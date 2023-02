Hier sind einige wichtige Neuigkeiten über den Covid-Impfstoff für Sie

Von Wayne Allyn Root

Diese Geschichte ist wirklich unglaublich und schockierend. Aber andererseits sehe ich jede Woche Dutzende von schockierenden Geschichten über die Daten aus aller Welt bezüglich des Covid-Impfstoffs. Sie sind augenöffnend. Sie sind erschreckend. Sie alle deuten darauf hin, dass Millionen von Menschen gestorben sind und noch viel mehr krank sind und sterben, während ich dies schreibe, und zwar nicht an Covid, sondern an dem Covid-Impfstoff.

Ja, das Heilmittel ist viel schlimmer als die Krankheit.

Aber Sie brauchen die Daten nicht zu sehen. Der Beweis liegt direkt vor Ihren Augen. Jeden Tag sehen wir Schlagzeilen über junge oder relativ junge, gesunde Amerikaner, die „plötzlich sterben“. Es ist zu einer nationalen Epidemie geworden. Herzinfarkte, Herzmuskelentzündungen, Schlaganfälle, Blutgerinnsel, Immunkrankheiten und der große „Plötzliche Tod“. Machen Sie die Augen auf und sehen Sie sich um.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 25 % der Amerikaner glauben, jemanden zu kennen, der an der Covid-Impfung gestorben ist. Der eigentliche Schock ist, dass 75 % der Amerikaner in Verleugnung leben – mit dem Kopf im Sand. Oder vielleicht sehen sie auch nur CNN.

Ich habe die Daten über die dramatisch steigenden Sterblichkeitsraten in Amerika (und auf der ganzen Welt) gesehen. Der Anstieg der Sterblichkeit ist weitaus schlimmer als während des Zweiten Weltkriegs. Noch aufschlussreicher sind die Daten von Lebensversicherungsgesellschaften, die von den höchsten Sterberaten und Lebensversicherungsauszahlungen in der Geschichte berichten.

Das Merkwürdige an diesen explodierenden Sterberaten ist, dass es nicht die älteren Amerikaner sind, die in Rekordzahlen sterben. Es sind die 18- bis 64-jährigen Amerikaner in der Arbeitswelt, die alle gezwungen sind, die Covid-Impfung zu nehmen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten. Und der dramatische Anstieg der Todesfälle begann erst unmittelbar nach der Einführung der OSHA-Impfpflicht.

Jetzt kommt der bisher vernichtendste Beweis…

Ein führender Versicherungsanalytiker hat die eigenen Daten der CDC zur Sterblichkeitsrate analysiert, und sie stimmen mit den von der britischen Regierung veröffentlichten Daten überein.

Mit jeder Covid-Impfung steigt die Sterblichkeitsrate um 7 %. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sterben, steigt plötzlich um 7 %, wenn Sie eine Covid-Impfung erhalten… nach der zweiten Impfung steigt sie um 14 %… nach der dritten Impfung steigt sie um 21 %… nach der vierten Impfung um 28 %… und nach einer weiteren Dosis um 35 %. Und so weiter und so fort.

Nach der zehnten Impfung steigt die Wahrscheinlichkeit, zu sterben, um 70 %. Sind diese Chancen tödlich genug für Sie?

Nehmen wir an, Sie hätten eine geladene Pistole in der Hand, um „Russisches Roulette“ zu spielen. Jedes Mal, wenn Sie den Abzug betätigen, steigt Ihre Wahrscheinlichkeit, zu sterben, um 7 %. Würde Sie eine um 35 % höhere Wahrscheinlichkeit, beim fünften Abzug zu sterben, beunruhigen? Würden Sie noch einmal abdrücken, wenn die Wahrscheinlichkeit steigt?

Aber ich warne Sie vor den 7 %, die mit jeder Covid-Spritze steigen. Ich glaube, das ist ein Best-Case-Szenario.

