Der Wahnsinn: Läden verkaufen gestrickte Penisse für 3-jährige Mädchen, die sie in ihre Hosen stecken, damit sie wie Jungs aussehen können

Von Debbie Hayton: Sie ist Gymnasiallehrerin und Gewerkschaftsfunktionärin. Sie unterrichtet Naturwissenschaften für 11-18-Jährige an einer Schule in Mittelengland. Als Transgender-Person hat sie ausgiebig darüber geschrieben, was es bedeutet, trans zu sein, und wie Trans-Personen in die Gesellschaft integriert werden können, ohne die Rechte anderer verletzlicher Gruppen zu gefährden. Ihre Arbeit ist in Publikationen aus dem gesamten politischen Spektrum zu lesen, in denen eine rationale wissenschaftliche Debatte erlaubt und gefördert wird.

Transsexuelle wie ich sehen mit Entsetzen zu, wie eine ganze Industrie entsteht, die Utensilien für Kinder anbietet, die sich als das andere Geschlecht „identifizieren“. In was für einer Welt kauft ein Elternteil einen falschen Penis für seine Tochter im Vorschulalter?

Die Zahl der Überweisungen von Kindern in Kliniken für Geschlechtsidentität ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Die Auswirkungen auf Mädchen im Teenageralter sind gut dokumentiert, aber es gibt keine untere Altersgrenze.

Letzte Woche verkündeten die Eltern Matthew und Klara im britischen Fernsehen, dass sich ihre Tochter im Alter von zwei Jahren als transsexuell geoutet hat, indem sie der Familie offenbar sagte: „Ich bin kein Mädchen, ich glaube, ich bin ein Junge“.

Sie sind nicht allein. In den Jahren 2018 bis 2019 meldete der Gender Identity Development Service – der nationale Dienst des NHS England, der sich an Kinder unter 18 Jahren richtet – 31 Überweisungen von Kindern unter fünf Jahren.

Was muss den Eltern durch den Kopf gehen, die ihre Kinder als transsexuell diagnostizieren und damit den Stein der geschlechtsübergreifenden Identifikation ins Rollen bringen, mit möglichen Verstümmelungen und Sterilisationen in der Folge?

Was es für ein zweijähriges Kind bedeutet, transsexuell zu sein – der gesetzlich definierte Begriff für jemanden, der sich als das andere Geschlecht identifiziert – ist unklar, aber eine ganze Industrie hat sich aufgemacht, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Oder vielleicht die Bedürfnisse ihrer Eltern?

TransKids – so heißt es auf der Website – ist ein Ort, der sich der Versorgung junger Menschen mit „Büchern und Ressourcen“ widmet. Während vorpubertäre Mädchen vielleicht keinen Bedarf für die angebotene Brustbinde haben, ist die „Tuck Buddies“-Unterwäsche einem sehr jungen Jungen nachempfunden, der ein Mädchen sein möchte. Transkids erklärt, dass „die innere ‚Versteck‘-Schicht ein paar Größen kleiner ist und nicht an den Seiten befestigt ist, sondern nur vorne und hinten – so bietet sie einen kuscheligen Ort für ein Kiddos-Paket, um mehr enthalten zu sein.“

Diese Firma scheint gut etabliert zu sein, wenn es darum geht, mit diesen störenden Kleidungsstücken hausieren zu gehen – und Schlimmeres. Vor vier Jahren wurde der Daily Mirror auf sie aufmerksam mit ihren „Teeny Tiny“ Silikon-„Packern“ für Mädchen unter fünf Jahren, die glauben, sie seien Jungen. Die Liebe zum Detail war ekelerregend. Nicht nur die Farbpalette, von „Cashew“ bis „Schokolade“, sondern auch der Stil – beschnitten oder unbeschnitten. Wer kauft einen falschen Silikonpenis für seine Tochter im Vorschulalter, und warum?

Wie auch immer, wo es eine Nachfrage gibt, wird es Leute geben, die darauf erpicht sind, sie zu bedienen. Ein Sturm in den sozialen Medien brach am Wochenende aus, als die kanadische Journalistin Anna Slatz eine Firma entlarvte, die gestrickte Packerl für sehr kleine Kinder verkauft.

A knitted penis for extremely small girls to wear in their pants if their parents believe them to be transgender.



