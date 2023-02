Der Sprecher des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, hat US-Präsident Joe Biden einen „Terroristen“ genannt. Grund dafür ist der Artikel des bekannten US-amerikanischen Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh, der zu dem Schluss kommt, dass Washington die Nord-Stream-Pipelines gesprengt hat.

Wolodin sagte am Donnerstag, dass Biden ihn während seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation an die Führer des Dritten Reiches erinnert habe.

Eine Quelle erzählte Hersh, dass Taucher der US-Marine im Juni letzten Jahres Sprengstoff an den Gaspipelines in der Ostsee anbrachten. Zur gleichen Zeit führte die NATO eine „Militärübung“ in dem Gebiet durch.

Nord Stream 1 und 2 wurden genutzt, um russisches Gas durch Europa nach Deutschland zu transportieren. „Wenn Truman ein Verbrecher war, der Atomwaffen gegen die Zivilbevölkerung in Hiroshima und Nagasaki einsetzte, so ist Biden ein Terrorist, der die Zerstörung der Energieinfrastruktur seiner strategischen Partner – Deutschland, Frankreich und die Niederlande – angeordnet hat“, sagte Wolodin.

Nach Ansicht des Sprechers der Staatsduma haben die Amerikaner die Pipelines sabotiert, um ihre Vasallen einzuschüchtern.

Hershs Artikel sollte zu einer internationalen Untersuchung führen, um „Biden und seine Handlanger vor Gericht zu bringen“ und sicherzustellen, dass die von diesem „Terroranschlag“ geschädigten Länder entschädigt werden, fügte Volodin hinzu.

Nach Ansicht der Biden-Administration ist der Artikel von Hersh „völlig unwahr und frei erfunden“.