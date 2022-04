Der von der Technokratie geschaffene neue Mensch: bio-digitale Konvergenz

Von Jon Rappoport: Er ist Autor von drei brisanten Büchern: THE MATRIX REVEALED, EXIT FROM THE MATRIX und POWER OUTSIDE THE MATRIX. Er war Kandidat für einen Sitz im US-Kongress im 29 Bezirk. Er unterhält eine Beratungspraxis für Privatkunden, deren Ziel die Erweiterung der persönlichen kreativen Kraft ist. Er wurde für den Pulitzer-Preis nominiert und arbeitet seit 30 Jahren als investigativer Reporter. Er schrieb Artikel über Politik, Medizin und Gesundheit für CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin Magazine, Stern und andere Zeitungen und Zeitschriften in den USA und Europa. Jon hat Vorträge und Seminare über globale Politik, Gesundheit, Logik und schöpferische Kraft vor Publikum auf der ganzen Welt gehalten.

Wir haben einen beeindruckenden Bericht vom Februar 2020, „Exploring Biodigital Convergence„, herausgegeben von „Policy Horizons Canada… einer strategischen Vorausschau-Organisation innerhalb der kanadischen Regierung…“.

Der Bericht beschreibt ein Muster der Verbindung von Biologie und digitaler Technologie, um neue Menschen zu schaffen.

Das IST die geplante Zukunft.

Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass dies das andere Ufer eines globalen Kontrollnetzes ist.

Ich beginne mit einer Reihe von Zitaten aus dem Bericht, die eine allgemeine Vorstellung davon vermitteln, worum es bei dieser „Revolution“ geht:

„Biologische und digitale Systeme konvergieren und könnten die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten, leben und uns als Spezies entwickeln.“

„Diese biodigitale Konvergenz ist mehr als ein technologischer Wandel, sie könnte die Art und Weise, wie wir uns selbst verstehen, verändern und uns dazu bringen, neu zu definieren, was wir als menschlich oder natürlich betrachten.“

„Digitale Technologien und biologische Systeme beginnen sich in einer Weise zu verbinden und zu verschmelzen, die unsere Annahmen über die Gesellschaft, die Wirtschaft und unseren Körper tiefgreifend verändern könnte. Wir nennen dies die biodigitale Konvergenz.“

„Vollständige physische Integration von biologischen und digitalen Identitäten“.

„Die biodigitale Konvergenz eröffnet erstaunliche neue Möglichkeiten, um: Menschen zu verändern – unseren Körper, unseren Geist und unser Verhalten … andere Organismen zu verändern oder zu erschaffen …“

Hier ist nun eine Passage, die Sie aufhorchen lassen sollte:

„Digitale Technologie kann in Organismen eingebettet werden, und biologische Komponenten können als Teile digitaler Technologien existieren. Durch die physische Verflechtung, Manipulation und Verschmelzung von Biologischem und Digitalem entstehen neue hybride Formen von Leben und Technologie, die jeweils in der greifbaren Welt funktionieren, oft mit erweiterten Fähigkeiten.“

„Roboter mit biologischen Gehirnen und biologische Körper mit digitalen Gehirnen gibt es bereits, ebenso wie Mensch-Computer- und Gehirn-Maschine-Schnittstellen. Der medizinische Einsatz digitaler Geräte beim Menschen sowie digital manipulierte Insekten wie Drohnenlibellen und Überwachungsheuschrecken sind Beispiele für die Kombination digitaler Technologie mit biologischen Einheiten. Durch Anzapfen des Nervensystems und Manipulation der Neuronen kann einem Organismus Technik hinzugefügt werden, um seine Funktion und seinen Zweck zu verändern. Mit fortschreitender Konvergenz könnten neue menschliche Körper und neue Identitätsgefühle entstehen.“

Dieser letzte Absatz enthält Zitate, die sich auf veröffentlichte Studien beziehen. Ich habe mich durch eine davon geackert, in der Experimente mit Ratten beschrieben werden. Die Forscher fanden neue Möglichkeiten, viele, viele „Fäden“ in die Gehirne der Ratten einzubetten. Diese Fäden können vermutlich Informationen/Befehle an das Gehirn weiterleiten. Das wäre das Ziel.

