KRIEGSHANDLUNG: Das US-Militär sprengt Nord Stream-Pipelines und stürzt westliche Verbündete in den Energiekollaps, um Russland zu schaden

Ein bahnbrechender Bericht des unabhängigen Journalisten Seymour Hersh – veröffentlicht auf Substack – enthüllt und bestätigt genau das, was wir letztes Jahr berichtet haben: Dass das US-Verteidigungsministerium die Nordstream-Pipelines heimlich in die Luft gesprengt und damit einen Terrorakt gegen die eigenen westlichen Verbündeten verübt hat – in einem wahnsinnig gefährlichen Versuch, Russlands Energieexporte zu schädigen.

Die Zerstörung der Nordstream-Pipelines wurde Berichten zufolge mithilfe der norwegischen Regierung durchgeführt, und die Platzierung des Sprengstoffs erfolgte unter dem Deckmantel der US-Marineübung BALTOPS 22 im Juni 2022, bei der Taucher der US-Marine Sprengstoff platzierten, der drei Monate später von einer Sonarboje ferngezündet wurde, die mit einem P8-Poseidon-Patrouillenflugzeug der norwegischen Luftwaffe in die Ostsee abgeworfen wurde.

Wie Hersh schreibt:

Das an den Pipelines angebrachte C4 würde durch eine von einem Flugzeug kurzfristig abgeworfene Sonarboje ausgelöst werden, aber das Verfahren erforderte die fortschrittlichste Signalverarbeitungstechnologie. Einmal an Ort und Stelle, könnten die an jeder der vier Pipelines angebrachten Zeitverzögerungsgeräte versehentlich durch die komplexe Mischung von Meeresgeräuschen in der stark befahrenen Ostsee ausgelöst werden – von nahen und fernen Schiffen, Unterwasserbohrungen, seismischen Ereignissen, Wellen und sogar Meerestieren. Um dies zu vermeiden, würde die Sonarboje, sobald sie an Ort und Stelle ist, eine Abfolge einzigartiger tieffrequenter Töne aussenden – ähnlich denen einer Flöte oder eines Klaviers -, die vom Zeitgeber erkannt werden und nach einer voreingestellten Verzögerung von mehreren Stunden den Sprengstoff auslösen würden.

CIA, Luftwaffe, Marine, Außenministerium und Biden waren alle an der Sache beteiligt.

Die CIA, die US-Luftwaffe, die US-Marine, das US-Außenministerium und die Regierung Biden waren an der Planung beteiligt, was sie natürlich alle zu Kriegsverbrechern macht, weil sie die zivile Infrastruktur in die Luft gejagt haben, was in ganz Westeuropa zu einer beispiellosen wirtschaftlichen Zerstörung und menschlichem Leid geführt hat.

Auf den Verlust von Nordstream folgten weitverbreitete Stilllegungen der Industrie, von Metallverhüttungsbetrieben, der Düngemittelproduktion und sogar der gesamten BASF-Produktionsstätte in Deutschland. Die Unterbrechung der Versorgung Europas mit erschwinglicher, reichlich vorhandener Energie war der letzte Strohhalm, und sie beginnt bereits, Europa in eine neue Ära der Armut und Deindustrialisierung zu stürzen, von der sich die westeuropäische Zivilisation wahrscheinlich niemals erholen wird. Die Ernten der Jahre 2023 und 2024 werden aufgrund des Mangels an Düngemitteln ebenfalls verheerend ausfallen, da Düngemittel auf Stickstoffbasis aus den Kohlenwasserstoffen hergestellt werden, die über die Nordstream-Pipelines aus Russland kamen. Das bedeutet, dass viele Europäer aufgrund der terroristischen Handlungen der USA und Norwegens hungern werden.

Auch dank der grünen Klimakultisten sind die europäischen Länder generell nicht bereit, ihre eigenen Energieressourcen zu erschließen, was sie fast vollständig von Russland abhängig macht. Norwegen war eine Ausnahme, denn das Land ist bestrebt, Energie in andere europäische Länder zu exportieren, was auch erklärt, warum Norwegen die unrechtmäßige Zerstörung der Nordstream-Pipeline offenbar gerne mitgemacht hat.

US-Beamte bejubelten diesen Terrorakt gegen ihre eigenen Verbündeten, darunter auch Deutschland

US-Beamte freuten sich über die Zerstörung der Pipeline, obwohl der Verlust an erschwinglicher Energie derzeit die Wirtschaft der europäischen Länder ruiniert. Aus dem Hersh-Artikel:

Auf einer Pressekonferenz im vergangenen September nach den Folgen der sich verschärfenden Energiekrise in Westeuropa befragt, beschrieb Blinken es als einen potenziell guten Moment:

„Es ist eine enorme Chance, die Abhängigkeit von russischer Energie ein für alle Mal zu beenden und damit Wladimir Putin die Bewaffnung der Energie als Mittel zur Durchsetzung seiner imperialen Pläne zu entziehen. Das ist sehr bedeutsam und bietet eine enorme strategische Chance für die kommenden Jahre, aber in der Zwischenzeit sind wir entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Folgen all dessen nicht von den Bürgern in unseren Ländern oder in der ganzen Welt getragen werden.“

Kürzlich äußerte sich Victoria Nuland erfreut über das Scheitern der jüngsten der beiden Pipelines. Bei einer Anhörung des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats Ende Januar sagte sie zu Senator Ted Cruz: „Wie Sie bin ich, und ich denke, auch die Regierung, sehr erfreut zu wissen, dass Nord Stream 2 nun, wie Sie sagen, ein Haufen Metall auf dem Meeresgrund ist.“

Am 7. Februar, weniger als drei Wochen vor der scheinbar unvermeidlichen russischen Invasion in der Ukraine, traf Biden in seinem Büro im Weißen Haus mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen, der nach einigem Hin und Her nun fest auf der Seite der Amerikaner stand. Bei der anschließenden Pressekonferenz sagte Biden trotzig: „Wenn Russland einmarschiert … wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“

Zwanzig Tage zuvor hatte Staatssekretärin Nuland bei einem Einweisung des Außenministeriums im Wesentlichen dieselbe Botschaft verkündet, ohne dass die Presse darüber berichtet hätte. „Ich möchte mich heute ganz klar ausdrücken“, sagte sie als Antwort auf eine Frage. „Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 in jedem Fall nicht vorankommen.

