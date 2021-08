Intensivpflegerin: „Sie werden belogen“

Sie werden belogen, sagt Intensivpflegerin Nicole. Die erste Lüge ist, dass Impfstoffe und Mundschutz die einzigen Waffen im Kampf gegen Corona sind. Ivermectin zum Beispiel wirkt gut gegen Corona und ist sicherer als Aspirin oder Paracetamol, sagt sie in einem von Sebastian Gorka, einem ehemaligen Berater von Präsident Trump, veröffentlichten Video.

Sie wollen Sie glauben machen, dass es eine ernste Krise gibt. Und doch sind beispielsweise in der Metropole New York 1,87 % der Krankenhausbetten mit Coronapatienten belegt. Und in der vergangenen Woche sind dort 11 Menschen an den Folgen von Covid gestorben. „Es gibt keine Krise. Sie schüren Angst und Panik und die Menschen fallen darauf herein“, sagt die Krankenschwester.

„Ich war in acht Krankenhäusern in vier Staaten, und in New Jersey und New York herrschte Hochbetrieb, aber den meisten Krankenhäusern ging es gut. In Wirklichkeit waren sie leer“, betont sie. „Die Menschen werden von den Medien einer Gehirnwäsche unterzogen, und das ist falsch. Sie werden emotional manipuliert.“

Bei dem Versuch, einen Impfstoff gegen SARS-CoV-1 herzustellen, starben alle Versuchstiere. Und nun wurde in 11 Monaten ein Impfstoff gegen Sars-CoV-2 entwickelt, während die Entwicklung eines Impfstoffs normalerweise 10 bis 15 Jahre dauert, so die Krankenschwester.

Derzeit ist zu beobachten, dass in Ländern mit hoher Durchimpfungsrate vor allem vollständig geimpfte Menschen wegen sogenannter „Durchbruchsinfektionen“ im Krankenhaus und auf der Intensivstation landen. „Das ist beunruhigend.“

Das Spike-Protein ist zytotoxisch und schädigt Zellen. Viele Experten haben einen Stopp der Impfkampagne gefordert. Sie sagen, dass es sichere Behandlungsmethoden gibt und dass wir aufhören sollten, den Menschen Gift zu injizieren.

Die Krankenschwester hält es für „kriminell“, dass diese experimentelle Gentherapie auch an Kinder verabreicht wird. „Die Impfstoffe sind nicht sicher und wirksam. Wir wissen nicht, was die langfristigen Auswirkungen sein werden. Die Impfkampagne muss beendet werden.

„Die Regierung ist dein Feind. Die Medien sind Ihr Feind. Big Tech und Big Pharma sind Ihr Feind. Das wird nicht aufhören, bis wir es beenden. Verschaffen Sie sich Gehör. Das muss aufhören. Wenn Sie im Gesundheitswesen arbeiten, sollten Sie Ihre Stimme erheben. Viel Glück.“