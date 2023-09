Die von Alex Soros beschriebene Bedrohung der von ihm so geschätzten „Einheit“ besteht in der Beendigung des ewigen Krieges und in der Ablehnung der Plattform des technokratischen „Fortschritts“ durch die Bevölkerung.

In einem kürzlich erschienenen Gastbeitrag für Politico äußerte der Vorsitzende der Open Society Foundation (OSF), Alex Soros, seine tiefe Besorgnis über die Möglichkeit eines „MAGA-artigen Sieges der Republikaner bei den US-Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr“.

Alex Soros – der im Dezember 2022 die Kontrolle über die weltweiten Geschäfte seines Vaters George Soros übernommen hat – warnte am 31. August auch davor, dass ein solches Ergebnis „die Fortschritte gefährden würde, die an vielen Fronten als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine erzielt wurden“.

Herr Soros hat diese Fortschritte“ nicht erklärt, aber seine Darstellung des Stellvertreterkrieges in der Ukraine deutet auf eine Perspektive hin, die über die Interessen des ukrainischen Volkes hinausgeht.

Bisher bestand dieser „Fortschritt“ in der Zerstörung der strategisch wichtigen Gasversorgung Europas durch die Nord Stream-Pipeline, was zusammen mit den nach hinten losgegangenen Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu einer kontinentalen Rezession und steigender Inflation geführt hat.

Sie überschwemmte Europa mit riesigen Mengen hochwertiger Waffen, von denen laut CBS vielleicht nur ein Drittel die ukrainische Armee erreichte. Der Rest verschwand auf dem Schwarzmarkt.

Die Folge waren eine halbe Million Tote und Verletzte in der Ukraine und schwere Verluste in einer vergeblichen „Gegenoffensive“. Diese dreimonatige Operation wurde auf den Befehl reduziert, eine stark befestigte russische Verteidigungslinie anzugreifen, ohne Aussicht auf Erfolg. Es gab keinen Durchbruch.

Wie die Epoch Times berichtete:

Es wurden keine nennenswerten Erfolge erzielt, was wahrscheinlich auf die Notwendigkeit positiver Schlagzeilen in den Medien zurückzuführen ist, um den weiteren Zufluss von Geld und Waffen zu gewährleisten. Ein Friedensabkommen, das wenige Wochen nach der Invasion geschlossen wurde, sei durch die Bemühungen Großbritanniens und der USA, ihr Destabilisierungsprojekt in Russland fortzusetzen, sabotiert worden.

Wie eine aktuelle CNN-Umfrage zeigt, schwindet die Unterstützung für den Krieg im Hauptsponsorland USA. Die öffentliche Unterstützung für den Krieg in Deutschland ist seit Mai 2023 rückläufig. Wie es die EU in einer typischen Umkehrung der Realität beschreibt: „Deutschlands militärische Unterstützung für die Ukraine wird von einer relativen Mehrheit von 47 Prozent unterstützt“.

Die Kriegsmüdigkeit und der Widerstand gegen dieses lukrative, wenn auch mörderische Geschäft sind ein Grund zur Sorge für Soros, der sich weiterhin dafür einsetzt, die russische Souveränität durch einen Vasallenstaat zu ersetzen. Wie ich bereits geschrieben habe, betreibt die Soros-Stiftung seit den 1980er-Jahren ein „Russland-Projekt“.

Die Arbeit der OSF bei dem Versuch, Russland zu untergraben, wurde 2016 durch ein Dokumentenleck aufgedeckt. Die als „DC Leaks“ bekannten Dokumente beschreiben Soros‘ Pläne für einen sanften Regimewechsel in Russland durch Methoden wie Frontgruppen und „zivilgesellschaftliche“ Demonstrationen.

In einer Anklageschrift der Grand Jury wurden zwölf russische Staatsbürger beschuldigt, die Website, auf der die Dokumente veröffentlicht wurden, betrieben zu haben. Der Inhalt wurde lediglich als „russische Propaganda“ bezeichnet.

Drohender ewiger Krieg

Auch der derzeitige Spitzenkandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2024 steht unter Beschuss. Laut Alex Soros könnte Donald Trump daran gehindert werden, Präsident zu werden.

Soros ist besorgt über Trumps Haltung zu Kriegen, die er als „endlose Kriege“ bezeichnet, und über sein Gerede vom „Fortschritt in der Ukraine“.

Trump sagte CNN im Mai, er könne den Krieg in der Ukraine an seinem ersten Tag im Amt beenden, seine Priorität sei es, „das Töten zu stoppen“.