So waren Joe Biden, Victoria Nuland, Jake Sullivan, Tony Blinken und andere US-Beamte rundum damit einverstanden, dass die USA diesen Terrorakt gegen die zivile Infrastruktur begehen und damit das Leben von buchstäblichen Hunderten Millionen Europäern beeinträchtigen. Dies ist der perfekte Beweis für die wahren „Werte“ des Westens: Die Wirtschaft der eigenen Verbündeten zu opfern, um den geopolitischen Feinden zu schaden, egal wie viele Menschenleben dabei zerstört werden.

Putin fordert Bestrafung der Verantwortlichen

Validimir Putin fordert bereits, dass die Verantwortlichen für diesen Terrorakt gegen die zivile Infrastruktur benannt und bestraft werden. Das berichtet die britische Daily Mail:

Der Kreml erklärte am Donnerstag, die Welt müsse die Wahrheit darüber erfahren, wer die Nord-Stream-Gaspipelines sabotiert habe, und die Verantwortlichen müssten bestraft werden, nachdem ein Enthüllungsjournalist behauptet hatte, US-Taucher hätten sie auf Geheiß des Weißen Hauses gesprengt.

In einem Blogeintrag zitierte der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Enthüllungsjournalist Seymour Hersh eine nicht identifizierte Quelle mit der Aussage, dass Taucher der US-Marine die Pipelines auf Anweisung von Präsident Joe Biden mit Sprengstoff zerstört hätten.

Wichtig ist, dass alle Kriegsverbrecher, die diese abscheuliche Tat gegen Westeuropa begangen haben, natürlich jede Beteiligung abstreiten. Wir sollen glauben, dass die Pipelines einfach spontan und ohne Grund in die Luft geflogen sind. Es ist ein „Mysterium“, das die Medien und das Weiße Haus niemals gelöst sehen wollen. Aus dem Bericht der britischen Daily Mail:

Reuters war nicht in der Lage, die Behauptungen zu bestätigen. Das Weiße Haus wies sie als „völlig falsch und frei erfunden“ zurück. Das norwegische Außenministerium bezeichnete die Behauptungen als „Unsinn“.

Die folgende Grafik stammt aus dem oben verlinkten Artikel der britischen Daily Mail:

Die westlichen Konzernmedien – die von der CIA kontrolliert werden, die an der Nordstream-Sabotage beteiligt war – weigern sich, über diese bahnbrechende Wahrheit des Whistleblowers zu berichten und decken damit die kriminellen Handlungen des US-Außenministeriums und der Biden-Regierung. Aus der britischen Daily Mail:

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Hershs Blogbeitrag verdiene mehr Aufmerksamkeit und er sei überrascht, dass westliche Medien nicht ausführlicher darüber berichtet hätten.

Die Welt muss die Wahrheit darüber herausfinden, wer diesen Sabotageakt verübt hat“, sagte Peskow vor Reportern. Dies ist ein sehr gefährlicher Präzedenzfall: Wenn jemand es einmal getan hat, kann er es überall auf der Welt wieder tun.

Er forderte eine „offene internationale Untersuchung dieses beispiellosen Angriffs auf internationale kritische Infrastrukturen“ und fügte hinzu: „Es ist unmöglich, diese Angelegenheit ungelöst zu lassen: Es ist unmöglich, dies zu beenden, ohne die Verantwortlichen aufzudecken und zu bestrafen“.

Nazis und Terroristen bestimmen jetzt das westliche Imperium

Jetzt wissen wir, dass nicht nur das Zelensky-Regime von Nazis, sondern auch das US-Biden-Regime von Terroristen geführt wird. Und sie werden Bomben, Attentate, Nötigung, Wirtschaftsterrorismus, Propaganda und alles andere einsetzen, um zu versuchen, die Welt dazu zu bringen, sich den diktatorischen Forderungen des Westens zu unterwerfen.

Denken Sie auch daran, dass, wenn unsere eigene Regierung den unschuldigen Zivilisten in Europa so etwas antut, welche bösen Taten des Todes und der Zerstörung sie dann wohl gegen uns verüben würde, wenn es ihren politischen Zielen dient?

Die Vereinigten Staaten halten nichts davon, das Existenzrecht einer anderen Nation zu respektieren, wenn diese sich nicht den imperialistischen Forderungen des US-Imperiums beugt. Kein Wunder, dass die meisten anderen Nationen der Welt – einschließlich Saudi-Arabien – Amerika und seine verlogene, rassistische und trügerische Führung hassen.

Das ist auch der Grund, warum die weltweit meisten Nationen den US-Dollar für Ölabrechnungen aufgeben werden, was das Ende des Dollars als dominierende Weltreservewährung bedeutet.

Erfahren Sie mehr im heutigen Situation-Update-Podcast, in dem es um Folgendes geht: