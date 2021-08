Der wahre Grund, warum Blackstone das Pentagon umwirbt

Von Whitney Webb: Sie ist Redakteurin bei The Last American Vagabond. Zuvor hat sie für Mintpress News und Ben Swanns Truth In Media geschrieben. Ihre Arbeiten sind unter anderem bei Global Research, dem Ron Paul Institute und 21st Century Wire erschienen. Derzeit lebt sie mit ihrer Familie im Süden Chiles.

Der plötzliche Vorstoß des größten Private-Equity-Unternehmens der Wall Street, das Pentagon und das Außenministerium aus weitgehend unbestimmten Gründen stark zu beeinflussen, ist Teil eines zunehmend sichtbaren Konflikts innerhalb des US-Establishments über den Umgang mit dem „Wettrüsten“ im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Eine der größten Private-Equity-Firmen an der Wall Street, die Blackstone Group, hat eine Reihe von Schritten unternommen, die Mainstream-Analysten verblüfft haben. Der jüngste ist die Einstellung von David Urban, einem Washingtoner Lobbyisten mit engen Verbindungen zur Trump-Regierung, durch Blackstone.

Blackstones Werben um einen Verbündeten Trumps war nicht überraschend, da der CEO des Unternehmens, Steven Schwarzman, kürzlich 3 Millionen Dollar für Trumps Wiederwahlbemühungen spendete und zuvor den Vorsitz des inzwischen aufgelösten Strategic and Policy Forum des Präsidenten innehatte, das sich aus „Wirtschaftsführern“ und Beratern zusammensetzt. Die engen Beziehungen, die sich zwischen Schwarzman und Trump nach dessen Wahl Ende 2016 entwickelt haben, haben die Mainstream-Medien dazu veranlasst, Schwarzman als einen Vertrauten des Präsidenten zu bezeichnen.

Was jedoch an der Einstellung von David Urban durch Blackstone seltsam war, war der undurchsichtige Grund dafür, denn das Unternehmen plant, Urban mit der Lobbyarbeit für das Pentagon und das Außenministerium in „Fragen der militärischen Vorbereitung und Ausbildung“ zu beauftragen. Dies ist merkwürdig, wie CNBC feststellte, da Blackstone „keine öffentlich gelisteten Regierungsverträge hat und seine bekannten Investitionen keine direkten Verbindungen zur Verteidigungsindustrie zu haben scheinen.“ Urban verfügt jedoch über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit beiden Ministerien und hat zudem enge Verbindungen zur derzeitigen Regierung und zum Fundraising-Apparat der Republikanischen Partei.

In den Medienberichten über die jüngste Einstellung von Urban durch Blackstone wurde zwar nicht das Motiv für Blackstones plötzlichen Wunsch, das Pentagon und das Außenministerium zu umwerben, genannt, aber es wurde darauf hingewiesen, dass Blackstone bereits früher in diesem Jahr mit Jeff Miller, einem Lobbyisten, der mit Trump in Verbindung steht, bemerkenswert erfolgreich Lobbyarbeit im Kongress geleistet hat, insbesondere im Hinblick auf Gesetze zur Bekämpfung des Coronavirus wie das CARES-Gesetz. Das CARES-Gesetz ermöglichte schließlich Private-Equity-Giganten wie Blackstone den Zugang zu Geldern, die für die Coronavirus-Hilfe bestimmt waren, wahrscheinlich dank der Bemühungen von Miller und anderen Lobbyisten, die von Blackstone und anderen Private-Equity-Giganten wie der Carlyle Group engagiert wurden.

Obwohl CNBC nach Antworten auf das plötzliche Interesse von Blackstone an der Unterstützung des Pentagons bei der „militärischen Vorbereitung“ und dem Werben um das Außenministerium suchte, könnte das wahrscheinliche Motiv mit anderen jüngsten Schritten des Unternehmens zusammenhängen, wie der Einstellung der ehemaligen Amazon- und Microsoft-Führungskraft Christine Feng. Feng, die am 3. August von Blackstone eingestellt wurde, leitete zuvor Fusionen und Akquisitionen im Bereich Daten und Analysen bei Amazon Web Services (AWS), einem Auftragnehmer der US-Geheimdienste und anderer US-Bundesbehörden. Zuvor war Feng ein leitendes Mitglied des Corporate Development Teams von Microsoft. Microsoft hat vor kurzem lukrative Verträge für Informationstechnologie (IT) und Cloud Computing für das Außenministerium bzw. das Pentagon erhalten.

