50-in-5-DPI-Blitzkampagne: 50 Länder in 5 Jahren zu digitaler ID und Zahlungsverkehr umrüsten!

Start der 50-in-5-DPI-Kampagne zur Beschleunigung der digitalen ID, des Zahlungsverkehrs und des Datenaustauschs zwischen 50 Ländern innerhalb der nächsten 5 Jahren

Die 50-in-5-Kampagne für digitale öffentliche Infrastrukturen (DPI) zielt darauf ab, innerhalb der nächsten fünf Jahre in 50 Ländern die Einführung digitaler Ausweise, digitaler Zahlungssysteme und den Datenaustausch zu beschleunigen.

In Partnerschaft mit den Vereinten Nationen, der Bill and Melinda Gates Foundation, Co-Develop und anderen bringt die 50-in-5-Kampagne sowohl Industrie- als auch Entwicklungsländer zusammen, um zusammenzuarbeiten und Wissen über bewährte Verfahren für die Einführung digitaler öffentlicher Infrastrukturen auszutauschen.

Die DPI besteht aus drei Hauptkomponenten:

Digitale ID

Digitale Zahlungssysteme

Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Stellen

Garikai Nhongo, Senior Communications Manager bei Co-Develop, sagte zum Auftakt der heutigen Veranstaltung: „Wir gehen davon aus, dass in fünf Jahren 50 Länder mindestens eine Komponente ihres DPI-Stacks auf sichere, integrative und interoperable Weise entwickelt, eingeführt und skaliert haben werden.„

Link zum Video 50 in 5

Bislang haben sich 11 „First Mover“-Länder an der 50-in-5-Kampagne beteiligt, und zwar

Guatemala

Norwegen

Estland

Moldawien

Senegal

Sierra Leone

Togo

Äthiopien

Sri Lanka

Bangladesch

Singapur

Die digitale öffentliche Infrastruktur verspricht finanzielle Eingliederung, Bequemlichkeit, verbesserte Gesundheitsversorgung und grünen Fortschritt.

Laut einer 50-in-5-Videopräsentation aus Bangladesch bietet DPI „einen besseren Zugang zu wichtigen Dienstleistungen wie Gesundheit und Bankwesen“ und „optimale Zeit- und Kosteneinsparungen für die Bürger“.

So kam die Nationalbank von Bangladesch zu dem Schluss, dass sie durch die Einführung digitaler IDs im Bankensektor die Zeit, die für die Aufnahme und Eröffnung von Konten für Kunden benötigt wird, von vier bis fünf Tagen auf nur fünf Minuten reduzieren kann.“

„Bis 2028 werden mehr als 500 Millionen Menschen eine digitale Identität besitzen, die ihnen den Zugang zu Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten sowie zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und staatlichen Programmen erleichtert.“ Melinda French Gates, Bill und Melinda Gates Stiftung

"By 2028, more than 500 million more people will have a digital identity that allows them to access employment & education opportunities more easily, as well as financial services, healthcare & government programs": Melinda Gates, 50-in-5 DPI Campaign #digitalID #digitalidentity pic.twitter.com/vtzdJ1scXY — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 8, 2023

Als Vertreterin der Bill and Melinda Gates Foundation sagte Melinda French Gates bei der 50-in-5-Auftaktveranstaltung, dass mit den richtigen Investitionen „die digitale öffentliche Infrastruktur uns helfen wird, den Fortschritt bei allen Gesundheits- und Entwicklungszielen zu beschleunigen„.

Gates fügte hinzu:

„Bis 2028 werden mehr als 500 Millionen Menschen eine digitale Identität haben, die ihnen einen leichteren Zugang zu Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten sowie zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und staatlichen Programmen ermöglicht.„

„Am meisten freuen wir uns über unsere Arbeit an der Super-App unserer Regierung. Sie ist der sehr erfolgreichen ukrainischen Diia-App nachempfunden […] und wird in den kommenden Monaten auf den Markt kommen.“ Dumitru Alaiba, Stellvertretender Premierminister der Republik Moldawien

"We are committed to enhancing & establishing key DPI components (digital ID, payments) .. The source of our biggest excitement is our work on our government's super app modeled after the very successful Ukrainian Diia app": Moldova Deputy Prime Minister Dumitru Alaiba, 50-in-5 pic.twitter.com/z173VsKqBr — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 8, 2023

Der stellvertretende moldawische Ministerpräsident und Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Digitalisierung, Dumitru Alaiba, sagte in seiner Eröffnungsrede auf der 50-in-5-Veranstaltung, dass Moldawien seine „Super-App für die Regierung“ nach dem Vorbild der ukrainischen Diia-Plattform entwickle, die darauf abziele, „alle Lebenssituationen“ mit der digitalen Identität zu ermöglichen.

„In den nächsten fünf Jahren sind wir bestrebt, die wichtigsten DPI-Komponenten zu verbessern und zu etablieren: das Zahlungssystem, die digitale Signatur, die digitale Identität – alle diese Komponenten sind in Moldawien verfügbar. Sie befinden sich derzeit in einem permanenten Entwicklungsstadium„, sagte Alaiba.

„Am meisten freuen wir uns über die Arbeit an der Super-App unserer Regierung. Sie ist der sehr erfolgreichen ukrainischen Diia-App nachempfunden […] und wird in den kommenden Monaten auf den Markt kommen.

„Unserer Ansicht nach ist sie eine zentrale Anlaufstelle für die Interaktion zwischen Bürgern und Behörden sowie zwischen Unternehmen und Behörden, und zwar ohne jegliche Hektik, Bürokratie, Papierkram und so weiter„, fügte er hinzu.