„Wenn ich Präsident bin, werde ich diesen Krieg an einem Tag und in 24 Stunden beenden“, sagte er.

Der Wunsch, das sinnlose Sterben in diesem Stellvertreterkrieg zu beenden, wurde als kontrovers, ja sogar als pro-russischer Verrat dargestellt: „Ich will, dass alle aufhören zu sterben“. Sie sterben. Russen und Ukrainer. Ich will, dass sie aufhören zu sterben“.

Das sind unwillkommene Worte für den vermeintlichen Architekten einer globalistischen Zukunft. Der Krieg in Russland gegen Trump ist ein Schlachtfeld, das gestoppt werden muss. Für Soros ist die Opferung des Lebens anderer Menschen ein Preis, der in dem Handel, den er anstrebt, enthalten ist – der Zusammenbruch Russlands und die Ausweitung der Kontrolle über sein Land und seine Ressourcen für immer.

Der Begriff „Open Society Foundation“ steht für die Ersetzung des nationalen Lebens und der individuellen Autonomie durch eine globale Kultur, die auf einer aufgezwungenen Ideologie basiert und durch Maschinen ermöglicht wird.

Technologien wie digitale IDs, Währungen, Sozialkredite und das Verbot grundlegender Freiheiten im Namen der „Rechte“ sind die Merkmale einer technokratischen Zukunft, die von der Soros-Stiftung als Utopie dargestellt wird. Es ist eine gottlose, posthumane Welt, die versucht, jeden Widerstand gegen sich selbst durch immer raffiniertere Techniken der Massenmanipulation auszuschalten.

Kein Rückzug aus Europa

Trotz einiger gegenteiliger Berichte nutzte Alex Soros den Artikel auch, um das Engagement seiner Stiftung in Europa zu unterstreichen und jegliche Ausrichtung des Westens auf die Suche nach Einfluss im „globalen Süden“ zu verneinen.

Sein jüngster Auftritt auf dem von Soros gesponserten Europäischen Forum in Alpbach, Österreich, unterstrich, dass OSF „hier bleibt – und sich wie immer für das europäische Projekt einsetzt“.

Das Forum, das vom 19. August bis zum 2. September stattfand, beinhaltete eine lautstarke Unterstützung des Krieges in der Ukraine sowie Bekenntnisse zu anderen globalistischen Grundpfeilern wie „Klimaschutz“, „Wie man das Patriarchat zerschlägt“ und den Fortschritt einer technokratischen Zukunftsgesellschaft, in der Maschinenalgorithmen die Menschheit beherrschen.

Herr Soros, der von der Epoch Times als „demokratischer Mega-Spender“ bezeichnet wird, hat deutlich gemacht, dass seine Führung die OSF noch weiter in die Extreme treiben wird als die seines Vaters.

„Ich bin politischer [als mein Vater]“, sagte er dem Wall Street Journal in einem Interview im Juni, in dem er sein Engagement für die aggressive Förderung von Abtreibung und „Wahlrechten“ betonte.

Dieser Satz wird oft mit einem Engagement für die Förderung der von Soros unterstützten „zivilgesellschaftlichen“ Operationen in Verbindung gebracht und verweist auf die langjährige Beteiligung der Soros-Stiftung an dem, was als „Untergrabung der Demokratie“ in Ländern wie Ungarn, Rumänien, Mazedonien, Bulgarien und Kroatien beschrieben wurde.

Die von Alex Soros beschriebene Bedrohung der von ihm geschätzten „Einheit“ besteht in der Beendigung des ewigen Krieges und der Ablehnung der Plattform des technokratischen „Fortschritts“ durch die Bevölkerung. Wie Soros selbst sagt, stellt nicht nur Donald Trump, sondern jeder potenzielle US-Präsident, der seine „isolationistische und antieuropäische Politik“ teilt, eine Bedrohung für seine Agenda dar.

Es ist erstaunlich, dass Soros im Gegensatz dazu die Politik der Biden-Administration als „pro-europäisch“ bezeichnen kann. Dennoch behauptet er, seine mächtigen globalen Operationen zu mobilisieren, um jeden Ausbruch von Vernunft auf nationaler Ebene in der US-Politik zu vereiteln.

„Wir passen OSF an, um auf alle möglichen Szenarien auf beiden Seiten des Atlantiks reagieren zu können“, sagte er.

Anstatt sich von den Interessen des Westens zurückzuziehen, bereitet sich Alex Soros auf das Projekt Europa – und das Projekt Amerika – vor, um seine Aktivitäten vor jeder demokratischen Einmischung zu schützen.