Dieser Bericht über die biodigitale Konvergenz ist also mehr als eine Theorie. Er ist mehr als eine Spekulation. Er ist eine Extrapolation aus der aktuellen Forschung. Und er ist „vorausschauend“. Manchmal kann er seine Begeisterung für eine Zukunft, in der Menschen keine Menschen mehr sind, kaum zügeln. Der Mensch ist „mehr“.

Hier sind einige weitere Zitate aus dem Bericht:

„…die Biologie unterliegt einer Beeinflussung und Manipulation, die noch vor wenigen Jahren nicht möglich war.“

„So führt beispielsweise die [durch die Digitaltechnik ermöglichte] Gensequenzierung in Verbindung mit künstlicher Intelligenz (KI) zum Verständnis der genetischen Expression, die dann dazu verwendet wird, bestehende Organismen zu verändern, um organische Verbindungen auf neue Art und Weise oder sogar vollständig synthetische Organismen zu schaffen.“

„Neuronale Netze – Computersysteme, die auf der Grundlage biologischer Gehirne entwickelt werden – sind ein Beispiel dafür, wie biologisches Verständnis die digitale Technologie beeinflusst.“

Eine Hand wäscht die andere. Die biologische und die digitale Hand arbeiten zusammen.

Aber sicher verstehen die Menschen immer noch, dass sich die Biologie grundlegend von der digitalen Technologie unterscheidet. Oder? Lesen Sie das nächste Zitat aus dem Bericht:

„Wenn wir die Mechanismen, die der Biologie zugrunde liegen, immer besser verstehen und kontrollieren können, könnten wir eine Abkehr vom Vitalismus erleben – der Vorstellung, dass lebende und nicht lebende Organismen sich grundlegend unterscheiden, weil man annimmt, dass sie von unterschiedlichen Prinzipien gesteuert werden. Stattdessen könnte sich im biodigitalen Zeitalter die Vorstellung durchsetzen, dass die Biologie vorhersehbare und digital steuerbare Eigenschaften hat. Wer heute Biologie studiert, ist in einer digitalen Welt aufgewachsen und wendet diesen [neuen] Bezugsrahmen möglicherweise bewusst oder unbewusst auf die Bioinformatik und die Biologie im Allgemeinen an“.

Der Bericht spricht von einem Kulturwandel.

Menschen, die in die „digitale Welt“ eintauchen, werden die Biologie nicht mehr als VITAL UND LEBENDIG und das Digitale als MECHANISCH UND TOT ansehen.

Stattdessen wird die lebende Biologie nur ein weiteres Gebiet sein, das manipuliert werden kann, wie eine Maschine, die verbessert werden kann.

Daher wird das ganze Konzept, dass das LEBEN durch Manipulationen und radikale Veränderungen VERLETZT wird, verblassen und verschwinden.

Die Vorstellung, dass die Biologie eine Sache ist und das Digitale eine andere, wird verschwinden.

Ich zitiere weiter aus dem Bericht:

„Als die digitale Technologie immer komplexer und vernetzter wurde, begann das System, die Eigenschaften der biologischen Welt zu imitieren, was zu der Vorstellung von technologischen Ökosystemen führte. Biologische Modelle werden auch für die Entwicklung digitaler Werkzeuge verwendet, z. B. für die auf neuronalen Netzen basierende KI.“

Haben Sie den Ausdruck „technologische Ökosysteme“ verstanden? Plötzlich wird das Nicht-Lebendige – Maschinen und Daten – als lebendig angesehen. Und viele technisch orientierte Menschen würden sagen: „Nun ja, natürlich. Die Systeme SIND lebendig. Und wenn Sie nicht zustimmen, sind Sie hoffnungslos altmodisch und halten an einem irrelevanten Paradigma fest.“

Der Bericht: „Die biodigitale Konvergenz bewegt sich … weg von den zentralisierten Modellen der pharmazeutischen und industriellen Biotechnologie hin zu einer weit verbreiteten kommerziellen und privaten Nutzung. Diese reichen von Bioprintern, die organisches Gewebe herstellen, bis hin zu Maschinen der synthetischen Biologie, die so programmiert werden können, dass sie völlig neue Organismen erzeugen. Printeria beispielsweise ist ein All-in-One-Gerät für das Bioengineering, das den Druck genetischer Schaltkreise in Bakterien automatisiert. Es soll so einfach zu bedienen sein wie ein Desktop-Drucker für den Hausgebrauch und wird voraussichtlich 1.500 Dollar kosten.

