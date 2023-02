Der Datensatz aus irischer Grafschaft zeigt einen Anstieg des plötzlichen Todes im Jahr 2022

Ein von Patrick E. Walsh aus Kilkenny, Irland, zur Verfügung gestellter Datensatz über Todesfälle und plötzliche Todesfälle wurde von Forschern, die den Anstieg der plötzlichen Todesfälle untersuchen, nicht ausreichend genutzt. Es handelt sich jedoch um einen sehr nützlichen Datensatz, den Forscher untersuchen können, um einen signifikanten Anstieg der Gesamtmortalität sowie der als „plötzlich“ eingestuften Todesfälle in einer kleinen Region Irlands nachzuweisen.

Ich habe diesen Artikel geschrieben, um mehr Aufmerksamkeit auf diesen Datensatz zu lenken, da ich persönlich nicht gesehen habe, dass er in den statistischen Analysen der Covid-19-„Impfstoff“-Skeptiker enthalten ist.

Was ist der Kilkenny-Datensatz?

Als Reaktion auf den britischen Parlamentarier Andrew Bridgen – der kürzlich im Parlament zu einem heftigen Kritiker des Covid-19-„Impfstoffs“ wurde und forderte, die Injektionen zu stoppen – postete der Twitter-Nutzer Mr. Nobody kürzlich einen äußerst wertvollen Artikel aus Kilkenny, Irland.

(Die Quelle für die 89,9%ige „Impfquote“ in Kilkenny finden Sie HIER. Nebenbei bemerkt ist die „Impfquote“ in Kilkenny im Vergleich zu anderen Grafschaften in Irland relativ niedrig!)

Im Artikel selbst heißt es:

Ein besorgter Einheimischer hat eine Gruppe von Personen, die in Kilkenny einflussreiche und vertrauenswürdige Positionen innehaben, per E-Mail auf wichtige Fakten über Todesfälle in Kilkenny, insbesondere plötzliche Todesfälle, aufmerksam gemacht. „Plötzliche Todesfälle in Kilkenny sind beängstigend„, Kilkenny Press, 5. November 2022

Patrick Walsh hat die RIP.IE-Nachrufe durchgesehen, um sowohl Todesfälle als auch Todesfälle zu finden, die er als „plötzlich“ einstuft. Er hat einen plötzlichen Tod anhand der folgenden Kriterien bestimmt:

Explizite Unfälle oder Selbstmorde sind in „Plötzlich“ nicht enthalten. Plötzliche Todesfälle“ werden durch Erzählungen oder Beileidsbekundungen gekennzeichnet. „Plötzliche Todesfälle in Kilkenny sind beängstigend„, Kilkenny Press, 5. November 2022

Ähnlich verfahren wir bei der Ermittlung von plötzlichen Todesfällen im Rahmen des Projekts „In Memoriam“ für Mark Crispin Miller.

Die Daten zur Gesamtheit der Todesfälle

DIESER Folgeartikel enthält Daten aus Kilkenny für 6 Monate des Jahres, Juli bis Dezember, und vergleicht 2018 mit 2022. Ich habe einige Grafiken erstellt, die diese Daten unten zeigen.

Das folgende Diagramm zeigt die Todesfälle nach Monaten für 2019-2022. Ich habe das Jahr 2018 ausgeklammert, damit das Diagramm nicht zu unübersichtlich wird.

Hier sind die gleichen Daten in einem anderen Format, mit jedem Monat statt jedem Jahr:

Hier ist die Gesamtzahl der Todesfälle für den 6-Monats-Zeitraum, dargestellt in einem Diagramm, 2018-2022:

Die Daten zum Plötzlichen Tod

Hier sind die entsprechenden Daten nur für die plötzlichen Todesfälle, wie oben definiert.

Die gleichen Daten nach Monaten:

Graphische Darstellung:

Was ist an diesen Daten wertvoll?

