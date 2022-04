Wir müssen die Bedrohung Russlands durch das unbestreitbare Biowaffenprogramm des Pentagons in der Ukraine in Betracht ziehen.

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte diese Woche, sein Land habe „keine andere Wahl“, als in der Ukraine militärisch zu intervenieren, um den Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass zu stoppen und die von ukrainischem Territorium ausgehende wachsende nationale Sicherheitsbedrohung für Russland zu neutralisieren.

Acht Jahre militärischer Angriffe auf die abtrünnige Donbass-Region durch das von der NATO unterstützte Kiewer Regime – mit 14.000 Toten – sind Beweisstück A. Die dokumentierte Nazi-Ideologie der Kiewer Militärregimenter und ihr ausdrückliches Bestreben, das russische Volk zu töten, ist Beweisstück B. Die Ausbildung und Bewaffnung des Regimes durch die NATO trotz seiner Nazizugehörigkeit ist Beweisstück C.

Und viertens, Beweisstück D, müssen wir die Bedrohung Russlands durch das Pentagon aufgrund seines unbestreitbaren Biowaffenprogramms in der Ukraine berücksichtigen. Diese Bedrohung erstreckt sich auch auf China, das mit dem Ausbau von Pentagon-Labors in der Nähe seiner Grenzen konfrontiert ist.

Als Russland am 24. Februar seine Intervention in der Ukraine begann, ordnete das Kiewer Regime umgehend an, dass ein Netzwerk von 30 vom Pentagon finanzierten und verwalteten Labors Proben von Krankheitserregern vernichten sollte. Dass diese Labors mit der Entwicklung biologischer Waffen befasst waren, wurde später, am 8. März, von der Beamtin des US-Außenministeriums, Victoria Nuland, bei einer Anhörung vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats zugegeben.

Nulands Eingeständnis wurde durch von den Russen veröffentlichte Dokumente untermauert, die bei Operationen in der Ukraine erlangt wurden.

Diese Dokumente zeigen und nennen Namen von US-Beamten, die für das Pentagon und private amerikanische Firmen arbeiteten, die an der Entwicklung der Labors beteiligt waren. Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass die Programme der Entwicklung biologischer Waffen mit Krankheitserregern wie Milzbrand und Coronaviren dienten.

Als Leiterin der orwellsch klingenden Defense Threat Reduction Agency des Pentagons wird Joanna Wintrol genannt, deren Arbeit in der Ukraine mit der US-Botschaft in Kiew koordiniert wurde.

In der Vergangenheit übernahm das Pentagon Labors in der Ukraine und anderen postsowjetischen Republiken unter dem Vorwand, Biowaffenanlagen stillzulegen. Stattdessen hat das Pentagon die Erregerprogramme aufgerüstet und erweitert. Dies steht im Einklang mit der Geschichte der USA, die sich die Techniken und das Personal ehemaliger Feinde für die biologische Kriegsführung zu eigen gemacht haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlegten die Amerikaner die Biowaffenprogramme der Japaner und der Nazis in ihre damals neu gegründete Einrichtung Fort Detrick in Maryland.

Aus den von den Russen in der Ukraine entdeckten Dokumenten geht auch hervor, dass die Pentagon-Programme nach Möglichkeiten suchten, Krankheitserreger mit Hilfe von Drohnen aus der Luft als Waffe einzusetzen. Es wurde auch untersucht, wie tödliche Krankheiten durch Vögel die von der Ukraine nach Russland fliegen, verbreitet werden könnten.

Russland behauptet, dass die Arbeit des Pentagons in der Ukraine mit Ausbrüchen tödlicher Krankheiten im Donbass zusammenfällt, die mehrere Jahre zurückliegen. So kam es 2018 in der russischsprachigen Region zu einem tödlichen Ausbruch von Tuberkulose, die gegen mehrere Standardmedikamente resistent war.

Alle bisherigen Versuche Russlands und Chinas, das Thema Biowaffen in der Ukraine im UN-Sicherheitsrat zu erörtern, wurden von den Vereinigten Staaten abgelehnt. Die USA behaupten, die russischen und chinesischen Bedenken seien „Desinformation“. Bei einer von Russland und China beantragten Anhörung am 6. April nahmen die USA und Großbritannien nicht einmal an der Sitzung des Sicherheitsrats teil.