Diese Zahlen wurden aus Daten extrapoliert, die nach nur ein bis zwei Jahren nach der Verabreichung der Covid-Impfung in den USA erhoben wurden. Ich habe von Anfang an in meinen nationalen Radio- und Fernsehsendungen darauf hingewiesen, dass diese Impfung ohne angemessene Tests, Zeitrahmen oder Kontrollgruppen entwickelt wurde. Big Pharma hat verzweifelt versucht, die Ergebnisse der Impfstoffstudien 75 Jahre lang unter Verschluss zu halten. Jetzt wissen wir, was in diesen Studienergebnissen stand – viele Todesfälle und schwere Verletzungen.

Ich habe davor gewarnt, dass jeder, der diese Impfung einnimmt, eine Testpuppe ist. Ich habe davor gewarnt, dass wir keine Ahnung haben, was kurzfristig passieren würde, geschweige denn, ob sich der Schaden langfristig vervielfachen würde.

Aus den Daten, die ich aus stark geimpften Ländern rund um den Globus studiert habe, geht für mich klar hervor, dass die plötzlichen Todesfälle zunehmen. Sie werden mit der Zeit immer schlimmer. Wenn also die Zahl der Todesfälle nach einer Impfung heute um 7 % steigt, könnte sie sich im Laufe der Zeit auf 15 oder 20 % erhöhen. Das ist alles nur ein Glücksspiel. Keiner weiß wirklich, wie schlimm es werden wird. Wir sind alle Crash-Test-Puppen.

Das Schlimmste ist, dass bei dieser Analyse der Todesfälle die Verletzungen nicht berücksichtigt werden. Siehe den VAERS-Bericht. Auf jeden Todesfall, der direkt auf die Covid-Impfung zurückzuführen ist, kommen zehnmal mehr Verletzungen und schwerwiegende unerwünschte Reaktionen. Sind Sie begeistert von der Aussicht, nicht zu sterben, sondern für den Rest Ihres Lebens mit einem geschädigten Herzen, einer Gesichtslähmung oder einem geschädigten Immunsystem zu leben?

Viele angesehene Experten berichten, dass seit der Einführung des Covid-Impfstoffs im Jahr 2021 bis zu drei Millionen neue Amerikaner in die Liste der Behinderten aufgenommen wurden.

Ihre Chancen, zu sterben oder verletzt zu werden, könnten also 14 % oder 21 % pro Impfung betragen. Oder viel höher. Das bedeutet, dass nach fünf Impfungen über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren die Wahrscheinlichkeit, zu sterben oder schwer krank, verkrüppelt oder lebenslang behindert zu werden, buchstäblich 100 % betragen kann.

Wollen Sie immer noch eine weitere Impfung? Sind Sie bereit, Ihre Ärmel hochzukrempeln und meine Theorie zu testen?

Wenn meine Vermutung richtig ist, mache ich mir Sorgen, wie unsere Gesellschaft in ein oder zwei Jahren funktionieren wird, wenn es nicht mehr genug Polizisten, Feuerwehrleute, Gefängniswärter, Sanitäter, Krankenschwestern, Ärzte, Piloten, Militärs oder einfach nur genug Angestellte gibt, um Unternehmen zu führen. Die Gesellschaft wird aufhören, zu funktionieren.

Was passiert, wenn es 20, 30 oder 40 Millionen impfgeschädigte Amerikaner gibt und nicht mehr genug Ärzte, die sich um sie kümmern können?

Es ist an der Zeit, Maßnahmen zu fordern, eine Untersuchung durch den Kongress und eine sofortige Aussetzung dieses Covid-Impfprogramms.

Meine Befürchtung ist, dass es bereits zu spät ist.

Wayne Allyn Root ist als „der konservative Krieger“ bekannt. Sehen Sie Waynes Fernsehsendungen – „America’s Top Ten Countdown“ auf Real America’s Voice TV Network samstags um 12 Uhr ET… und Waynes tägliche Fernsehsendung auf Lindell TV 2 um 19 Uhr ET auf FrankSpeech.com. Er ist auch Gastgeber der landesweit ausgestrahlten Sendung „Wayne Allyn Root: Raw & Unfiltered“ auf USA Radio Network, täglich um 18 Uhr ET. Waynes neuestes Buch, „The Great Patriot Protest & Boycott Book“ ist ein #1 Bestseller. Besuchen Sie ROOTforAmerica.com für weitere Informationen.