Der Völkermord in Gaza geht weiter

Israel ist ein unkontrolliertes Monster, das uns alle gefährdet

Philip Giraldi

Die Mainstream-Medien und die offiziellen Regierungskommentare zur Gewalt in Gaza scheinen einen bestimmten Rhythmus angenommen zu haben, um sicherzustellen, dass jeder versteht, dass die armen Israelis die wahren Opfer sind, die von einer Gruppe namens Hamas angegriffen werden, die immer als „Terroristen“ bezeichnet wird. Es ist absolut obligatorisch, den Leser im ersten Absatz eines Artikels über die Entwicklung der Kämpfe daran zu erinnern, dass die „terroristische“ Gruppe Hamas am 7. Oktober in Israel „einmarschiert“ ist und 1.400 friedliebende Israelis getötet und 200 weitere Israelis als Geiseln genommen hat. Die Reaktion Israels wird als „Vergeltungsmaßnahme“ bezeichnet, und es wird häufig als relevant angesehen zu sagen, dass dies der schrecklichste Massenmord an Juden seit dem Holocaust war. Um dem Ganzen einen aktuellen kulturellen und historischen Bezug zu geben, werden oft auch „9/11“ und „Pearl Harbor“ zitiert, um anzudeuten, dass es sich um einen Überraschungsangriff handelte, der die Sichtweise Israels auf die äußere Bedrohung verändert und seine nationalen Sicherheitsimperative verschärft hat. Und es könnte sogar ein Kommentar von Kongressabgeordneter Nancy Pelosi oder Senator Chuck Schumer eingefügt werden, dass „Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen!“ Joe Biden wurde auch mit den Worten zitiert, dass es angesichts der vergleichbaren Größe und Bevölkerungszahl der USA und des jüdischen Staates 15 9/11s für Israel waren, was das Ausmaß der Tragödie unterstreicht.

Und das ist nur der erste Absatz, um sicherzustellen, dass der Leser oder die Leserin die richtigen Gedanken fasst. Der zweite Absatz ist der wirklich wichtige Beitrag zur Diskussion, in dem das Problem des „zunehmenden Antisemitismus“ in den Vereinigten Staaten und Europa angesprochen wird, wobei häufig ein Zitat des unerbittlichen Jonathan Greenblatt von der gefürchteten Anti-Defamation League (ADL) verwendet wird. Greenblatt wird häufig zitiert, wobei er oft etwas in der Art von „Es gibt eine wachsende, radikale Bewegung auf vielen Universitäten, in der die Ablehnung Israels und des Zionismus erforderlich ist, um vollständig akzeptiert zu werden, wodurch die jüdischen Gemeinden auf dem Campus effektiv marginalisiert werden“. Mit der Erwähnung des Antisemitismusproblems soll der Leser davon abgebracht werden, dass das Apartheidland Israel wegen seines außergewöhnlich brutalen Verhaltens gegenüber den Palästinensern in den letzten 76 Jahren angegriffen wurde und stattdessen Opfer bösartiger Terroristen war, die ihre Taten vor allem aus Hass auf Juden begangen haben. Auf diese Weise wird die Frage nach der möglichen Verantwortung Israels für die Geschehnisse vom Tisch gewischt, und Benjamin Netanjahu und seine fanatischen und rassistischen Kollegen Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir erhalten einen Freischein für alles, was sie tun wollen, um ihr arabisches Problem zu lösen. Beide Männer haben ihren Traum von einem Israel ohne Palästinenser geäußert, die sie als nicht ganz akzeptable Menschen betrachten, und haben die Schießbefugnis für Polizisten und Soldaten befürwortet, die mit arabischen Demonstranten konfrontiert werden. Mehr als 100 Palästinenser sind im Westjordanland bereits von bewaffneten Siedlern, Polizisten und Soldaten getötet worden, die für diese Morde nicht zur Rechenschaft gezogen werden, während es auch Hunderte von Verhaftungen von Demonstranten gegeben hat.

