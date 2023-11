Tu das nie, wenn das Fieber zuschlägt: ein fataler Irrtum – Der Nutzen von Fieber

Sollten Sie bei COVID oder einer Grippe Medikamente zur Fiebersenkung einnehmen? Viele Gesundheitsdienstleister halten Fieber für riskant und raten zur Einnahme von Medikamenten, um den Komfort zu erhöhen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

In den meisten Fällen gibt es keinen Grund, Fieber zu fürchten; die Einnahme von fiebersenkenden Medikamenten kann die Krankheit verlängern

Immer mehr Forschungsergebnisse unterstützen die „Let it ride“-Philosophie, die besagt, dass Fieber eine schützende Wirkung hat und man ihm seinen Lauf lassen sollte

Als schwer kranke Patienten aggressiv behandelt wurden, um das Fieber zu senken, musste die Studie vorzeitig abgebrochen werden, weil in der Gruppe mit aggressiver Behandlung so viele Menschen starben wie in der Gruppe, deren Fieber nicht behandelt wurde

Ein mehrstündiges leichtes Fieber ist für COVID-19-Patienten von Vorteil, da es den zellulären Spiegel des nützlichen Hitzeschockproteins 70 (HSP70) anhebt, das in Fällen von sepsisbedingtem ARDS schützend wirkt

Bei Grippepatienten ist die Einnahme von fiebersenkenden Medikamenten mit einem Anstieg der Sterblichkeit um 5 % verbunden; in den meisten Fällen reichen Ruhe und viel Flüssigkeit aus, wenn Fieber auftritt

Ich habe diesen Artikel ursprünglich vor 12 Jahren geschrieben. Aber das Thema ist so wichtig, dass ich eine Aktualisierung veröffentlichen wollte, um zu verdeutlichen, dass es in den meisten Fällen keinen Grund gibt, sich vor Fieber zu fürchten. Der sofortige Griff zu fiebersenkenden Medikamenten ist in der Regel auch kontraproduktiv und kann dazu führen, dass es länger dauert, bis es Ihnen besser geht.

Fieber ist ein Zeichen dafür, dass Ihr Immunsystem – oder das Ihres Kindes – auf Hochtouren arbeitet. Praktisch alle Tiere – und sogar Fische – entwickeln von Natur aus Fieber, wenn sie eine bakterielle oder virale Krankheit bekämpfen. Diese Reaktion erfolgt, weil sie die Fähigkeit des Körpers verbessert, die Infektion loszuwerden.

Fieber ist gut für Ihren Körper

Wenn ein Organismus in Ihren Körper eindringt, löst er die Freisetzung von Pyrogen aus, einer Substanz, die dem Hypothalamus Ihres Gehirns signalisiert, die Körpertemperatur zu erhöhen. Dies geschieht durch eine Reihe verschiedener Mechanismen, darunter:

Zittern

Ausschüttung des Hormons TRH

Erhöhung der Stoffwechselrate

Einschränkung des Blutflusses zur Haut, um den Wärmeverlust zu minimieren

Piloerektion (Aufstellen der Härchen), die das Schwitzen unterdrückt, ein Kühlmechanismus

Das Fieber wiederum setzt eine Reihe nützlicher Körperprozesse in Gang, darunter auch immunologische Schutzmechanismen, die entweder direkt oder indirekt dazu beitragen, die eindringenden Bakterien oder Viren abzuwehren. So reduzieren Temperaturen von 40 bis 41 Grad Celsius die Replikationsrate von Polioviren in Zellen um das 200-fache, während sie die Anfälligkeit gramnegativer Bakterien für die Zerstörung durch Antikörper erhöhen.

„Angesichts der Komplexität dieser Immunmechanismen ist es bemerkenswert, dass Temperaturen im Fieberbereich fast jeden Schritt in diesem Prozess stimulieren und sowohl die angeborene als auch die adaptive Immunität fördern“, schreiben die Forscher in Nature Reviews Immunology.

„Fiebrige Temperaturen dienen als systemisches Alarmsystem, das die Immunüberwachung während einer Herausforderung durch eindringende Krankheitserreger umfassend fördert. Einige dieser weitreichenden Vorteile sind:

Zunahme der Antikörper – Zellen, die darauf trainiert sind, genau die Art von Eindringling anzugreifen, unter der Ihr Körper leidet

Es werden mehr weiße Blutkörperchen produziert, die helfen, die eindringenden Bazillen zu bekämpfen.

