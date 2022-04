Neue US-Daten zeigen: mehr als 1 Million COVID-Impfstoff-Schäden und fast 27.000 Todesfälle

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben am Freitag neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. April 2022 insgesamt 1.226.314 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 26.976 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 277 gegenüber der Vorwoche – und 219.865 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 2.564 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. April 2022 insgesamt 805.921 unerwünschte Ereignisse, darunter 12.471 Todesfälle und 79.811 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-amerikanische Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) ist ein Hersteller verpflichtet, einen ausländischen Fallbericht an VAERS weiterzuleiten, wenn er von einem schwerwiegenden Ereignis erfährt, das nicht auf der Etikettierung des Produkts angegeben ist.

Von den bis zum 8. April gemeldeten 12.471 Todesfällen in den USA traten 17 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 21 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 59 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 8. April 564 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht worden, davon 334 Millionen Dosen von Pfizer, 212 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 8. April 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

10.216 unerwünschte Ereignisse, darunter 242 als schwerwiegend eingestufte und 5 gemeldete Todesfälle.

18 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor man die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

39 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

Die VAERS-Daten für 12- bis 17-Jährige in den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 8. April 2022 zeigen:

31.048 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.792 als schwerwiegend eingestufte und 44 gemeldete Todesfälle.

67 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren.

651 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 639 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

166 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 8. April 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 8. April meldeten 5.404 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.6936 Meldungen über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.647 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

860 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.373 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.671 Berichte über Myokardinfarkte.

13.755 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.169 Berichte Pfizer, 4.911 Berichte Moderna und 2.654 Berichte J&J zugeschrieben.

4.124 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.531 Fälle Pfizer, 1.402 Fälle Moderna und 181 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

Frau entwickelt tödliche Hirnerkrankung nach zweiter Moderna-Dosis

Carol Beauchine starb an der sporadischen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD), einer sich rasch entwickelnden, tödlichen degenerativen Hirnerkrankung, die sie nach ihrer zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Moderna entwickelte.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Carols Sohn, Jeffrey Beauchine, es sei unerträglich, seine 70-jährige Mutter – die bis zur Impfung gesund war – an einer Krankheit sterben zu sehen, die seiner Meinung nach durch den Impfstoff verursacht wurde.

Beauchine sagte, Carol habe ihre erste Dosis Moderna am 16. Februar 2021 erhalten und keine Beschwerden gemeldet. Nachdem sie am 17. März die zweite Dosis erhalten hatte, sagte Carol sofort, dass sie sich „anders fühlte“. Sie entwickelte ein Taubheitsgefühl, das sich auf die gesamte linke Körperhälfte ausbreitete, sowie Blindheit und Hörverlust. Sie verlor die Fähigkeit zu gehen und zu kommunizieren, und ihr Gehirn degenerierte, bis sie am 2. August 2021 verstarb – nur fünf Monate nachdem sie ihre zweite Dosis Moderna erhalten hatte.

Die Familie reichte eine Meldung bei VAERS ein, aber die CDC hat den Tod von Carol nicht weiter verfolgt. Der Defender hat zahlreiche Berichte über Menschen erhalten, die nach einer COVID-Impfung an sporadischer CJD gestorben sind – alles Frauen im Alter zwischen 60 und 70 Jahren, darunter Cheryl Cohen und Jennifer Deason Sprague.

Die Biden-Regierung verlängert den COVID-Notfall für die öffentliche Gesundheit, damit die Impfstoffe unter der EUA bleiben

Die Regierung Biden verlängerte am Mittwoch den seit zwei Jahren bestehenden COVID-Notstand um weitere 90 Tage, so dass Impfstoffe und andere Medikamente weiterhin unter der Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) bleiben können. Die Beibehaltung der EUA für COVID-Impfstoffe und andere Gegenmaßnahmen schützt die Pharmaunternehmen vor der Haftung für die durch ihre Produkte verursachten Schäden.

Laut Reuters wurde im Januar 2020, als die COVID-Pandemie begann, erstmals der Gesundheitsnotstand ausgerufen. Seitdem wurde er jedes Quartal verlängert und sollte am 16. April auslaufen.

Das US-Gesundheitsministerium (Department of Health and Human Services, HHS) teilte in einer Erklärung mit, dass es den öffentlichen Gesundheitsnotstand verlängert und die Bundesstaaten 60 Tage vor der Beendigung oder dem Auslaufen benachrichtigen wird. Politikexperten zufolge könnte dies das letzte Mal sein, dass HHS-Sekretär Xavier Becerra diese Frist verlängert.

Pfizer beantragt bei der FDA die Genehmigung für die COVID-Auffrischungsimpfung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren

Pfizer und BioNTech gaben am Donnerstag bekannt, dass sie planen, die EUA für eine COVID-Auffrischungsimpfung für gesunde 5- bis 11-Jährige zu beantragen, basierend auf den Ergebnissen einer kleinen Studie, die nicht veröffentlicht oder von unabhängigen Experten analysiert wurde.

Pfizer teilte in einer Pressemitteilung mit, dass die dritte Dosis seines Impfstoffs in einer kleinen klinischen Phase-2/3-Studie bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren einen signifikanten Schutz gegen die Omikron-Variante bot. Die Studie basierte auf den Daten von nur 140 Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren, die sechs Monate nach der zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech als Teil der Primärserie eine Auffrischungsdosis erhielten.

Pfizer behauptete, dass eine genauere Untersuchung bei 30 Kindern einen 36-fachen Anstieg der Antikörper gegen das Virus ergab – Werte, die hoch genug sind, um die Omikron-Variante zu bekämpfen, und dass eine dritte Dosis „gut vertragen wurde, ohne dass neue Sicherheitssignale beobachtet wurden“.

Obwohl laut Pfizer mehr als 10.000 Kinder unter 12 Jahren an klinischen Studien zum COVID-Impfstoff von Pfizer teilgenommen haben, wurden nur 140 für die Studie ausgewählt, die die Grundlage für den EUA-Antrag des Unternehmens bildet.

CDC leitet interne Überprüfung wegen fehlgeschlagener COVID-Reaktion ein

Die CDC kündigte am Montag eine einmonatige umfassende Überprüfung der gesamten Behörde an, nachdem die Reaktion der Behörde auf die COVID-Pandemie auf breite Kritik gestoßen war.

Die Behörde plane, ihre Strukturen, Systeme und Prozesse zu bewerten, teilte CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky in einer E-Mail an die Mitarbeiter mit, die der Washington Post vorliegt. Walensky sagte, das Ziel der Überprüfung sei es, die Behörde zu „modernisieren“ und „die CDC und die Gemeinschaft der öffentlichen Gesundheit für den größten Erfolg in der Zukunft zu positionieren“.

Die Überprüfung wird von Jim Mcrae, stellvertretender Verwalter für primäre Gesundheitsversorgung bei der Health Resources and Services Administration (HRSA), durchgeführt. Die HRSA und die CDC sind Teil des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste.

Im vergangenen Monat hat die Entscheidung der CDC, Zehntausende von Todesfällen im Zusammenhang mit COVID von ihrer Website zu entfernen – darunter fast ein Viertel der Todesfälle, die nach Angaben der Behörde bei Kindern aufgetreten waren – das öffentliche Vertrauen in die Handhabung der Fallzahlen durch die CDC erschüttert.