Laut Blackstone-Führungskräften wurde die Entscheidung, Feng einzustellen, aufgrund ihrer „guten Beziehungen im Silicon Valley“ und „ihrer Erfahrung bei Amazon und Microsoft“ getroffen. Sie fügten hinzu, dass ihre Einstellung durch Blackstones Bestreben motiviert war, „neue Möglichkeiten für Investitionen und Partnerschaften mit innovativen Unternehmen, die die Welt umgestalten, zu identifizieren“ und Blackstones jüngste Bemühungen, „Investitionen im Technologiesektor zu verdoppeln“. Die Einstellung von Feng erfolgte nur wenige Monate, nachdem Blackstone mit Vincent Letteri einen weiteren Tech-Investor mit Erfahrung in wachstumsstarken Tech-Unternehmen eingestellt hatte, und inmitten einer Reihe von jüngsten Investitionen von Blackstone in Tech-Firmen, darunter HealthEdge Software und der chinesische Rechenzentrumsanbieter 21Vianet.

Schwarzmans Vorstoß für „Common Governance“

Es hat den Anschein, dass die jüngsten Schritte von Blackstone, einschließlich der Einstellung von Urban, Teil des Bestrebens des Unternehmens sind, eines der führenden „innovativen Unternehmen, die die Welt umgestalten“ zu werden, da das Wettrüsten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zu einem Schlüsselfaktor bei der „Umgestaltung“ der Weltwirtschaft wird. Steven Schwarzman von Blackstone gehört zu einer relativ engen Gruppe von Milliardären und einflussreichen Politikern wie Henry Kissinger und Eric Schmidt, die an der Schaffung eines „globalen Abkommens über die Erforschung, Einführung und den Einsatz von KI“ arbeiten, und Schwarzman hat das kommende Zeitalter der KI als „vierte Revolution“ für die Menschheit angekündigt.

In einem Op-Ed für Yahoo! Finance vom Juli 2020 plädierte Schwarzman für eine stärkere globale Zusammenarbeit bei KI-Technologien, insbesondere zwischen den USA und China. Darin schrieb er, dass die Einrichtung „gemeinsamer Governance-Strukturen“ für die Erforschung, Einführung und den Einsatz von KI notwendig sei, wenn „wir die negativen Folgen von KI vermeiden wollen“, und verglich das derzeitige Entwicklungstempo von KI mit dem früherer Rüstungswettläufe, z. B. mit atomaren und biologischen Waffen. Schwarzman zufolge würden diese „gemeinsamen Governance-Strukturen“ zu „expliziten globalen Verpflichtungen, Vereinbarungen und schließlich internationalen Gesetzen mit Konsequenzen bei Verstößen“ führen, die sich direkt auf KI und ihre Nutzung beziehen.

Der Blackstone-Chef ist davon überzeugt, dass diese „gemeinsamen Governance-Strukturen“ zwischen den USA und China aufgebaut werden sollten, weshalb er in beiden Ländern stark in Universitäten und die Ausbildung in künstlicher Intelligenz investiert. So rief Schwarzman 2016 das Schwarzman Scholars-Programm ins Leben, in dessen Rahmen jährlich etwa 100-200 Studenten aus aller Welt an der Tsinghua-Universität in Peking einen Master-Abschluss in Global Affairs erwerben. Offizielles Ziel des Programms, das nach dem Vorbild des Rhodes-Scholars-Programms konzipiert wurde, ist es, „ein wachsendes Netzwerk globaler Führungspersönlichkeiten zu schaffen, das starke Verbindungen zwischen China und dem Rest der Welt aufbaut.“ Zu den Beratern des Programms gehören die ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger, Condoleezza Rice und Colin Powell, der ehemalige britische Premierminister Tony Blair sowie der ehemalige Weltbankpräsident James Wolfensohn und der ehemalige US-Finanzminister und Goldman-Sachs-Chef Henry Paulson. Schwarzman hat außerdem Hunderte von Millionen Dollar gespendet, um ein auf KI spezialisiertes Institut an der Universität Oxford einzurichten.

