Seymour Hersh: HAMAS‘ ALAMO

Mit dem Al-Shifa-Krankenhaus im Visier der IDF eröffnet sich eine neue Möglichkeit für den Austausch von Geiseln und Gefangenen zwischen der Hamas und Israel – und für eine mögliche Beilegung des Krieges.

Die Hamas, deren Führer auf der Flucht sind und deren Kämpfer in der Nähe der noch stehenden Krankenhäuser in Gaza-Stadt von Scharfschützen umzingelt und unterlegen sind, hat Gespräche über einen Austausch von Hamas-Gefangenen in Israel gegen die Geiseln aufgenommen, die sie bei ihrem Überraschungsangriff am 7. Oktober gefangen genommen hatte. Der ursprüngliche Vorschlag kam nicht zustande, aber die israelischen Offiziellen zeigten sich mehr als gesprächsbereit. Das Angebot der Hamas in letzter Minute deutet darauf hin, dass viele der Geiseln noch am Leben sind.

Das ursprüngliche Angebot der Hamas war ein Fehlstart. Die Hamas bot an, insgesamt 113 Geiseln freizulassen, darunter Frauen, Alte, Jugendliche und Ausländer. Im Gegenzug forderte sie die Freilassung von 240 inhaftierten Hamas-Frauen und Jugendlichen. Das Angebot war an die Bedingung geknüpft, dass die Geiseln erst freigelassen würden, wenn die Hamas-Gefangenen einer ausländischen Organisation übergeben würden. Israel lehnte das Angebot sofort ab, wie mir ein gut informierter israelischer Insider mitteilte, „weil wir nichts glauben, was die Hamas sagt“. Er fügte jedoch hinzu, dass Israel weiterhin mit der Hamas über einen Austausch spreche.

Der Kurswechsel erfolgte an dem Tag, an dem Israel erfuhr, dass die beiden wichtigsten Hamas-Führer, Yahya Sinwar, der politische Führer der Hamas in Gaza, und Mohammed Deif, ihr militärischer Führer, aus Gaza-Stadt in den Süden geflohen waren. „Die Führung ist nicht bereit zu sterben“, sagte mir der israelische Insider. Das Angebot kam nach einem Tag, an dem das Al-Shifa-Krankenhaus und fünf weitere Krankenhäuser in Gaza-Stadt von Scharfschützen beschossen worden waren. „Es gab keinen Grund, jetzt zu bombardieren“.

Es gab noch einen weiteren Grund, warum Israel zögerte, sich auf diesen Handel einzulassen. Der anhaltende Zusammenbruch des Hamas-Tunnelsystems – eine Folge der andauernden israelischen Bombardierungen – hinterließ Hinweise darauf, wo sich die israelischen Geiseln befinden könnten. Die israelischen Spezialeinheiten drängten auf einen Überfall im Stil von Entebbe, bei dem die Geiseln ohne Verhandlungen befreit werden könnten.

Es gab noch ein anderes Angebot der Hamas, wurde mir gesagt. Sie schlug einen 72-stündigen Waffenstillstand vor, der, wenn er angenommen würde, ihr Zeit geben würde, die Geiseln des Angriffs vom 7. Oktober zu finden und zu befreien, die von Bewohnern der Stadt Gaza genommen worden waren, die die plötzliche Öffnung der Grenze nutzten, um zu rauben und zu stehlen und vielleicht mit einer israelischen Geisel nach Hause zurückzukehren. Es ist möglich, dass mehr als nur ein paar von ihnen noch am Leben sind. Mindestens zwei weitere Terrorgruppen sind ebenfalls in die Stadt eingedrungen und haben Geiseln genommen. Auch darüber werde verhandelt, sagte der Insider.

Der veränderte Ton sei ein Zeichen dafür, dass sich der Krieg rasch einer Lösung nähere. Ein gut informierter amerikanischer Beamter sagte mir, die Diskussion über den Austausch von Geiseln gegen Gefangene habe bei den amerikanischen Geheimdiensten Hoffnung geweckt, weil die Hamas, „die jetzt vor der Kapitulation oder dem Tod steht, eine letzte Chance hatte, von den Geiseln zu profitieren. Die Hamas hatte jeden als Feigling abgetan, der nicht bereit war, für Allah zu sterben. Wir werden sehen“.

Der plötzliche Durchbruch kam inmitten früherer Berichte, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Möglichkeit von Gesprächen über die Freilassung der Geiseln in letzter Minute abgeschrieben und sich der Vernichtung der Hamas verschrieben habe, auch wenn dies den möglichen Einsatz von Reizgas bedeute, mit seiner schrecklichen Geschichte für den jüdischen Staat in dem Labyrinth von Tunneln, die systematisch von israelischen Bodentruppen abgeriegelt werden.

