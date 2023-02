Der von der NATO selbst ausgerufene „Wettlauf der Logistik“ bestätigt die militärisch-industrielle Krise des Bündnisses

Das Erstaunliche an dieser strategischen Dynamik ist, dass die kombinierten militärisch-industriellen Fähigkeiten der zweieinhalb Dutzend Länder des Blocks nicht mit denen ihres einzigen russischen Gegners konkurrieren können. Diese Erkenntnis zeigt wiederum, wie mächtig der militärisch-industrielle Komplex Russlands ist, dass er trotz der Sanktionen gegen das Land immer noch in der Lage ist, das gleiche Tempo, den gleichen Umfang und das gleiche Ausmaß der laufenden Sonderoperation in der Ukraine aufrechtzuerhalten, während 30 Länder der Goldenen Milliarde nicht in der Lage sind, gemeinsam dasselbe zu tun.

Im vergangenen Monat wurde darüber spekuliert, warum die Goldene Milliarde des Westens unter Führung der USA ihr „offizielles Narrativ“ über den Ukraine-Konflikt so entschieden geändert hat, indem sie nicht mehr voreilig den angeblich „unvermeidlichen“ Sieg Kiews feierte, sondern ernsthaft vor möglichen Verlusten in diesem Stellvertreterkrieg warnte. Dies geschah in Form von entsprechenden Äußerungen des polnischen Premierministers, des Präsidenten und des Armeechefs sowie des Vorsitzenden der US-Generalstabschefs, woraufhin die New York Times einräumte, dass die Sanktionen gescheitert seien.

Der Grund, warum sie sich entschlossen, die „offizielle Darstellung“ so entschieden zu ändern, war, dass die militärisch-industrielle Krise der NATO, vor der die New York Times im November letzten Jahres gewarnt hatte und die dann von Bidens Marineminister im letzten Monat angesprochen wurde, endlich unbestreitbar wurde. Um allen Spekulationen ein Ende zu setzen, rief der NATO-Generalsekretär am Montag genau unter diesem Vorwand einen sogenannten „Logistikwettlauf“ gegen Russland aus und bestätigte damit die lähmende militärisch-industrielle Krise des Blocks.

Laut der Mitschrift der Pressekonferenz von Jens Stoltenberg, die vor seinem Treffen mit den Verteidigungsministern des antirussischen Bündnisses auf der offiziellen Website der NATO veröffentlicht wurde, sagte er zu diesem Thema Folgendes:

„Es ist klar, dass wir uns in einem Wettlauf der Logistik befinden. Wichtige Fähigkeiten wie Munition, Treibstoff und Ersatzteile müssen die Ukraine erreichen, bevor Russland die Initiative auf dem Schlachtfeld ergreifen kann.

…

Die Minister werden sich auch mit der Frage befassen, wie wir unsere Kapazitäten in der Verteidigungsindustrie ausbauen und unsere Vorräte aufstocken können. Der Krieg in der Ukraine verbraucht eine enorme Menge an Munition und dezimiert die Vorräte der Alliierten. Die derzeitigen Ausgaben der Ukraine für Munition sind um ein Vielfaches höher als unsere derzeitige Produktionsrate. Dies setzt unsere Verteidigungsindustrie unter Druck.

So hat sich beispielsweise die Wartezeit für großkalibrige Munition von 12 auf 28 Monate verlängert.

Bestellungen, die heute aufgegeben werden, könnten erst zweieinhalb Jahre später ausgeliefert werden. Wir müssen also die Produktion hochfahren. Und in unsere Produktionskapazitäten investieren.

…

Das ist ein Thema, mit dem wir uns bereits im vergangenen Jahr befasst haben, weil wir sahen, dass wir die enorme Unterstützung für die Ukraine nur leisten konnten, indem wir auf unsere vorhandenen Bestände zurückgriffen. Aber natürlich können wir auf lange Sicht nicht so weitermachen, wir müssen mehr produzieren, um der Ukraine ausreichend Munition liefern zu können, aber gleichzeitig sicherstellen, dass wir über genügend Munition verfügen, um alle NATO-Verbündeten zu schützen und zu verteidigen, jeden Zentimeter des alliierten Territoriums.