Jeder kann die Verschmelzung von Digitalem und Biologischem erleben, indem er Experimente zu Hause durchführt.

Und da wir gerade von zu Hause sprechen, hier ist ein „mögliches Szenario“ aus dem Bericht, das in der neuen biodigitalen Welt vorkommt; hautnah und persönlich.

Hinweis: Angesichts dessen, was Sie bisher gelesen haben, ist dieses Szenario eine ausgesprochen leichte und heitere Version davon, wie es wäre, in der neuen Welt zu leben. Außerdem sind in den KI-Programmen, die das tägliche Leben bestimmen, alle möglichen pseudowissenschaftlichen Annahmen über medizinische/gesundheitliche Lösungen und den Klimawandel PERMANENT eingebettet:

Aus dem Bericht: „Ich wache mit dem Sonnenlicht und der salzigen Küstenluft der Adria auf. Ich wohne nicht in der Nähe des Mittelmeers, aber meine KI, die auch mein Gesundheitsberater ist, hat mir eine bestimmte Luftqualität, einen bestimmten Duft und eine bestimmte Sonnenintensität vorgeschrieben, um mein Energieniveau am Morgen zu steuern, und sie hat mein Schlafzimmer so programmiert, dass es dieses Klima nachahmt.“

„Ich sende eine Gehirnnachricht [einen Gedanken], um die App zu öffnen, die meinen Insulinspiegel kontrolliert und sicherstellt, dass meine Bauchspeicheldrüse optimal unterstützt wird.“

„Ich checke die digitale Schnittstelle meines Gehirns, um die Traumdaten zu lesen, die letzte Nacht in Echtzeit aufgezeichnet und verarbeitet wurden. Meine Therapie-App analysiert die emotionalen Reaktionen, die ich während des Schlafs ausgedrückt habe. Sie schlägt vor, dass ich mir in dieser Woche Zeit für einen Aufenthalt in der Natur nehme, um über meinen wiederkehrenden „Trapped-in-a-Box“-Traum nachzudenken und hilfreiche unterbewusste neuronale Aktivitäten zu fördern. Meine KI empfiehlt einen „Waldtag“. Ich denke ‚okay‘, und meine KI und das neuronale Implantat erledigen den Rest.“

Das neuronale Implantat, das durch einen bloßen Gedanken des willfährigen Bürgers ausgelöst wird, schafft den virtuellen „Waldtag“.

„Die Zusammenfassung der Überwachungsaufnahmen meines Bugbots zeigt, dass meine Wohnung letzte Nacht vor Eindringlingen (einschließlich anderer Bugbots) sicher war, aber sie informiert mich, dass meine Herde kleiner Cyber-Libellen hungrig ist. Sie haben die ganze Nacht fleißig Daten gesammelt und die Umgebung überwacht, aber die Zahl der Mücken und der Zecken, die Lyme übertragen, die sie normalerweise jagen, um ihre Energie aufzufüllen, war geringer als erwartet. Da habe ich mir gedacht, ich bestelle etwas Nährstoffhilfe für sie.“

„Die Bauvorschriften und die Energieinfrastruktur von Häusern sind aufeinander abgestimmt und verlangen, dass alle Häuser aus Effizienzgründen autoreguliert sind. Da Häuser und Gebäude biomimetisch sind und lebende Systeme zur Klimakontrolle einbeziehen, wo immer dies möglich ist, filtern sie kontinuierlich die Luft und binden Kohlenstoff. Ich überprüfe mein Kohlenstoffausgleichsmaß, um zu sehen, wie viel Kredit ich für den Beitrag meines Hauses zum Klimaschutzprogramm der Regierung erhalte.“

„Ich tausche den intelligenten Aufkleber aus, der meine Blutchemie, mein Lymphsystem und meine Organfunktionen in Echtzeit überwacht. Es ist schwer, sich die Kosten und das Leid vorzustellen, das die Menschen ertragen mussten, bevor personalisierte Präventivmedizin üblich wurde.“

