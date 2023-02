»Der Vorschlag ist ein dystopischer Albtraum« – Australischer Senator wirft Wahrheits-Bombe auf den »diktatorischen Machtgriff« Pandemie-Vertrag der WHO (VIDEO)

Der australische Senator Malcolm Roberts hat ein Video veröffentlicht, in dem er die Wahrheit über den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagt, der eine „diktatorische Machtübernahme“ darstellt.

Laut der Website der WHO kündigte diese am 30. März 2021 einen „dringenden Aufruf für einen internationalen Pandemievertrag“ an und erklärte, dass ein solcher Vertrag notwendig sei, um eine einheitliche, globalisierte Reaktion auf Pandemien zu organisieren. Und „25 Regierungschefs und internationale Führungspersönlichkeiten“ haben sich in einem gemeinsamen Aufruf zusammengefunden, um einen solchen Vertrag zu schaffen.

„Der Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation und die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften stellen eine Bedrohung für Australiens Souveränität dar. Ähnliche Änderungsanträge wurden schon einmal abgelehnt, aber wir müssen sie erneut ablehnen“, so Roberts in einer Erklärung.

„Wir lehnen den Griff der Weltgesundheitsorganisation nach diktatorischen Befugnissen ab. Und wenn wir schon dabei sind, sollten wir uns ganz aus der WHO und der UNO zurückziehen“.

Nachfolgend die Übersetzung:

Über den von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagenen Pandemievertrag und die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften wird viel diskutiert. Kurz gesagt, der Vorschlag ist ein dystopischer Albtraum.

Die Weltgesundheitsorganisation, die W-H-O, fordert die Befugnis, die Gesundheitspolitik der australischen Bundesstaaten und des Bundes zu diktieren, einschließlich der Anordnung von Zwangsimpfungen, Abriegelungen, Grenz- und Geschäftsschließungen und, was am schlimmsten ist, der Inhaftierung von Personen, die sich nicht an die neuesten Impfvorschriften und medizinischen Zwangsmaßnahmen halten. Nach seinen willkürlichen Regeln kann W-H-O anordnen, dass ein Unternehmen die Herstellung von Medikamenten einstellt – das katastrophale und mörderische Verbot von Ivermectin ist ein Beispiel dafür, wie dies angewendet wird.

Nach diesen Änderungen würden die australischen Gesundheitsbehörden dem W-H-O und nicht dem australischen Parlament Bericht erstatten, wodurch unsere nationale Souveränität an den W-H-O abgetreten würde. Keine Rechenschaftspflicht mehr.

Australien wird sich jedem Diktat des W-H-O beugen oder mit lähmenden Export- und Geldmarktsanktionen rechnen müssen. Die Änderungsanträge streichen sogar den übergreifenden Grundsatz der W-H-O, „die Würde, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten von Personen zu schützen“, und ersetzen ihn durch eine bedeutungslose Gleichheitserklärung. Dies zeigt, dass mit diesen Änderungen beabsichtigt wird, gegen die Menschenwürde, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten zu handeln.

Diese Machtübernahme wird derzeit in Sitzungen hinter verschlossenen Türen ausgearbeitet und soll auf der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 zur Abstimmung kommen.

Die Weltgesundheitsorganisation versucht, die Macht an sich zu reißen, indem sie im Stillen eine einzige globalisierte Antwort auf alle zukünftigen Pandemien einrichtet.

Wie bereits auf LeoHohmann.com berichtet, haben die Räuber des tiefen Staates in den USA und den westlichen Regierungen beschlossen, dass die Welt eine zentralisierte Pandemiebekämpfung benötigt, die von der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen über einen internationalen Vertrag kontrolliert und geleitet wird.

Laut Europa Council „wird das zwischenstaatliche Verhandlungsgremium, das mit der Ausarbeitung und Verhandlung dieses internationalen Instruments beauftragt ist, der 76. Weltgesundheitsversammlung im Jahr 2023 einen Fortschrittsbericht vorlegen, mit dem Ziel, das Instrument bis 2024 zu verabschieden.“

Der „globale Pandemievertrag“ der Weltgesundheitsorganisation enthält einen Plan für ein obligatorisches, universelles digitales Pass- und ID-System.

Artikel 4 des Entwurfs umreißt die übergreifenden „Prinzipien“ des Vertrags, darunter „universelle Gesundheitsversorgung“, „Gleichheit“, „Transparenz“, „Inklusivität“, „Geschlechtergleichheit“ und „Vielfalt“. „

Außerdem zielt der Vertrag auf „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ ab.

The Gateway Pundit berichtete, dass im brasilianischen Senat derzeit sechs Gesetzesentwürfe eingebracht werden, die diejenigen kriminalisieren würden, die die vorgeschriebene Dosis COVID-Impfung verweigern oder sich negativ über die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs äußern, so die Rio Times.

Senator Angelo Coronel von der Sozialdemokratischen Partei Brasiliens hat einen Gesetzesentwurf (PL 5555/2020) verfasst, der vorschlägt, das Strafgesetzbuch um eine ein- bis dreijährige Gefängnisstrafe für diejenigen zu erweitern, „die die vorgeschriebene Impfung von Kindern oder Jugendlichen unterlassen oder sich ihr widersetzen“, während ein „öffentlicher Gesundheitsnotstand“ ausgerufen wird.

Wer sich dem Zwangsimpfplan des Landes nicht unterwirft, muss mit einer Gefängnisstrafe von zwei bis acht Jahren rechnen.

Wer „Fake News“ über die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-Impfstoffe verbreitet, muss mit der gleichen Haftstrafe rechnen.

Wenn die Person für die Regierung arbeitet, wird die Strafe verdoppelt.