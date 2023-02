ÜBERHAUPT KEINE ERWÄRMUNG: Globale Abkühlung hält laut NOAA-Daten das achte Jahr in Folge an

Nach den neuesten Daten der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hat es im vergangenen Jahrzehnt keine „globale Erwärmung“ gegeben. Stattdessen setzt sich die globale ABKÜHLUNG das achte Jahr in Folge fort! Die Satellitendaten der NASA zeigen einen Rückgang der globalen Durchschnittstemperaturen um 0,11°C/Dekade in den vergangenen acht Jahren und fünf Monaten.

Die CO2-Emissionen, ob natürlich oder vom Menschen verursacht, treiben die Welt nicht in eine „existenzielle Krise“ der globalen Erwärmung. Trotz 475 Milliarden Tonnen vom Menschen verursachter CO2-Emissionen in der Erdatmosphäre gibt es in den vergangenen zehn Jahren immer noch keine Beweise dafür, dass es eine globale Erwärmung gibt oder dass sie „das Ende des Planeten, wie wir ihn kennen“, bedeuten wird.

Der Treibhausgaseffekt ist nicht die einzige Ursache für die globalen Temperaturen, und die CO2-Emissionen werden die Welt nicht untergehen lassen

Es hat sich herausgestellt, dass der (in kleinem Maßstab beobachtete) Treibhausgaseffekt allein nicht auf den gesamten Planeten extrapoliert werden kann. Es gibt viele störende Faktoren in den Bereichen Klima, Wetter und Ökologie, die den Treibhauseffekt im Gleichgewicht halten. Die Unvorhersehbarkeit saisonaler Luftmassen, Meeresströmungen, tektonische Aktivitäten, Photosynthese und Sonnenaktivität sind große Störfaktoren, die alle vergessen werden, wenn sich die Befürworter der globalen Erwärmung zu sehr auf CO2 und den Treibhauseffekt konzentrieren. Programme zur Wetterbeeinflussung und Geo-Engineering können ebenfalls eingesetzt werden, um natürliche Prozesse, Wettermuster und Temperaturen zu manipulieren und die Temperaturdaten insgesamt zu verfälschen.

Natürlich gibt es keine narrensichere Methode, um die Temperatur der Erde genau zu messen, da es in der Atmosphäre, am Boden und in den Ozeanen zu so vielen momentanen Schwankungen kommt. Was wir wissen, ist, was wir in unseren eigenen regionalen Klimazonen von Jahreszeit zu Jahreszeit spüren können. Im Nordosten der USA herrschen derzeit rekordverdächtig tiefe Temperaturen. So wurde in Mt. Washington, N.H., gerade ein Rekordtief von -42 Grad und -77 Grad Windchill gemessen. Eine rekordverdächtige sibirische Luftmasse überzog in der Weihnachtswoche 2022 die gesamten Vereinigten Staaten und brachte rekordverdächtige Tiefstwerte bis nach Florida. Sogar die angstmachenden Medien berichten über arktische Rekordtemperaturen im Nordosten, mit Berichten wie „Arktischer Ausbruch bricht Rekorde im Nordosten“. Im Süden der USA gab es in der Hurrikansaison 2022 ein rekordverdächtiges Tief bei der Hurrikanaktivität.

Faktenprüfer verkaufen mehr Angst vor globaler Erwärmung und ignorieren Abkühlungstrends

Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Der CO2-Gehalt wird leichtfertig mit vergangenen Erwärmungstrends in Verbindung gebracht, während die Abkühlungstrends ignoriert werden. Wenn die Abkühlungstendenzen mit steigenden CO2-Werten zurückkehren (wie in den vergangenen acht Jahren beobachtet), verliert die gesamte CO2-Theorie der globalen Erwärmung ihre Glaubwürdigkeit.

Natürlich waren die „Faktenprüfer“ schnell dabei, die Daten über die globale Abkühlung im letzten Jahrzehnt zu verwerfen. Der jüngste „Faktencheck“ vom 3. Februar stellte sicher, dass die globale Erwärmungshysterie noch ein wenig mehr verkauft wird, indem behauptet wird, dass acht Jahre Daten über die globale Abkühlung „kein Trend“ sind und dass wir uns auf das Ende des Planeten vorbereiten sollten. Der Faktencheck behauptet, dass „acht kühlere Jahre nicht extrapoliert werden können, um auf eine langfristige globale Erwärmung zu schließen“.

Die Faktenprüfer behaupten, dass die acht Jahre globaler Abkühlung nichts an der allgemeinen Entwicklung der globalen Erwärmung in den vergangenen Jahrzehnten ändern. Die Faktenprüfer können Daten über mehrere Jahrzehnte extrapolieren, um ihre Theorie zu „beweisen“ und ihr Narrativ zugunsten der globalen Elite voranzutreiben, aber sie erkennen nicht die Abkühlungstendenzen und warum die Temperaturschwankungen Teil eines größeren Zyklus sind, der sich der Kontrolle des Menschen entzieht. Es gibt keinen Grund, wegen der Temperaturen Angst zu schüren, es sei denn, es gibt eine globale wirtschaftliche Agenda, die umgesetzt werden soll. Natürlich ist das der Grund für all die Angst und Panik – um die Regierungen zu motivieren, sich an globale Pläne zu halten, die den wenigen Auserwählten zugutekommen, die künstliche Krisen verursachen.