…

Natürlich kann die Industrie kurzfristig die Produktion erhöhen, indem sie mehr Schichten einrichtet und die vorhandenen Produktionsanlagen stärker nutzt. Aber um wirklich eine signifikante Steigerung zu erreichen, muss sie investieren und neue Anlagen bauen. Und wir sehen eine Kombination aus einer besseren Auslastung der bestehenden Kapazitäten und der Entscheidung, in höhere Kapazitäten zu investieren. Das hat begonnen, aber wir benötigen mehr.

…

Ich habe also gesagt, dass der derzeitige Munitionsverbrauch höher ist, höher als die derzeitige Produktionsrate. Das ist ein Faktum. Aber da wir uns, dessen schon seit einiger Zeit bewusst sind, haben wir begonnen, etwas zu tun. Wir sitzen nicht untätig herum und schauen zu, was passiert.

…

Und natürlich ist die Industrie in der Lage, die Produktion auch kurzfristig zu erhöhen, manchmal auch durch nicht genutzte oder nicht ausgelastete Kapazitäten. Aber selbst wenn eine Fabrik in Betrieb ist, kann man mehr Schichten einlegen. Man kann sogar an den Wochenenden arbeiten.

…

Also ja, wir haben eine Herausforderung. Ja, wir haben ein Problem. Aber Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden, und wir gehen dieses Problem an, und wir haben Strategien, um es sowohl kurzfristig als auch längerfristig als mobilisierte Verteidigungsindustrie zu lösen. Und wenn es etwas gibt, was die NATO-Bündnispartner und unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften über Jahrzehnte hinweg bewiesen haben, dann ist es, dass wir dynamisch und anpassungsfähig sind und uns ändern können, wenn es nötig ist.

…

Und lassen Sie mich noch hinzufügen, dass die Herausforderung, genügend Munition zu haben, auch für Russland eine große Herausforderung ist. Das zeigt einfach, dass dies ein Zermürbungskrieg ist, und der Zermürbungskrieg wird zu einer logistischen Schlacht, und wir konzentrieren uns auf den logistischen Teil der Verteidigungskapazität, die Kapazität der Verteidigungsindustrie, die Produktion hochzufahren.“

Wie Stoltenbergs Pressekonferenz gezeigt hat, besteht also kein Zweifel daran, dass die NATO eine noch nie dagewesene militärisch-industrielle Krise erlebt, die für die Neugestaltung der Narrative und der Gesamtstrategie ihrer Mitglieder gegenüber dem Ukraine-Konflikt verantwortlich ist.

Dieser selbsterklärte „Logistikwettlauf“, den er auch als „Zermürbungskrieg“ bezeichnete, beweist zunächst einmal, dass der Block nicht darauf vorbereitet war, einen langwierigen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen, sonst hätten sie ihre militärisch-industriellen Komplexe präventiv entsprechend umgerüstet. Das jüngste Eingeständnis der New York Times, dass die antirussischen Sanktionen gescheitert sind, deutet ebenfalls darauf hin, dass sich die NATO in dieser Hinsicht völlig verkalkuliert hat, da sie einen Zusammenbruch Russlands infolge dieser Restriktionen erwartete, der jedoch nicht eingetreten ist.

Diese beiden Faktoren tragen entscheidend dazu bei, warum sich die „offizielle Darstellung“ der Goldenen Milliarde über den Konflikt im letzten Monat so entscheidend verändert hat. Sie können das Tempo, den Umfang und das Ausmaß ihrer bewaffneten Unterstützung für Kiew einfach nicht aufrechterhalten, vorwiegend nicht, nachdem ihre viel gepriesenen Sanktionen nicht den wirtschaftlichen Zusammenbruch Russlands herbeiführten oder zumindest ihrem Stellvertreter einen Vorteil in diesem „Wettlauf der Logistik“/“Zermürbungskrieg“ verschafften. Infolgedessen waren sie gezwungen, die Art und Weise zu ändern, wie sie diesen Konflikt ihrer Bevölkerung präsentieren.