Ich habe mit der Veröffentlichung der Geschichte gewartet, weil mir der amerikanische Offizier mitteilte, dass die überlebenden Geiseln – die meisten von ihnen Israelis, aber auch amerikanische, russische und thailändische Staatsbürger – in der sechsten Woche ihrer unterirdischen Gefangenschaft aus dem Tunnelsystem in ein zweites oder drittes Untergeschoss des Al-Shifa-Krankenhauses verlegt wurden oder gerade verlegt werden. Das Krankenhaus mit seinem weitläufigen Gelände ist dem israelischen Geheimdienst seit Langem als Hamas-Schutzbunker und vielleicht als letzte noch existierende Hamas-Kommandozentrale in Gaza-Stadt bekannt. Wie ich am vergangenen Sonntag schrieb, gab es Hoffnungen auf eine Freilassung einiger Geiseln in letzter Minute – einschließlich derer, die nicht mit den israelischen Streitkräften in Verbindung stehen – im Austausch für die Freilassung von Hamas-Gefangenen. Doch bisher ist nichts geschehen. „Israel versucht immer noch, einen Ausweg für die Geiseln auszuhandeln“, sagte mir der Beamte, „aber zuerst muss sich die Hamas ergeben und die Geiseln freilassen“.

Der israelische Geheimdienst, der über hervorragende Fähigkeiten im Bereich der Signalaufklärung verfügt, war bereits zuvor zu dem Schluss gekommen, dass die überlebenden Geiseln aus den Tunneln in den Keller von Al-Shifa gebracht worden sein könnten. Abgefangene Bitten der Hamas um medizinische Versorgung und Medikamente deuten darauf hin, dass einige der Geiseln – viele siebzig Jahre und älter – in der Gefangenschaft gestorben sind. Das an das Krankenhaus angrenzende Viertel – etwa 35 bis 45 Häuserblocks – wurde schwer bombardiert, und Al-Shifa gilt als „die letzte Bastion“, so der Beamte. Das Alamo. Sie planen, schießend einzudringen“, sagte er über die israelische Luftwaffe, deren Aufgabe es sei, das Krankenhaus mit seinen vielen Flügeln zu zerstören und die Tunnelöffnungen für die nachrückenden Infanterietruppen freizulegen.

Die anhaltenden Bombardierungen zielen nun darauf ab, die letzten leer stehenden Wohn- und Bürogebäude in Gaza-Stadt zu zerstören, von denen angenommen wird, dass sie die letzten verfügbaren unterirdischen Verbindungen zum Hamas-Tunnelkomplex verbergen. Diese Gebäude waren die Hauptziele der israelischen Luftwaffe seit Beginn des Krieges nach dem überraschenden grenzüberschreitenden Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, der 1.200 israelische Bürger, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, das Leben kostete.

Die israelische Reaktion – Bombardierungen, die nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza bisher mehr als 11.000 Menschen, darunter viele Kinder, das Leben gekostet haben, und die Zwangsumsiedlung unzähliger Zivilisten, die keine Kämpfer sind, auf der Suche nach Wasser und Nahrung in überfüllte Zeltstädte im Süden des Gazastreifens – wurde in Protestmärschen auf der ganzen Welt verurteilt. Die Proteste richten sich nicht gegen die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober, sondern gegen die unverhältnismäßige militärische Reaktion, die als Verstoß gegen das Völkerrecht angesehen wird. Diejenigen, die innerhalb Israels gegen die Bombardierungen protestieren, werden zum Schweigen gebracht, nicht aber diejenigen, die weltweit, auch in Amerika, gegen die israelischen Bombardierungen in Gaza demonstriert und protestiert haben.

Die Biden-Administration hat wie üblich geschwankt. Ihre anfängliche Unterstützung für die israelische Reaktion – „Wir stehen hinter euch“, sagte Präsident Biden zu Beginn der Krise – schwand, als die Proteste gegen die israelischen Bombardierungen zunahmen. Biden unternahm zwei Kurzbesuche in Israel, und Außenminister Tony Blair war in einem Zustand ständiger Verwirrung, da Netanjahu in Gaza weiterhin tat, was er wollte. CIA-Direktor Bill Burns tauchte für einige Tage im Nahen Osten auf, angeblich um an der Freilassung von Geiseln zu arbeiten, und Biden schickte vor einigen Tagen Brett McGurk, den Koordinator des Nationalen Sicherheitsrats für den Nahen Osten und Nordafrika, in die Region, um das gleiche Thema zu besprechen.