„Die heutige Aufschlüsselung des Mikrobioms wird an der Vorderseite meines Kühlschranks angezeigt, sobald ich die Küche betrete. Sie zeigt eine stetige Veränderung an, während ich mich dem mittleren Alter nähere: Heute schlägt sie Miso-Suppe als Teil meines Frühstücks vor, weil mein Biom mehr Vielfalt braucht, weil ich in letzter Zeit viel Stress hatte und gestern Abend nicht gut gegessen habe.“

„Ich nehme mein intelligentes Nahrungsergänzungsmittel, das gerade aus meinem Bioprinter gekommen ist. Das Präparat passt die zusätzlichen Nährstoffe und Mikroben an, die ich brauche, und sendet Daten über meinen Körper zurück an meinen Bioprinter, um das Präparat für morgen anzupassen. Die Rückkopplungsschleife zwischen mir und meinem Bioprinter speichert auch die täglichen Daten für künftige präventive Gesundheitskennzahlen in der Cloud. Die Echtzeit-Überwachung meiner Triglyceride ist angesichts meiner genetischen Marker wichtig“.

„Während ich mir meinen Kaffee einschenke, schaue ich mir das neueste Schulprojekt meiner Tochter an, das seit einer Woche auf dem Tresen wächst. Im Rahmen ihrer Empathie-Initiative in der Schule züchtet sie eine Leber für einen bedürftigen Welpen in der Nähe. Weitere Stammzellen sind unterwegs, um auch eine Niere zu züchten, denn sie möchte noch mehr Tieren helfen. Ich greife zu meinem Kaffee, der mit einer neuen zertifizierten kohlenstoffnegativen Bohnensorte gebrüht wurde, und setze mich kurz auf die Couch.“

Viele Menschen, die dieses Szenario lesen, würden die Chance ergreifen, in dieser Welt zu leben – in der fröhlichen Annahme, dass alles in Ordnung wäre.

Sie würden nie auf die Idee kommen, dass ihre neuronalen Implantate Entscheidungen, die sie selbst treffen und die den „Verhaltensempfehlungen“ der Regierung zuwiderlaufen, ÜBERSTEUERN.

Sie können sich auch nicht vorstellen, dass es in dieser schönen neuen Welt eine Vielzahl von seltsamen Mischwesen gibt. Tier-Mensch-Maschine-Kreaturen, deren Funktionen von technokratischen Herrschern zugewiesen werden.

Und das Letzte, was sie begreifen würden, ist, dass sie sehr wohl diese Tier-Mensch-Maschine-Kreaturen sein könnten.

Schließlich gibt es noch ein Element, das die Menschen davon abhält zuzugeben, dass „Science Fiction“ tatsächlich Wirklichkeit werden kann. Sie glauben, dass die Menschen, die in einer dystopischen Science-Fiction-Welt leben, WISSEN würden, dass sie schrecklich und lebenszerstörerisch ist, und dass sie rebellieren würden.

Der kanadische Bericht weist jedoch darauf hin, dass unsere Kultur dieses Wissen begraben hat. Die Menschen der nahen Zukunft könnten Überzeugungen haben, die die biodigitale Konvergenz als einen großen FORTSCHRITT bezeichnen. Als FORTSCHRITT. Als eine weiterentwickelte Realität. Als Wahrheit.

Mit der Erinnerung an die Vergangenheit…weg.

CODA: Der Bericht listet unter mehreren Überschriften biodigitale Strategien auf. Sie sind beängstigend. Man kann die Implikationen leicht erkennen.

ÜBERSCHRIFT: „Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich aus der biodigitalen Konvergenz?“

„Veränderung des menschlichen Genoms – unsere wichtigsten biologischen Eigenschaften und Merkmale“.

„Überwachung, Veränderung und Manipulation menschlicher Gedanken und Verhaltensweisen“.

„Neurotechnologien lesen Gehirnsignale, um die Aufmerksamkeit zu überwachen und Müdigkeit zu steuern.