Die meisten Redner bei der 50-in-5-Einführung sprachen leidenschaftlich und begeistert über die Einführung von DPI in ihren eigenen Ländern und darüber, wie ihre Regierungen ihren Bürgern durch die digitale Transformation besser dienen können.

Einige Länder wie Estland haben bereits vor Jahren mit der Einführung begonnen, andere sehen die Pandemie als Katalysator, der die Umsetzung beschleunigt hat.

Nehmen Sie zum Beispiel Togo.

„Wir haben ein digitales COVID-Zertifikat geschaffen. Plötzlich ging es im Kampf gegen die Pandemie wirklich darum, digitale Werkzeuge einzusetzen, um effektiver zu sein.“ Cina Lawson, Ministerin für digitale Wirtschaft und Transformation von Togo

Cina Lawson, Ministerin für digitale Wirtschaft und Transformation in Togo, erzählte einem 50-in-5-Gremium, dass die togoische Regierung ihre Reise in die digitale Wirtschaft mit der Ankunft von COVID-19 begann.

Zunächst richtete die Regierung innerhalb von 10 Tagen ein digitales Zahlungssystem ein.

„Wir konnten damit 25 Prozent aller erwachsenen Togolesen auszahlen und 34 Millionen Dollar verteilen, die die bedürftigsten Togolesen direkt über ihre Mobiltelefone erhalten haben“, so Lawson.

Dann kamen die Impfpässe.

„Wir haben ein digitales COVID-Zertifikat geschaffen. Plötzlich ging es bei der Bekämpfung der Pandemie wirklich darum, digitale Werkzeuge einzusetzen, um effektiver zu sein“, fügte sie hinzu.

Today, Togo became the first sub-Saharan African country whose digital COVID-19 vaccination certificate is recognized by the @eu_commission. Travelers with a Togolese certificate will be able to validly present it in the EU & vice versa. @AmbUETogo @KoenDoens pic.twitter.com/Uy9mRF8bkU — Cina Lawson (@cinalawson) November 24, 2021

Für keinen der so genannten COVID-19-„Impfstoffe“ wurde jemals nachgewiesen, dass er die Übertragung verhindert, und im vergangenen Jahr erklärte ein Vertreter von Pfizer vor dem Europäischen Parlament, dass Pfizer seinen Impfstoff nicht einmal auf die Verhinderung der Übertragung getestet hat.

🚨 BREAKING:



In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission.



"Get vaccinated for others" was always a lie.



The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get vaccinated.



The world needs to know. Share this video! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO — Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 11, 2022

Impfpässe dienen dem WEF zufolge von Natur aus als eine Form der digitalen Identität.

Das WEF stellt sich vor, dass die digitale Identität mit allem verknüpft wird, von Finanzdienstleistungen und Gesundheitsdaten bis hin zu Reisen, Mobilität und digitaler Verwaltung – allesamt Komponenten der digitalen Identität.

In einem WEF-Bericht über „Reimagining Digital ID“, der im Juni 2023 veröffentlicht wurde, heißt es:

„ Der digitale Ausweis kann die Demokratie und die Zivilgesellschaft schwächen. „

„ „ Die größten Risiken, die sich aus der digitalen ID ergeben, sind Ausgrenzung, Marginalisierung und Unterdrückung .“

.“ Die Forderung nach einem Ausweis in jeglicher Form birgt die Gefahr, grundlegende soziale, politische und wirtschaftliche Herausforderungen zu verschärfen, da jede Art von Zugangsbeschränkung immer die Möglichkeit von Diskriminierung und Ausgrenzung schafft.“

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“ Weltwirtschaftsforum, 2018

Quelle: Weltwirtschaftsforum

Auf der 50-in-5-Auftaktveranstaltung erklärte der togoische Minister, dass Togo mit der Weltbank zusammenarbeite, um einen biometrischen digitalen Ausweis „für alle unsere Bürger mithilfe von MOSIP [Modular Open Source Identity Platform]“ einzuführen.

MOSIP ist eine von der Gates Foundation finanzierte Plattform, die „Regierungen und anderen Nutzerorganisationen hilft, ein digitales, grundlegendes Identitätssystem zu implementieren.“

Die 50-in-5-Kampagne ist eine Zusammenarbeit zwischen der Bill and Melinda Gates Foundation, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der Digital Public Goods Alliance, dem Center for Digital Public Infrastructure und Co-Develop; mit Unterstützung von GovStack, der Inter-American Development Bank und UNICEF.

Das Zentrum für digitale öffentliche Infrastrukturen wird von Co-Develop und Nilekani Philanthropies unterstützt.

Co-Develop wurde von der Rockefeller Foundation, der Bill & Melinda Gates Foundation, Nilekani Philanthropies und dem Omidyar Network gegründet.

Das Omidyar Network ist ein Geldgeber von MOSIP.

Die Digital Public Goods Alliance führt sowohl die Gates- als auch die Rockefeller-Stiftung in ihrer Roadmap auf, die „Aktivitäten zur Förderung digitaler öffentlicher Güter“ vorstellt, zusammen mit anderen Organisationen und mehreren Regierungen.

Die Hauptthemen, die von fast allen Teilnehmern der heutigen 50-in-5-Kampagne genannt wurden, waren: Interoperabilität, Open Source, ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz, niemand wird zurückgelassen, Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel und öffentlich-private Partnerschaften.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung hat der 50-in-5-YouTube-Kanal die Einbettung des Startvideos für Websites gesperrt, aber Sie können sich die gesamte Veranstaltung hier ansehen, da es viele Informationen gibt, die in diesem Bericht nicht enthalten sind.