Die Tatsache, dass alle Nachrufe öffentlich auf RIP.IE veröffentlicht werden und von allen Personen, die dies wünschen, durchsucht werden können. Die Kritiker dieses Ansatzes könnten behaupten, die Daten seien gefälscht, aber das ist sehr unwahrscheinlich, da jeder sie überprüfen kann. Ich habe zum Beispiel die Zahl der Todesfälle für Dezember 2022 überprüft und die gleiche Zahl wie Walsh (128) erhalten. Was die plötzlichen Todesfälle betrifft, so gibt es 11 Nachrufe, in denen der Begriff „plötzlich“ oder „unerwartet“ verwendet wird, und mehrere weitere, in denen der Begriff „nach kurzer/kurzer Krankheit“ verwendet wird, was manchmal auch ein Code für einen „Impftod“ sein kann. Aus diesen Fällen oder aus Kommentaren in den Todesanzeigen, die ich nicht überprüft habe, ergeben sich 3 weitere Fälle, so dass die angegebene Zahl von 14 Fällen vernünftig und möglicherweise etwas konservativ ist.

Diese Daten sind auch deshalb gut, weil sie nicht zu vielen Verzerrungen unterliegen. Die als plötzlich eingestuften Todesfälle werden in den Todesanzeigen selbst oder in Beileidsbekundungen angegeben, was bedeutet, dass sie nicht der Voreingenommenheit der „Impfstoff“-Skeptiker unterliegen, die möglicherweise übereifrig sind – oder denen man vorwirft, übereifrig zu sein -, Todesfälle auf den „Impfstoff“ zu schieben. Außerdem wäre es unmöglich, Todesanzeigen zu manipulieren, schließlich ist jemand entweder verstorben oder nicht.

Die Studie ist auch deshalb wertvoll, weil sie eine Kontrollgruppe von „nicht plötzlichen Todesfällen“ zum Vergleich hat, die es uns ermöglicht, herauszufinden, ob es einen vergleichbaren Anstieg der als „plötzlich“ eingestuften Todesfälle gibt.

Aufschlüsselung der Daten

Die obigen Diagramme zeigen deutlich, dass im Jahr 2022 sowohl die Zahl der Todesfälle als auch die der plötzlichen Todesfälle deutlich ansteigen wird. Obwohl es im November und Dezember 2022 eine Spitze bei den Todesfällen gibt, kann daraus nicht geschlossen werden, dass die Zahl der Todesfälle weiter ansteigen wird, da es sich um eine saisonale Spitze handeln könnte.

Ich habe den prozentualen Anteil der als „plötzlich“ eingestuften Todesfälle für jeden Monat berechnet und in ein Diagramm eingetragen (siehe unten). Da die Stichprobengröße für jeden Monat nicht sehr groß ist (niedrigster Wert = 55, höchster Wert = 128), ist auf dieser Grundlage Vorsicht geboten. Dennoch ist ein Anstieg des Prozentsatzes der als „plötzlich“ eingestuften Todesfälle im Jahr 2022 zu erkennen:

Und das, obwohl die Gesamtzahl der Todesfälle im Jahr 2022 ebenfalls gestiegen ist!

Das Auffälligste an diesen Daten ist, dass es keine Hinweise auf einen Anstieg der plötzlichen Todesfälle im Jahr 2021 gibt. Dies spricht für die Integrität der Forschung selbst, da jeder, der einfach nur Daten fabrizieren will, um den „Impfstoff“ zu verunglimpfen, mit der Zählung der „plötzlichen Todesfälle“ Mitte 2021 beginnen würde. Dies deutet darauf hin, dass zwar einige junge und gesunde Menschen sofort an den Folgen des „Impfstoffs“ sterben – was aus diesen Daten nicht hervorgeht, aber in anderen Datensätzen zu finden ist -, dass aber wesentlich mehr relativ junge und gesunde Menschen lange Zeit nach der ersten „Impfung“ „plötzlich“ versterben. Entweder, weil eine Auffrischungsimpfung die „Impfstoff“-Schadensbilanz auf tödlich kippt, oder weil Schäden, die durch frühere „Impf“-Dosen entstanden sind, nicht sofort zum Tod führen.

