollte.

WND und andere Medien haben Jahr für Jahr über die sinkenden Einschaltquoten bei den Oscars berichtet. Im Jahr 2021 sahen weniger als 10 Millionen Menschen die Filmpreisverleihung, ein starker Rückgang gegenüber dem Vorjahr mit 23,6 Millionen Zuschauern.

In einem anderen Teil des Interviews verurteilte Diller, ein Unterstützer Bidens und scharfer Kritiker von Donald Trump, die „Woke“-Abschaffungskultur und sagte, die Menschen müssten lernen, Sprache und Ideen zu tolerieren, mit denen sie nicht einverstanden seien.

Ironischerweise wird die linksgerichtete Diller gesehen, wie sie den „konservativen“ Hoover – der als leidenschaftlicher Gegner von Trump daherkommt – darüber belehrt, dass es falsch war, den ehemaligen Präsidenten von seiner Plattform zu vertreiben. (Hoover, eine stark pro-homosexuelle Libertäre, ist mit dem CNN-Politikanalysten John Avlon verheiratet, der Chefredakteur des linksgerichteten, Trump-feindlichen Daily Beast war, das zu Dillers IAV gehört, was sie in dem PBS-Interview auch zugab).

„Was die freie Meinungsäußerung angeht, was ‚Woke‘ angeht, was das Abschalten gesunder Gespräche angeht, weil sie für einige zu sensibel sind, verabscheue ich das“, sagte er und fügte hinzu, dass „so sehr ich Donald Trump nicht mag, ich nicht denke, dass Twitter ihn ausschließen sollte. „

„Sehen Sie, die Sache mit dem Erwachen ist zu weit gegangen“, sagte Diller, der gerade 81 Jahre alt geworden ist.

„Der anfängliche Prozess, bei dem es darum geht, dass wir bewusster und sensibler sein sollten, ist rational und vernünftig. Aber wenn man es auf die Spitze treibt, wie es die „Woke“-Gemeinschaft getan hat, ist das Pendel weit nach oben und zur Seite geschwungen. Und jetzt fängt es an, wieder zurückzukommen.“

Er führte das Zurückschwingen des kulturellen Pendels vom Linksextremismus auf die „normalen, normal denkenden Leute zurück, die sagen: ‚Na ja, das ist lächerlich.‘ Wissen Sie, es ist lächerlich, Reden zu unterbinden, weil es für einen von zweitausend Menschen zu sensibel ist, das zu hören. Ich denke … das ging einfach zu weit.“

Diller sagte, es sei nicht die Aufgabe von Unternehmen, für „wache“ Anliegen zu werben. Nachdem Hoover Diller daran erinnert hatte, dass er Google als „absolutes Monopol“ bezeichnet hatte, sagte er, der Suchmaschinenriese brauche eine Regulierung, um „die Exzesse zu kontrollieren, die jedes Unternehmen mit großer Marktmacht hat“.

„Und ich denke, dass dies nun langsam geschieht. Ich denke, das ist gesund“, sagte er.

Eine Abschrift des Interviews ist auf der Firing Line Website verfügbar.