In den USA spendete Schwarzman 350 Millionen Dollar an das MIT und veranlasste die Schule, das Schwarzman College of Computing zu gründen, das sich speziell mit den globalen Chancen und Herausforderungen befassen soll, die sich durch die Allgegenwart der Computertechnik – in allen Branchen und akademischen Disziplinen – und durch den Aufstieg der künstlichen Intelligenz ergeben“. MIT News bemerkte später, dass „der Impuls für die Gründung des Colleges von Reisen ausging, die er [Schwarzman] nach China unternommen hatte, wo er verstärkte chinesische Investitionen in künstliche Intelligenz beobachtete, und er wollte sicherstellen, dass die USA ebenfalls an der Spitze der KI stehen“. Bei der Einweihung des Colleges trat auch Henry Kissinger als Redner auf, der über die potenziellen Auswirkungen der KI nachdachte und erklärte, dass „KI es technisch möglich und einfacher macht, die Bevölkerung zu kontrollieren.“

Eric Schmidt, der frühere CEO von Google, sieht in Schwarzmans Initiative, in die KI-Ausbildung in den USA und im Ausland zu investieren, „die Zukunft der amerikanischen Philanthropie“ bestimmt. „Steves Spende hat ein Wettrüsten zwischen allen Universitäten ausgelöst, die es ihm gleichtun wollen. Meiner Meinung nach ist dies der nächste Trend in der Philanthropie“, sagte Schmidt gegenüber Axios in Bezug auf Schwarzmans MIT-Spende im vergangenen Mai. Schmidt erklärte auch, dass seine eigene Investition in die Informatikabteilung der Princeton University durch Schwarzmans frühere Akte der „KI-Philanthropie“ veranlasst worden sei.

Im vergangenen Mai legte eine Bundeskommission, deren Vorsitzender Schmidt ist, die National Security Commission on AI (NSCAI), ein Dokument vor, das Anfang des Jahres durch einen FOIA-Antrag zugänglich gemacht wurde. Eine besonders wichtige Seite enthielt einen Punkt, der im Wesentlichen in Schwarzmans Op-Ed vom Juli bezüglich eines „globalen KI-Kompakts“ wiederholt wurde. Unter dem Titel „The Importance of a US/China AI Cooperation“ (Die Bedeutung einer KI-Kooperation zwischen den USA und China) beginnt das Dokument mit einem Zitat von Kissinger, einem wichtigen Berater und „großen Freund“ von Schmidt, über die Notwendigkeit von „Rüstungskontrollverhandlungen“ für KI und stellt dann fest, dass „die Zukunft von [KI] an der Schnittstelle zwischen Privatunternehmen und führenden Politikern zwischen China und den USA entschieden werden wird“. Mit anderen Worten, die NSCAI unter dem Vorsitz von Schmidt argumentiert, dass die Zukunft der KI von den politischen Führern und den Wirtschaftsführern Chinas und der USA bestimmt werden wird. Apple, Amazon, Alibaba und Microsoft werden es nicht sein.“

Dies ist besonders bedeutsam, da die NSCAI die Aufgabe hat, der Bundesregierung Empfehlungen zu geben, wie die KI-Regulierung im Kontext der „nationalen Sicherheit“ voranzutreiben ist, und zu ihren Mitgliedern gehören wichtige Mitglieder des Pentagons, der US-Geheimdienste und Silicon-Valley-Giganten, die als Auftragnehmer des US-Militärs, der US-Geheimdienste oder beider fungieren. Eines der Interessen der NSCAI ist laut dem FOIA-Dokument der Einsatz von KI in der Diplomatie“, was darauf hindeutet, dass die NSCAI auch potenzielle Einsatzmöglichkeiten von KI im Außenministerium erkunden will. Bemerkenswerterweise hat das Außenministerium zu Beginn dieses Jahres und ein Jahr nach der Erstellung des oben erwähnten NSCAI-Dokuments wichtige Aspekte seiner IT-Infrastruktur privatisiert und an NSCAI-nahe Unternehmen wie Microsoft übergeben.

