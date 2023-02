Neben Russland fordern nun auch China und Deutschland eine Untersuchung der Sabotage der Nord Stream 2-Pipeline und eine mögliche Verbindung zu Joe Biden. Video

Die Abgeordnete Sevim Dagdelen appelliert an die USA, hinter den Explosionen in der Nord Stream-Pipeline zu stehen

Berlin dürfe die Einrichtung einer internationalen Untersuchung der Explosionen an der Nord Stream-Gaspipeline nicht behindern, sagte die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke) am Dienstag