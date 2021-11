Der von Myanmar freigelassener „US-Journalist“ ist ein Agent der US-Maschinerie für Regimewechsel

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Westliche Medien meldeten, dass der amerikanische Staatsbürger Danny Fenster nach Verhandlungen zwischen dem amerikanischen Politiker Bill Richardson und der Regierung Myanmars Mitte November aus dem Gefängnis in Myanmar freigelassen wurde und das südostasiatische Land verlassen durfte.

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters in ihrem Artikel „US-Journalist in Myanmar freigelassen, sagt, er sei gesund und glücklich“:

Fenster wurde am Freitag wegen Aufwiegelung und Verstößen gegen die Gesetze über Einwanderung und ungesetzliche Versammlungen zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt, ein Urteil, das internationale Verurteilung nach sich zog.

Reuters beschreibt Fenster auch als „leitenden Redakteur des unabhängigen Online-Magazins Frontier Myanmar“. Aber es war nicht seine Arbeit bei Frontier Myanmar, die im Mittelpunkt der Anklage gegen ihn stand.

Fenster hat für die verbotene Medienorganisation „Myanmar Now“ gearbeitet

Associated Press schreibt in einem früheren Artikel, der vor seiner Freilassung veröffentlicht wurde, unter dem Titel „Ehemaliger Job ist der Schlüssel im Fall gegen US-Journalisten in Myanmar“:

Fenster hatte bis Juli letzten Jahres als Reporter und Redakteur für die Online-Nachrichtenseite Myanmar Now gearbeitet und wechselte im darauffolgenden Monat zu Frontier Myanmar.

Als der Widerstand in der Bevölkerung gegen die Machtübernahme durch das Militär zunahm, wurde Myanmar Now, wie auch mehreren anderen Medien, Anfang März die Lizenz entzogen. Es wurde verboten, auf irgendeiner Plattform zu veröffentlichen, hat aber weiterhin im Verborgenen online gearbeitet.

Das bedeutet, dass Danny Fenster mehrere Monate lang bei einer verbotenen Zeitung arbeitete und verbotene Inhalte produzierte, während die bewaffnete Opposition auf den Straßen Myanmars tödliche Angriffe verübte, bevor er zu seinem neuen Job bei Frontier Myanmar wechselte. Die Einwanderungsgesetze Myanmars – wie auch die anderer Länder rund um den Globus – binden Arbeitserlaubnisse und Visa an bestimmte Berufe und bestimmte Unternehmen oder Organisationen. Fenster hat eindeutig gegen diese Gesetze verstoßen.

Die Verbindung von Myanmar Now mit oppositionellen Terroristen

Fenster wurde auch angeklagt, gegen das Gesetz über ungesetzliche Vereinigungen in Myanmar verstoßen zu haben, weil er Kontakt zu verbotenen Organisationen der Opposition aufgenommen und mit ihnen kommuniziert hatte. Laut AP wurde er auch wegen „Verbreitung falscher oder aufrührerischer Informationen“ angeklagt.

AP erwähnt verschiedene Bewegungen des zivilen Ungehorsams, mit denen die Nachrichtenplattform in Kontakt stand, aber Myanmar Now stand (und steht) auch in Kontakt mit bewaffneten Kämpfern der so genannten „Volksverteidigungskräfte“ (PDF), die sich offen dazu bekennen, regelmäßig tödliche Angriffe auf Soldaten, Polizisten und Beamte zu verüben sowie Bombenanschläge auf öffentliche Gebäude und die nationale Infrastruktur zu verüben.

Bevor Danny Fenster Myanmar Now verließ, veröffentlichte die Website (und tut es immer noch) Artikel, die die ständigen Drohungen der PDF mit bewaffnetem Terrorismus gegen die Regierung Myanmars enthielten, sowie Artikel, die die Todesschwadronen der Opposition und ihre Kampagne zur systematischen Ermordung lokaler Verwaltungsangestellter, die der „Kollaboration“ mit der Zentralregierung beschuldigt wurden, beschrieben.

Myanmar Now verbringt – sowohl während als auch nach Fensters Zeit dort – übermäßig viel Zeit mit Versuchen, diese Morde zu rechtfertigen, indem beschrieben wird, wie „unbeliebt“ die ermordeten Beamten waren – alles basierend auf Hörensagen von ungenannten Quellen.

Myanmar Now veröffentlicht auch Artikel, die darauf hinweisen, dass die Medienplattform offensichtlich in direktem Kontakt mit Terroristen steht, die Gräueltaten verübt haben.

In einem Artikel mit dem Titel „Nach einem kühnen Angriff erwägen PDF-Kämpfer ihren nächsten Schritt“ wird die Ermordung von sechs Sicherheitskräften an Bord eines Personenzuges beschrieben. Myanmar Now gibt zu, dass es in Kontakt mit den Terroristen stand, die den Anschlag verübten, und zitiert sogar einen der Mörder, La Pyae Wun, der behauptete: „Jeder in Uniform, der weiterhin für die Junta arbeitet, einschließlich Verkehrspolizisten, Feuerwehrmänner und sogar Mitarbeiter des Roten Kreuzes, ist Freiwild.“

Myanmar Now wird auch von der US-Regierung finanziert

Myanmar Now könnte in ähnlicher Weise beschrieben werden wie Medien, die mit terroristischen Organisationen wie Al-Qaeda (in Russland verboten) in Verbindung gebracht werden. Beide fördern aktiv die Heldentaten von Terroristen, um ein gemeinsames politisches Ziel zu unterstützen.

