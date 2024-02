Der wahre Zweck von Net Zero: Verarmung, Versklavung und Entvölkerung

NIALL McCrae hat ein einzigartiges, aktuelles und wichtiges Buch über die sogenannte Klimakrise geschrieben. Green in Tooth and Claw: the Misanthropic Mission Climate Alarm ist keine weitere Abhandlung, die mit Grafiken und Tabellen wissenschaftlicher Daten gefüllt ist, um die Idee der anthropogenen globalen Erwärmung zu widerlegen. Stattdessen analysiert der Autor das Dogma durch eine kulturelle Brille und kommt zu einigen erschütternden Schlussfolgerungen für die Menschheit, wenn sie nicht rechtzeitig aufwacht und sich wehrt.

Der ökologische Kollaps, so McCrae, hat schon vor langer Zeit begonnen. Im hohen viktorianischen Zeitalter, als Charles Darwin die Evolutionstheorie entwickelte, wurden dramatische Kräfte in der Gesellschaft wirksam. Zunächst wurde die Religion untergraben: Die Heilige Schrift schien als historisches Zeugnis widerlegt, und vor allem wurde die Sonderstellung des Menschen geleugnet. Zweitens förderten das rasche Bevölkerungswachstum seit der industriellen Revolution und die Entwicklung der Sozialfürsorge die Fortpflanzung verdorbener Tiere. Das Überleben der Stärkeren wurde zum Überleben der Schwächeren. Die herrschende Klasse fürchtete, von den „großen Ungewaschenen“ überrannt zu werden.

Der Sozialdarwinismus wurde von Francis Galton, einem Verwandten Darwins, vorangetrieben, der die Eugenik-Bewegung gründete. Die eugenische Gesellschaft blühte zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts auf und hatte Anhänger in der gesamten akademischen, politischen und literarischen Welt. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw war ein Eiferer, der Gaskammern als Mittel zur Ausrottung unerwünschter Elemente der Gesellschaft vorschlug. McCrae argumentiert, dass der Erste Weltkrieg in erster Linie eugenisch motiviert war; es gelang ihm zweifellos, Millionen Männer aus der Arbeiterklasse zu vernichten und den Radikalismus der Gewerkschaften einzudämmen.

Aber der Krieg war für die Eugeniker keine dauerhafte Lösung. In den Augen des Kollektivs von Wissenschaftlern, politischen Theoretikern und Geschäftsleuten, das sich in der Zwischenkriegszeit als Technocracy Inc. formierte, lag die Zukunft in dem enormen Potenzial der Technologie, die schließlich die totale Kontrolle der Bevölkerung und der Ressourcen durch eine auf Wissen basierende Elite ermöglichen würde.

In der Zwischenzeit wurde die westliche Kultur durch die von der Frankfurter Schule ausgehende Ideologie des Kulturmarxismus gezielt geschwächt. In Europa und in der angelsächsischen Welt wurden die konservativen Vorlieben für Glauben, Flagge und Familie stetig durch die alte Taktik des „Teile und Herrsche“ ausgehöhlt, wobei man über den emanzipatorischen Egalitarismus hinausging und zur subversiven Identitätspolitik von heute überging, mit „wachsamen“ Kriegern, die die Roten Garden des Vorsitzenden Mao in ihrem abgrundtiefen Hass auf traditionelle Normen nachahmten.

1968 war das Jahr der Bürgerrechtsbewegung in den USA und der Studentenrevolte in Paris. Revolution lag in der Luft. Doch die wirklich wichtigen Ereignisse dieses Jahres werden weder in den Schulen gelehrt noch in Fernsehdokumentationen gewürdigt. McCrae bezeichnet 1968 als das anno domini des parareligiösen grünen Kults. Trotz sinkender Geburtenraten im Westen warnte der Stanford-Wissenschaftler Paul Ehrlich in seinem Buch „The Population Bomb“ vor den verheerenden Folgen der weltweit wachsenden Zahl zu ernährender Mäuler. Währenddessen fand auf dem Anwesen der Rockefellers in Italien die Gründung des Club of Rome statt, eines Gremiums, das die Vereinten Nationen auf den Weg bringen sollte, was heute als „Netto-Null“ bezeichnet wird. Im Laufe der Jahrzehnte haben die technokratischen Globalisten ein Zwei-Klassen-System vorbereitet, in dem die Reichen und Mächtigen (die Davoser, die am jährlichen Weltwirtschaftsforum teilnehmen) über die weniger Sterblichen herrschen.

Das Leben der einfachen Leute wird immer mehr überwacht, der Konsum eingeschränkt, die Steuern erhöht und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Covid-19 war, wie McCrae beschreibt, ein Segen für dieses Projekt, da die politischen Führer der Welt den „Großen Reset“ einleiteten. Die Mehrheit der Menschen schläft jedoch weiterhin vor dieser dystopischen Vision und glaubt an die unerbittliche Propaganda vom unaufhaltsamen Klimawandel, der Tödlichkeit des lebenswichtigen Gases Kohlendioxid und der Notwendigkeit, jeden Aspekt ihrer Lebensqualität einzuschränken.

Vielversprechender ist, dass sich ein langsames, aber stetiges Erwachen abzeichnet. Das Vertrauen in Regierungen und gekaufte Medien schwindet rapide. Deshalb haben drakonische Maßnahmen zur Einschränkung der Meinungsfreiheit und unabhängiger Medienkanäle für die Machthaber Priorität. Die Botschaft von McCraes Buch würde vom politischen und wissenschaftlichen Establishment als Verschwörungstheorie abgetan. Oder schlimmer noch, es würde als gefährliche Desinformation abgetan, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sein sollte. Aber jetzt ist es bei Amazon erhältlich, und ich empfehle die Lektüre als einen Akt des Widerstands.