Bezeichnenderweise schloss der polnische Präsident in seinem jüngsten Interview mit Le Figaro das Szenario nicht aus, dass Kiew Russland territoriale Zugeständnisse macht, was seiner Meinung nach allein die Entscheidung dieses Landes und nicht die der Antikriegsrepublikaner sein sollte. Selbst Stoltenberg ließ auf seiner jüngsten Pressekonferenz durchblicken, dass „wir der Ukraine weiterhin das geben müssen, was sie benötigt, um zu gewinnen. Und um einen gerechten und nachhaltigen Frieden zu erreichen“, was auch nicht seine übliche ausdrückliche Verurteilung des Szenarios der territorialen Zugeständnisse beinhaltete.

Eben dieser „gerechte und nachhaltige Frieden“ kann laut Dave Anderson von der Jerusalem Post tatsächlich dadurch erreicht werden, dass Kiew endlich seine Gebietsansprüche aufgibt. In seinem Meinungsartikel „Ukraine can win against Russia by giving up land, not killing troops“, der zufällig am selben Tag wie Stoltenbergs Pressekonferenz veröffentlicht wurde, argumentierte er, dass diese rasche Lösung der territorialen Streitigkeiten der Ukraine mit Russland zu einer beschleunigten Aufnahme des Landes in die NATO führen könnte.

Dieses Ergebnis würde die Sicherheit des Landes nachhaltig gewährleisten und somit einen Sieg über Russland darstellen, zumindest nach Andersons Ansicht. Im weiteren Kontext dieser Analyse und insbesondere der Interpretation von Stoltenbergs Äußerungen auf seiner jüngsten Pressekonferenz kann sein Artikel somit als jüngster Beitrag zur entscheidenden Verschiebung des „offiziellen Narrativs“ über den Ukraine-Konflikt in Richtung einer Vorbedingung für die westliche Öffentlichkeit gesehen werden, eine Art „Kompromiss“ mit Russland zu akzeptieren.

All dies geschieht aufgrund der militärisch-industriellen Krise der NATO, die die Fähigkeiten ihrer Mitglieder lähmt, das Tempo, den Umfang und das Ausmaß der bewaffneten Unterstützung für Kiew aufrechtzuerhalten. Der „Logistikwettlauf“/“Zermürbungskrieg“ gegen Russland tendiert offensichtlich zu Moskaus Gunsten, nachdem die eurasische Großmacht bewiesen hat, dass sie tatsächlich über die Mittel verfügt, Tempo, Umfang und Reichweite ihrer Sonderoperationen trotz der beispiellosen Sanktionen der Goldenen Milliarde aufrechtzuerhalten.

Falls jemand trotz Stoltenbergs überraschend offenem Eingeständnis am Montag noch immer die Existenz der militärisch-industriellen Krise der NATO leugnet, sollte er auf den exklusiven Bericht von Politico aufmerksam gemacht werden, der am selben Tag veröffentlicht wurde und seine Behauptung untermauert. Vier ungenannte US-Beamte erklärten dem Blatt, ihr Land könne Kiew nicht die angeforderten „Army Tactical Missile Systems“ (ATACMS) schicken, weil es „keine [davon] übrig hat“.

Diese Enthüllung ist das sprichwörtliche „Sahnehäubchen“, das beweist, dass sich die NATO derzeit in einer so ernsten militärisch-industriellen Krise befindet, dass die US-Führung es sich nicht einmal leisten kann, wichtige Munition zu entbehren, die ihren Stellvertretern in Kiew den Vorsprung verschaffen könnte, den sie im Moment so dringend benötigen. Das Erstaunliche an dieser strategischen Dynamik ist, dass die kombinierten militärisch-industriellen Fähigkeiten der zweieinhalb Dutzend Länder des Blocks nicht mit denen ihres einzigen russischen Gegners konkurrieren können.

Diese Erkenntnis wiederum zeigt, wie mächtig der militärisch-industrielle Komplex Russlands ist, dass es trotz der Sanktionen gegen das Land immer noch in der Lage ist, Tempo, Ausmaß und Umfang der laufenden Sonderoperation in der Ukraine aufrechtzuerhalten, während 30 Länder der Goldenen Milliarde nicht in der Lage sind, gemeinsam dasselbe zu tun. Sollte es zu der gerüchteweise angekündigten Großoffensive kommen, wird sie den NATO-Vertretern aufgrund des russischen Vorsprungs in diesem „Logistikwettlauf“/“Zermürbungskrieg“ wahrscheinlich den Todesstoß versetzen und sie so zwingen, ihre umstrittenen Gebiete endgültig abzutreten.