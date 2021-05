„Palestinian lives matter“ von Facebook gesperrt

Nachdem ich erklärt hatte, dass „palästinensische Leben wichtig sind“, hat Facebook sofort meine Seite geschlossen

Die jüngste Runde des Krieges zwischen dem palästinensischen Volk und Israel tobt seit Tagen und ein Ende ist nicht in Sicht. Obwohl die gängige Meinung ist, dass diese Runde begann, nachdem Israel versuchte, 12 palästinensische Familien aus ihren Häusern im Sheikh Jarrah Viertel in Ost-Jerusalem zu vertreiben, was in der Tat ein wichtiger Faktor für die Erhöhung der Spannung zwischen den beiden Völkern war, ist die eigentliche Ursache des Problems das Apartheid-ähnliche System, das Israel in Ost-Jerusalem und dem Westjordanland für das palästinensische Volk eingerichtet hat, wobei sie von Israel und seinen Sicherheitskräften misshandelt und diskriminiert werden, aus ihren Häusern, Bauernhöfen und Obstgärten vertrieben werden und ihre Trinkwasserressourcen für den Verbrauch innerhalb Israels verwendet werden.

In der Tat lag der erste Funke für den gegenwärtigen Krieg in demselben begründet. Am Abend des 13. April, der ersten Nacht im muslimischen heiligen Monat Ramadan, hielt Israels Präsident Reuven Rivlin eine Rede an der „Westmauer“ unterhalb der Al-Aqsa-Moschee, dem drittheiligsten Ort des Islams, zu Ehren von Israels „Gedenktag“, dem Tag, an dem die Menschen in Israel denen Respekt zollen, die ihr Leben für die Unabhängigkeit ihres Landes verloren haben. Während er sprach, verrichteten auch Muslime ihre Abendgebete in der Moschee. Aus Angst, dass Rivlins Rede von den Gebeten der Palästinenser übertönt werden könnte, „betrat ein Trupp israelischer Polizisten die [Al]-Aqsa-Moschee in Jerusalem, schob die palästinensischen Wächter beiseite und schritt über den riesigen Kalksteinhof. Dann kappten sie die Kabel zu den Lautsprechern, die die Gebete an die Gläubigen von vier mittelalterlichen Minaretten aus übertrugen“, wie die New York Times berichtete. Das verärgerte die Palästinenser und gab den ersten Anstoß für die Proteste der Palästinenser und den gegenwärtigen Kreislauf der Gewalt.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels wurden mindestens 200 Palästinenser, darunter 59 Kinder und 35 Frauen, die meisten, wenn nicht alle, Mütter derselben Kinder, im Gazastreifen