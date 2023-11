Übersterblichkeit steigt EXPLOSIV, sogar doppelt so stark wie erwartet

Ende letzten Monats wurden von Statistics Netherlands die ersten Sterblichkeitszahlen veröffentlicht, die mögliche Auswirkungen von Impfschäden durch die neue Auffrischungsimpfung zeigen. Die Übersterblichkeit lag in Woche 40 bei 250 pro Woche und damit immer noch höher als erwartet.

Der Statistiker Herman Steigstra korrigierte die Prognose nach unten, da nur halb so viele Injektionen verabreicht wurden wie erwartet.

Zu Beginn des Monats lag die Übersterblichkeit auf dem prognostizierten Niveau. Ein besonderer Anstieg war bei den über 80-Jährigen zu verzeichnen, die als Erste geimpft wurden. „Seit mehr als einem Monat haben wir eine unerklärliche Übersterblichkeit von 30 pro Tag, Tendenz steigend“, schrieb Steigstra am 3. November.

Später korrigierte er die Prognose nach oben, da die Zahl der verabreichten Impfstoffe schneller zunahm als erwartet. Der Neurologe Jan Bonte antwortete: „Das Töten alter Menschen hat wieder begonnen, nicht wahr?

Und was sehen wir jetzt? Man könnte warten. Die Übersterblichkeit ist explosionsartig angestiegen und liegt etwa auf dem Niveau der zweiten Corona-Welle. Laut Steigstra ist sie sogar doppelt so hoch wie vorhergesagt. „Bei einem so steilen Anstieg scheint kein Ende in Sicht zu sein.“

„Die Regierung glaubt, dass es sich um eine verzögerte Behandlung von Ungeimpften handelt. Wir kennen die Geschichten“.

De #oversterfte is explosief gestegen tot rond het niveau van de tweede golf. Het dubbele zelfs van wat was voorspeld. Het einde lijkt met zo'n steile stijging nog niet in zicht. De overheid vindt het uitgestelde zorg, de ongevaccineerden. We kennen de verhalen… pic.twitter.com/LTC5XnAolN — Herman Steigstra (@SteigstraHerman) November 10, 2023

Bonte fügt hinzu: „Letzte Woche hatten wir eine Hitzewelle. Oder war es eine Kältewelle? Es hat mehr als genug geregnet, und plötzlich wurden all diese übergewichtigen Menschen in das Bestattungsinstitut gespült, als sie zum Bäcker gehen wollten. Außerdem wehte der Wind sehr stark, sodass die Leichtgewichte beim Laufen in Richtung Haustür geweht wurden. Sie wollten nicht zum Bäcker, sondern zum Gemüsehändler. Sie fuhren zu schnell. Sie sind zu schnell gelaufen. Sie spielten zu hart. Und zu guter Letzt: Es war nur COVID-19. Plötzlich fiel er um. Glaubt mir.“

Die Chefsoziologin Tanja Traag von CBS sagt in De Telegraaf: „Seit Beginn der Corona-Pandemie hält die höhere Sterblichkeit länger an, als wir vor der Pandemie dachten, und sogar länger, als wir letztes Jahr geschätzt haben.“

Zum ersten Mal seit langer Zeit wurde die Lebenserwartung nach unten korrigiert. „Die Erholung von der aktuellen Übersterblichkeit nach der Corona-Pandemie dauert länger als erwartet“.