In Amerika war Fox News führend bei der Verbreitung von Interviews und Berichten, die nahelegen, dass Amerikas jüdische Studenten durch die impliziten und expliziten Drohungen in der antisemitischen Wut, die sich auf dem College-Campus und anderswo manifestiert, so verängstigt sind, dass sie aufgehört haben, in den koscheren Mensen der Universitäten zu essen, damit sie nicht zur Zielscheibe eines Verrückten werden. Und es gibt die unvermeidlichen Forderungen nach einem vollständigen Verbot von Versammlungen, bei denen Sympathie mit den Palästinensern zum Ausdruck gebracht oder sogar die palästinensische Flagge geschwenkt oder gezeigt wird. Das Gejammer über den zunehmenden Antisemitismus ist in den Mainstream-Medien allgegenwärtig, obwohl an der Darstellung von Israel und Palästina und den Ereignissen am 7. Oktober und danach einiges falsch ist. Kurz gesagt, die amerikanische und europäische Öffentlichkeit wird dem üblichen Schwindel ausgesetzt, wenn es um alles geht, was mit Israel zu tun hat. Und die Propaganda wird sicherlich noch effektiver, wenn sie von hochrangigen Politikern beider Parteien mit einem einstimmigen Senatsvotum von 97:0 und einem Repräsentantenhausvotum von 412:10 zu Resolutionen wiederholt wird, in denen Israel bedingungslose und totale Unterstützung zugesagt wird, und zwar für alles, was es zu tun beschließt, unterstützt von zwei US-Flugzeugträgergruppen und Marines, die im östlichen Mittelmeer bereitstehen.

Hochschulen und Universitäten sind besonders ins Visier der vielen Freunde Israels geraten, wobei vor allem jüdische Ehemalige Spenden von solchen Schulen zurückhalten, die nicht ausdrücklich die Hamas verurteilen und die israelische „Zurückhaltung“ loben oder die Demonstrationen von Studenten zur Unterstützung des Gazastreifens zulassen. Studenten, die sich an Protesten gegen das, was den Palästinensern angetan wird, beteiligen, werden identifiziert und auf Listen gesetzt, die potenziellen zukünftigen Arbeitgebern und Universitäten vorgelegt werden, um es ihnen zu erschweren, gute Jobs zu bekommen oder akademische Stellen und Stipendien zu erhalten. Ehrgeizige Politiker, die sich bei jüdischen Wahlkampfspendern und Wählern beliebt machen wollen, wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sind bis zum Äußersten gegangen: sie haben palästinensische politische Gruppen an staatlichen Universitäten verboten und erwägen, Mitglieder solcher Organisationen wegen „Hassverbrechen“ strafrechtlich zu verfolgen, da sie automatisch als „antisemitisch“ motiviert angesehen werden. DeSantis hat auch geschworen, dass sein Staat keine palästinensischen Flüchtlinge aufnehmen wird, obwohl nicht klar ist, wie er das durchsetzen würde, da er seine Entscheidung darauf stützt, dass sie „alle Antisemiten“ sind, und Florida hat vor kurzem sogenannte Israel Bonds im Wert von 135 Millionen Dollar gekauft, um die Kriegsanstrengungen des jüdischen Staates zu unterstützen. Senator Lindsey Graham sagte, dass es „keine Grenzen“ für die Tötung von Palästinensern durch Israelis geben sollte, während Donald Trump forderte, alle palästinensischen Studenten in den USA zu deportieren. Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie niedrig und sogar unmenschlich unsere Politik geworden ist, wenn Israel in irgendeiner Weise involviert ist. Interessant ist aber auch, dass mehrere europäische Länder und Israel selbst Kritiker der Massaker im Gazastreifen zum Schweigen bringen, in einigen Fällen, indem sie sie von ihren Arbeitsplätzen feuern.