Die Kluft zwischen dem Establishment und der KI

In Anbetracht von Schwarzmans Ansichten über KI, seiner auf KI ausgerichteten „Philanthropie“ und Blackstones jüngstem Schwenk in Richtung Technologie wird es leichter zu verstehen, warum Blackstone kürzlich David Urban als Lobbyisten für das Verteidigungs- und das Außenministerium eingestellt hat. In den letzten Jahren hat sich Eric Schmidt, ein Verbündeter von Blackstone, durch seinen Vorsitz der NSCAI und andere Positionen „als wichtigste Verbindung zwischen dem Silicon Valley und der nationalen Sicherheitsgemeinschaft neu erfunden“ und sich dafür eingesetzt, „Amerikas Verteidigungskräfte mit mehr Ingenieuren, mehr Software und mehr KI zu erneuern“. Blackstones Pläne, David Urban zu nutzen, um das Pentagon zu umwerben, stehen wahrscheinlich in direktem Zusammenhang mit diesen Bemühungen, nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch die Art und Weise zu bestimmen, in der das US-Militär KI-gestützte Technologien einsetzt, insbesondere in Bezug auf den Grad der Zusammenarbeit mit China.

Schwarzman, Schmidt, Kissinger und ihre Verbündeten scheinen, wie bereits erwähnt, eine direkte Zusammenarbeit mit China im Bereich der künstlichen Intelligenz zu bevorzugen, da sie dies als besser für das Geschäft und als beste Möglichkeit zur Abwendung einer „Katastrophe“ ansehen. Dies gilt insbesondere für Schwarzman, der enge Geschäftsbeziehungen zu China unterhält und von den Mainstream-Medien als „Trumps China-Flüsterer“ bezeichnet wurde. In der Tat haben Schwarzman und Blackstone zahlreiche milliardenschwere Geschäfte in China abgeschlossen, wobei eine in Hongkong ansässige Publikation sogar behauptete, dass „Schwarzman zum bevorzugten Mann für chinesische Käufer geworden ist“. Darüber hinaus hat Schwarzman eine enge persönliche Beziehung zum chinesischen Staatschef Xi Jinping und wird dafür verantwortlich gemacht, dass er Trumps Rhetorik und Haltung zu bestimmten China-Themen seit 2017 abgemildert hat. Laut Henry Kissinger ist dies zum Teil auf Schwarzmans „einzigartiges Ansehen“ in China zurückzuführen, wo Schwarzman „so viele nützliche Dinge getan hat.“

Trotz seiner engen Beziehungen zu Schwarzman hat Trump gemischte Signale gesendet, wenn es darum geht, wie viel von Schwarzmans Ratschlägen in Bezug auf China er annehmen wird. In der Öffentlichkeit neigt Trump ohnehin dazu, die nationalistische Rhetorik der Neokonservativen und anderer Persönlichkeiten zu unterstützen, die das Committee on the Present Danger, China (CPDC) bilden, allen voran der ehemalige Trump-Stratege Steve Bannon.

Bannon und andere CPDC-Mitglieder haben Schwarzman als „Rivalen“ bezeichnet, wobei Bannon Schwarzman besonders hervorhob und behauptete, der Blackstone-Gründer drohe, „seine Bemühungen“ zunichte zu machen, den Präsidenten in Richtung einer nationalistischeren Politik zu lenken, die bei seiner Basis beliebt ist, wie z. B. die Führung eines „Wirtschaftskriegs“ mit China. Bannons Bedenken werden auch von einigen Hardlinern in der Trump-Administration und im Pentagon geäußert, die wie Bannon China als existenzielle Bedrohung für die Hegemonie der USA und damit für die „nationale Sicherheit“ ansehen.

Letztlich scheinen Schwarzman und Blackstone mit der Einstellung von David Urban ihre Bemühungen um die Gestaltung der Zukunft der KI durch direkte Lobbyarbeit beim Pentagon und beim Außenministerium fortzusetzen, für den Fall, dass Trumps nationalistische Tendenzen ihre Vision einer amerikanisch-chinesischen Zusammenarbeit im Bereich der KI in der Welt nach dem Coronavirus bedrohen.