Auf die Frage, was diese Besuche bewirken würden, antwortete der gut informierte Beamte, der sich seit Jahrzehnten mit Nahostfragen beschäftigt, kryptisch: „Bibi zu den drei blinden Mäusen: ‚Geht doch'“. Der Beamte erklärte: „Es gibt ein Machtvakuum in Washington. Niemand hat das Sagen“, während Amerika weiterhin bis zu tausend Bomben pro Tag nach Israel liefert. „Im Weißen Haus herrscht Chaos. Sie sagen immer wieder das Gleiche. Sie tun das, wovon sie glauben, dass es dem Präsidenten hilft, wiedergewählt zu werden. Er ist ein George III. Es ist erschreckend und beschämend.“

Netanyahu, der einen Schuldspruch in einem inzwischen verschobenen Strafprozess fürchtet, ist zusammen mit den für den Gaza-Krieg verantwortlichen Generälen fest entschlossen, Israel von der Hamas zu befreien und den Krieg für eine weitere Amtszeit als Premierminister zu nutzen, ohne auch nur einen Tag im Gefängnis zu verbringen.

Die IDF, eine gut ausgerüstete und ausgebildete Armee, die inzwischen über 520.000 Mann zählt, darunter 360.000 kürzlich aktivierte Reservisten, zieht die Schlinge immer enger. Hamas-Kämpfer, die im Untergrund leben, sind in dem, was von Gaza-Stadt übrig geblieben ist, zunehmend gefährdet. „Entgegen allen Befürchtungen“, sagte mir der informierte Offizier, „erweist sich die Situation vor Ort als ein Kinderspiel“. Die IDF, sagte er, „operieren mit einer sehr kontrollierten Feuerdisziplin. Sie zerstören Strukturen, die zuvor bombardiert wurden“, um sicherzustellen, dass die darunter liegenden Tunnel nicht mehr benutzbar sind und so den Tausenden Hamas-Kämpfern den Zugang zum Meer, zum Norden und zum Süden abschneiden“. Der israelische Geheimdienst erfuhr bei der Vernehmung der etwa zweihundert Hamas-Kämpfer, die bei dem Angriff am 7. Oktober festgenommen worden waren, dass seine Schätzungen über die Stärke der Hamas – etwa zwanzigtausend – um bis zu zehntausend Kämpfer daneben lagen. Und jetzt, fügte er hinzu, „sieht Gaza-Stadt aus wie Hamburg im Jahr 1943“.

Sobald die Kämpfer isoliert waren, so erfuhr ich, bestand der ursprüngliche israelische Plan darin, die Tunnel mit CS-Tränengas und Sprengstoff zu fluten. CS ist eine verbesserte Form von Tränengas, das häufig zur Bekämpfung von Unruhen eingesetzt wird. Es könnte auch israelischen Soldaten das Leben retten, wenn sie die Tunnelsysteme stürmen. „Man warte nur auf die Reaktion der Welt, wenn sie bei dieser letzten Aktion die Hamas in den Tunneln vergasen“, sagte der Beamte. „Es ist mir ein Rätsel, warum die Leute nicht verstehen, dass dies für immer sein wird, egal, was es die Israelis an Opfern kostet oder an Kritik von denen, die den Schrecken des 7. Oktober abtun.“

An diesem Punkt würde sich jeder Journalist sofort an die Hamas wenden, um ihre Meinung zu erfahren, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, einen Kommentar zu erhalten. In einer kürzlich erschienenen Substack-Kolumne teilte die Hamas dem ehemaligen New York Times-Reporter Chris Hedges, der sich zu der Zeit in Kairo aufhielt, mit, dass ihr militärischer Sieg in den vergangenen Tagen mehr als 160 israelische Fahrzeugziele im Gazastreifen zerstört habe, darunter 27 Panzer. Hamas-Vertreter sagten Hedges außerdem, sie hätten israelische Bodentruppen in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses in einen Hinterhalt gelockt. Ich konnte keine dieser Aussagen bestätigen.

Der israelische Insider, ein Kriegsveteran, wies die Berichte zurück und sagte mir, dass seit Beginn der Offensive nur 41 israelische Soldaten getötet worden seien. Er räumte ein, dass ein israelischer Panzer von einem Hamas-Kämpfer außer Gefecht gesetzt worden sei, aber es habe keine Nahkämpfe gegeben. „Israel war überrascht, wie wenig sich die Hamas-Soldaten gewehrt haben“, sagte er.