Ein Teil des Problems besteht darin, dass die Darstellung der Ereignisse vom 7. Oktober und der darauf folgenden Tage von den Medien und den Sprechern so verdreht wurde, dass nach wie vor unklar ist, was tatsächlich passiert ist. Die Israelis haben hartnäckig behauptet, dass 1.405 Juden und asiatische Landarbeiter von der Hamas getötet wurden, 386 davon waren offenbar Soldaten. Doch wie sie starben, darüber schweigt sich die Geschichte aus. Israelische Überlebende des Angriffs haben Journalisten erzählt, dass sie gut behandelt wurden, als sie von der Hamas gefangen genommen wurden, und dass das eigentliche Töten begann, als Einheiten der israelischen Armee, darunter Panzer, Artillerie und Hubschrauber, einen Gegenangriff auf die Hamas starteten, bei dem ein brutales Kreuzfeuer entstand, das in der Fachwelt als „friendly fire“ bezeichnet wird und bei dem viele, wenn nicht sogar die meisten Zivilisten getötet wurden. Häuser in einem Kibbuz, in dem Zivilisten Schutz suchten, wurden durch den Beschuss mit schweren Waffen, über die die Hamas nicht verfügte, weitgehend zerstört.

Aus einer wachsenden Zahl von Beweisen, die aus den israelischen Medien und von Augenzeugen stammen, wissen wir nun auch, dass das israelische Militär von den Ereignissen des Tages offenbar überwältigt war. Die Reaktion könnte der Auslöser für eine offenbar seit langem verfolgte Politik gewesen sein, die als „Hannibal-Verfahren“ bezeichnet wird und mit der verhindert werden soll, dass israelische Soldaten in Gefangenschaft geraten, weil die israelische Öffentlichkeit einen hohen Preis dafür zahlt, dass die gefangenen Soldaten zurückgebracht werden. Daher ist die Militärführung befugt, israelischen Soldaten zu befehlen, ihre Kameraden zu töten, anstatt sie gefangen nehmen zu lassen. Aus demselben Grund wendet die Hamas viel Energie auf, um innovative Wege zur Ergreifung von Soldaten zu finden.

Die mögliche Tatsache, dass das israelische Militär viele seiner eigenen Soldaten und Zivilisten getötet hat, wird in der Öffentlichkeit und von Politikern, die Israel beim Völkermord im Gazastreifen unterstützen wollen, natürlich unterdrückt, aber sie ist dennoch präsent. Es gibt jedoch noch einen anderen Teil der Geschichte, der in seiner Tragweite verheerend ist, und zwar die unmittelbare Reaktion auf die Krise, indem Israel 14,5 Milliarden Dollar zur Unterstützung seiner Verteidigung angeboten wurden – eine unverständlich hohe Summe, die anscheinend aus dem Hintern eines Lobbyisten gezogen wurde, was gleichbedeutend ist mit der Durchführung eines Völkermords in Gaza und der Begehung zahlreicher Kriegsverbrechen auf dem Weg dahin. Die Tributzahlungen, wie sie von einigen bezeichnet wurden, wurden letzten Donnerstag im Kongress mit 226 zu 196 Stimmen angenommen. Die Abstimmung wäre fast einstimmig ausgefallen, hätte es nicht einen parteiinternen Streit über die Finanzierung der Maßnahme gegeben. Wenn Joe Biden und der Kongress nicht wissen, dass Völkermord ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, wie es in der Charta der Vereinten Nationen und den Genfer Konventionen definiert ist, dann würden die meisten Völkerrechtler zustimmen, dass die Bewaffnung und Finanzierung einer Organisation oder eines Staates, der eine Nation oder eine identifizierbare ethnische Gruppe ausrottet, eine Komplizenschaft oder sogar eine Beteiligung an diesem Verbrechen darstellt.

