Der Krebs im Inneren

Jacob G. Hornberger

Stellen Sie sich vor, Ihr Arzt findet einen großen Krebstumor in Ihrem Dickdarm, der im übrigen Körper einige kleinere Tumore hervorgebracht hat. Der Arzt entfernt die kleineren Tumore, lässt aber den großen Tumor in Ruhe. Einige Monate später findet der Arzt einige weitere Tumore an anderen Stellen Ihres Körpers, die er ebenfalls entfernt. Alle paar Monate passiert das Gleiche.

Sehen Sie, dass an diesem Bild etwas nicht stimmt? Was der Arzt tun sollte, ist, den großen Krebstumor in Ihrem Dickdarm entfernen. Er ist die Quelle all der anderen kleineren Krebstumore, die sich in anderen Teilen Ihres Körpers ausbreiten. Indem er den Ursprung des Problems entfernt, stoppt der Arzt die Ausbreitung kleinerer Krebstumore auf den Rest Ihres Körpers.

So verhält es sich mit dem Staat der nationalen Sicherheit und der Regierungsstruktur, unter der wir alle geboren und aufgewachsen sind. Dieser ist ein riesiger Tumor in der amerikanischen Politik. Dieser breitet sich als Krebsgeschwür auf den Rest des politischen Körpers aus. Er zersetzt unser Land von innen heraus.

Das Problem ist jedoch, dass allzu viele Amerikaner diese unangenehme Wahrheit nicht wahrhaben wollen. Sie leugnen sie und, was noch schlimmer ist, sie konzentrieren sich auf Ablenkungen oder Sündenböcke für die vielen Übel, die unser Land heimsuchen. Sie schauen in jede andere Richtung – auf Dinge wie Wokismus, Schwule, Transgender, Marxismus, Kapitalismus, Klimawandel, Korporatismus und viele andere – um zu vermeiden, dass sie sich mit dem gigantischen Krebstumor auseinandersetzen, der unser Land von innen heraus zerfrisst.

Stellen Sie sich vor, Sie leben in, sagen wir, Chicago, und ein gigantisches Raumschiff taucht plötzlich über Ihrer Stadt auf und setzt eine riesige Kuppel über die Stadt. Nach einer Weile fängt das Raumschiff an, jeden Tag fünf Bürger nach dem Zufallsprinzip zu töten. Ein Linker kommt auf Sie zu und ruft: „John, wir müssen etwas gegen den Kapitalismus, den Korporatismus und den Klimawandel unternehmen.“ Ein Rechter kommt auf Sie zu und ruft: „John, wir müssen etwas gegen Wokismus, Schwule, Transgender und Marxisten unternehmen.“ Sie antworten beiden: „Ich glaube wirklich, dass es ein viel größeres Problem gibt, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen müssen.“ Sie sagen: „Auf keinen Fall! Das sind unsere größten Probleme! Wir müssen sie mit Ihnen besprechen.“ Sie gehen weg.

Das Establishment der nationalen Sicherheit war der große Zerstörer unserer Rechte und Freiheiten, seit es 1947 ins Leben gerufen wurde. Es ist auch weiterhin der große Zerstörer unserer Rechte und Freiheiten. Es hat die Bill of Rights außer Kraft gesetzt. Es hat eine endlose Reihe von ewigen Kriegen und Krisen hervorgebracht, von denen mindestens zwei die Welt gefährlich nahe an einen erdzerstörenden Atomkrieg gebracht haben, darunter heute in der Ukraine. Es ist der gigantische Krebstumor, der zahllose kleinere Krebstumore im gesamten politischen Raum ausspuckt.

Aber Linke und Rechte wollen das nicht wahrhaben. Sie wollen sich weiterhin mit Nebensächlichkeiten ablenken oder, was noch schlimmer ist, Sündenböcke für die immer größer werdende Misere in unserem Land suchen. Das Letzte, was sie tun wollen, ist, sich mit dem gigantischen Krebstumor auseinanderzusetzen, der sich in der Politik eingenistet hat.

