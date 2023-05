Der Wahnsinn ist jetzt das neue Normal

Raketen für die Ukraine, viktorianische Krankheiten, die Rückkehr zu Tierversuchen, Gesetze über „hasserfüllte Inhalte“ und Klimawandelalarmisten, die sich über die Verbrennung von Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen aufregen. Kann es noch schlimmer werden? Nun, ja. Aber in der Zwischenzeit listet Dr. Vernon Coleman zwölf bizarre Dinge auf, die beweisen, dass der Wahnsinn jetzt das neue Normal ist.

Von Dr. Vernon Coleman

1: Das Vereinigte Königreich schickt jetzt Langstreckenraketen in die Ukraine. Und das Vereinigte Königreich schickt auch Truppen. Das bringt uns einen großen Schritt näher an einen Atomkrieg. Und die USA stellen der Ukraine Raketen und Aufklärungsdaten von AWAC-Patrouillen (Airborne Warning and Control Systems) zur Verfügung, um nicht übertroffen zu werden. Dies lässt Russland kaum eine andere Möglichkeit, als die amerikanischen Flugzeuge abzuschießen. Es ist offensichtlich, dass die NATO einen vollwertigen Atomkrieg will. (Wenn Sie sie noch nicht gesehen haben, sehen Sie sich bitte meine Videos an: Warum sie den Dritten Weltkrieg benötigen“ (Erstausstrahlung am 3. Mai 2022) und „Dringende Warnung an alle“ (Erstausstrahlung am 9. Februar 2023). Beide Videos sind auf www.vernoncoleman.org und auf meinem Kanal auf BrandNewTube verfügbar. Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es einen Atomkrieg geben wird, wenn die Ukraine und die NATO diesen Krieg zu gewinnen scheinen, denn die Russen werden sich nicht einfach geschlagen geben. Denken Sie daran, dass die Russen im Zweiten Weltkrieg etwa 25 Millionen Männer verloren haben, um ihr Land gegen eine deutsche Invasion zu verteidigen. Die Russen würden genauso hart gegen Amerika kämpfen. Alle NATO-Mitglieder sollten sich aus dem Streit zwischen Russland und der Ukraine heraushalten. Jeder, der mit Begeisterung die ukrainische Flagge schwenkt, ist ein kriegslüsterner Psychopath. Ich wiederhole meinen vor einiger Zeit gegebenen Rat: Wo auch immer Sie leben, behalten Sie den Aufenthaltsort des Präsidenten oder Premierministers Ihres Landes im Auge. Wenn zwei oder mehr hochrangige Persönlichkeiten die Hauptstadt zur gleichen Zeit verlassen, ist es vielleicht auch für Sie an der Zeit, das Land zu verlassen. Im Vereinigten Königreich würde ich es also als mögliches Warnzeichen betrachten, wenn sowohl Charles als auch Sunak London in aller Stille in Richtung ihrer Landhäuser verlassen würden (oder, im Falle von Charles, in eines seiner vielen Landhäuser).

2: Eine überregionale Zeitung im Vereinigten Königreich titelte neulich: „Großer Ausbruch der tödlichen viktorianischen Krankheit steht bevor, Experte warnt“. Kennen Sie den Namen der „tödlichen viktorianischen Krankheit“? Es waren die Masern. Und ein möglicher Ausbruch wird den Eltern angelastet, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen. Um die Angst zu schüren, musste die Geschichte natürlich noch eine zusätzliche Wendung erhalten, und aus den gewöhnlichen Masern oder Gartenmasern wurde eine „tödliche viktorianische Krankheit“. Wie schade, dass die Zeitungen nie über die Geschichten berichten, die zeigen, wie gefährlich Impfstoffe sein können. So haben die dänische Regierung und ein dänischer Impfstoffhersteller eine Studie über den DTP-Impfstoff finanziert. Gates und sein Haustier, die WHO, behaupten, dass der DTP-Impfstoff Millionen von Menschenleben rettet, aber die Wahrheit scheint ganz anders zu sein. Nach Auswertung von Daten aus 30 Jahren kamen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass der DTP-Impfstoff wahrscheinlich mehr Kinder tötete als vor seiner Einführung an Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus starben. Der Impfstoff hatte das Immunsystem der Kinder zerstört und sie anfällig für den Tod durch Lungenentzündung, Leukämie, Bilharziose, Malaria und Dysenterie gemacht. Wenn Sie die Wahrheit über Impfstoffe und Impfungen wissen wollen, lesen Sie bitte mein Buch „Jeder, der Ihnen sagt, Impfstoffe seien sicher und wirksam, lügt: Hier ist die Wahrheit“. Sie können es auf Amazon kaufen.

