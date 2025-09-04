Der Weltgesundheitsrat Florida erklärt mRNA-Impfungen zu Massenvernichtungswaffen

Von Rhoda Wilson

Anfang dieses Jahres entwarf Dr. Joseph Sansone einen Gesetzentwurf, den „Sansone mRNA Bioweapons Prohibition Act“ (Sansone-Gesetz zum Verbot von mRNA-Biowaffen), der von allen 50 Bundesstaaten der USA und anderen Ländern in ihre jeweiligen Gesetzgebungen aufgenommen werden soll. Er wurde im April 2025 in der Gesetzgebung von Minnesota eingebracht.

Der von Dr. Sansone vorgeschlagene Gesetzentwurf ist bahnbrechend, da er der erste Gesetzentwurf ist, der anerkennt, dass mRNA-Nanopartikel-Injektionen gemäß den bestehenden staatlichen Gesetzen zu Biowaffen oder Massenvernichtungswaffen bereits illegal sind, und der die Nichtdurchsetzung dieser Gesetze zu einer straf- und zivilrechtlichen Straftat macht.

Gestern gab der World Council for Health Florida bekannt, dass er den von Dr. Sansone vorgeschlagenen Gesetzentwurf unterstützt.

Verwandte Themen

Der Weltgesundheitsrat Florida erklärt MRNA-Nanopartikel-Injektionen zu biologischen und technologischen Massenvernichtungswaffen und befürwortet den „Sansone MRNA Bioweapons Prohibition Act“!

Von Dr. Joseph Sansone

Der Weltgesundheitsrat Florida scheint die erste medizinische/gesundheitspolitische Freiheitsorganisation zu sein, die mRNA-Nanopartikel-Injektionen zu biologischen und technologischen Massenvernichtungswaffen erklärt, und die erste Organisation dieser Art, die den „Sansone mRNA Bioweapons Prohibition Act” unterstützt.

Dies ist eine Eilmeldung. Sie wurde auf Substack veröffentlicht, aber noch nicht auf der Website. [Anmerkung von The Exposé: Die Ankündigung wurde nun auf der Website veröffentlicht. Unterstützen Sie nur Organisationen, die den Mut haben, die Wahrheit zu sagen! Ich bin kein Redner, werde aber als Gast an der Veranstaltung des FL WCH am Samstag, dem 27. September, teilnehmen. Ich hoffe, wir sehen uns dort.

World Council for Health Florida erklärt mRNA-Nanopartikel-Injektionen zu biologischen und technologischen Massenvernichtungswaffen

Das Folgende ist eine Pressemitteilung, die am 1. September 2025 auf der Substack-Seite des World Council for Health Florida veröffentlicht wurde. Der World Council for Health Florida ist eine Basisbewegung, die im Mai 2024 als Reaktion auf die Covid-Pandemie entstanden ist. Er ist Teil der globalen World Council for Health-Gruppe von Organisationen, einem Zusammenschluss von lokalen Räten in 35 Ländern.

Der World Council for Health Florida („WCH FL“) erklärt offiziell:

mRNA-Nanopartikel-Injektionen sind biologische und technologische Massenvernichtungswaffen, die eine enorme Anzahl von Krankheiten, Behinderungen und Todesfällen verursacht haben, und ohne Intervention wird sich dies auch in absehbarer Zukunft fortsetzen. Der World Council for Health Florida unterstützt daher den „Sansone mRNA Bioweapons Prohibition Act” und fordert die Gesetzgeber auf, diesen Gesetzesentwurf zu unterstützen.

In einem offiziellen Gesundheitsbulletin hat das Gesundheitsministerium von Florida erklärt, dass mRNA für den menschlichen Gebrauch nicht sicher ist und eine potenzielle Gefahr für das menschliche Genom darstellt. Vor kurzem hat das US-Gesundheitsministerium in einer offiziellen Pressemitteilung und einer offiziellen Pressevideoerklärung erklärt, dass „mRNA-Impfstoffe bei Viren der oberen Atemwege nicht gut wirken” und dass „die mRNA-Technologie bei diesen Atemwegsviren mehr Risiken als Vorteile mit sich bringt”.

Darüber hinaus zeigt ein brisanter neuer, von Fachkollegen begutachteter Zeitschriftenartikel, an dem mehrere renommierte Forscher mitgewirkt haben, dass Covid-19 und Covid-19-„Impfstoffe“ gegen das Übereinkommen über biologische Waffen verstoßen. Es ist daher Aufgabe des Gouverneurs und des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates Florida, das Gesetz Fla. Stat. 790.166 über Massenvernichtungswaffen durchzusetzen.

Das Sansone MRNA Bioweapons Prohibition Act ist insofern einzigartig, als es anerkennt, dass mRNA-Produkte gemäß den bestehenden Gesetzen zu biologischen Waffen und Massenvernichtungswaffen bereits illegal sind. Der Gesetzentwurf sieht auch eine straf- und zivilrechtliche Haftung für Regierungsbeamte bei Nichtdurchsetzung vor.

Marivic Villa, MD, Vorsitzende des World Council for Health Florida, behandelt Tausende von Opfern von mRNA-Injektionen in ihrer Klinik in den Villages in Zentralflorida, der größten Seniorenwohnanlage der Vereinigten Staaten. Dr. Villa hat sich an mehreren öffentlichen Orten für die Opfer der mRNA-Injektionen eingesetzt und diese regelmäßig als Biowaffen bezeichnet.

Am 29. Juli 2024 hatte Dr. Villa zuvor in einer Rede zusammen mit dem Gesundheitsminister von Florida, Dr. Joseph Ladapo, erklärt, dass die mRNA-Impfungen Biowaffen seien. Die Veranstaltung wurde von Dr. Joseph Sansone, dem Verfasser des Gesetzentwurfs, für die Republikanische Versammlung von Lee County ausgerichtet. Ein weiterer Redner war Dr. Andrew Zywiec, der die mRNA-Impfungen ebenfalls als Biowaffen bezeichnete. Dr. Zywiec ist auch Berater von WCH FL.

Sansone erstellte 50 staatliche Versionen des Gesetzentwurfs, darunter auch eine Bundesversion. Der Gesetzentwurf wurde vom Abgeordneten Shane Mekeland in die Legislative von Minnesota eingebracht.

Der World Council for Health Florida ist die erste Organisation für Gesundheitsfreiheit, die mRNA-Impfungen zu biologischen und technologischen Massenvernichtungswaffen erklärt hat.

Der World Council for Health Florida veranstaltet außerdem am 27. September 2025 eine Veranstaltung mit bekannten Ärzten, Wissenschaftlern und Befürwortern der Gesundheitsfreiheit. Zu den Referenten gehören Dr. William Makis, Dr. Homer Lim, Dr. Mark Trozzi, Dr. Mark Brody, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Andrew Zywiec, Kevin McKernan, Dr. Irene Mavrakakis, Dr. David Speicher, Maija Hahn, Abraxas Hudson und Dr. Marivic Villa, Vorsitzende von WCH FL.

Die Veranstaltung „Healing Beyond Covid: Vaccine-Induced Cancers & Immune Disorders” (Heilung jenseits von Covid: Durch Impfstoffe verursachte Krebserkrankungen und Immunstörungen) findet am Samstag, dem 27. September 2025, um 9:00 Uhr statt. Die Registrierung beginnt um 7:00 Uhr.

Referenzen: