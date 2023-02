Enthüllt: Nikki Haley ist eine der „Young Global Leaders“ des globalistischen Weltwirtschaftsforum-Gründers Klaus Schwab

Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und UN-Botschafterin Nikki Haley wurde laut einem Bericht der National File seit 2011 von Klaus Schwab und globalen Eliten kompromittiert.

Haley erlangte am Dienstag nationale Aufmerksamkeit, als sie ihren Hut als erste Herausforderin von Präsident Donald Trump für das Amt des Präsidenten 2024 in den Ring warf. Weniger als 2.000 Zuschauer schalteten ein, um ihre erste Wahlkampfkundgebung zu verfolgen.

Wie The Gateway Pundit gestern berichtete, hielt sich die GOP-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene nicht zurück, als die Nachricht von Haleys Kandidatur für das Weiße Haus bekannt wurde, und beschimpfte Haley als „Bush in Fersen“ für ihre schwachen Positionen zur Grenze, zur Einwanderung und zum Schutz von Kindern vor einer radikalen Trans-Agenda.

Dies ist die Agenda der marxistischen Globalisten für offene Grenzen und gegen die Kernfamilie.

Haleys marxistische Agenda und ihre Verbindungen zu Schwab sind bei einer Präsidentschaftskandidatin besonders gefährlich, da die Bedrohung durch den „Great Reset“ des WEF, eine „Transformation der Weltordnung“ und weltweite wirtschaftliche Unsicherheit droht.

Auf der Seite „Who We Are“ von younggloballeaders.org heißt es: „Im Einklang mit der Mission des Weltwirtschaftsforums wollen wir die öffentlich-private Zusammenarbeit im globalen öffentlichen Interesse fördern. Uns eint die Überzeugung, dass die drängenden Probleme von heute die Chance bieten, über Sektoren und Grenzen hinweg eine bessere Zukunft zu schaffen.“

The National File berichtete:

Die GOP-Politikerin Nikki Haley gehört zu den Politikern, die von Klaus Schwab und seinem Weltwirtschaftsforum „erobert“ wurden. Haleys Verbindungen zu Schwab reichen bis in die Anfänge ihrer politischen Karriere zurück, als sie eine der von ihm sorgfältig ausgewählten „Young Global Leaders“ war.

Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und langjährige Mitarbeiterin von Klaus Schwab, denkt Berichten zufolge über eine Kandidatur für das Amt des Präsidenten im Jahr 2024 nach, womit sie in den GOP-Vorwahlen gegen Präsident Trump antreten würde. Trotz der geringen Unterstützung durch die Wähler hat Haley die offensichtliche Rückendeckung von Teilen der Geberklasse und der mit ihr verbundenen Medien wie Fox News, wo ihre mögliche Kandidatur zu einem viel diskutierten Thema geworden ist.

Mit Nikki Haleys Aufstieg zur nationalen Berühmtheit als Liebling des GOP-Establishments geht auch ihre Beziehung zu Klaus Schwab und seinem globalistischen Weltwirtschaftsforum einher, das offen daran arbeitet, verschiedene Sitze in Regierungen auf der ganzen Welt zu „erobern“.

Im Jahr 2011, demselben Jahr, in dem sie ihr Amt als Gouverneurin von South Carolina antrat, wurde Nikki Haley als eine von Klaus Schwabs sorgfältig ausgewählten „Young Global Leaders“ ausgewählt, einer Untergruppe des Weltwirtschaftsforums, die sich darauf konzentriert, die Geopolitik und den globalen Handel durch junge Politiker, Sportstars, Wirtschaftsführer und sogar jüngere Mitglieder der Familie Rothschild zu beeinflussen.

Obwohl in den Vereinigten Staaten nicht viel darüber berichtet wurde, wurde Nikki Haleys Ernennung zu einer der „Young Global Leaders“ von Klaus Schwab in der indischen Presse gefeiert, dem Land, aus dem ihre Eltern nach Amerika eingewandert sind.

In einem Artikel der indischen Website Rediff aus dem Jahr 2011 wurden Haley und 13 weitere Personen mit indischer Staatsbürgerschaft oder Abstammung gefeiert: „12 Inder und 2 indische Amerikaner wurden vom Weltwirtschaftsforum zu Young Global Leaders (YGLs) für 2011 ernannt.“

„Nimrata Nikki Randhawa Haley ist die Gouverneurin von South Carolina. Sie ist Mitglied der Republikanischen Partei“, heißt es in dem Rediff-Artikel. „Sie ist eine der beiden indischen Amerikanerinnen, die vom WEF in die Liste der Young Global Leaders aufgenommen wurden.“

Nach Abschluss ihrer Ausbildung als eine der „Young Global Leaders“ von Klaus Schwab wurde Nikki Haley zu einer der profiliertesten republikanischen Gouverneurinnen des Landes. Sie erntete die Zustimmung der Linken, als sie anordnete, die Flagge der Konföderierten vor dem State House von South Carolina abzureißen, und damit eine Reihe von Ereignissen auslöste, die dazu führten, dass überall im Land und in der westlichen Welt Bürgerkriegsdenkmäler und andere Denkmäler der amerikanischen und westlichen Geschichte abgerissen wurden.

Der Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, ein weiterer Liebling der Geberklasse für 2024, der ebenfalls die Zerstörung von Denkmälern unterstützt hat, nahm im Jahr vor seiner Kandidatur für das Gouverneursamt am WEF-Gipfel in Davos teil, zusammen mit chinesischen Kommunisten. Dort warb er für die Annahme von ESG-Programmen der Carlyle Group mit „wachem Kapital“.

In diesem Jahr hatte der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, einen eigenen Auftritt in Davos, wo er von einem der Top-Männer von Klaus Schwab für seine Weigerung, der Bewegung für Wahlintegrität „nachzugeben“, und für sein Versagen, die Wahlen in Georgia zu sichern, gelobt wurde.