Es wird mehr Interferon, eine natürliche antivirale und krebshemmende Substanz, produziert, die die Ausbreitung von Viren auf gesunde Zellen verhindert

Abschottung von Eisen, von dem sich Bakterien ernähren

Erhöhte Temperatur, die Mikroben direkt abtötet (die meisten Bakterien und Viren gedeihen besser bei niedrigeren Temperaturen als im menschlichen Körper)

Verbesserte Fähigkeit bestimmter weißer Blutkörperchen, Bakterien und infizierte Zellen zu zerstören

Fieber beeinträchtigt auch die Vermehrung vieler Bakterien und Viren

Fieber? Lassen Sie es laufen

„Die Fieberreaktion ist ein Kennzeichen von Infektionen und Entzündungskrankheiten und hat sich in Hunderten Millionen Jahren durch natürliche Selektion herausgebildet“, doch viele Ärzte halten Fieber immer noch für gefährlich und behandlungsbedürftig, weil es Beschwerden verursacht.

Auch Wissenschaftler diskutieren weiterhin über die Vorzüge von Fieber. Die eine Seite vertritt die Auffassung, dass Fieber wegen seiner hohen Stoffwechselkosten unterdrückt werden sollte. Jeder Anstieg der Körpertemperatur um 1,8 Grad F erfordert einen Anstieg des Stoffwechsels um 10 bis 12,5 %, was erheblich ist.

Dies ist einer der Gründe, warum man bei Fieber häufig an Gewicht verliert. Allerdings gibt es immer mehr Forschungsergebnisse, die die „Let it ride“-Philosophie unterstützen, die besagt, dass Fieber eine Schutzfunktion hat. In der Fachzeitschrift Journal of Thoracic Disease beschreiben Forscher der University of Miami Miller School of Medicine eine klassische Studie aus dem Jahr 1975 über Fieber und Überleben bei Leguanen, die mit Bakterien infiziert waren:

„Er gab ihnen die Möglichkeit, mit Hilfe von Sonnenlampen Wärme zu suchen, und alle bis auf einen suchten die Wärme, um ihre Temperatur zu erhöhen. Derjenige, der das nicht tat, war der einzige, der starb. Dann injizierte er den Leguanen Bakterien und gab ihnen fiebersenkende Mittel. Die Leguane, die trotz der fiebersenkenden Mittel Fieber bekamen, waren die einzigen, die überlebten.“

Eine Studie an Kaninchen aus dem Jahr 1987 ergab ebenfalls, dass die Verabreichung von fiebersenkenden Medikamenten mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Das Team stellte fest, dass die Unterdrückung des Fiebers bei den Tieren „eine deutlich schädliche Wirkung auf den Verlauf der Infektion hatte, was zu einem erhöhten Gehalt an infektiösen Viren in den Mesenteriallymphknoten, einer erhöhten Sterblichkeit und einer verzögerten Genesung bei den Tieren, die die Infektion überlebten, führte“.

Ähnlich auffällige Ergebnisse wurden auch bei Menschen, insbesondere bei schwerkranken Patienten auf der Intensivstation, festgestellt. Eine Gruppe von Patienten wurde aggressiv gegen Fieber behandelt und erhielt alle sechs Stunden Paracetamol, wenn ihre Temperatur über 38,5 Grad Celsius stieg.

Die andere Gruppe wurde nur dann behandelt, wenn ihr Fieber über 40 Grad Celsius stieg, und erhielt Paracetamol und Kühldecken, bis die Temperatur unter 40 Grad Celsius sank.

Die Studie musste vorzeitig abgebrochen werden, weil in der Gruppe mit der aggressiven Behandlung so viele Menschen starben wie in der anderen Gruppe – sieben Todesfälle gegenüber einem. „Die aggressive Behandlung von Fieber bei schwerkranken Patienten kann zu einer höheren Sterblichkeitsrate führen“, so die Schlussfolgerung des Teams.

Eine andere Studie, diesmal an Fischen, zeigte, dass die Infektion bei Fieber in etwa der Hälfte der Zeit abklingt, die Tiere ohne Fieber zur Heilung benötigen. Neben der raschen Beseitigung der Infektion trug das Fieber auch zur Kontrolle der Entzündung und zur Reparatur von Gewebeschäden bei.

„Wir haben die Natur tun lassen, was die Natur tut, und in diesem Fall war es eine sehr positive Sache“, sagte Studienautor und Immunologe Daniel Barreda von der University of Alberta in einer Presseerklärung. „Jedes untersuchte Tier hat diese biologische Reaktion auf eine Infektion“, sagt sie, was darauf hindeutet, dass Fieber einen starken evolutionären Überlebensvorteil darstellt.