Myanmar Now ist offen regierungsfeindlich und in keiner Weise eine objektive Nachrichtenorganisation. Neben der ständigen Kommunikation und Zusammenarbeit mit bewaffneten Terroristen, die in ganz Myanmar tödliche Anschläge verüben, wird in den jüngsten westlichen Berichten über den Fall Fenster und die Medienplattform, für die er bis Juli 2021 arbeitete, eine weitere Tatsache verschwiegen.

Ein 2019 in der Columbia Journalism Review erschienener Artikel mit dem Titel „Myanmars andere Reporter“ würde enthüllen, dass Myanmar Now „von der National Endowment for Democracy finanziert wird“.

Die National Endowment for Democracy (NED) ist Washingtons Finanzierungsarm für politische Einmischung rund um den Globus. Prominente westliche Zeitungen wie die New York Times und die Washington Post haben enthüllt, dass die NED die Rolle des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency bei der Durchführung von Regimewechseln auf der ganzen Welt übernommen hat.

US-Regimewechsel in Myanmar

Die Rolle des NED in der aktuellen politischen Krise Myanmars ist umfassend.

Zusätzlich zur Finanzierung von Myanmar Now und anderen prominenten Oppositionsmedien wie Mizzima, The Irrawaddy und Democratic Voice of Burma hat praktisch jeder führende Oppositionsführer direkt von der Finanzierung durch die NED und benachbarte Organisationen profitiert, sowohl beim Aufbau ihrer politischen Macht als auch bei deren Erhalt. Diese Unterstützung erstreckt sich auch auf ethnische Minderheitengruppen, einschließlich bewaffneter Gruppen, deren Medien von den Geldern der US-Regierung profitieren, die über die NED geleitet werden.

Aung San Suu Kyi reiste sogar einmal nach Washington DC und traf sich mit dem NED-Präsidenten Carl Gershman und der Leiterin des NED-Tochterunternehmens National Democratic Institute, Madeline Albright, um ihren NED-„Demokratiepreis“ 2012 entgegenzunehmen.

Dieselbe von den USA finanzierte und unterstützte Opposition – die im Februar von der Macht verdrängt wurde – existiert nun in Form der „Regierung der Nationalen Einheit“ (NUG), die eine Website mit einer Liste ihrer verschiedenen „Minister“ unterhält.

Unter ihnen befinden sich viele Empfänger von NED-Geldern, darunter die „Außenministerin“ der NUG, Zin Mar Aung. Ihr offizielles Profil auf der NUG-Website gibt zu, dass sie „Stipendiatin im Reagan-Fascell Democracy Fellow of the National Endowment for Democracy program“ war. Zin Mar Aung hat auch eine eigene Website auf der offiziellen Website des NED.

Danny Fenster war kein unabhängiger Journalist, der zu Unrecht inhaftiert wurde. Er ist ein amerikanischer Agent, der für eine von der US-Regierung finanzierte Medienplattform arbeitet, die in einem fremden Land für Aufruhr sorgt und eine Opposition unterstützt, die von der US-Regierung über die National Endowment for Democracy auf höchster Ebene finanziert und unterstützt wird.

Und ob zufällig oder absichtlich, sei angemerkt, dass Bill Richardson Vorsitzender von Freedom House war, einer Tochtergesellschaft des NED neben dem NDI und dessen republikanischer Gegenorganisation, dem International Republican Institute.

Fenster selbst sowie die US-Regierung und die westlichen Medien haben versucht zu behaupten, Fenster sei in kein Fehlverhalten verwickelt gewesen – doch ihre gemeinsamen Aktivitäten in Bezug auf Myanmar stellen eindeutig eine Einmischung in die inneren politischen Angelegenheiten einer anderen souveränen Nation dar – ein Verstoß gegen die UN-Charta und eine Verletzung der Souveränität Myanmars. Dies ist eine Verletzung, die die Vereinigten Staaten niemals dulden würden, wenn ein anderes Land sie ihnen aufzwingen würde.

Die Freilassung von Fenster hat der Regierung Myanmars wahrscheinlich keine nennenswerten Zugeständnisse Washingtons in Bezug auf ihre Unterstützung der Opposition eingebracht. Fenster war nur ein Teil eines riesigen Netzwerks, das sich in das politische System des Landes einmischte und das Land weiterhin spaltet und zerstört, selbst wenn Fenster seine Freiheit in den Vereinigten Staaten genießt.

Solange Myanmar, die ASEAN, der Myanmar angehört, und Asien insgesamt keine lokalen und regionalen Sicherheitsgesetze verabschieden, um diese Art der Einmischung zu unterbinden, wird die Region unter der gleichen Art von Instabilität leiden wie Myanmar jetzt.