Dass das Problem der plötzlichen Todesfälle zunimmt, belegen die Berichte von Mark Crispin Miller sowie statistische Analysen von Quellen wie Igor Chudov, der berichtet, dass die Korrelation zwischen den überzähligen Todesfällen und den „Impfraten“ zunimmt:

Ein Leitfaden zu meinen Artikeln über die Übersterblichkeit im Vergleich zur Impfrate, Igor Chudov, 18. November 2022

Die obige lineare Regression zeigt, dass die Impfrate 49 % der Übersterblichkeit erklärt und dass die Beziehung statistisch hoch signifikant ist (P < 0,0001 ist äußerst signifikant). Schlimmer noch: Im Vergleich zu einer ähnlichen Analyse zwei Monate zuvor hat sich die Beziehung sowohl in Bezug auf die Erklärungskraft (R-Quadrat) als auch auf die Steilheit der Steigung noch verstärkt Ein Leitfaden zu meinen Artikeln über die Übersterblichkeit im Vergleich zur Impfrate, Igor Chudov, 18. November 2022

Dafür gibt es mindestens drei plausible Erklärungsansätze.

Der erste ist die „subklinische Myokarditis-Theorie„, die von Dr. Peter McCullough aufgestellt wurde. McCullough argumentiert, dass die Spike-Proteine, die nach einem mRNA-Schuss produziert werden, das Herz auf eine Art und Weise schädigen, die möglicherweise nicht sofort offensichtlich ist – z. B. treten bei der Person keine typischen Symptome wie Brustschmerzen auf. Die Schädigung des Herzens in Gegenwart von Adrenalin – beim Sport oder beim Aufwachen – führt dann zum Herzstillstand und plötzlichen Herztod.

Der zweite Mechanismus ist der „Turbokrebs“, bei dem die Fähigkeit des Immunsystems zur Krebsbekämpfung beeinträchtigt wird, was zu einer schnellen Diagnose von Krebs im Stadium 4 und zum Tod führt.

Der dritte Mechanismus ist die Ig4-Immuntoleranz gegenüber dem Spike-Protein, die zum plötzlichen Tod führt, da sie dem Spike erlaubt, im Körper zu wuchern, und das Immunsystem die Krankheit nicht bekämpft, wenn es Sars-Cov-2 ausgesetzt ist. Dies führt zu einer leichten Erkrankung, gefolgt von einem plötzlichen Tod.

Wie passt das mit den Daten zusammen, die für 2021 eine große Zahl von Todesfällen durch den „Impfstoff“ zeigen, z. B. VAERS?

Im Jahr 2021 gibt es insgesamt mehr Todesfälle als im Jahr 2019, diese Todesfälle wurden einfach nicht häufiger als „plötzlich“ eingestuft. Es ist wahrscheinlich, dass ein Teil dieses Überschusses durch den Impfstoff verursacht wird, wie aus anderen Quellen hervorgeht, er wird von den Verfassern der Todesanzeigen nur nicht als „plötzlich“ eingestuft. Dafür kann es mehrere Gründe geben, vielleicht starben Menschen mittleren Alters und ältere Menschen häufiger an den Folgen der Impfung und ihr Tod wurde nicht als „plötzlich“ angesehen, während junge Menschen die anfänglichen Impfschäden besser überstanden, um dann im Jahr 2022 „plötzlich“ zu sterben. Vielleicht ist die Auffrischungsimpfung – und nicht die erste und zweite Dosis – der entscheidende Auslöser für den plötzlichen Tod in einer großen Zahl von Fällen, wobei sich die Auffrischungskampagne Ende 2021/Anfang 2022 als tödlicher Faktor erweist.

Schlussfolgerung

Daten aus der Analyse von Todesanzeigen aus Kilkenny, Irland, zeigen für das Jahr 2022 einen deutlichen Anstieg der plötzlichen Todesfälle im Vergleich zu den Vorjahren. Dies stützt andere Datenquellen, die zeigen, dass wir in stark „geimpften“ Ländern ein erhebliches Problem mit plötzlichen Todesfällen haben. Patrick Walsh gebührt Anerkennung für die Zusammenstellung dieses Datensatzes für Kilkenny, der einen weiteren Pfeil im Bogen der „Impfstoff“-Skeptiker darstellt.