3: Vor einigen Jahrzehnten habe ich einen Großteil meiner Zeit damit verbracht, mich gegen die Verwendung von Tieren für Kosmetiktests einzusetzen. Letztlich haben wir diesen Kampf gewonnen. Aber jetzt, nach einem 25 Jahre dauernden Verbot, erlaubt die britische Regierung die Wiederaufnahme von Tests für kosmetische Inhaltsstoffe. Das ist grausam und völlig irrsinnig. Es gibt absolut keinen Grund, kosmetische Inhaltsstoffe an Tieren zu testen – genauso wenig wie es notwendig ist, Arzneimittel an Tieren zu testen. Es gibt zwei Gründe, warum dies eine absolut dumme Entscheidung ist. Erstens: Tierversuche sind notorisch unzuverlässig. Deshalb sind Tierversuche völlig wertlos. Wenn man nicht weiß, ob man sich auf einen Test verlassen kann, kann man ihn nicht als Entscheidungsgrundlage verwenden. Warum also Tests durchführen? Zweitens werben und verkaufen Arzneimittelhersteller zahlreiche Medikamente, von denen bekannt ist, dass sie bei Tieren tödliche Krankheiten hervorrufen. Sie argumentieren, dass die Tests irrelevant sind, weil sich Tiere so sehr von Menschen unterscheiden, dass die Tests nichts aussagen. Übrigens sehe ich, dass es an der Oxford Union einen Streit um einen Vortrag einer genderkritischen Feministin gibt. Die Oxford Union bezeichnet sich selbst als die letzte Bastion der freien Rede. Ho ho. Vor ein paar Jahrzehnten wurde ich von der Oxford Union de-platformed. Sie luden mich ein, über Vivisektion zu debattieren, verbannten mich dann aber, als die Befürworter der Vivisektion sich weigerten, mit mir zu debattieren. (Und es ist eine sichere Wette, dass sie mich nicht einladen werden, über Impfungen oder den Klimawandel zu debattieren. Wenn sie es täten, würde ich wahrscheinlich de-platformed werden, bevor die Plakate gedruckt werden könnten.)

4: Eine britische Zeitung titelte auf ihrer Titelseite: „Zwei Millionen Menschen mit Long Covid: 400.000 benötigen Spezialbehandlung“. Und das ist seltsam, weil die größte Studie über Long Covid nahelegt, dass es nicht existiert. Ich vermute, dass die meisten der zwei Millionen Menschen Hypochonder, Hysteriker oder Simulanten sind. Wenn 400.000 Menschen wegen einer nicht existierenden Krankheit fachärztlich betreut werden, wird die Versorgung von Krebspatienten drastisch reduziert.

5: Einem führenden britischen Wirtschaftsführer wird unangemessenes und unprofessionelles Verhalten vorgeworfen. Einer der Vorwürfe gegen ihn lautet, dass er vor drei Jahren einer Frau gesagt habe, ihr Kleid passe zu ihrer Figur. Der Angeklagte sagte, er habe diese Bemerkung gemacht, weil er „in unangemessener Weise versucht habe, jemanden aufzuheitern“. Die Frau reichte eine formelle Beschwerde ein. Ich schlage vor, dass wir uns in Zukunft, wenn wir uns mit Angehörigen des anderen Geschlechts unterhalten, auf den Zustand des Wetters und die Chancen von Black Beauty im 3.30 Uhr-Rennen in Haydock Park beschränken. Nun, vielleicht nicht Black Beauty.