Biden und Blinken haben vielleicht keine Ahnung, wie viel Geld Israel vom amerikanischen Steuerzahler auf allen Regierungsebenen im Jahr erhält, abgesehen von den 3,8 Milliarden Dollar, die es jährlich an direkter „Militärhilfe“ erhält, einem Geschenk von Barack Obama. Weitere Gelder fließen aus gemeinsamen Militärprojekten, über dubiose Wohltätigkeitsorganisationen und über staatliche und sogar lokale Entwicklungshilfeeinrichtungen, die die Gesamtsumme auf etwa 10 Milliarden Dollar erhöhen. Das trägt dazu bei, dass Israel ein reiches Land ist, das es sich leisten kann, seinen jüdischen Bürgern eine kostenlose Gesundheitsversorgung und Hochschulausbildung sowie subventionierten Wohnraum zu bieten, und das keine zusätzliche US-Unterstützung für seine Kriege benötigt.

Das bringt uns übrigens zum letzten Thema, dem geheimen israelischen Atomprogramm, das den politischen Entscheidungsträgern in den USA, die mit einem explodierenden Konflikt konfrontiert sind, der den gesamten Nahen Osten erfassen und sich sogar über dieses Gebiet hinaus ausbreiten könnte, durchaus Sorgen bereiten sollte. Die Tatsache, dass Israel als einziges Land in der Region über Atomwaffen verfügt – nach manchen Schätzungen sind es mehr als 200 – ist von großer Bedeutung. In der Regierung der Vereinigten Staaten gibt es eine so genannte „legislative Regel“, nach der kein Bundesbediensteter bestätigen kann, dass Israel Atomwaffen besitzt. Diese Regel ist lächerlich, da die Existenz des israelischen Atomwaffenarsenals gut belegt ist, unter anderem von Colin Powell, der einmal bestätigte, dass „Israel über 200 auf den Iran gerichtete Atomwaffen hat“. Powell machte diese Aussage, als er nicht mehr im Amt war, aber selbst der prominente Israel-Firster Senator Chuck Schumer hat die Existenz des Arsenals bestätigt.

Der Grund für die hohe Sensibilität der israelischen Lobby und ihrer gekauften und bezahlten Politiker in Bezug auf ihre Atomwaffen ist der Symington-Zusatz in Abschnitt 101 des US-Waffenexportkontrollgesetzes von 1976, der die Auslandshilfe für jedes Land verbietet, das Atomwaffen besitzt und den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet hat. Das bedeutet, dass Israels jährliche Hilfe in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar gefährdet wäre, wenn Washington seine eigenen Gesetze durchsetzen würde, obwohl man sich nicht vorstellen kann, dass Präsident Joe Biden oder Generalstaatsanwalt Merrick Garland, beide glühende Zionisten, die notwendigen Schritte unternehmen werden, um dies zu tun.

Ein weiteres heikles Gesetz sind die so genannten Leahy Amendments, die es dem US-Außen- und Verteidigungsministerium verbieten, ausländischen Sicherheitskräften, die „ungestraft“ gegen die Menschenrechte verstoßen, militärische Unterstützung zu gewähren. Israels zahlreiche brutale Angriffe auf den Gazastreifen, einschließlich des aktuellen, bei dem Krankenhäuser und Kirchen angegriffen und hilflose Zivilisten, von denen die Hälfte Kinder sind, bombardiert und getötet werden, sind ein Paradebeispiel dafür, wann die Leahy-Amendments angewandt werden sollten, aber natürlich werden sie nie angewandt. Diese Realität verdeutlicht einmal mehr die tatsächliche politische Macht der jüdischen Lobby in den Vereinigten Staaten, die von christlichen Zionisten wie dem neuen Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, unterstützt wird.