Mäßiges Fieber ist schützend gegen COVID-19

Das akute Atemnotsyndrom (ARDS), bei dem es zu einem programmierten Zelltod in den Alveolarzellen der Lunge kommt, ist eine der Haupttodesursachen bei COVID-19-Patienten. Der natürliche Anstieg der Körpertemperatur, der bei leichtem oder mäßigem Fieber auftritt, kann jedoch die zelluläre Konzentration des nützlichen Hitzeschockproteins 70 (HSP70) erhöhen, das in Fällen von durch Sepsis verursachtem ARDS schützend wirkt.

In der Fachzeitschrift Frontiers in Medicine schreiben die Forscher, dass mehrere Stunden leichten Fiebers – definiert als weniger als 38,8 Grad Celsius – für COVID-19-Patienten von Vorteil sind, da sie „den Lungenzellen die Möglichkeit geben, schützendes HSP70 gegen Schäden durch die Entzündungsreaktion auf das Virus SARS-CoV-2 zu akkumulieren“. Auch hier gilt: Wenn man einem leichten oder mäßigen Fieber einfach seinen Lauf lässt, erhöht sich die HSP70-Konzentration, was einen Überlebensvorteil bedeutet:

„HSP70 kann die Energie der ATP-Hydrolyse nutzen, um verschiedene Arten von aggregierten und funktionellen Protein-Oligomeren in der Zelle zwangsweise zu entfalten und abzubauen. Es kann also Konformationsänderungen in verschiedenen großen zytotoxischen Proteinaggregaten bewirken und sie in lösliche, harmlose, funktionelle Proteine umwandeln. … Umgekehrt sind degenerative neuronale und muskuläre Gewebe in alternden Fadenwürmern und Menschen, die systematisch niedrigere zelluläre HSP70-Spiegel als junge Individuen exprimieren, besonders fragil und stressempfindlich. Zellen mit niedrigen HSP70-Spiegeln neigen dazu, spontan apoptotisch zu werden, und die daraus resultierenden Gewebeverluste bei alternden Menschen führen zu fortschreitenden degenerativen Krankheiten.“

Da die Fähigkeit, Fieber zu entwickeln und HSP70 zu akkumulieren, mit dem Alter abnimmt, schlug das Team sogar vor, in diesen Fällen Thermotherapien oder körperliches Training einzusetzen, um die Körpertemperatur zu erhöhen. Die Wissenschaftler, die in Evolution, Medicine, and Public Health schreiben, schlagen auch vor, das Fieber seine Arbeit tun zu lassen, insbesondere in der Pandemie-Ära:

„Bei COVID-19 haben viele öffentliche Gesundheitsorganisationen empfohlen, Fieber mit Medikamenten wie Paracetamol oder Ibuprofen zu behandeln. Obwohl dies eine gängige Praxis ist, hat die Senkung der Körpertemperatur weder bei Labortieren noch bei Patienten mit Infektionen die Überlebenschancen verbessert. Eine Fieberblockade kann schädlich sein, da sich Fieber zusammen mit anderen Krankheitssymptomen als Abwehr gegen Infektionen entwickelt hat. Fieber wirkt, indem es Krankheitserregern und infizierten Zellen mehr Schaden zufügt als gesunden Zellen im Körper. Während der Pandemie COVID-19 überwiegen die Vorteile des Fieberlassens wahrscheinlich die Nachteile für den Einzelnen und die Allgemeinheit.“

Fiebersenkende Medikamente können nach hinten losgehen

In den meisten Fällen sollten fiebersenkende Medikamente vermieden werden, da sie in der Regel nur die natürlichen Heilungsmechanismen des Fiebers unterdrücken und die Krankheit verlängern. Die Einnahme von fiebersenkenden Medikamenten führt beispielsweise bei Grippekranken zu einem Anstieg der Sterblichkeit um 5 %. Sogar die American Academy of Pediatrics (AAP) warnte vor „Fieberphobie“ und übermäßigem Gebrauch von fiebersenkenden Medikamenten:

„Eine angemessene Beratung zum Umgang mit Fieber beginnt damit, dass man den Eltern zu verstehen hilft, dass Fieber an und für sich nicht dafür bekannt ist, ein im Allgemeinen gesundes Kind zu gefährden. Im Gegenteil, Fieber kann sogar von Vorteil sein … Bei der Beratung einer Familie über den Umgang mit Fieber bei einem Kind sollten Kinderärzte und andere Gesundheitsdienstleister die Fieberphobie minimieren und betonen, dass die Einnahme von fiebersenkenden Mitteln Fieberkrämpfe nicht verhindert.“