6: Der irische Gesetzgeber hat ein Gesetz verabschiedet, das den Besitz von „hasserfüllten Inhalten“ auf Ihrem Mobiltelefon oder Computer unter Strafe stellt. Jeder, der hasserfüllte Inhalte besitzt, kann ins Gefängnis geschickt werden. Das Problem ist, dass der Begriff „hasserfüllte Inhalte“ nicht definiert wird, sodass Millionen von Menschen hasserfüllte Inhalte auf ihren Geräten haben werden, ohne es zu merken. Und wenn sie Fehlinformationen als „hasserfüllte Inhalte“ einstufen, könnte jeder, der Material der BBC auf seinen Geräten hat, bis zu den Achseln im Dreck stecken. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Wikipedia, die vorgebliche Enzyklopädie, die von Amateuren bearbeitet wird, hat davor gewarnt, dass sie im Vereinigten Königreich aufgrund neuer Zensurgesetze bald verboten werden könnte. Das ist die beste Nachricht, die ich seit Monaten gehört habe. Ich werde feiern, wenn Wikipedia stirbt. Denken Sie daran, dass ein Mitbegründer von Wikipedia sie als „durch und durch korrupt“ bezeichnet hat. Und trotzdem nutzen die Leute sie und geben ihr Geld. Es wäre sinnvoller, den Rothschilds Geld zu geben als der Wikipedia.

7: Die hoch bezahlten Idioten der Bank of England haben jetzt zugegeben, dass die Inflation bis 2025 nicht zurückgehen wird. (Das ist ihre letzte Schätzung). Sie lagen falsch bei den Preisen, falsch bei den Zinssätzen, falsch bei der Rezession und falsch bei der Inflation. Und Sunak, der versprochen hatte, dass die Inflation bis Ende des Jahres besiegt sein würde, sieht jetzt aus wie ein großer Trottel. Natürlich sage ich nur ungern: „Ich hab’s ja gesagt“, aber die Leser werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass ich am 5. August 2022 ein Video mit dem Titel „Ich habe vor steigender Inflation und steigenden Zinsen im Jahr 2020 gewarnt. Also, was kommt als nächstes?“. Wenn ein alter Mann in einem Stuhl diese Dinge absolut richtig einschätzen kann, warum um alles in der Welt irren sich dann sogenannte Fachleute mit riesigen Gehältern so sehr? Wir sollten die Bank of England schließen, alle Mitarbeiter entlassen und die eingesparten Millionen unter uns aufteilen.

8: Dr. David Starkey geriet in arge Bedrängnis, weil er behauptete, der britische Premierminister und WEF-Enthusiast Rishi Sunak sei nicht vollständig in unserer Kultur verwurzelt. Starkey hatte natürlich völlig recht. Sunak hat offenbar engere Beziehungen zu Amerika als zu England. Außerdem vermute ich, dass das Problem, das Starkey isoliert hat, weiter verbreitet ist, als wir glauben dürfen. So vermute ich zum Beispiel, dass viele der Beschwerden über Rassismus von Personen vorgebracht werden, deren kulturelle Werte nicht als traditionell englisch definiert werden können. Das ist natürlich nicht „falsch“, aber es erklärt, warum sich ein Sportler, der nicht nach den traditionellen englischen kulturellen Sitten und Gebräuchen erzogen wurde, über Anfeindungen und Sticheleien von Mannschaftskameraden beschweren könnte – ganz zu schweigen von der Verwendung von Spitznamen. Die Hexenjagden, die in den letzten ein oder zwei Jahren einen Großteil des englischen Kricketsports zerstört zu haben scheinen, hätten sicherlich vermieden werden können, wenn die humorlosen und selbstgerechten Horden von sensenschwingenden Zensoren nicht so schnell mit dem Finger auf andere gezeigt und „Rassismus“ geschrien hätten. Das schlimmste Beispiel für Rassismus, dem ich je begegnet bin, ereignete sich zwar bei einem Kricketspiel, aber die Übeltäter waren Anhänger der pakistanischen Mannschaft. Eine ziemlich üble und angriffslustige Menge (die alle den Tebbit-Test nicht bestanden hätten) skandierte stundenlang rassistische Beschimpfungen mit dem Ergebnis, dass ich und andere das Spiel noch vor dem Anstoß verließen. Die Waliser werden seit Jahren liebevoll als „sheep shaggers“ bezeichnet, ohne dass sich meines Wissens jemand darüber beschwert hätte, dass dieser Ausdruck rassistische Untertöne haben könnte. Das alles erinnert mich an meine Schulzeit. Ich wurde häufig gebeten, zwei Tüten mit Nussschlacke abzuliefern. Und bei mehreren Gelegenheiten wurde ich als „Senf“ bezeichnet. Ich leide immer noch unter Albträumen infolge dieser Bemerkungen und werde von den Schulen, die ich besucht habe, 100 Millionen Pfund Schadenersatz fordern.