„Neue Wege zur Überwachung, Steuerung und Beeinflussung von Körperfunktionen sowie zur Vorhersage, Diagnose und Behandlung von Krankheiten.“

„Digitale Geräte können am Körper getragen oder in den Körper eingebettet werden, um Funktionen zu behandeln und zu überwachen.“

„Biohacking mit implantierten digitalen Geräten zur Verbesserung der Körperfunktionen“.

„Nanobots und Nanomaterialien können in Lebewesen wirken und Medikamente präzise verabreichen.“

HEADING: „Neue Wege zur Veränderung oder Erschaffung anderer Organismen“

„Änderung der Art oder Menge der Inputs, die Organismen für ihr Wachstum benötigen.“

„Die Synthetische Biologie nutzt Inspirationen aus der Biologie, dem Ingenieurwesen, der Informatik und der Physik für die Entwicklung und Konstruktion neuer biologischer Einheiten.

ÜBERSCHRIFT: „Neue Wege zur Veränderung von Ökosystemen“

„Veränderung und Ausrottung ganzer Arten“.

„Veränderung der natürlichen Umwelt in großem Maßstab“.

ÜBERSCHRIFT: „Neue Wege zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen“

„Verwandlung von Organismen in Biocomputer“.

Im Abschnitt ENDNOTES des Berichts finden Sie Links zu veröffentlichten Forschungsarbeiten über biodigitale Experimente.

Beispiel: „Gehirn-Maschine-Schnittstellen (BMI) sind vielversprechend für die Wiederherstellung sensorischer und motorischer Funktionen und die Behandlung neurologischer Störungen, aber klinische BMI sind noch nicht weit verbreitet, zum Teil, weil die bescheidene Anzahl von Kanälen ihr Potenzial begrenzt hat. In diesem Whitepaper beschreiben wir die ersten Schritte von Neuralink auf dem Weg zu einem skalierbaren BMI-System mit hoher Bandbreite. Wir haben Arrays aus kleinen und flexiblen Elektroden-„Fäden“ mit bis zu 3.072 Elektroden pro Array, verteilt auf 96 Fäden, gebaut. Wir haben auch einen neurochirurgischen Roboter gebaut, der sechs Fäden (192 Elektroden) pro Minute einführen kann. Jeder Faden kann einzeln und mit einer Präzision im Mikrometerbereich in das Gehirn eingeführt werden, um die Oberflächengefäße zu umgehen und bestimmte Hirnregionen anzusteuern.“

Beispiel: „Ein Projekt namens DragonflEye, das von der Forschungs- und Entwicklungsorganisation Draper in Zusammenarbeit mit dem Howard Hughes Medical Institute durchgeführt wird, verwandelt die Insekten in hybride Drohnen. Lebende Libellen werden mit Rucksäcken ausgestattet, die Navigationssysteme enthalten, die direkt auf ihr Nervensystem zugreifen. Die Libellen können dann so „gesteuert“ werden, dass sie in bestimmte Richtungen fliegen. Das Ganze wird durch Miniatur-Solarzellen in den Rucksäcken mit Strom versorgt.“

Beispiel: „Wissenschaftler haben den weltweit ersten lebenden Organismus geschaffen, der einen vollständig synthetischen und radikal veränderten DNA-Code besitzt. Die im Labor hergestellte Mikrobe, ein Bakterienstamm, der normalerweise im Boden und im menschlichen Darm vorkommt, ähnelt ihren natürlichen Verwandten, überlebt aber mit einem kleineren Satz genetischer Anweisungen.“

Beispiel: „…wir haben eine Dual-Core-CPU gebaut, die zwei orthogonale Prozessorkerne in einer einzigen Zelle kombiniert. Im Prinzip könnten menschliche Zellen, die mehrere orthogonale CRISPR/Cas9-basierte Kernprozessoren integrieren, enorme Rechenkapazitäten bieten.“

Beispiel: „Der wagemutige chinesische Biophysiker, der die ersten genmanipulierten Kinder der Welt gezeugt hat, ist nach drei Jahren in einem chinesischen Gefängnis freigelassen worden. He Jiankui schockierte 2018 mit der erstaunlichen Behauptung, er habe das Erbgut von IVF-Embryonen verändert und sie in die Gebärmutter einer Frau eingepflanzt, was zur Geburt von Zwillingsmädchen führte. Ein drittes Kind wurde im folgenden Jahr geboren.“