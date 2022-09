Der Weg zur Bekämpfung des WEF

Das International Liberty Forum (ILF), gegründet von Matt Gubba, setzt sich gegen „Globalistische NGOs“, „Social Credit“, „Net Zero“ und „Stakeholder Capitalism“ ein.

Das WEF setzt eine gefährliche Mischung aus Information und psychologischer Kriegsführung ein, um die Gesellschaft umzugestalten und sein Hauptziel zu erreichen: den Großen Reset.

In den letzten Jahren haben wir alle diese Taktiken miterlebt und ihre Macht aus erster Hand erfahren. Ich spreche von der psychologischen Manipulation, die es ermöglichte, dass zuvor undenkbare Maßnahmen wie Abriegelungen, Reisebeschränkungen, Masken und medizinische Anordnungen weltweit in großem Umfang angewendet werden konnten.

Die von den Verhaltenspsychologen der Regierung geschürte Angsthysterie führte nicht nur dazu, dass die Menschen diese Maßnahmen befolgten, sondern auch dazu, dass sie freiwillig das Verhalten anderer kontrollierten.

Wir sehen bereits, dass genau diese Strategien wieder angewandt werden. Ein Paradebeispiel dafür ist, wie das WEF den Klimaalarmismus anheizt, um seine Netto-Null-Agenda voranzutreiben, und wie es die Regierungen, die es infiltriert hat, dazu benutzt, seine Politik in einem alarmierenden Tempo umzusetzen.

Das WEF gibt in seinem jüngsten Artikel zum Klimawandel (14. September) zu:

COVID-19 war der Test der sozialen Verantwortung – Eine riesige Anzahl von unvorstellbaren Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit wurde von Milliarden von Bürgern in der ganzen Welt angenommen.

Der ILF-Artikel fährt fort:

Was wir brauchen, ist eine groß angelegte internationale Sensibilisierungskampagne, die über die Online-Echokammern hinausgeht und sich in der realen Welt ausbreitet, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Einer der Gründe, warum das Weltwirtschaftsforum seine Ideologie so effektiv verbreiten kann, ist, dass es „Experten“ und Wissenschaftler einsetzt, um seine Politik zu unterstützen und sie als „gut für uns“ zu verkaufen.

Wir bauen derzeit ein Gremium hoch qualifizierter, weltweit anerkannter Experten auf, um unsere Anti-WEF-Botschaften wissenschaftlich zu untermauern und glaubwürdig zu machen.

Wir beabsichtigen dann, unseren eigenen „Faktencheck“-Dienst zu gründen, um die lächerlichen Fehlinformationen zu bekämpfen, die die derzeitigen, von Big-Tech und Big-Pharma betriebenen Dienste wie Reuters Fact Check (der Verbindungen zu Pfizer und dem WEF hat) verbreiten.

Wir sind viele und sie sind wenige, und das ist etwas, das wir zu unserem Vorteil nutzen können. Ob es darum geht, Informationen zu verbreiten, Demonstrationen zu veranstalten oder Finanzmittel für Projekte zu beschaffen – wir sind ihnen zahlenmäßig weit überlegen.

Wir werden erhebliche Anstrengungen unternehmen, um sowohl online als auch offline Gemeinschaften aufzubauen.

Wir werden auch mit Organisationen und Unternehmen zusammenarbeiten, die mit unserer Mission übereinstimmen, um eine Art Bündnis zu schaffen.

Wir werden auch daran arbeiten, Allianzen mit Politikern zu bilden, die gegen den Großen Reset sind und gegen das, was der WEF repräsentiert.