In ihren Ratschlägen für Eltern, die sich fragen, ob sie das Fieber ihres Kindes behandeln sollten, erklärt AAP: „Das Wichtigste ist, das Verhalten Ihres Kindes zu beobachten. Wenn es trinkt, isst, normal schläft und spielen kann, brauchen Sie das Fieber nicht zu behandeln. Stattdessen sollten Sie abwarten, ob sich das Fieber von selbst bessert.“

Denken Sie daran, dass das Fieber dazu dient, das Immunsystem zu stimulieren und eine unwirtliche Umgebung für eindringende Organismen zu schaffen, d. h. die Hitze so hoch zu treiben, dass die eindringenden Mikroben nicht überleben können. Jedes Mal, wenn Sie das Fieber künstlich senken, machen Sie Ihren Körper für die eindringenden Krankheitserreger empfänglicher.

Die medikamentöse Fiebersenkung verschleiert auch die Symptome, was dazu führen kann, dass Sie zu früh zu Ihren normalen Aktivitäten zurückkehren, obwohl Ihr Körper noch von zusätzlicher Ruhe profitieren könnte. Die Medikamente können auch die Krankheit verlängern. In einer Studie über Paracetamol bei Kindern mit Windpocken führte das Medikament im Vergleich zu einem Placebo zu längerem Juckreiz und längerer Zeit bis zum Absterben des Schorfs.

Eine Studie an Erwachsenen mit Erkältungen ergab, dass Aspirin und Paracetamol die Produktion von Antikörpern unterdrückten und die Erkältungssymptome verstärkten, wobei die Ansteckungsgefahr tendenziell zunahm.

Diese Medikamente bergen auch das Risiko von Nebenwirkungen, darunter Leberschäden bei Paracetamol, Magenverstimmungen bei Ibuprofen und das Reye-Syndrom bei Aspirin. Es wird empfohlen, Kindern unter 19 Jahren kein Aspirin zu geben, wenn sie Fieber haben, da ein Zusammenhang mit dem Reye-Syndrom besteht.

Wann ist Fieber gefährlich?

Es ist selten, dass Fieber über 40 oder 41 Grad steigt, und solange Ihr Kind nicht in Not ist, kann es nicht schaden, das Fieber seinen Lauf nehmen zu lassen. Denken Sie auch daran, dass das Fieber in der Regel am späten Nachmittag und am Abend ansteigt, sodass ein leichter Anstieg des Fiebers in dieser Zeit nicht unbedingt ein Grund zur Sorge ist.

In den meisten Fällen reicht es aus, sich auszuruhen und viel zu trinken, wenn das Fieber ansteigt. Fieber erhöht den Flüssigkeitsverlust, daher ist es wichtig, dass Ihr Kind viel trinkt, auch wenn es keinen Durst verspürt, um eine Dehydrierung zu vermeiden. Es gibt jedoch einige Fälle, in denen ein Fieber ärztliche Hilfe erfordert. Dazu gehören:

Fieber bei einem Säugling unter 3 Monaten (bei jeder Temperatur)

Fieber über 102,2 Grad F (39 Grad C) bei Kindern zwischen 3 Monaten und 36 Monaten, wenn sie krank erscheinen

Jedes Mal, wenn das Fieber über 104,5 Grad F (40 Grad C) ansteigt

In einigen Fällen von Sepsis oder neurologischen Verletzungen kann unkontrolliertes Fieber zu schlechteren Ergebnissen führen

Bei Kindern unter 5 Jahren kann Fieber auch zu einem Krampfanfall führen, der als Fieberkrampf bezeichnet wird. Dieser kann zwar beängstigend sein, hat aber in der Regel keine bleibenden Folgen. Legen Sie Ihr Kind während eines Fieberkrampfs auf die Seite oder den Bauch auf den Boden, lockern Sie alle engen Kleidungsstücke und stützen Sie es, um Verletzungen zu vermeiden.

Wenn der Anfall aufhört, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen, um sicherzugehen, dass der Anfall nicht durch etwas anderes als das Fieber verursacht wurde, z. B. durch eine Hirnhautentzündung oder Bakterien im Blut.

Denken Sie jedoch daran, dass es in der Regel am besten ist, das Fieber abklingen zu lassen, um eine virale oder bakterielle Infektion zu bekämpfen. Sie können die Fähigkeit Ihres Immunsystems, Krankheitserreger abzuwehren, weiter stärken und die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Fieber zu bekommen, verringern, indem Sie sich richtig ernähren, sich täglich viel bewegen, gesunde Methoden zum Stressabbau anwenden und genug schlafen.

Artikel als PDF

Quellen: