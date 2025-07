Der wahre nationale Notstand: Endlose Kriege, versagende Infrastruktur und eine sterbende Republik

Von John & Nisha Whitehead

„Jedes Geschütz, das gebaut wird, jedes Kriegsschiff, das vom Stapel läuft, jede Rakete, die abgefeuert wird, bedeutet im Endeffekt einen Diebstahl an denen, die hungern und nicht ernährt werden, an denen, die frieren und nicht gekleidet werden.“

— Präsident Dwight D. Eisenhower, 16. April 1953

Siebzig Jahre nachdem Präsident Eisenhower vor den Gefahren des militärisch-industriellen Komplexes gewarnt hat, bestiehlt Amerika weiterhin sein eigenes Volk, um ein globales Imperium zu finanzieren.

Allein im Jahr 2025 führten die USA Luftangriffe im Jemen durch („Operation Rough Rider“), bombardierten von den Houthi kontrollierte Häfen und Radaranlagen (wobei viele Zivilisten getötet wurden), verlegten große Truppenkontingente und mehrere Flugzeugträger in den Nahen Osten und näherten sich einem offenen Krieg mit dem Iran – alles unter dem Deckmantel der Unterstützung Israels.

Jede dieser „neuen Fronten“ wurde der Öffentlichkeit als nationale Verteidigung verkauft. In Wirklichkeit sind sie nur die neuesten Etappen einer jahrzehntelangen imperialen Expansion – einer Expansion, die die Kassen der Rüstungsindustrie füllt, während Amerikas Schulen verfallen, Brücken einstürzen und Veteranen auf der Straße schlafen.

Es geht nicht um nationale Verteidigung. Es geht um die Erhaltung des Imperiums.

Es geht um den Fortbestand eines militärisch-industriellen Komplexes, der von endlosen Kriegen, globaler Polizeiarbeit und Auslandseinsätzen lebt, während die nationale Infrastruktur verfällt und das Volk ignoriert wird.

Die Vereinigten Staaten haben einen Großteil der letzten 50 Jahre damit verbracht, die Welt zu überwachen, fremde Länder zu besetzen und permanente Kriege zu führen.

Was die meisten Amerikaner nicht erkennen: Diese Kriege haben nichts mit Sicherheit zu tun – sie dienen einzig dazu, ein Kriegswirtschaftssystem zu erhalten, das auf globale Dominanz ausgerichtet ist.

Krieg ist ein gewaltiges Geschäft geworden, und die US-Regierung – mit ihrem riesigen Militärapparat – ist einer der größten Käufer und Verkäufer im Spiel.

Allein Amerikas Rolle im Ukraine-Krieg hat den Steuerzahler bereits über 112 Milliarden Dollar gekostet.

Und nun steigen die Kosten erneut.

Es ist höchste Zeit, dass die USA aufhören, den Globus zu „managen“.

Das US-Militär zählt über 1,3 Millionen aktive Soldaten, von denen über 200.000 auf fast alle Länder der Welt verteilt sind.

US-Truppen sind stationiert in Somalia, im Irak, in Syrien. In Deutschland, Südkorea, Japan. In Saudi-Arabien, Jordanien, Oman. In Niger, Tschad, Mali. In der Türkei, auf den Philippinen, in Nordaustralien.

Die tatsächlichen Zahlen liegen vermutlich noch höher, da das Pentagon aus Gründen der „operativen Sicherheit“ keine vollständigen Angaben darüber macht, wo und wie viele Truppen sich im Ausland befinden. Der Enthüllungsjournalist David Vine sagt: „Wenige Amerikaner wissen, dass die USA vermutlich mehr ausländische Militärstützpunkte betreiben als jede andere Nation oder jedes Imperium in der Geschichte.“

Erstaunlich ist: Amerikas Streitkräfte sind nicht im Ausland stationiert, um unsere Freiheiten zu schützen. Sie bewachen Ölfelder, bauen fremde Infrastrukturen und sichern die finanziellen Interessen der Konzerne. Allein für den Schutz globaler Ölversorgung gibt das US-Militär jährlich rund 81 Milliarden Dollar aus.

Das US-Militärimperium betreibt fast 800 Stützpunkte in 160 Ländern – mit jährlichen Kosten von über 156 Milliarden Dollar. Vine berichtet: Sogar Resorts in den Bayerischen Alpen und in Seoul gelten als US-Militärstützpunkte. Und weltweit betreibt das US-Militär über 170 Golfplätze.

So funktioniert globale Besatzung im Namen von „Freiheit“.

20 Jahre lang unterstützte die US-Kriegsmaschine Afghanistan – mit Billionen an Dollars und Tausenden toter Soldaten. Nach dem Abzug wechselte das Imperium einfach den Schauplatz: Jemen, Iran, das Rote Meer wurden zur nächsten Front erklärt.

Jeder neue Krieg wird mit dem Narrativ der „Verteidigung“ verkauft. Doch tatsächlich geht es um geopolitische Kontrolle: amerikanische Soldaten als Schachfiguren, um Märkte, Daten, Öl und strategische Häfen zu sichern – unter dem Vorwand, für Freiheit zu kämpfen.

So verdient der militärisch-industrielle Komplex weiter Milliarden – unterstützt von Präsidenten wie Trump, Biden, Obama, Bush, Clinton.

Doch diese Kriege machen weder Amerika noch die Welt sicherer. Sie treiben die USA weiter in die Verschuldung und in den moralischen Bankrott.

Die USA stellen nur 5 % der Weltbevölkerung, geben aber fast 50 % aller globalen Militärausgaben aus – mehr als die nächsten 19 Länder zusammen.