9: Der britische Minister für Finanzdienstleistungen (ich wusste gar nicht, dass wir einen haben), der offenbar Andrew Griffith heißt (noch nie von ihm gehört), hat gesagt, dass Großbritannien der Entscheidung näher kommt, „wann, und nicht ob“ es eine digitale Version des Pfund Sterling ausgeben wird. (Fürs Protokoll: Reuters nannte Griffith den Minister für Finanzdienstleistungen, obwohl ich glaube, dass er traditionell und gewöhnlich als Wirtschaftsminister des Finanzministeriums bekannt ist. Vermutlich handelt es sich dabei um dieselbe Reuters, die sich daran erfreut, die Fakten zu überprüfen). Ich vermute, dass es mit Leuten wie Griffith, die im Parlament herumlaufen, noch vor Weihnachten einen Britcoin geben wird. Dann werden wir dem Ende unserer Zivilisation beängstigend nahe sein. Ich wünschte, die Menschen würden diese Bedrohung ernst nehmen. Die meisten Menschen benutzen immer noch ihre Magnetkarten und ihre Mobiltelefone, um all die Dinge zu bezahlen, ohne die sie nicht leben können. Wir anderen sollten uns weigern, Geschäfte oder Cafés aufzusuchen, die kein Bargeld akzeptieren. Um die düstere und trockene Zukunft zu verstehen, die uns bevorsteht, lesen Sie bitte „Sie wollen Ihr Geld und Ihr Leben“ und „Social Credit: Nightmare on your Street“ – beide sind über den Buchladen auf meiner Website erhältlich. Sobald die Bastarde eine digitale Währung eingeführt haben, werden sie uns alle dazu zwingen, sie zu benutzen und dann schnell das echte Bargeld aus dem Verkehr ziehen. Das Ende ist näher, als Sie denken.

10: Wie ich neulich schon sagte, wird die Ukraine nun nicht mehr die weltweit wichtigste Nahrungsquelle sein. Durch die Lieferung von Granaten mit abgereichertem Uran an die Ukraine hat der britische Premierminister Rishi Sunak dazu beigetragen, die Ukraine als Nahrungsquelle zu zerstören, und er hat eine massive, weltweite Hungersnot garantiert. Das abgereicherte Uran wird die Felder in der Ukraine verwüsten. Verstrahlter Boden ist für den Anbau von Nahrungsmitteln unbrauchbar. Bis in jüngster Vergangenheit hatte Großbritannien nur einen großen Kriegsverbrecher (Tony Blair). Jetzt haben wir zwei und Blair und Sunak können sich vielleicht eine Zelle teilen.

11: Die BBC brachte diese Schlagzeile: „Krebspatienten im Gazastreifen müssen sich auf lebensbedrohliche Behandlungsverzögerungen einstellen“. In dem Bericht wurde geschätzt, dass mehr als 200 Patienten dringend eine Behandlung benötigen. Ich frage mich, ob jemand bei der BBC weiß (oder sich dafür interessiert), dass es in Großbritannien mehrere Millionen Patienten gibt, die mit lebensbedrohlichen Behandlungsverzögerungen konfrontiert sind. Wenn ja, sollten sie vielleicht mehr Berichte bringen, die sich darauf konzentrieren, zu erklären, warum das Vereinigte Königreich heute ein Gesundheitssystem hat, das von einem Dritte-Welt-Land abgelehnt würde.

12: Die Verrückten des Klimawandels sind furchtbar begeistert von Wasserstoff. Es ist, so sagen sie, der neue, saubere Treibstoff, der uns alle retten wird. Ich frage mich, was diese verblendeten Idioten sagen werden, wenn sie herausfinden, dass Wasserstoff durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe hergestellt wird.