Die medienerfahrenen israelischen Verteidigungskräfte versorgten Fernseh- und Zeitungsjournalisten aus aller Welt, die nach Israel geflogen waren, um das von den meisten erwartete letzte Hurra der Hamas mitzuerleben, mit einem steten Strom von Informationen und Berichten. Die islamische Widerstandsgruppe, deren Anhängerschaft wuchs, als die zukunftsweisenden Oslo-Abkommen von 1993 von den israelischen Regierungen immer weiter untergraben wurden.

Am 7. Oktober überraschte die Hamas Israel, als sie die Mauern und Zäune durchbrach, die die Stadt Gaza von Dutzenden Kibbuzim und kleinen Bauerndörfern im Süden Israels trennen. Die Angriffe erfolgten in den frühen Morgenstunden, ohne dass die israelischen Streitkräfte acht Stunden lang reagierten, als ein nächtlicher Rave mit Hunderten junger israelischer Männer und Frauen zu Ende ging. Die Gräueltaten der Hamas, darunter Vergewaltigungen und Morde, begannen dort und setzten sich stundenlang in den umliegenden Dörfern und Kibbuzim fort. Hunderte IDF-Soldaten wurden in ihren Quartieren getötet, andere gefangen genommen. Netanyahu hat eine Untersuchung versprochen, aber in seinem Hauptquartier in Tel Aviv geht es nicht darum herauszufinden, was schief gelaufen ist, sondern um Vergeltung in Gaza.

Netanyahu plant, nach dem Ende des Krieges und der Zerschlagung der Hamas die Regierungsstruktur im Gazastreifen und im Westjordanland neu zu ordnen, wo die Gewalt der Siedler, die durch den Angriff der Hamas am 7. Oktober ausgelöst wurde, ständig zunimmt. Ein wiederaufgebauter Gazastreifen ohne Tunnel würde von der israelischen Polizei oder Armee gesichert, während eine wiederbelebte Palästinensische Autonomiebehörde unter einer neuen, von Israel anerkannten Führung für die Verwaltung des Gazastreifens und des Westjordanlandes zuständig wäre. Diese verstärkte Kontrolle wäre eine wesentliche Voraussetzung für die künftige Ausweitung der israelischen Siedlungsaktivitäten dort. Mir wurde gesagt, dass einer der Namen, die für die Leitung der neuen israelisch dominierten Palästinensischen Autonomiebehörde infrage kommen, Mohammed Dahlan ist, ein ehemaliger Führer der Fatah-Jugendbewegung in Gaza-Stadt. Er war bekannt für seine Unterstützung des Oslo-Abkommens und seine Nähe zu den amerikanischen Geheimdiensten, nachdem er mit der Leitung der Sicherheitskräfte in Gaza betraut worden war. Sein Hass auf die radikalere Hamas führte zu Foltervorwürfen gegen Hamas-Verdächtige während seiner Amtszeit, die damit endete, dass er Millionen Dollar an Grenzübertrittsgebühren unterschlagen haben soll. Er lebt heute als Multimillionär in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der israelische Insider, der über aktuelle Informationen zu Netanyahus Nachkriegsplänen verfügt, bestätigte mir, dass Netanyahu die militärische und polizeiliche Kontrolle über den ohne Hamas wiederaufgebauten Gazastreifen behalten will. „Israels Plan“, sagte er mir, „ist es, den gesamten Gazastreifen in eines der Gebiete der Westbank zu verwandeln, die jetzt unter israelischer Sicherheitskontrolle gemäß den Osloer Verträgen stehen. „Es werden unsere Leute sein“, sagte mir der Israeli, „die für die Sicherheit in Gaza sorgen, und unsere Leute können ein- und ausreisen. Die Grenze zu Ägypten wird von Israel überwacht und nicht mehr von Ägypten wie in der Vergangenheit. Ziel ist es, den Schmuggel nach Gaza zu kontrollieren, aber das werden nicht die Gazaner tun.

Die wichtigste Frage, die in Tel Aviv noch zu klären ist, lautet: „Wer wird für die zivile Kontrolle im wieder aufgebauten Gazastreifen verantwortlich sein?“ Und wer wird den ineffektiven, inzwischen 88-jährigen Mahmoud Abbas als Gesicht der Palästinensischen Autonomiebehörde ablösen? Die Palästinensische Autonomiebehörde ist nominell unter anderem für die Sicherheit im Westjordanland zuständig, hat es aber versäumt, der palästinensischen Bevölkerung dort Sicherheit zu bieten, weil israelische Siedler ihre Siedlungen ausbauten und sich arabisches Land aneigneten. Der Israeli brachte auch den Namen Mohammed Dahlan als möglichen künftigen Führer der PA in beiden Gebieten ins Spiel.

Ohne die Hamas sei für Israel und seinen Premierminister im Gazastreifen und im Westjordanland alles möglich.