Das Pentagon verschlingt mehr Geld als alle 50 Bundesstaaten zusammen für Gesundheit, Bildung, Soziales und Sicherheit ausgeben.

Seit 2001 hat die US-Regierung über 10 Billionen Dollar für Kriege ausgegeben – größtenteils geliehen, vielfach verschwendet, immer auf Kosten von Blut und Steuergeldern.

Zählt man die Eskalationen im Nahen Osten 2025 hinzu, wird die Rechnung für Amerikas zukünftige Kriege in die Dutzende Billionen gehen.

Angetrieben von gierigen Rüstungsunternehmen, korrupten Politikern und einem ineffizienten Staatshaushalt blutet Amerikas Militärimperium das Land mit mehr als 32 Millionen Dollar pro Stunde aus.

Im Irak gab die US-Regierung alle fünf Sekunden mehr aus, als ein durchschnittlicher Amerikaner im Jahr verdient.

Das ist finanzielle Wahnsinn. Amerika gibt Geld aus, das es nicht hat – für ein Imperium, das es sich nicht leisten kann.

Selbst wenn heute alle Truppen zurückkämen, würde es Jahrzehnte dauern, bis die Schulden beglichen sind.

Wie der Journalist Uri Friedman beschreibt, führen die USA ihre Kriege seit über 15 Jahren „auf Kredit“. Finanziert werden sie über Staatsanleihen – gekauft von Pensionsfonds, lokalen Regierungen und Staaten wie China und Japan.

Krieg ist teuer. Und durch Korruption, Misswirtschaft und Abzocke noch teurer. Ein führendes Prüfungsinstitut stellte fest, dass das Pentagon Hunderte Millionen an Ausgaben nicht belegen kann.

Selbst nachvollziehbare Ausgaben sind grotesk:

– 71 Dollar für einen Metallstift, der 4 Cent kosten sollte

– 644 Dollar für ein Zahnrad, das kleiner als eine Münze ist und 12 Dollar kosten dürfte

– 1.678 Dollar für ein Teil, das eigentlich 7 Dollar kostet

– 177.000 % Preisaufschlag für ein Lagerteil, das massenhaft vorhanden ist

Diese systematische Ausplünderung des Staates ist nicht nur korrupt – sie ist tödlich und unmoralisch.

Die Amerikaner wurden mit Kriegspropaganda gefüttert: Patriotismus statt Fakten, Flaggen statt Kritik. Die Zahl der Opfer, zerstörten Länder, traumatisierten Gesellschaften bleibt ausgeblendet.

Die Bombardierung des Hafens Ras Isa im Jemen mit über 80 getöteten Zivilisten ist nur ein weiteres Kriegsverbrechen im Namen nationaler Interessen.

Das muss aufhören.

Die USA machen die Welt nicht sicherer – sie machen sie gefährlicher. Alle 12 Minuten wirft das US-Militär irgendwo eine Bombe ab. Seit 9/11 hat die US-Regierung den Tod von rund 500.000 Menschen direkt verursacht – finanziert durch Steuergelder.

Mit der Eskalation von 2025 werden diese Zahlen steigen.

Amerika wird durch seine Kriege nicht sicherer – es wird verletzlicher. Die CIA nennt es Blowback – unbeabsichtigte Folgen imperialer Politik.

– 9/11 war Blowback

– Das Boston-Attentat war Blowback

– Der Times-Square-Bomber – Blowback

– Fort-Hood – ein US-Armee-Major – Blowback

Die Militarisierung der Polizei in den USA – mit Militärgerät wie Panzern, Gewehren, Nachtsichtgeräten – ist ebenfalls Blowback.

James Madison hatte recht:

„Keine Nation kann ihre Freiheit erhalten im Zustand eines ständigen Krieges.“

Krieg bringt Schulden, Überwachung, Repression – alles Werkzeuge, um die Vielen den Wenigen zu unterwerfen.

Amerikas Infrastruktur ist marode. Schulen unterfinanziert. Das Gesundheitssystem bricht zusammen. Menschen ohne Obdach, ohne Wasser, ohne Strom – während Bomben auf andere Kontinente fallen.

Das ist kein Missmanagement. Das ist moralischer Bankrott.

Ein Land, das seine eigenen Bürger im Stich lässt, hat kein Recht, die Welt zu dominieren.

Die Brücken brechen, Studenten ersticken in Schulden, Veteranen schlafen im Freien – während das Pentagon Startbahnen in der Wüste baut.

Unsere nationalen Prioritäten müssen sich radikal ändern.

Wir finanzieren unseren eigenen Untergang.

Wir brauchen keinen neuen Krieg. Wir brauchen die Wiederbelebung der Republik.

Beendet das Imperium. Holt die Truppen nach Hause. Schließt die Basen. Streicht das Pentagon-Budget. Der Weg zum Frieden beginnt mit dem Rückzug.

Selbst Rom konnte seiner Wirtschaft und seinem überdehnten Militär nicht standhalten. Es fiel – so wie auch Amerika fallen wird.

Historiker Chalmers Johnson schrieb:

„Rom wollte sein Imperium behalten – und verlor seine Republik. Großbritannien hielt an der Demokratie fest – und ließ sein Imperium los. Die USA sind auf dem Weg zum autoritären Imperium.“

Das ist die Realität, vor der Eisenhower warnte:

Der militärisch-industrielle Komplex hat die Republik ausgehöhlt.

Wir haben seine Warnung ignoriert.

Solange Amerikas Politiker uns in Kriege treiben, wird die Freiheit sterben.

Nicht nur das Imperium wird fallen.

Es ist die Republik, die es unterwegs zerstört.