US-CDC-Daten von Pflegeheime: Der Impfstoff erhöht das Risiko älterer Menschen, an COVID zu sterben

Diese „Goldstandard“-Daten beweisen, dass die „Fake News Verbreiter“ recht hatten. Der COVID-Impfstoff hat das Gegenteil von dem bewirkt, was die CDC versprochen hat: Er hat die Situation nicht verbessert, sondern verschlechtert.

Zusammenfassung

Da ich im September mit meiner Frau im Urlaub bin, ist mein Internetzugang eingeschränkt.

Ich wollte Sie auf die Arbeit aufmerksam machen, die ich seit dem 24. August 2023 geleistet habe, nachdem ich festgestellt hatte, dass die Daten der US-Pflegeheime alles enthalten, was wir brauchen, um herauszufinden, ob die Impfstoffe das Sterberisiko für ältere Menschen verringert oder erhöht haben.

Sie haben es erhöht. Sie haben gelogen.

Sehen Sie sich den Tweet und den Untertweet unten an.

Hier ist die Grafik, die die Geschichte erzählt.

Die Fälle werden zu Referenzzwecken gezeigt, um zu beweisen, dass das Odds Ratio (OR) von tot zu lebendig stabil ist, unabhängig davon, ob die Fälle steigen oder fallen, aber das Fleisch ist in der Odds-Ratio-Linie. Das OR sollte nach der Einführung des Impfstoffs unter die Trendlinie fallen. Bei der Einführung der ersten Impfserie ging es in die falsche Richtung, und bei der Einführung der Auffrischungsimpfung im August 2021 geschah das Gleiche.

Kurz gesagt, es gibt jetzt keinen Zweifel mehr: Der COVID-Impfstoff hat die Situation für ältere Menschen verschlechtert.

Und wie wir jetzt wissen, verschlechtert der Impfstoff die Situation auch für Kinder.

Und alle dazwischen.

Ich dachte, das würde Sie interessieren.

In meinem Tweet gehe ich mehr auf die Details ein.

In any rational society, this one graph, from official CDC US Nursing Home data, should END the COVID vaccination policy worldwide. It shows that the vaccines made it more likely that the elderly would die from COVID, not less likely.



The R-code is on Github, in public view. pic.twitter.com/onKOu5MLbH