Noch schlimmer ist, dass viele von ihnen den nationalen Sicherheitsapparat mit Liebe und Zuneigung betrachten. Das Pentagon, die CIA und die NSA sind zu ihrem dreifaltigen Gott geworden. Sie weigern sich zu glauben, dass dies das Krebsgeschwür ist, das die amerikanische Politik von innen her verrottet. Sie haben sich selbst davon überzeugt, dass dieser gigantische Krebstumor für ihre Sicherheit sorgt.

Denken Sie an die Macht der staatlich geförderten Attentate. Das sind schlicht und einfach Morde, ob sie nun vom russischen oder vom amerikanischen Sicherheitsapparat begangen werden. Sie sind ein perfektes Beispiel für eine allmächtige Regierung. Deshalb verbietet die Bill of Rights den US-Behörden ausdrücklich, Menschen ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren das Leben zu nehmen.

Beachten Sie jedoch etwas Wichtiges: Der Oberste Gerichtshof wird diesen Teil der Verfassung nicht gegen das Pentagon und die CIA durchsetzen. Das liegt daran, dass das Pentagon und die CIA für die Führung der Bundesregierung verantwortlich sind. Das nationale Sicherheitsestablishment erlaubt es dem Obersten Gerichtshof (und dem Kongress und dem Präsidenten), den Anschein zu erwecken, für die Bundesregierung zuständig zu sein, aber alle drei Zweige wissen, dass die tatsächliche Macht im Pentagon, der CIA und der NSA liegt. Deshalb unterwerfen sich der Oberste Gerichtshof und die beiden anderen Zweige der Bundesregierung diesem Gremium.

Schauen Sie sich die ewigen Kriege und Krisen des nationalen Sicherheitsapparates an, die unsere Nation unser ganzes Leben lang belagert haben. Sie laufen einfach in einer nicht enden wollenden Abfolge weiter. Der Kalte Krieg, der Koreakrieg, der Krieg gegen Kuba, der Vietnamkrieg, der Golfkrieg, der Krieg gegen den Terrorismus, der Krieg gegen den Islam, der Krieg gegen Afghanistan, der Krieg gegen den Irak, der Krieg gegen Syrien, der Krieg gegen den Jemen, der Krieg gegen Russland, der erneute Kalte Krieg, zusammen mit Sanktionen und Handelskriegen gegen zahllose Nationen, einschließlich des Irans und Chinas, ganz zu schweigen von den zahllosen Staatsstreichen, staatlich geförderten Morden an ausländischen Führern und anderen gewaltsamen Regimewechseloperationen.

Martin Luther King bezeichnete diese Killermaschine als den größten Verursacher von Gewalt in der Welt. Heute ehren wir den Mann, den das nationale Sicherheitsestablishment einst für einen kommunistischen Agenten Russlands und eine ernste Bedrohung der nationalen Sicherheit hielt. Aber selbst während sie King ehren, geben Linke und Rechte der Wahrheit, die er zum Ausdruck gebracht hat, eineGalgenfrist, weil sie sie dazu bringt, sich mit dem gigantischen Tumor im Zentrum der amerikanischen Politik auseinanderzusetzen – dem Krebsgeschwür, das unsere Nation von innen heraus verrottet – dem Krebsgeschwür, von dem sowohl der linke als auch der rechte Flügel glauben, dass es ihr allmächtiger, dreifaltiger Gott ist.

Es gibt nur eine Lösung für dieses Problem: diesen gigantischen Krebstumor aus dem amerikanischen Staatswesen zu entfernen. Das bedeutet, dass wir die Regierungsstruktur der nationalen Sicherheit abschaffen und das ursprüngliche Regierungssystem unserer Nation, die Republik mit beschränkter Regierungsgewalt, wiederherstellen müssen. Ein Krebsgeschwür lässt sich nicht reformieren. Man muss es loswerden.