Aber nicht nur Moskau und Peking haben ihre Bedenken geäußert. Professor Francis Boyle ist ein weltweit anerkannter Autor und Rechtsexperte für biologische Kriegsführung. Seiner Meinung nach besteht kein Zweifel daran, dass die USA an der Durchführung eines Programms zur biologischen Kriegsführung in der Ukraine beteiligt waren, obwohl sie damit direkt gegen das Übereinkommen über biologische Kriegsführung verstoßen haben.

Boyle weist darauf hin, dass die Beteiligung von Fort Detrick-Personal an den Labors in der Ukraine und die enge Koordinierung durch das Pentagon zeigen, dass die Forschung der Herstellung von Massenvernichtungswaffen diente.

„Das Pentagon hat diese Biowaffenlabors in der Ukraine finanziert, und Fort Detrick ist ein Anhängsel des Pentagon. Ich vermute, dass die rechte Hand des Pentagons wusste, was die linke Hand des Pentagons tat“, sagte Boyle, der das Buch Biowarfare and Terrorism (2005) verfasst hat.

Letztes Jahr, im Juni 2021, wurden mehrere Militärexperten aus Fort Detrick in die Ukraine entsandt, um mit ukrainischen Truppen in „Labor- und Feldumgebungen“ zu trainieren, um „Fähigkeiten zu verstehen und sich gegenseitig in einem Theater zu unterstützen“, wie die Military Times berichtete.

Fort Detrick hat eine lange und ruchlose Geschichte der Entwicklung von Biowaffen, die bis in die Anfänge des Kalten Krieges zurückreicht. Seit Jahrzehnten wird dort heimlich an der Entwicklung von Krankheitserregern wie Anthrax gearbeitet. Es ist sogar bekannt, dass es Experimente an unwissenden US-Bürgern durchgeführt hat, um die Epidemiologie von Krankheiten zu studieren.

Insbesondere China hat sich darüber beschwert, dass das amerikanische Zentrum für biologische Kriegsführung in Frederick, Maryland, für unabhängige Inspektoren geöffnet werden sollte, um herauszufinden, was in den Labors vor sich geht. China weist darauf hin, dass Fort Detrick nach einem massiven Ausbruch einer unbekannten grippeähnlichen Infektion in den USA im Jahr 2019 vorübergehend geschlossen wurde. Dies war Monate vor dem Ausbruch der Covid-19-Krankheit in der chinesischen Stadt Wuhan, die Ende 2019 entdeckt wurde. Der Verdacht Chinas wird noch dadurch erhärtet, dass der Ausbruch in Wuhan im Anschluss an die Military World Games stattfand, die im Oktober 2019 in der Stadt abgehalten wurden. Daran nahm auch ein Team aus den USA teil.

Das SARS-Coronavirus, das die weltweite Pandemie Covid-19 auslöste, soll auch in den Pentagon-Labors in der Ukraine erprobt worden sein.

Die Vereinigten Staaten haben in arroganter Weise verlangt, dass China sein virologisches Institut in Wuhan für internationale Inspektoren offener macht, mit der Unterstellung, dass das Institut das Coronavirus weitergegeben haben könnte. China hat bereits zwei wissenschaftlichen Teams der Weltgesundheitsorganisation erlaubt, den Ausbruch der Krankheit in Wuhan zu untersuchen. Die WHO kam zu dem Schluss, dass sich die Infektion in der Natur von Tieren auf Menschen übertragen hat.

Im Gegensatz dazu haben die USA jedoch alle Forderungen Russlands und Chinas nach einer UN-Diskussion über die Aktivitäten der vom Pentagon unterstützten Labors in der Ukraine abgewürgt. Auch chinesische Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung der biologischen Experimente in Fort Detrick wurden abgewiesen.

Es zeugt von einer gewissen Arroganz, dass Washington sich berechtigt fühlt, Moskau und Peking zu beschuldigen und Forderungen zu stellen, obwohl die Beweise für die amerikanische Schuld viel schwerer wiegen.

China weist darauf hin, dass das Pentagon in den letzten 30 Jahren seit dem angeblichen Ende des Kalten Krieges über 300 biologische Labors in mehr als 30 Ländern ausgebaut hat, von denen die meisten zu den Nachbarländern Russlands und Chinas gehören.

Die unheilvolle Bilanz von Fort Detrick in Bezug auf die Nutzung biologischer Massenvernichtungswaffen und die wachsende Präsenz in der Ukraine für spezifische offensive Ziele sprechen für ein militärisches Eingreifen Russlands. Auch China hat Recht, eine kritische Haltung einzunehmen und von den Amerikanern Antworten und Rechenschaft zu verlangen.