It is intended for girls so young, they demonstrate the product in a diaper. pic.twitter.com/tLW4mzPjzC — Kinkshamer Pagliacci┃top .69% on OnlyShame (@Slatzism) May 16, 2021

Stitchbug Studio vermarktet seinen Softpacker Bitty Bug für 6,00 $. In der Werbung heißt es: „Silikonprothesen gibt es nicht in Größen, die für kleinere Körper geeignet sind, und sie können unansehnliche und altersunangemessene Formen erzeugen. Der Bitty Bug ist leicht, bequem, wartungsarm und kann in die Waschmaschine geworfen werden.“

Im Gespräch mit RT.com sagte Slatz, diese Artikel seien bezeichnend für alles, was mit der zeitgenössischen Gender-Ideologie falsch ist. „Die Körper von Kindern sind leider zu Schlachtfeldern im Kulturkrieg geworden“, sagte sie. „Hormone, Top-Operationen, Binder, Pubertätsblocker und jetzt auch gestrickte Penisse – alles wird angeboten, um den Ärger eines Kindes über seinen Körper zu lindern. Niemandem ist es erlaubt, den Ursprung dieser Not zu hinterfragen oder eine alternative Lösung für sie vorzuschlagen.“

Diese schreckliche Situation entsteht natürlich durch die Transgender-Ideologie, die fordert, dass wir alle eine angeborene Geschlechtsidentität haben, die allein bestimmt, ob wir Männer, Frauen oder Mitglieder einer anderen Kategorie sind, die kürzlich von der LGBTQ+-Brigade erfunden wurde.

Diese Bewegung entfernt sich immer weiter von den Rechten der Lesben und Schwulen. Währenddessen schauen Transsexuelle wie ich entsetzt auf das, was wie eine Rekrutierungskampagne unter den ganz Jungen aussieht. Das ist weit mehr als eine Verrücktheit.

Slatz fügte hinzu: „Diese Prothesen tun nichts anderes, als den körperlichen Selbsthass eines Kindes unkritisch zu verstärken. Die Tatsache, dass sie für so winzige Körper hergestellt werden, dass das Produkt an einem Teddybär vorgeführt wurde, zeigt endgültig, dass die Gender-Ideologie in ihrem Wahn uneinlösbar geworden ist.

„Kein Kleinkind sollte das körperliche Bewusstsein haben, um Angst vor seinen Genitalien zu haben, und wenn ein Kleinkind das täte – ich kann als jemand mit einer Ausbildung in Jugendjustiz sprechen, dass die Angst absolut Alarmglocken in den Köpfen der Betreuer auslösen sollte.“

Seit Slatz‘ Tweet viral ging – und Tausende von Kommentaren generierte – scheint das Unternehmen eine hastige Schadensbegrenzung betrieben zu haben. Der Teddybär, der in Slatz‘ Tweet abgebildet war, ist verschwunden, und es heißt jetzt, der Bitty Bug sei nicht mehr für Säuglinge und Kleinkinder gedacht, sondern für transsexuelle Jugendliche. Ich glaube kein einziges Wort davon. Ich unterrichte Teenager und der Gedanke, dass Jugendliche dieser Altersgruppe irgendeine Verwendung für winzige gestrickte Prothesen finden würden, ist lächerlich. Was auch immer Stitchbug uns glauben machen will, die Zielgruppe sind Kinder im Vorschulalter, manche vielleicht noch in den Windeln.

Für Kinder, deren Eltern sich vom evangelistischen Eifer dieser Bewegung haben anstecken lassen, könnte die Zukunft düster sein. Vergessen Sie die Behauptungen von „erstaunlich hohen Selbstmord- und Selbstmordgedankenraten“, die die Hersteller dieser winzigen gestrickten Penisse wiederholen. Kinder müssen frei sein, Kinder zu sein, nicht irgendein Projekt ihrer Eltern.

Kinder sind Opfer dieser Ideologie, und sie werden unwiederbringlich geschädigt. Es ist nicht gut genug für Politiker und Entscheidungsträger, auf dem Zaun zu sitzen und zu hoffen, dass es weggeht. Diese Trans-Aktivisten-Bewegung operiert mit einem Gefühl der Berechtigung und Straffreiheit. Sie muss gestoppt werden.

Die Konsequenzen für diejenigen von uns, die sich ihr in den Weg stellen, sind tiefgreifend. Unser Ruf wurde angegriffen und unsere Karrieren wurden ruiniert. Aber wir erheben unsere Stimme, weil wir uns um die Kinder sorgen. Fünfjährige Mädchen brauchen keine gestrickten Prothesen in ihren Hosen; wenn diese Bilder von zentimeterlangen gestrickten Penissen die Welt nicht zur Vernunft bringen, was dann?