Schließlich muss man einen Blick auf das israelische Atomwaffenarsenal selbst werfen, verbunden mit der rücksichtslosen und aggressiven Führung des Landes und dem, was das bedeutet, ein Thema, das derzeit niemand auch nur als Faktor dafür in Betracht zieht, wozu der sich ausweitende Gaza-Krieg führen könnte. Vor zwanzig Jahren, als US-Präsident George W. Bush seinen katastrophalen, von den Neokonservativen konzipierten „Krieg gegen den Terror“ begann, sah Israels Premierminister Ariel Sharon den Krieg als Chance und Israel als Hauptnutznießer, da er die USA in den lang ersehnten Angriff gegen den Iran hineinziehen konnte, verbunden mit einem erneuten Versuch, die verbliebenen Palästinenser zur Flucht in die benachbarten arabischen Staaten zu bewegen. Israel hatte eindeutig die Absicht, seine nuklearen Fähigkeiten im Bedarfsfall gegen seine Nachbarn einzusetzen, wie in dem 1991 erschienenen Buch des altgedienten Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh mit dem Titel The Samson Option beschrieben. Der Titel des Buches bezieht sich auf die Nuklearstrategie der israelischen Regierung, wonach Israel einen massiven nuklearen Vergeltungsschlag führen würde, wenn der Staat selbst von äußeren Kräften bedroht wäre und Gefahr liefe, überrannt zu werden, so wie die biblische Figur Samson die Säulen eines Philistertempels zertrümmerte, das Dach zum Einsturz brachte und sich selbst und die Tausenden von Philistern tötete, die sich versammelt hatten, um ihn gedemütigt zu sehen. Eine von Hershs Quellen im israelischen Geheimdienst soll ihm gesagt haben: „Wir können uns noch an den Geruch von Auschwitz und Treblinka erinnern. Nächstes Mal werden wir euch alle mitnehmen.“

Als Scharon gefragt wurde, wie der Rest der Welt darauf reagieren würde, dass Israel seine Atomwaffen einsetzt, um seine arabischen Nachbarn effektiv auszulöschen, antwortete er: „Das hängt davon ab, wer es tut und wie schnell es geschieht. Wir verfügen über mehrere hundert Atomsprengköpfe und Raketen und können sie auf Ziele in allen Richtungen abfeuern, vielleicht sogar auf Rom. Die meisten europäischen Hauptstädte sind Ziele für unsere Luftwaffe. Lassen Sie mich General Moshe Dayan zitieren: ‚Israel muss wie ein tollwütiger Hund sein, zu gefährlich, um sich darum zu kümmern.‘ Ich halte das alles für aussichtslos im Moment. Wir müssen versuchen, das zu verhindern, wenn es überhaupt möglich ist. Unsere Streitkräfte sind aber nicht die dreißigstärksten der Welt, sondern eher die zweit- oder drittstärksten. Wir sind in der Lage, die Welt mit uns untergehen zu lassen. Und ich kann Ihnen versichern, dass dies geschehen wird, bevor Israel untergeht.“

Wir stehen also am Rande eines möglicherweise vermeidbaren Atomkriegs, der von Joe Biden und den von ihm zu „Beratern“ auserkorenen Schafsköpfen falsch geführt wird. Colonel Douglas Macgregor bezeichnet die explodierende Krise, die eine nukleare Bedrohung enthält, zu Recht als „Armageddon-Krieg“. Nur wenige Amerikaner wissen, dass Israel nur deshalb über Atomwaffen verfügt, weil es das angereicherte Uran und die Zünder aus den Vereinigten Staaten gestohlen hat, und zwar in Zusammenarbeit mit dem jüdischen Industriellen Zalman Shapiro, dem Besitzer der NUMEC-Anlage in Pennsylvania, und dem jüdisch-israelischen Hollywood-Produzenten Arnon Milchan, die beide von der US-Regierung nie ernsthaft zur Rechenschaft gezogen worden sind. Wir haben also ein Israel mit einem geheimen Atomwaffenarsenal, das kein amerikanischer Beamter auch nur erwähnen darf, und dass es sich derzeit im „Krieg“ befindet und theoretisch bereit ist, die Waffen einzusetzen, höchstwahrscheinlich gegen einen Erzfeind wie den Iran, aber wenn es bedroht wird, um „die Welt zu vernichten“. Was die meist schweigende Mehrheit von uns Amerikanern betrifft, die sich eine Regierung wünschen, die tatsächlich versucht, Gutes für die Menschen zu tun, die hier leben und Steuern zahlen, so ist eine Welt in Frieden, in der Washington alle in Ruhe lässt und im Gegenzug von anderen in Ruhe gelassen wird, ein Wunsch, dessen Zeit anscheinend abgelaufen ist.